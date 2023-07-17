BARINGS GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND
PORTFOLIO HOLDINGS
6/30/2023
SECURITY NAME
IDENTIFIER
QUANTITY
MARKET VALUE
EQUITY • LONG
CLASS A2 SHARES STAPLED TO 1.5
936NUC901
133.000
0.00
CLASS A3 SHARES STAPLED TO EUR
936NUD909
937.000
0.00
CLASS B2 SHARES STAPLED TO 1.5
936NUB903
169.000
0.00
CLASS B3 SHARES STABPLED TO EU
936NUA905
1,194.000
0.00
ESC CB 144A HIGH RIDGE
42979RWW5
2,982.000
0.00
ORDINARY A SHARES
482445KE2
25,580.000
1,432,480.00
TRAVELEX PRIVATE EQ
894662CP8
17,136.000
0.00
TRAVELEX TOPCO LIMITED WARRANT
894665WR5
2,218.000
119,716.79
FIXED INCOME • LONG
IDENTIFIER
MATURITY
COUPON
QUANTITY
MARKET VALUE
1375209 B C LTD
68251PAA5
30-Jan-2028
9.000%
337,000.000
337,606.60
610 FDG 2016-2R CLO LTD
83004MAA1
20-Jan-2032
12.500%
1,550,000.000
1,423,642.45
ABE INVT HLDGS INC / GETTY IMA
374276AJ2
01-Mar-2027
9.750%
5,972,000.000
5,897,712.50
ADAPTHEALTH LLC
00653VAE1
01-Mar-2030
5.125%
2,729,000.000
2,210,490.00
ADAPTHEALTH LLC
00653VAC5
01-Aug-2029
4.625%
602,000.000
480,498.34
ADIENT GLOBAL HLDGS LTD
00687YAC9
15-Apr-2031
8.250%
870,000.000
883,364.07
ALBION FING 1 S A R L & AGGRE
013305AA5
15-Apr-2027
8.750%
1,800,000.000
1,663,595.78
ALTICE FRANCE HLDG S A
02156TAB0
15-May-2027
10.500%
4,440,000.000
2,688,553.20
AMERICAN AIRLINES
023771S58
15-Jul-2025
11.750%
5,337,000.000
5,851,929.77
AMERIGAS PARTNERS L P
030981AM6
01-Jun-2028
9.375%
1,273,000.000
1,292,884.26
ANARAFE S.L.
BMX5ZC2
31-Mar-2026
15.348%
486,912.050
361,297.43
ANCHORAGE CAP CLO 13 2013-1R D
033289AJ8
15-Oct-2030
12.042%
1,000,000.000
911,781.00
ANCHORAGE CAP CLO LTD 2016-9R2
03328XAL0
15-Jul-2032
12.080%
1,500,000.000
1,352,698.50
ANCHORAGE CAP CLO LTD 2021-20
03331QAC0
22-Jan-2035
12.600%
1,000,000.000
872,071.00
ANTERO RESOURCES CORP
03674XAQ9
01-Feb-2029
7.625%
930,000.000
943,529.64
APCOA PRKNG HLDNGS
BNTBJN0
15-Jan-2027
4.625%
385,000.000
364,994.22
ARDAGH PACKAGING F
BF347C4
15-Jul-2027
4.750%
100,000.000
100,517.64
ARES CLO LTD 2013-27R2
00191CAG7
30-Oct-2034
12.023%
1,700,000.000
1,499,639.70
ATHENAHEALTH DELAYED DRAW TL (
LX202291
14-Jan-2027
7.821%
218,814.490
210,335.43
ATHENAHEALTH T/L B
LX202290
26-Jan-2029
8.598%
1,781,185.510
1,712,164.57
BAIN CAP CR CLO 2020-2R LTD
05683JAJ0
19-Jul-2034
11.875%
1,000,000.000
878,887.00
BALLYROCK CLO LTD 2019-2R
05875NAE0
20-Nov-2030
11.879%
2,000,000.000
1,826,840.00
BANIJAY GROUP
BKT60V9
01-Mar-2026
6.500%
3,700,000.000
4,007,169.20
BAUSCH HEALTH COS INC
071734AR8
15-Oct-2030
14.000%
118,000.000
70,210.00
BAUSCH HEALTH COS INC
071734AQ0
30-Sep-2028
11.000%
598,000.000
423,085.00
BAUSCH HEALTH COS INC
91911KAP7
15-Dec-2025
9.000%
2,707,000.000
2,360,693.49
BCP V MODULAR SER
BMCFZZ6
30-Nov-2029
6.750%
1,000,000.000
823,858.06
BCPE NORTH STAR US HOLDCO 2 2N
LX195164
