Bavarian Nordic CEO: It's Clear That The Current Monkeypox Vaccine Demand 'Is Exceeding Our Ability To Deliver'

Aug 24 (Reuters) - Bavarian Nordic A/S:
* BAVARIAN NORDIC CEO: FULLY UNDERSTANDS THE NEED FOR
DOSE-SPARING
APPROACHES GIVEN LIMITED SUPPLY OF MONKEYPOX VACCINE
* BAVARIAN NORDIC CEO: BUT INTRADERMAL DOSING OF MONKEYPOX
VACCINE
HAS HIGHER RATE OF LOCAL REACTIONS, WHICH REDUCES NUMBER OF
PEOPLE COMING BACK FOR THEIR SECOND DOSE
* BAVARIAN NORDIC CEO: BY THE END OF THIS YEAR, FIRM EXPECTS
TO
DELIVER ABOUT 4 MILLION DOSES OF MONKEYPOX VACCINE THAT HAVE
BEEN NEWLY MANUFACTURED SINCE MAY
* BAVARIAN NORDIC CEO: CO IS TESTING THE VIABILITY
OF MONKEYPOX
DOSES SENT TO U.S. IN PREVIOUS YEARS THAT HAVE SINCE TECHNICALLY
EXPIRED; BUT SO FAR, THERE ARE AROUND HALF A MILLION DOSES THAT
ARE STILL WITHIN SHELF LIFE
* BAVARIAN NORDIC CEO: OUR GOAL IS TO REALLY BRING ON
ADDITIONAL
PARTNERS OR COLLABORATORS WITHIN THE COMING WEEKS
* BAVARIAN NORDIC CEO: WE ARE SUPPLYING THE DEMAND FOR THE
MONKEYPOX VACCINE, BUT NOT IN THE TIME FRAME THAT IS INITIALLY
REQUESTED
* BAVARIAN NORDIC CEO: THE VAST MAJORITY OF THE DEMAND RIGHT
NOW
IS FOR DOSES TO DEAL WITH THE CURRENT MONKEYPOX OUTBREAK, BUT
COUNTRIES ARE NOW INCREASINGLY ALSO LOOKING AT STOCKPILING
* BAVARIAN NORDIC CEO: I THINK IT'S CLEAR THAT THE CURRENT
DEMAND
TODAY AS THE OUTBREAK GROWS 'IS EXCEEDING OUR ABILITY TO
DELIVER'
Further company coverage:
(Reporting by Natalie Grover)