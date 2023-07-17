BARINGS GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND

PORTFOLIO HOLDINGS

6/30/2023

SECURITY NAME

IDENTIFIER

QUANTITY

MARKET VALUE

EQUITY • LONG

CLASS A2 SHARES STAPLED TO 1.5

936NUC901

133.000

0.00

CLASS A3 SHARES STAPLED TO EUR

936NUD909

937.000

0.00

CLASS B2 SHARES STAPLED TO 1.5

936NUB903

169.000

0.00

CLASS B3 SHARES STABPLED TO EU

936NUA905

1,194.000

0.00

ESC CB 144A HIGH RIDGE

42979RWW5

2,982.000

0.00

ORDINARY A SHARES

482445KE2

25,580.000

1,432,480.00

TRAVELEX PRIVATE EQ

894662CP8

17,136.000

0.00

TRAVELEX TOPCO LIMITED WARRANT

894665WR5

2,218.000

119,716.79

FIXED INCOME • LONG

IDENTIFIER

MATURITY

COUPON

QUANTITY

MARKET VALUE

1375209 B C LTD

68251PAA5

30-Jan-2028

9.000%

337,000.000

337,606.60

610 FDG 2016-2R CLO LTD

83004MAA1

20-Jan-2032

12.500%

1,550,000.000

1,423,642.45

ABE INVT HLDGS INC / GETTY IMA

374276AJ2

01-Mar-2027

9.750%

5,972,000.000

5,897,712.50

ADAPTHEALTH LLC

00653VAE1

01-Mar-2030

5.125%

2,729,000.000

2,210,490.00

ADAPTHEALTH LLC

00653VAC5

01-Aug-2029

4.625%

602,000.000

480,498.34

ADIENT GLOBAL HLDGS LTD

00687YAC9

15-Apr-2031

8.250%

870,000.000

883,364.07

ALBION FING 1 S A R L & AGGRE

013305AA5

15-Apr-2027

8.750%

1,800,000.000

1,663,595.78

ALTICE FRANCE HLDG S A

02156TAB0

15-May-2027

10.500%

4,440,000.000

2,688,553.20

AMERICAN AIRLINES

023771S58

15-Jul-2025

11.750%

5,337,000.000

5,851,929.77

AMERIGAS PARTNERS L P

030981AM6

01-Jun-2028

9.375%

1,273,000.000

1,292,884.26

ANARAFE S.L.