08-Jun-2029
12.409%
1,000,000.000
830,000.00
BCPE ULYSSES INTER INC
05553LAA1
01-Apr-2027
7.750%
8,121,000.000
7,150,621.71
BLUEMOUNTAIN CLO XXIII 2018-23
09629RAA0
20-Oct-2031
10.900%
1,000,000.000
854,203.00
BRINKER INTL INC
109641AK6
15-Jul-2030
8.250%
998,000.000
983,359.34
C&W SENIOR FINANCING DESIGNATE
12674TAA4
15-Sep-2027
6.875%
1,101,000.000
960,622.50
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PAR
131477AU5
15-Jul-2024
9.250%
2,850,000.000
2,851,700.37
CANYON CLO LTD 2019-2R
13887VAE2
16-Oct-2034
12.010%
1,000,000.000
895,810.00
Barings-Public
CARBONE CLO LTD 2017
141308AA4
21-Jan-2031
11.150%
750,000.000
648,771.75
CARLYLE US CLO 2017-5
14316RAA8
22-Jan-2030
10.550%
700,000.000
560,155.40
CARLYLE US CLO LTD 2019-3R
14314KAG2
20-Oct-2032
12.000%
1,000,000.000
934,625.00
CARNIVAL CORP
BMCBYX5
01-Feb-2026
10.125%
750,000.000
858,094.54
CARNIVAL CORP
143658BR2
01-May-2029
6.000%
1,873,000.000
1,672,216.65
CARRIAGE PURCHASER INC
14445LAA5
15-Oct-2029
7.875%
7,106,000.000
5,341,461.96
CD&R HYDRA BUYER 2ND LIEN T/L
LX173035
30-Apr-2026
13.253%
2,500,000.000
2,346,875.00
CERVED GROUP
BMCDT47
15-Feb-2029
6.250%
477,000.000
484,068.44
CGG SA
BMVXJ59
01-Apr-2027
7.750%
1,500,000.000
1,370,103.23
CHART INDS INC
16115QAF7
01-Jan-2030
7.500%
948,000.000
967,167.61
CHART INDS INC
16115QAG5
01-Jan-2031
9.500%
500,000.000
530,506.66
CHEEVER ESCROW ISSUER LLC
16308NAA2
01-Oct-2027
7.125%
1,500,000.000
1,352,397.12
CIDRON AIDA FINCO
BKSCDY2
01-Apr-2028
6.250%
1,650,000.000
1,821,517.02
CIFC FUNDING 2020-1 LTD
12559DAE1
15-Jul-2036
11.510%
1,900,000.000
1,745,182.30
CIMPRESS PLC
17186HAG7
15-Jun-2026
7.000%
2,069,000.000
1,877,617.50
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS IN
18453HAC0
15-Apr-2028
7.750%
3,337,000.000
2,619,545.00
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS IN
18453HAD8
01-Jun-2029
7.500%
3,358,000.000
2,484,868.62
CLYDESDALE ACQUISITION HLDGS S
18972EAB1
15-Apr-2030
8.750%
7,423,000.000
6,547,373.27
COLOUROZ INVESTMENT 2 LLC
LX137290
21-Sep-2024
9.523%
2,336,239.680
607,422.32
COMMSCOPE HLDG CO INC
20338QAA1
01-Mar-2027
8.250%
1,173,000.000
937,914.50
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW J
12543DBJ8
15-Apr-2029
6.875%
286,000.000
179,788.18
CONNECT FINCO SARL / CONNECT U
20752TAA2
01-Oct-2026
6.750%
1,500,000.000
1,456,974.60
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC
20848VAB1
15-Oct-2028
6.500%
717,000.000
613,034.79
CONSOL ENERGY INC NEW
20854LAA6
15-Nov-2025
11.000%
1,635,000.000
1,660,342.53
CONSOLIDATED ENERGY FIN S A
20914UAF3
15-Oct-2028
5.625%
3,427,000.000
2,913,635.40
CONSOLIDATED ENERGY FIN S A
20914UAE6
15-May-2026
6.500%
492,000.000
461,250.00
CORONADO FINANCE PTY LIMITED S
21979LAA4
15-May-2026
10.750%
4,846,000.000
4,988,960.00
CP IRIS HOLDCO I 2ND LIEN T/L
LX197546
21-Sep-2029
12.253%
2,398,018.700
1,870,454.59
