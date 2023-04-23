April 23 (Reuters) - Bed Bath & Beyond Inc:
* FILES VOLUNTARY CHAPTER 11 PETITIONS
* $240 MILLION DEBTOR-IN-POSSESSION FINANCING SECURED TO
SUPPORT
ONGOING OPERATIONS AND CHAPTER 11 PROCESS
* FOLLOWING COURT APPROVAL, COMPANY EXPECTS THIS FINANCING
TO
PROVIDE NECESSARY LIQUIDITY TO SUPPORT OPERATIONS DURING CHAPTER
11 PROCESS
* BED BATH & BEYOND - INTENDS TO USE CHAPTER 11 PROCEEDINGS
TO
CONDUCT A LIMITED SALE AND MARKETING PROCESS FOR SOME OR ALL OF
ITS ASSETS
* COMPANY IS ALSO STRATEGICALLY MANAGING INVENTORY TO
PRESERVE
VALUE
* IN EVENT OF A SUCCESSFUL SALE, COMPANY WILL PIVOT AWAY
FROM ANY
STORE CLOSINGS NEEDED TO IMPLEMENT A TRANSACTION
* BED BATH & BEYOND - CO'S 360 BED BATH & BEYOND AND 120
BUYBUY
BABY STORES AND WEBSITES WILL REMAIN OPEN AS COMPANY BEGINS
EFFORTS TO EFFECTUATE CLOSURE OF RETAIL LOCATIONS
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