BMX5ZC2

31-Mar-2026

15.348%

486,912.050

361,297.43

ANCHORAGE CAP CLO 13 2013-1R D

033289AJ8

15-Oct-2030

12.042%

1,000,000.000

911,781.00

ANCHORAGE CAP CLO LTD 2016-9R2

03328XAL0

15-Jul-2032

12.080%

1,500,000.000

1,352,698.50

ANCHORAGE CAP CLO LTD 2021-20

03331QAC0

22-Jan-2035

12.600%

1,000,000.000

872,071.00

ANTERO RESOURCES CORP

03674XAQ9

01-Feb-2029

7.625%

930,000.000

943,529.64

APCOA PRKNG HLDNGS

BNTBJN0

15-Jan-2027

4.625%

385,000.000

364,994.22

ARDAGH PACKAGING F

BF347C4

15-Jul-2027

4.750%

100,000.000

100,517.64

ARES CLO LTD 2013-27R2

00191CAG7

30-Oct-2034

12.023%

1,700,000.000

1,499,639.70

ATHENAHEALTH DELAYED DRAW TL (

LX202291

14-Jan-2027

7.821%

218,814.490

210,335.43

ATHENAHEALTH T/L B

LX202290

26-Jan-2029

8.598%

1,781,185.510

1,712,164.57

BAIN CAP CR CLO 2020-2R LTD

05683JAJ0

19-Jul-2034

11.875%

1,000,000.000

878,887.00

BALLYROCK CLO LTD 2019-2R

05875NAE0

20-Nov-2030

11.879%

2,000,000.000

1,826,840.00

BANIJAY GROUP

BKT60V9

01-Mar-2026

6.500%

3,700,000.000

4,007,169.20

BAUSCH HEALTH COS INC

071734AR8

15-Oct-2030

14.000%

118,000.000

70,210.00

BAUSCH HEALTH COS INC

071734AQ0

30-Sep-2028

11.000%

598,000.000

423,085.00

BAUSCH HEALTH COS INC

91911KAP7

15-Dec-2025

9.000%

2,707,000.000

2,360,693.49

BCP V MODULAR SER

BMCFZZ6

30-Nov-2029

6.750%

1,000,000.000

823,858.06

BCPE NORTH STAR US HOLDCO 2 2N

LX195164

08-Jun-2029

12.409%

1,000,000.000

830,000.00

BCPE ULYSSES INTER INC

05553LAA1

01-Apr-2027

7.750%

8,121,000.000

7,150,621.71

BLUEMOUNTAIN CLO XXIII 2018-23

09629RAA0

20-Oct-2031

10.900%

1,000,000.000

854,203.00

BRINKER INTL INC

109641AK6

15-Jul-2030

8.250%

998,000.000

983,359.34

C&W SENIOR FINANCING DESIGNATE

12674TAA4

15-Sep-2027

6.875%

1,101,000.000

960,622.50

CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PAR

131477AU5

15-Jul-2024

9.250%

2,850,000.000

2,851,700.37

CANYON CLO LTD 2019-2R

13887VAE2

16-Oct-2034

12.010%

1,000,000.000

895,810.00

Barings-Public

CARBONE CLO LTD 2017

141308AA4

21-Jan-2031

11.150%

750,000.000

648,771.75

CARLYLE US CLO 2017-5

14316RAA8

22-Jan-2030

10.550%

700,000.000

560,155.40

CARLYLE US CLO LTD 2019-3R

14314KAG2

20-Oct-2032

12.000%

1,000,000.000

934,625.00

CARNIVAL CORP

BMCBYX5

01-Feb-2026

10.125%

750,000.000

858,094.54

CARNIVAL CORP

143658BR2

01-May-2029

6.000%

1,873,000.000

1,672,216.65

CARRIAGE PURCHASER INC

14445LAA5

15-Oct-2029

7.875%

7,106,000.000

5,341,461.96

CD&R HYDRA BUYER 2ND LIEN T/L

LX173035

30-Apr-2026

13.253%

2,500,000.000

2,346,875.00

CERVED GROUP

BMCDT47

15-Feb-2029

6.250%

477,000.000

484,068.44

CGG SA

BMVXJ59

01-Apr-2027

7.750%

1,500,000.000

1,370,103.23

CHART INDS INC

16115QAF7

01-Jan-2030

7.500%

948,000.000

967,167.61

CHART INDS INC

16115QAG5

01-Jan-2031

9.500%

500,000.000

530,506.66

CHEEVER ESCROW ISSUER LLC

16308NAA2

01-Oct-2027

7.125%

1,500,000.000

1,352,397.12

CIDRON AIDA FINCO

BKSCDY2

01-Apr-2028

6.250%

1,650,000.000

1,821,517.02

CIFC FUNDING 2020-1 LTD

12559DAE1

15-Jul-2036

11.510%

1,900,000.000

1,745,182.30

CIMPRESS PLC

17186HAG7

15-Jun-2026

7.000%

2,069,000.000

1,877,617.50

CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS IN

18453HAC0

15-Apr-2028