CPUK FINANCE LTD
BL6K9V4
28-Aug-2051
4.500%
965,000.000
1,043,864.30
CPUK FINANCE LTD
BN6QCP1
28-Feb-2047
6.136%
235,000.000
281,444.55
CPUK FINANCE LTD
BPK65H4
28-Feb-2047
5.876%
235,000.000
282,901.32
CPUK FINANCE LTD
BMZ6DD0
28-Aug-2050
6.500%
825,000.000
992,849.89
DIGICEL GROUP LTD
25380WAE6
30-Sep-2025
8.250%
2,500,000.000
0.00
DISH DBS CORPORATION
25470XBB0
01-Jul-2028
7.375%
6,000,000.000
3,210,000.00
DISH NETWORK CORPORATION
25470MAG4
15-Nov-2027
11.750%
1,770,000.000
1,724,945.36
DORNOCH DEBT MERGER SUB INC
25830JAA9
15-Oct-2029
6.625%
1,050,000.000
856,563.23
Electricite de France SA
F2941JAA8
15-Dec-2171
9.125%
350,000.000
358,918.00
Electricite de France SA
BD9MK07
04-Oct-2171
4.000%
700,000.000
739,574.65
EMERALD DEBT MERGER SUB LLC
29103CAA6
15-Dec-2030
6.625%
2,371,000.000
2,350,253.75
ENERGY TRANSFER LP
29273VAM2
15-Nov-2165
7.125%
2,211,000.000
1,874,754.77
ENGINEERING SPA
BRS9472
15-May-2028
11.125%
1,485,000.000
1,625,426.99
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP S
29336UAG2
01-Jun-2047
5.450%
3,000,000.000
2,453,160.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP S
29336UAC1
01-Apr-2044
5.600%
5,413,000.000
4,452,192.50
ENVIRI CORP
415864AM9
31-Jul-2027
5.750%
589,000.000
512,636.15
EXPLORER II AS
BKM0YC7
24-Feb-2025
3.375%
1,000,000.000
1,003,753.74
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
335934AL9
01-Apr-2025
7.500%
7,774,000.000
7,764,326.66
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
335934AT2
15-Oct-2027
6.875%
200,000.000
195,100.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
335934AU9
01-Jun-2031
8.625%
4,045,000.000
4,145,639.60
FLORIDA FOOD PRODUCTS 2ND LIEN
LX198939
18-Oct-2029
13.154%
1,500,000.000
1,200,000.00
FORD MOTOR CREDIT COMPANY
345397D26
10-Jun-2026
6.950%
1,500,000.000
1,508,460.00
FORD MTR CO DEL
345370CX6
22-Apr-2030
9.625%
5,000,000.000
5,816,880.00
FORVIA
BQB8JG3
15-Jun-2026
7.250%
1,385,000.000
1,569,879.26
FOUR SEASONS T/L B (11/22)
LX209372
30-Nov-2029
8.503%
1,860,789.710
1,863,115.70
FRONTIER COMMUNICATIONS HLDGS
35908MAD2
15-May-2030
8.750%
774,000.000
756,417.51
FRONTIER COMMUNICATIONS HLDGS
35908MAB6
15-Jan-2030
6.000%
3,976,000.000
2,924,998.08
GALAXY BIDCO LTD
BKDK0L7
31-Jul-2026
6.500%
500,000.000
576,136.65
GALAXY CLO XXIV LTD 2017-24
36321CAA7
15-Jan-2031
10.760%
1,000,000.000
879,683.00
GARDEN SPINCO CORP
365417AA2
20-Jul-2030
8.625%
1,654,000.000
1,777,365.44
GENESIS ENERGY LP
37185LAM4
15-Jan-2027
8.000%
2,639,000.000
2,573,469.67
GENESIS ENERGY LP
37185LAN2
15-Apr-2030
8.875%
1,000,000.000
977,005.10
GENESIS ENERGY LP
37185LAL6
01-Feb-2028
7.750%
3,408,000.000
3,241,615.31
Barings-Public
GLDTREE LN MGMT US CLO3 2018-3
38138AAC6
22-Apr-2030
11.750%
1,500,000.000
1,059,724.50
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD
37960JAA6
15-Sep-2024
7.250%
3,820,963.899
3,497,519.30
GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTION
37960XAB3
15-Apr-2032
7.500%
5,298,000.000
4,503,309.75
GOLDEN ENTMT INC
381013AA9
15-Apr-2026
7.625%
2,000,000.000
2,008,540.00
GOLDENTREE LN OPP XI 2015-11R
38137JBG8
18-Jan-2031
10.662%
500,000.000
448,423.50
GRAHAM PACKAGING CO INC
384701AA6
15-Aug-2028
7.125%
1,262,000.000
1,077,432.50
HARVEST MIDSTREAM I L P
417558AA1
01-Sep-2028
7.500%
2,440,000.000
2,418,362.81
HECLA MINING COMPANY
422704AH9
15-Feb-2028
7.250%
4,699,000.000
4,656,615.02
HILCORP ENERGY I L P / HILCORP
431318AS3
01-Nov-2028
6.250%
3,202,000.000
3,014,767.21
ICAHN ENTERPRISES LP/CORP
451102BT3
15-May-2026
6.250%
1,762,000.000
1,603,629.50
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
45174HBD8
01-May-2027
8.375%
2,570,000.000
1,712,481.46
IHO VERWALTUNGS
BM8NTH4
15-May-2028
8.750%
2,350,000.000
2,643,102.51
INTELSAT JACKSON HLDGS LTD
45824TBC8
15-Mar-2030
6.500%
1,000,000.000
910,192.90
INTERNATIONAL DESI
BG4TB56
15-Nov-2025
6.500%
650,000.000
684,456.91
ITT HOLDINGS LLC
45074JAA2
01-Aug-2029
6.500%
6,018,000.000
5,070,044.64
JOURNEY PERSONAL CARE T/L B (D
LX192664
01-Mar-2028
9.409%
1,247,347.690
1,063,363.91
KCA Deutag Pikco PLC
XS2549713324
01-Dec-2027
15.000%
917,617.000
906,146.79
KCA DEUTAG UK FIN
BMQBCJ3
01-Dec-2025
9.875%
1,179,286.000
1,167,493.14
KCA Deutag UK Finance PLC
XS2549711203
01-Dec-2025
12.058%
1,343,874.000
1,347,233.69
KKR CLO 20 LTD 2017-20
48251VAA4
16-Oct-2030
10.760%
1,500,000.000
1,302,789.00
KKR CLO LTD 2021-34
48254DAA1
17-Jul-2034
12.110%
2,000,000.000
1,809,662.00
KNIFE RIVER CORP
498894AA2
01-May-2031
7.750%
1,707,000.000
1,728,372.43
KOPPERS T/L
LX211227
01-Apr-2030
9.160%
1,287,096.770
1,283,879.03
LCM LTD 2019-30R
50201AAE9
21-Apr-2031
11.750%
1,100,000.000
895,086.50
LIBRA GROUPCO SPA
BN77TL8
15-May-2027
5.000%
700,000.000
649,494.77
LIFE TIME FITNESS
53190FAC9
15-Apr-2026
8.000%
861,000.000
850,097.24
LIFEPOINT HEALTH INC
53219LAT6
15-Apr-2025
6.750%
588,000.000
542,494.68
LSF11 A5 HOLDCO LLC
50221DAA7
15-Oct-2029
6.625%
3,983,000.000
3,326,597.26
MACQUARIE AIRFINANCE HLDGS LTD
55609NAA6
01-May-2028
8.375%
788,000.000
797,850.00
MADISON PARK FDG LTD 2019-32R
55817CAE0
22-Jan-2031
11.473%
1,000,000.000
942,537.00
MADISON PARK FDG XXXV 2019-35R
55819LAE8
20-Apr-2032
11.350%
1,400,000.000
1,322,290.20
MADISON PARK FUNDING 2015-19R
55819RAG0
24-Jan-2028
9.623%
1,000,000.000
962,684.00
MADISON PK FDG XXIX 2018-29
55820EAC5
18-Oct-2030
12.832%
2,000,000.000
1,645,140.00
MAGNETITE XVIII LTD 2016-18R F
55954AAG2
15-Nov-2028
12.921%
1,400,000.000
1,262,370.20
MAISIN FINCO PLC
BNVTWC2
31-Oct-2027
6.000%
1,045,000.000
1,023,234.70
MANGROVE LUXCO III
BKWD0B7
09-Oct-2025
7.775%
652,343.750
533,779.80
MARCOLIN SPA
BMBPDQ4
15-Nov-2026
6.125%
475,000.000
462,601.75
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HLD
57763RAB3
15-Aug-2026
7.875%
5,197,000.000
5,156,432.32
