UK earnings, trading statements calendar - next 7 days

<table style="width: 563px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="337" /> <col width="226" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl65" width="337" height="19"><strong>Monday 14 November</strong></td><td width="226"> </td></tr><tr><td height="19">Atalaya Mining PLC</td><td>Q3 Results</td></tr><tr><td height="19">Biome Technologies PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Cake Box Holdings PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Diversified Energy Co PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">HgCapital Trust PLC</td><td>Q3 Results</td></tr><tr><td height="19">Informa PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Kainos Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">MySale Group PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td height="19">S4 Capital PLC</td><td>Q3 Results</td></tr><tr><td height="19">SRT Marine Systems PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Totally PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl66" height="19"><strong>Tuesday 15 November</strong></td><td> </td></tr><tr><td class="xl70" height="19">AdEPT Technology Group PLC</td><td class="xl69">Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl70" height="19">BAE Systems PLC</td><td class="xl69">Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Gear4Music PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Imperial Brands PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td height="19">Land Securities Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">Melrose Industries PLC</td><td class="xl69">Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Ninety One PLC and Ltd</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">R&Q Insurance Holdings Ltd</td><td>Q1 Results</td></tr><tr><td height="19">Speedy Hire PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Vesuvius PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Vodafone Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Wincanton PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Workspace Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl65" height="19"><strong>Wednesday 16 November</strong></td><td> </td></tr><tr><td height="19">Aristocrat Leisure Ltd</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td height="19">British Land Co PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Castings PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">CMC Markets PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Enteq Technologies PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Experian PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Mediclinic International PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Nightcap PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td height="19">Premier Foods PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Renold PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Sage Group PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td height="19">Schroder Global Real Estate Securities</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Schroder Real Estate Investment Trust Ltd</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">SSE PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl66" height="19"><strong>Thursday 17 November</strong></td><td> </td></tr><tr><td class="xl68" height="19">Burberry Group PLC</td><td class="xl69">Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">Close Brothers Group PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Fuller, Smith & Turner PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Grainger PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td height="19">Great Portland Estates PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Halma PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Integrated Diagnostics Holdings PLC</td><td class="xl69">Q3 Results</td></tr><tr><td height="19">Intermediate Capital Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">International Distributions Services PLC</td><td class="xl69">Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Investec PLC and Ltd</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Keller Group PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Mitie Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">Pershing Square Holdings Ltd</td><td class="xl69">Q3 Results</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">Redcentric PLC</td><td class="xl69">Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Seraphim Space Investment Trust PLC</td><td>Q1 Results</td></tr><tr><td height="19">Spirax-Sarco Engineering PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">Syncona Ltd</td><td class="xl69">Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Tyman PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Virgin Money UK PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td height="19">Zytronic PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td class="xl66" height="19"><strong>Friday 18 November</strong></td><td> </td></tr><tr><td height="19">Bank of Cyprus Holdings PLC</td><td>Q3 Results</td></tr><tr><td height="19">Liontrust Asset Management PLC</td><td>Half Year Results</td></tr> All Rights Reserved.</td></tr></tbody></table>