7.750%

3,337,000.000

2,619,545.00

CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS IN

18453HAD8

01-Jun-2029

7.500%

3,358,000.000

2,484,868.62

CLYDESDALE ACQUISITION HLDGS S

18972EAB1

15-Apr-2030

8.750%

7,423,000.000

6,547,373.27

COLOUROZ INVESTMENT 2 LLC

LX137290

21-Sep-2024

9.523%

2,336,239.680

607,422.32

COMMSCOPE HLDG CO INC

20338QAA1

01-Mar-2027

8.250%

1,173,000.000

937,914.50

COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW J

12543DBJ8

15-Apr-2029

6.875%

286,000.000

179,788.18

CONNECT FINCO SARL / CONNECT U

20752TAA2

01-Oct-2026

6.750%

1,500,000.000

1,456,974.60

CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC

20848VAB1

15-Oct-2028

6.500%

717,000.000

613,034.79

CONSOL ENERGY INC NEW

20854LAA6

15-Nov-2025

11.000%

1,635,000.000

1,660,342.53

CONSOLIDATED ENERGY FIN S A

20914UAF3

15-Oct-2028

5.625%

3,427,000.000

2,913,635.40

CONSOLIDATED ENERGY FIN S A

20914UAE6

15-May-2026

6.500%

492,000.000

461,250.00

CORONADO FINANCE PTY LIMITED S

21979LAA4

15-May-2026

10.750%

4,846,000.000

4,988,960.00

CP IRIS HOLDCO I 2ND LIEN T/L

LX197546

21-Sep-2029

12.253%

2,398,018.700

1,870,454.59

CPUK FINANCE LTD

BL6K9V4

28-Aug-2051

4.500%

965,000.000

1,043,864.30

CPUK FINANCE LTD

BN6QCP1

28-Feb-2047

6.136%

235,000.000

281,444.55

CPUK FINANCE LTD

BPK65H4

28-Feb-2047

5.876%

235,000.000

282,901.32

CPUK FINANCE LTD

BMZ6DD0

28-Aug-2050

6.500%

825,000.000

992,849.89

DIGICEL GROUP LTD

25380WAE6

30-Sep-2025

8.250%

2,500,000.000

0.00

DISH DBS CORPORATION

25470XBB0

01-Jul-2028

7.375%

6,000,000.000

3,210,000.00

DISH NETWORK CORPORATION

25470MAG4

15-Nov-2027

11.750%

1,770,000.000

1,724,945.36

DORNOCH DEBT MERGER SUB INC

25830JAA9

15-Oct-2029

6.625%

1,050,000.000

856,563.23

Electricite de France SA

F2941JAA8

15-Dec-2171

9.125%

350,000.000

358,918.00

Electricite de France SA

BD9MK07

04-Oct-2171

4.000%

700,000.000

739,574.65

EMERALD DEBT MERGER SUB LLC

29103CAA6

15-Dec-2030

6.625%

2,371,000.000

2,350,253.75

ENERGY TRANSFER LP

29273VAM2

15-Nov-2165

7.125%

2,211,000.000

1,874,754.77

ENGINEERING SPA

BRS9472

15-May-2028

11.125%

1,485,000.000

1,625,426.99

ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP S

29336UAG2

01-Jun-2047

5.450%

3,000,000.000

2,453,160.00

ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP S

29336UAC1

01-Apr-2044

5.600%

5,413,000.000

4,452,192.50

ENVIRI CORP

415864AM9

31-Jul-2027

5.750%

589,000.000

512,636.15

EXPLORER II AS

BKM0YC7

24-Feb-2025

3.375%

1,000,000.000

1,003,753.74

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

335934AL9

01-Apr-2025

7.500%

7,774,000.000

7,764,326.66

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

335934AT2

15-Oct-2027

6.875%

200,000.000

195,100.00

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

335934AU9

01-Jun-2031

8.625%

4,045,000.000

4,145,639.60

FLORIDA FOOD PRODUCTS 2ND LIEN

LX198939

18-Oct-2029

13.154%

1,500,000.000

1,200,000.00

FORD MOTOR CREDIT COMPANY

345397D26

10-Jun-2026

6.950%

1,500,000.000

1,508,460.00

FORD MTR CO DEL

345370CX6

22-Apr-2030

9.625%

5,000,000.000

5,816,880.00

FORVIA

BQB8JG3

15-Jun-2026

7.250%

1,385,000.000

1,569,879.26

FOUR SEASONS T/L B (11/22)