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HLD
57763RAC1
15-Apr-2027
9.250%
1,327,000.000
1,224,662.03
MCAFEE 2ND LIEN T/L
LX194239
03-May-2029
13.530%
11,567,000.000
7,460,715.00
MEDICAL SOLUTIONS T/L (9/21)
LX198683
22-Sep-2027
11.990%
1,473,684.210
1,302,368.42
MINERVA MERGER SUB INC
60337JAA4
15-Feb-2030
6.500%
7,619,000.000
6,412,694.40
MONITCHEM HOLDCO 3
BMWJHF2
01-May-2028
8.750%
300,000.000
323,023.29
MONITCHEM HOLDCO 3
BMWJJC3
01-May-2028
8.492%
215,000.000
228,626.07
MOTION FINCO
BR2PNC4
15-Jun-2030
7.375%
1,600,000.000
1,734,663.15
NABORS INDUSTRIES LTD
629571AB6
15-Jan-2028
7.500%
1,630,000.000
1,438,475.00
NABORS INDUSTRIES LTD
629571AA8
15-Jan-2026
7.250%
802,000.000
748,683.04
NEPTUNE BIDCO US T/L B
LX208599
11-Apr-2029
10.004%
998,751.560
876,903.87
NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO
644274AG7
15-Jul-2028
9.750%
9,721,000.000
9,377,654.28
NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO
644274AH5
15-Jul-2028
5.250%
949,000.000
863,638.80
NEW MONEY FACILITY A (APR 23)
BC01293395
30-Jun-2025
10.000%
86,583.860
81,914.64
NEW MONEY FACILITY C (MAY23)
BC01486272
30-Jun-2025
0.150%
17,740.640
18,390.71
NGL ENERGY OPERATING LLC/ NGL
62922LAA6
01-Feb-2026
7.500%
3,031,000.000
2,985,316.22
NIDDA HEALTHCARE H
BPYRV86
21-Aug-2026
7.500%
500,000.000
542,191.35
OCCIDENTAL PETE CORP
674599DZ5
15-Jul-2027
8.500%
4,523,000.000
4,885,789.83
OCCIDENTAL PETE CORP
674599DE2
15-Sep-2031
7.875%
2,500,000.000
2,787,006.75
OCTAGON 2021-57 LTD
67592YAA6
16-Oct-2034
11.860%
1,500,000.000
1,322,215.50
OHA CR PARTNERS XI 2015-11R
67109HAJ0
20-Jan-2031
13.150%
2,000,000.000
1,596,160.00
OHA LOAN FUNDING LTD 2013-1R2
67706FAJ1
23-Jul-2031
13.173%
1,500,000.000
1,262,995.50
OLYMPUS WTR US HLDG CORP
681639AB6
01-Oct-2029
6.250%
2,348,000.000
1,697,380.94
PATRIOT CONTAINER 2ND LIEN T/L
LX171752
20-Mar-2026
13.003%
1,400,000.000
1,202,250.00
Barings-Public
PECF USS INTER HLDG III CORP S
69291HAA3
15-Nov-2029
8.000%
2,397,000.000
1,348,312.50
PMHC II INC
69357VAA3
15-Feb-2030
9.000%
3,689,000.000
2,826,696.25
POLAR US BORROWER LLC / SCHENE
73103PAA5
15-May-2026
6.750%
1,176,000.000
693,830.52
PRA GROUP INC
69354NAE6
01-Feb-2028
8.375%
4,518,000.000
4,100,085.00
PRA GROUP INC
69354NAC0
01-Sep-2025
7.375%
473,000.000
449,638.53
PRESIDIO HLDGS INC
74101XAF7
01-Feb-2028
8.250%
5,462,000.000
5,200,356.00
PRETIUM PKG HOLDINGS 2ND LIEN
LX197570
21-Sep-2029
11.758%
2,770,636.900
1,428,623.50
PRIME SEC SVCS BORROWER LLC /
74166MAE6
15-Jan-2028
6.250%
3,000,000.000
2,810,862.90
QUEST BORROWER 2ND LIEN T/L (D
LX202068
18-Jan-2030
12.695%
3,395,325.050
2,223,937.91
RADIOLOGY PARTNERS INC
75041VAA2
01-Feb-2028
9.250%
6,061,000.000
2,215,165.43
RAILWORKS HLDGS LP / RAILWORKS
75079MAA7
15-Nov-2028
8.250%
2,881,000.000
2,678,013.87
RANGE RES CORP
75281ABJ7
15-Jan-2029
8.250%
494,000.000
512,469.97
