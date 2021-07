DGAP-News: Il settore delle biotecnologie -2

scienza. Il team di gestione di BB Biotech intende sfruttare questa tendenza in maniera mirata, ampliando le proprie competenze negli ambiti di advanced analytics e intelligenza artificiale. Soprattutto la democratizzazione del cloud computing registrata negli ultimi anni consente al team di gestione di avvalersi di ampi set di dati incentrati sui pazienti per assumere le proprie decisioni d'investimento. L'apprendimento automatico e l'IA consentiranno infatti di arricchire i processi di analisi proprietari e di ampliare in maniera significativa l'universo d'investimento. Il rapporto intermedio integrale al 30 giugno 2021 di BB Biotech AG è disponibile qui report.bbbiotech.ch/Q221 o su www.bbbiotech.com. Per ulteriori informazioni: Investor Relations Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Svizzera, Tel. +41 44 267 67 00 Dr. Silvia Siegfried-Schanz, ssc@bellevue.ch Maria-Grazia Iten-Alderuccio, mga@bellevue.ch Claude Mikkelsen, cmi@bellevue.ch Media Relations Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Svizzera, Tel. +41 44 267 67 00 Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch TE Communications AG, Bleichestrasse 11, 9000 San Gallo, Svizzera, Tel. +41 79 423 22 28 Thomas Egger, teg@te-communications.ch www.bbbiotech.com Profilo aziendale BB Biotech AG è una società d'investimento con sede a Sciaffusa/Svizzera ed è quotata sulle borse valori di Svizzera, Germania e Italia. Dal 1993 la società investe in aziende specializzate nello sviluppo di farmaci innovativi, operative prevalentemente negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale. BB Biotech è uno degli investitori leader nel campo delle biotecnologie. Ai fini della selezione delle posizioni in portafoglio, BB Biotech fa affidamento sulla pluriennale esperienza del proprio prestigioso Consiglio di Amministrazione e sull'analisi fondamentale condotta dall'esperto team di gestione di Bellevue Asset Management AG. Disclaimer Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali e aspettative, nonché valutazioni, opinioni e ipotesi. Tali affermazioni sono basate sulle stime attuali di BB Biotech AG nonché dei suoi direttori e funzionari, e sono quindi soggette a rischi e a incertezze che possono variare nel tempo. Poiché gli sviluppi effettivi possono discostarsi significativamente da quanto preventivato, BB Biotech AG e i suoi direttori e funzionari declinano qualsiasi responsabilità a tale riguardo. Tutte le dichiarazioni con carattere previsionale contenute nel presente comunicato stampa vengono effettuate soltanto in riferimento alla data della relativa pubblicazione; BB Biotech e i suoi direttori e funzionari declinano qualsiasi obbligo volto ad aggiornare qualsivoglia dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altri fattori. Composizione del portafoglio di BB Biotech al 30 giugno 2021 (in % dei titoli, valori arrotondati) Moderna 12.2% Ionis Pharmaceuticals 7.7% Argenx SE 6.1% Neurocrine Biosciences 6.0% Incyte 5.2% Agios Pharmaceuticals 5.0% Fate Therapeutics 4.7% Vertex Pharmaceuticals 4.5% Alnylam Pharmaceuticals 4.0% Biogen 3.7% Macrogenics 3.6% Arvinas 3.6% Crispr Therapeutics 3.3% Intra-Cellular Therapies 3.0% Radius Health 2.9% Sage Therapeutics 2.8% Myovant Sciences 2.5% Relay Therapeutics 2.0% Esperion Therapeutics 2.0% Beam Therapeutics 1.7% Molecular Templates 1.6% Essa Pharma 1.5% Generation Bio Co. 1.4% Scholar Rock Holding 1.4% Halozyme Therapeutics 1.3% Revolution Medicines 1.2% Exelixis 1.1% Nektar Therapeutics 1.0% Black Diamond Therapeutics 0.9% Mersana Therapeutics 0.8% Kezar Life Sciences 0.5% Wave Life Sciences 0.4% Homology Medicines 0.3% Alder Biopharmaceuticals - CVR 0.1% Totale titoli CHF 4 349.3 mln Altri attivi CHF 7.8 mln Altri impegni CHF (310.1) mln Valore intrinseco CHF 4 047.0 mln -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