LX209372

30-Nov-2029

8.503%

1,860,789.710

1,863,115.70

FRONTIER COMMUNICATIONS HLDGS

35908MAD2

15-May-2030

8.750%

774,000.000

756,417.51

FRONTIER COMMUNICATIONS HLDGS

35908MAB6

15-Jan-2030

6.000%

3,976,000.000

2,924,998.08

GALAXY BIDCO LTD

BKDK0L7

31-Jul-2026

6.500%

500,000.000

576,136.65

GALAXY CLO XXIV LTD 2017-24

36321CAA7

15-Jan-2031

10.760%

1,000,000.000

879,683.00

GARDEN SPINCO CORP

365417AA2

20-Jul-2030

8.625%

1,654,000.000

1,777,365.44

GENESIS ENERGY LP

37185LAM4

15-Jan-2027

8.000%

2,639,000.000

2,573,469.67

GENESIS ENERGY LP

37185LAN2

15-Apr-2030

8.875%

1,000,000.000

977,005.10

GENESIS ENERGY LP

37185LAL6

01-Feb-2028

7.750%

3,408,000.000

3,241,615.31

Barings-Public

GLDTREE LN MGMT US CLO3 2018-3

38138AAC6

22-Apr-2030

11.750%

1,500,000.000

1,059,724.50

GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD

37960JAA6

15-Sep-2024

7.250%

3,820,963.899

3,497,519.30

GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTION

37960XAB3

15-Apr-2032

7.500%

5,298,000.000

4,503,309.75

GOLDEN ENTMT INC

381013AA9

15-Apr-2026

7.625%

2,000,000.000

2,008,540.00

GOLDENTREE LN OPP XI 2015-11R

38137JBG8

18-Jan-2031

10.662%

500,000.000

448,423.50

GRAHAM PACKAGING CO INC

384701AA6

15-Aug-2028

7.125%

1,262,000.000

1,077,432.50

HARVEST MIDSTREAM I L P

417558AA1

01-Sep-2028

7.500%

2,440,000.000

2,418,362.81

HECLA MINING COMPANY

422704AH9

15-Feb-2028

7.250%

4,699,000.000

4,656,615.02

HILCORP ENERGY I L P / HILCORP

431318AS3

01-Nov-2028

6.250%

3,202,000.000

3,014,767.21

ICAHN ENTERPRISES LP/CORP

451102BT3

15-May-2026

6.250%

1,762,000.000

1,603,629.50

IHEARTCOMMUNICATIONS INC

45174HBD8

01-May-2027

8.375%

2,570,000.000

1,712,481.46

IHO VERWALTUNGS

BM8NTH4

15-May-2028

8.750%

2,350,000.000

2,643,102.51

INTELSAT JACKSON HLDGS LTD

45824TBC8

15-Mar-2030

6.500%

1,000,000.000

910,192.90

INTERNATIONAL DESI

BG4TB56

15-Nov-2025

6.500%

650,000.000

684,456.91

ITT HOLDINGS LLC

45074JAA2

01-Aug-2029

6.500%

6,018,000.000

5,070,044.64

JOURNEY PERSONAL CARE T/L B (D

LX192664

01-Mar-2028

9.409%

1,247,347.690

1,063,363.91

KCA Deutag Pikco PLC

XS2549713324

01-Dec-2027

15.000%

917,617.000

906,146.79

KCA DEUTAG UK FIN

BMQBCJ3

01-Dec-2025

9.875%

1,179,286.000

1,167,493.14

KCA Deutag UK Finance PLC

XS2549711203

01-Dec-2025

12.058%

1,343,874.000

1,347,233.69

KKR CLO 20 LTD 2017-20

48251VAA4

16-Oct-2030

10.760%

1,500,000.000

1,302,789.00

KKR CLO LTD 2021-34

48254DAA1

17-Jul-2034

12.110%

2,000,000.000

1,809,662.00

KNIFE RIVER CORP