RP ESCROW ISSUER LLC
74969PAA6
15-Dec-2025
5.250%
2,035,000.000
1,501,219.50
SABRE GLBL INC
78573NAC6
15-Apr-2025
9.250%
213,000.000
198,643.80
SABRE GLBL INC
78573NAH5
15-Dec-2027
11.250%
317,000.000
268,657.50
SANI/IKOS FIN HLDN
BNZKRQ0
15-Dec-2026
5.625%
215,000.000
215,605.29
SEASPAN CORP
81254UAK2
01-Aug-2029
5.500%
4,786,000.000
3,749,448.12
SONICWALL 2ND LIEN T/L
LX173538
18-May-2026
12.660%
2,008,050.430
1,860,579.21
SOUND POINT CLO LTD 2020-27R
83613KAJ9
25-Oct-2034
11.815%
1,400,000.000
1,131,018.00
SOUND POINT CLO LTD 2020-26R E
83615BAJ7
20-Jul-2034
12.110%
1,600,000.000
1,315,933.60
SOUND PT CLO XVIII LTD 2018-18
83608DAA1
21-Jan-2031
10.750%
2,000,000.000
1,325,176.00
SPRINGLEAF FINANCE CORPORATION
85172FAP4
15-Mar-2024
6.125%
1,667,000.000
1,661,377.21
STAPLES INC
855030AP7
15-Apr-2027
10.750%
3,478,000.000
2,021,639.67
SUMMER BC HOLDCO A SARL
BKWBFL6
31-Oct-2027
9.250%
1,666,932.169
1,487,000.56
TALEN ENERGY SUPPLY LLC
87422VAK4
01-Jun-2030
8.625%
2,537,000.000
2,625,795.00
Telefonica Europe BV
BP38H15
23-Nov-2171
7.125%
1,400,000.000
1,558,219.16
TERRIER MEDIA BUYER INC
88146LAA1
15-Dec-2027
8.875%
5,357,000.000
3,748,377.54
THL CR WIND RIVER CLO 2017-4 E
87249MAA7
20-Nov-2030
11.179%
1,000,000.000
841,477.00
TICP CLO X LTD 2018-10
87249DAA7
22-Apr-2030
10.750%
1,000,000.000
884,512.00
TITAN HOLDINGS II
BMF7ZZ9
15-Jul-2029
5.125%
113,000.000
97,843.24
TOWNSQUARE MEDIA INC
892231AB7
01-Feb-2026
6.875%
1,000,000.000
956,306.64
TRANSDIGM INC
893647BH9
15-Mar-2027
7.500%
5,893,000.000
5,901,179.48
TRAVELEX FINANCING
BD45PZ1
15-May-2024
8.000%
4,600,000.000
0.00
TRAVELEX ISSUERC LTD
XS2248458049
05-Aug-2025
12.500%
2,925,679.000
4,495,899.91
TRIDENT TPI HLDGS INC
89616RAC3
31-Dec-2028
12.750%
1,151,000.000
1,193,587.00
TRIUMPH GROUP INC NEW
896818AU5
15-Mar-2028
9.000%
886,000.000
904,577.65
TRIUMPH GROUP INC NEW
896818AP6
15-Aug-2025
7.750%
2,289,000.000
2,206,571.23
TVL FINANCE PLC
BQPCRJ0
28-Apr-2028
10.250%
100,000.000
123,931.93
TVL FINANCE PLC
BQPCRH8
28-Apr-2028
8.742%
100,000.000
106,668.56
UNITI GROUP LP / UNITI FIBER/
91327BAA8
15-Feb-2029
6.500%
330,000.000
233,575.06
VALCOUR PKG(MOLD-RITE) T/L 2ND
LX198474
30-Sep-2029
12.094%
5,000,000.000
2,900,000.00
VERISURE HOLDINGS
BPXW0V8
01-Feb-2028
7.125%
915,000.000
999,946.17
VERISURE MIDHOLDIN
BMYCKC7
15-Feb-2029
5.250%
3,575,000.000
3,374,408.02
VERITAS US INC/VERITAS BERMUDA
92346LAE3
01-Sep-2025
7.500%
2,356,000.000
1,912,145.64
VIASAT INC
92552VAN0
15-Jul-2028
6.500%
790,000.000
669,525.00
VIKING CRUISES LTD
92676XAF4
15-Feb-2029
7.000%
2,384,000.000
2,217,120.00
Vodafone Group PLC
G93882S28
03-Oct-2078
6.250%
550,000.000
542,437.50
WALDORF PRDN UK LD
BNZJGQ0
01-Oct-2024
9.750%
556,679.000
555,008.96
WEATHERFORD INTL LTD BERMUDA S
947075AU1
30-Apr-2030
8.625%
3,092,000.000
3,139,514.76
WELLFLEET CLO 2017-3 LTD
94950KAA6
17-Jan-2031
10.810%
1,500,000.000
