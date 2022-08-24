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BAVARIAN NORDIC A/S

(BAVA)
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Bavarian Nordic CEO: It's Clear That The Current Monkeypox Vaccine Demand 'Is Exceeding Our Ability To Deliver'

08/24/2022 | 02:43am EDT
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Aug 24 (Reuters) - Bavarian Nordic A/S:

* BAVARIAN NORDIC CEO: FULLY UNDERSTANDS THE NEED FOR DOSE-SPARING APPROACHES GIVEN LIMITED SUPPLY OF MONKEYPOX VACCINE

* BAVARIAN NORDIC CEO: BUT INTRADERMAL DOSING OF MONKEYPOX VACCINE HAS HIGHER RATE OF LOCAL REACTIONS, WHICH REDUCES NUMBER OF PEOPLE COMING BACK FOR THEIR SECOND DOSE

* BAVARIAN NORDIC CEO: BY THE END OF THIS YEAR, FIRM EXPECTS TO DELIVER ABOUT 4 MILLION DOSES OF MONKEYPOX VACCINE THAT HAVE BEEN NEWLY MANUFACTURED SINCE MAY

* BAVARIAN NORDIC CEO: CO IS TESTING THE VIABILITY OF MONKEYPOX DOSES SENT TO U.S. IN PREVIOUS YEARS THAT HAVE SINCE TECHNICALLY EXPIRED; BUT SO FAR, THERE ARE AROUND HALF A MILLION DOSES THAT ARE STILL WITHIN SHELF LIFE

* BAVARIAN NORDIC CEO: OUR GOAL IS TO REALLY BRING ON ADDITIONAL PARTNERS OR COLLABORATORS WITHIN THE COMING WEEKS

* BAVARIAN NORDIC CEO: WE ARE SUPPLYING THE DEMAND FOR THE MONKEYPOX VACCINE, BUT NOT IN THE TIME FRAME THAT IS INITIALLY REQUESTED

* BAVARIAN NORDIC CEO: THE VAST MAJORITY OF THE DEMAND RIGHT NOW IS FOR DOSES TO DEAL WITH THE CURRENT MONKEYPOX OUTBREAK, BUT COUNTRIES ARE NOW INCREASINGLY ALSO LOOKING AT STOCKPILING

* BAVARIAN NORDIC CEO: I THINK IT'S CLEAR THAT THE CURRENT DEMAND TODAY AS THE OUTBREAK GROWS 'IS EXCEEDING OUR ABILITY TO DELIVER' Further company coverage: (Reporting by Natalie Grover)


© Reuters 2022
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Financials
Sales 2022 2 883 M 387 M 387 M
Net income 2022 -590 M -79,3 M -79,3 M
Net cash 2022 2 092 M 281 M 281 M
P/E ratio 2022 -41,5x
Yield 2022 -
Capitalization 24 448 M 3 284 M 3 284 M
EV / Sales 2022 7,75x
EV / Sales 2023 3,29x
Nbr of Employees 830
Free-Float 99,8%
Chart BAVARIAN NORDIC A/S
Duration : Period :
Bavarian Nordic A/S Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends BAVARIAN NORDIC A/S
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 7
Last Close Price 347,60 DKK
Average target price 400,14 DKK
Spread / Average Target 15,1%
EPS Revisions
Managers and Directors
Paul Chaplin President & Chief Executive Officer
Henrik Neilsen Juuel Chief Financial Officer & Executive Vice President
Gerardus Wilhelmus van Odijk Chairman
Laurence de Moerlooze Chief Medical Officer & Executive Vice President
Russell Thirsk Chief Operating Officer & Executive Vice President
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
BAVARIAN NORDIC A/S29.32%3 284
JOHNSON & JOHNSON-2.89%440 624
ELI LILLY AND COMPANY14.08%307 001
ROCHE HOLDING AG-14.53%275 550
PFIZER, INC.-18.70%274 444
ABBVIE INC.2.67%248 135