498894AA2

01-May-2031

7.750%

1,707,000.000

1,728,372.43

KOPPERS T/L

LX211227

01-Apr-2030

9.160%

1,287,096.770

1,283,879.03

LCM LTD 2019-30R

50201AAE9

21-Apr-2031

11.750%

1,100,000.000

895,086.50

LIBRA GROUPCO SPA

BN77TL8

15-May-2027

5.000%

700,000.000

649,494.77

LIFE TIME FITNESS

53190FAC9

15-Apr-2026

8.000%

861,000.000

850,097.24

LIFEPOINT HEALTH INC

53219LAT6

15-Apr-2025

6.750%

588,000.000

542,494.68

LSF11 A5 HOLDCO LLC

50221DAA7

15-Oct-2029

6.625%

3,983,000.000

3,326,597.26

MACQUARIE AIRFINANCE HLDGS LTD

55609NAA6

01-May-2028

8.375%

788,000.000

797,850.00

MADISON PARK FDG LTD 2019-32R

55817CAE0

22-Jan-2031

11.473%

1,000,000.000

942,537.00

MADISON PARK FDG XXXV 2019-35R

55819LAE8

20-Apr-2032

11.350%

1,400,000.000

1,322,290.20

MADISON PARK FUNDING 2015-19R

55819RAG0

24-Jan-2028

9.623%

1,000,000.000

962,684.00

MADISON PK FDG XXIX 2018-29

55820EAC5

18-Oct-2030

12.832%

2,000,000.000

1,645,140.00

MAGNETITE XVIII LTD 2016-18R F

55954AAG2

15-Nov-2028

12.921%

1,400,000.000

1,262,370.20

MAISIN FINCO PLC

BNVTWC2

31-Oct-2027

6.000%

1,045,000.000

1,023,234.70

MANGROVE LUXCO III

BKWD0B7

09-Oct-2025

7.775%

652,343.750

533,779.80

MARCOLIN SPA

BMBPDQ4

15-Nov-2026

6.125%

475,000.000

462,601.75

MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HLD

57763RAB3

15-Aug-2026

7.875%

5,197,000.000

5,156,432.32

MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HLD

57763RAC1

15-Apr-2027

9.250%

1,327,000.000

1,224,662.03

MCAFEE 2ND LIEN T/L

LX194239

03-May-2029

13.530%

11,567,000.000

7,460,715.00

MEDICAL SOLUTIONS T/L (9/21)

LX198683

22-Sep-2027

11.990%

1,473,684.210

1,302,368.42

MINERVA MERGER SUB INC

60337JAA4

15-Feb-2030

6.500%

7,619,000.000

6,412,694.40

MONITCHEM HOLDCO 3

BMWJHF2

01-May-2028

8.750%

300,000.000

323,023.29

MONITCHEM HOLDCO 3

BMWJJC3

01-May-2028

8.492%

215,000.000

228,626.07

MOTION FINCO

BR2PNC4

15-Jun-2030

7.375%

1,600,000.000

1,734,663.15

NABORS INDUSTRIES LTD

629571AB6

15-Jan-2028

7.500%

1,630,000.000

1,438,475.00

NABORS INDUSTRIES LTD

629571AA8

15-Jan-2026

7.250%

802,000.000

748,683.04

NEPTUNE BIDCO US T/L B

LX208599

11-Apr-2029

10.004%

998,751.560

876,903.87

NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO

644274AG7

15-Jul-2028

9.750%

9,721,000.000

9,377,654.28

NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO

644274AH5

15-Jul-2028

5.250%

949,000.000

863,638.80

NEW MONEY FACILITY A (APR 23)

BC01293395

30-Jun-2025

10.000%

86,583.860

81,914.64

NEW MONEY FACILITY C (MAY23)

