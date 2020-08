Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Indicateur de confiance des consommateurs (2020-08)PDF

Deux questions additionnelles « COVID-19 »

Depuis le mois d'avril, l'enquête auprès des consommateurs a été enrichie de deux questions spécifiquement axées sur les conséquences de la crise du COVID-19 sur la situation financière des ménages. La première porte sur la perte de revenus potentielle liée à la crise, tandis que la seconde a trait à l'ampleur du coussin d'épargne dont les consommateurs disposent pour assurer leur subsistance.

Ces deux questions additionnelles ne sont pas intégrées dans l'indicateur de confiance des consommateurs.

L'ensemble des résultats est dorénavant disponible dans la base de données NBB.Stat.

Question 1« Votre ménage souffre-t-il d'une perte de revenus en raison de la crise ? »

août 2020 p.m. avril 2020 Pas de perte 70 % 67 % Perte inférieure à 10 % 9 % 6 % Perte entre 10 et 30 % 13% 14 % Perte supérieure à 30 % 5 % 6 % Perte supérieure à 50 % 3 % 7 %

Les ménages ont subi des pertes de revenus en raison de la crise sanitaire. Toutefois, environ 70 % d'entre eux ont été jusqu'à présent totalement épargnés à ce niveau : il s'agit principalement des pensionnés et des allocataires sociaux qui bénéficient de revenus garantis, ainsi que d'une partie des salariés qui n'ont pas été touchés par le chômage temporaire. Pour les autres catégories de ménages, la perte de revenus a été perceptible, à des degrés divers. Par ailleurs, entre le mois d'avril, au plus fort des mesures de confinement, et le mois d'août, la perception des pertes de revenus a évolué dans un sens favorable. Ainsi, la part des ménages qui encourent plus de 50 % de pertes de revenus a baissé de 7 à 3 %. Il s'agit principalement d'indépendants. En août, un peu plus d'un indépendant sur 10 est dans une telle situation, contre 1 sur 4 il y a quatre mois. La part des ménages qui ont subi des pertes limitées à maximum 10 % de leurs revenus s'est quant à elle accrue entre avril et août, passant de 6 à 9 %.

Question 2« Pendant combien de temps votre ménage dispose-t-il d'un coussin d'épargne pour couvrir les dépenses nécessaires (loyer, achats, etc.) et pour assurer votre subsistance ? »

août 2020 p.m. avril 2020 Moins de 1 mois 12 % 11 % De 1 à 3 mois 17 % 20 % De 3 à 6 mois 20 % 69 % Plus de 6 mois 51 %

Globalement, le volume du coussin d'épargne semble plus stable au travers de la crise, même si quelques évolutions ont pu être constatées d'un mois à l'autre. Entre le mois d'avril et le mois d'août, la proportion des participants qui ont déclaré disposer d'un coussin d'épargne très court (moins d'un mois) est restée assez stable, aux environs de 11 à 12 %. À l'extrême opposé, 7 ménages sur 10 bénéficient toujours d'un coussin d'épargne de plus de trois mois, comme c'était déjà le cas en avril.

Mise en perspective de la perte de revenus et de l'importance du coussin d'épargne

Entre le mois d'avril, au plus fort de la crise sanitaire, et le mois d'août, la part des ménages épinglés comme les plus vulnérables - ceux qui s'attendent à perdre au moins 10 % de leurs revenus, tout en disposant d'un coussin d'épargne limité à maximum trois mois de dépenses de subsistance - s'est réduite de 12 à 8 %. A l'inverse, celle des ménages identifiés comme les plus protégés - ceux n'encourant que des pertes de revenus limitées à maximum 10 %, tout en disposant d'une épargne couvrant au moins trois mois de dépenses - a progressé de 53 à 59 %.

Pourcentages du total des répondants août 2020 p.m. avril 2020 Ménages les plus vulnérables (*) 8 % 12 % Ménages les plus préservés (**) 59 % 53 %