990,115.50
WELLFLEET CLO LTD 2020-2R
94950BAE8
17-Jul-2034
12.510%
1,300,000.000
1,025,771.50
WIND RIVER CLO LTD 2016-1K
97314BAA0
16-Oct-2034
12.610%
3,000,000.000
2,385,237.00
WIND RIVER CLO LTD 2017-1R LTD
97315XAA1
18-Apr-2036
12.322%
2,000,000.000
1,655,266.00
WINDSOR HLDGS III LLC
97360AAA5
15-Jun-2030
8.500%
2,000,000.000
1,995,200.00
WORLDWIDE EXPRESS TL (7/21) 2N
LX196469
26-Jul-2029
12.160%
3,000,000.000
2,340,000.00
The following list reflects unaudited securities holdings (excluding cash and derivatives positions) as of June 30, 2023. Holdings information may differ if presented as of trade date. This is intended for informational purposes only
and should not be substituted for quarter-end portfolio holdings filed with the SEC. Portfolio information is subject to change due to active management. Data provided by USBancorp Fund Services, LLC
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Investing in the Fund involves risks, including the risk that you may receive little or no return on your investment or that you may lose part or even all of your investment. The Fund invests in high yield bonds, commonly referred to as "junk bonds," including distressed securities, which are subject to greater credit risk (the risk that an issuer won't make timely payments of principal and interest) and market risk (the risk that the value of the Fund's investments may fall, sometimes rapidly or unpredictably, as a result of increasing interest rates or otherwise); loans and derivative securities, which may carry market, credit and liquidity risk (the risk that the Fund's investments may be difficult to sell at an advantageous time or price); foreign securities, which are subject to additional risks including political and economic risks. The Fund employs leveraging techniques, which may magnify losses, increase portfolio expenses, cause the Fund's NAV and distributions to be more volatile, and are subject to non-diversificationrisk, which may subject the Fund to greater losses in response to a single economic, political or regulatory development than funds that are more diversified. The Fund may trade at a discount to its net asset value and is subject to anti-takeover provisions that may delay, defer or prevent a transaction or a change in control that might otherwise be in the best interests of Fund shareholders. Portfolios investing in derivatives could lose more than the principal amount invested in those instruments. Before investing you should consider carefully the Fund's investment objectives, risks, charges and expenses. For more complete information about the Fund, please see the prospectus.
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Barings Global Short Duration High Yield Fund published this content on 17 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 July 2023 21:53:07 UTC.