BC01486272

30-Jun-2025

0.150%

17,740.640

18,390.71

NGL ENERGY OPERATING LLC/ NGL

62922LAA6

01-Feb-2026

7.500%

3,031,000.000

2,985,316.22

NIDDA HEALTHCARE H

BPYRV86

21-Aug-2026

7.500%

500,000.000

542,191.35

OCCIDENTAL PETE CORP

674599DZ5

15-Jul-2027

8.500%

4,523,000.000

4,885,789.83

OCCIDENTAL PETE CORP

674599DE2

15-Sep-2031

7.875%

2,500,000.000

2,787,006.75

OCTAGON 2021-57 LTD

67592YAA6

16-Oct-2034

11.860%

1,500,000.000

1,322,215.50

OHA CR PARTNERS XI 2015-11R

67109HAJ0

20-Jan-2031

13.150%

2,000,000.000

1,596,160.00

OHA LOAN FUNDING LTD 2013-1R2

67706FAJ1

23-Jul-2031

13.173%

1,500,000.000

1,262,995.50

OLYMPUS WTR US HLDG CORP

681639AB6

01-Oct-2029

6.250%

2,348,000.000

1,697,380.94

PATRIOT CONTAINER 2ND LIEN T/L

LX171752

20-Mar-2026

13.003%

1,400,000.000

1,202,250.00

Barings-Public

PECF USS INTER HLDG III CORP S

69291HAA3

15-Nov-2029

8.000%

2,397,000.000

1,348,312.50

PMHC II INC

69357VAA3

15-Feb-2030

9.000%

3,689,000.000

2,826,696.25

POLAR US BORROWER LLC / SCHENE

73103PAA5

15-May-2026

6.750%

1,176,000.000

693,830.52

PRA GROUP INC

69354NAE6

01-Feb-2028

8.375%

4,518,000.000

4,100,085.00

PRA GROUP INC

69354NAC0

01-Sep-2025

7.375%

473,000.000

449,638.53

PRESIDIO HLDGS INC

74101XAF7

01-Feb-2028

8.250%

5,462,000.000

5,200,356.00

PRETIUM PKG HOLDINGS 2ND LIEN

LX197570

21-Sep-2029

11.758%

2,770,636.900

1,428,623.50

PRIME SEC SVCS BORROWER LLC /

74166MAE6

15-Jan-2028

6.250%

3,000,000.000

2,810,862.90

QUEST BORROWER 2ND LIEN T/L (D

LX202068

18-Jan-2030

12.695%

3,395,325.050

2,223,937.91

RADIOLOGY PARTNERS INC

75041VAA2

01-Feb-2028

9.250%

6,061,000.000

2,215,165.43

RAILWORKS HLDGS LP / RAILWORKS

75079MAA7

15-Nov-2028

8.250%

2,881,000.000

2,678,013.87

RANGE RES CORP

75281ABJ7

15-Jan-2029

8.250%

494,000.000

512,469.97

RP ESCROW ISSUER LLC

74969PAA6

15-Dec-2025

5.250%

2,035,000.000

1,501,219.50

SABRE GLBL INC

78573NAC6

15-Apr-2025

9.250%

213,000.000

198,643.80

SABRE GLBL INC

78573NAH5

15-Dec-2027

11.250%

317,000.000

268,657.50

SANI/IKOS FIN HLDN

BNZKRQ0

15-Dec-2026

5.625%

215,000.000

215,605.29

SEASPAN CORP

81254UAK2

01-Aug-2029

5.500%

4,786,000.000

3,749,448.12

SONICWALL 2ND LIEN T/L

LX173538

18-May-2026

12.660%

2,008,050.430

1,860,579.21

SOUND POINT CLO LTD 2020-27R

83613KAJ9

25-Oct-2034

11.815%

1,400,000.000

1,131,018.00

SOUND POINT CLO LTD 2020-26R E

83615BAJ7

20-Jul-2034

12.110%

1,600,000.000

1,315,933.60

SOUND PT CLO XVIII LTD 2018-18

83608DAA1

21-Jan-2031

10.750%

2,000,000.000

1,325,176.00

SPRINGLEAF FINANCE CORPORATION

85172FAP4

15-Mar-2024

6.125%

1,667,000.000

1,661,377.21

STAPLES INC

855030AP7

15-Apr-2027

10.750%

3,478,000.000

2,021,639.67

SUMMER BC HOLDCO A SARL

BKWBFL6

31-Oct-2027

9.250%

1,666,932.169

1,487,000.56

TALEN ENERGY SUPPLY LLC

87422VAK4

01-Jun-2030

8.625%

2,537,000.000

2,625,795.00

Telefonica Europe BV

BP38H15

23-Nov-2171

7.125%

1,400,000.000

1,558,219.16

TERRIER MEDIA BUYER INC

88146LAA1

15-Dec-2027

8.875%

5,357,000.000

3,748,377.54

THL CR WIND RIVER CLO 2017-4 E

87249MAA7

20-Nov-2030

11.179%

1,000,000.000

841,477.00

TICP CLO X LTD 2018-10

87249DAA7

22-Apr-2030

10.750%

1,000,000.000

884,512.00

TITAN HOLDINGS II

BMF7ZZ9

15-Jul-2029

5.125%

113,000.000

97,843.24

TOWNSQUARE MEDIA INC

892231AB7

01-Feb-2026

6.875%

1,000,000.000

956,306.64

TRANSDIGM INC

893647BH9

15-Mar-2027

7.500%

5,893,000.000

5,901,179.48

TRAVELEX FINANCING

BD45PZ1

15-May-2024

8.000%

4,600,000.000

0.00

TRAVELEX ISSUERC LTD

XS2248458049

05-Aug-2025

12.500%

2,925,679.000

4,495,899.91

TRIDENT TPI HLDGS INC

89616RAC3

31-Dec-2028

12.750%

1,151,000.000

1,193,587.00

TRIUMPH GROUP INC NEW

896818AU5

15-Mar-2028

9.000%

886,000.000

904,577.65

TRIUMPH GROUP INC NEW

896818AP6

15-Aug-2025

7.750%

2,289,000.000

2,206,571.23

TVL FINANCE PLC

BQPCRJ0

28-Apr-2028

10.250%

100,000.000

123,931.93

TVL FINANCE PLC

BQPCRH8

28-Apr-2028

8.742%

100,000.000

106,668.56

UNITI GROUP LP / UNITI FIBER/

91327BAA8

15-Feb-2029

6.500%

330,000.000

233,575.06

VALCOUR PKG(MOLD-RITE) T/L 2ND

LX198474

30-Sep-2029

12.094%

5,000,000.000

2,900,000.00

VERISURE HOLDINGS

BPXW0V8

01-Feb-2028

7.125%

915,000.000

999,946.17

VERISURE MIDHOLDIN

BMYCKC7

15-Feb-2029

5.250%

3,575,000.000

3,374,408.02

VERITAS US INC/VERITAS BERMUDA

92346LAE3

01-Sep-2025

7.500%

2,356,000.000

1,912,145.64

VIASAT INC

92552VAN0

15-Jul-2028

6.500%

790,000.000

669,525.00

VIKING CRUISES LTD

92676XAF4

15-Feb-2029

7.000%

2,384,000.000

2,217,120.00

Vodafone Group PLC

G93882S28

03-Oct-2078

6.250%

550,000.000

542,437.50

WALDORF PRDN UK LD

BNZJGQ0

01-Oct-2024

9.750%

556,679.000

555,008.96

WEATHERFORD INTL LTD BERMUDA S

947075AU1

30-Apr-2030

8.625%

3,092,000.000

3,139,514.76

WELLFLEET CLO 2017-3 LTD

94950KAA6

17-Jan-2031

10.810%

1,500,000.000

990,115.50

WELLFLEET CLO LTD 2020-2R

94950BAE8

17-Jul-2034

12.510%

1,300,000.000

1,025,771.50

WIND RIVER CLO LTD 2016-1K

97314BAA0

16-Oct-2034

12.610%

3,000,000.000

2,385,237.00

WIND RIVER CLO LTD 2017-1R LTD

97315XAA1

18-Apr-2036

12.322%

2,000,000.000

1,655,266.00

WINDSOR HLDGS III LLC

97360AAA5

15-Jun-2030

8.500%

2,000,000.000

1,995,200.00

WORLDWIDE EXPRESS TL (7/21) 2N

LX196469

26-Jul-2029

12.160%

3,000,000.000

2,340,000.00

The following list reflects unaudited securities holdings (excluding cash and derivatives positions) as of June 30, 2023. Holdings information may differ if presented as of trade date. This is intended for informational purposes only

and should not be substituted for quarter-end portfolio holdings filed with the SEC. Portfolio information is subject to change due to active management. Data provided by USBancorp Fund Services, LLC

Barings-Public

"Quantity" values are denominated in issues' local currency. "Market Value" is denominated in US Dollars.

Investing in the Fund involves risks, including the risk that you may receive little or no return on your investment or that you may lose part or even all of your investment. The Fund invests in high yield bonds, commonly referred to as "junk bonds," including distressed securities, which are subject to greater credit risk (the risk that an issuer won't make timely payments of principal and interest) and market risk (the risk that the value of the Fund's investments may fall, sometimes rapidly or unpredictably, as a result of increasing interest rates or otherwise); loans and derivative securities, which may carry market, credit and liquidity risk (the risk that the Fund's investments may be difficult to sell at an advantageous time or price); foreign securities, which are subject to additional risks including political and economic risks. The Fund employs leveraging techniques, which may magnify losses, increase portfolio expenses, cause the Fund's NAV and distributions to be more volatile, and are subject to non-diversificationrisk, which may subject the Fund to greater losses in response to a single economic, political or regulatory development than funds that are more diversified. The Fund may trade at a discount to its net asset value and is subject to anti-takeover provisions that may delay, defer or prevent a transaction or a change in control that might otherwise be in the best interests of Fund shareholders. Portfolios investing in derivatives could lose more than the principal amount invested in those instruments. Before investing you should consider carefully the Fund's investment objectives, risks, charges and expenses. For more complete information about the Fund, please see the prospectus.

17/184

Barings-Public

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Barings Global Short Duration High Yield Fund published this content on 17 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 July 2023 21:53:07 UTC.