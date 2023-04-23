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    BBBY   US0758961009

BED BATH & BEYOND INC.

(BBBY)
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06:21aBed Bath & Beyond's rocky ride to bankruptcy filing
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Bed Bath & Beyond Inc. Files Voluntary Chapter 11 Petitions

04/23/2023 | 05:30am EDT
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April 23 (Reuters) - Bed Bath & Beyond Inc:

* FILES VOLUNTARY CHAPTER 11 PETITIONS

* $240 MILLION DEBTOR-IN-POSSESSION FINANCING SECURED TO SUPPORT ONGOING OPERATIONS AND CHAPTER 11 PROCESS

* FOLLOWING COURT APPROVAL, COMPANY EXPECTS THIS FINANCING TO PROVIDE NECESSARY LIQUIDITY TO SUPPORT OPERATIONS DURING CHAPTER 11 PROCESS

* BED BATH & BEYOND - INTENDS TO USE CHAPTER 11 PROCEEDINGS TO CONDUCT A LIMITED SALE AND MARKETING PROCESS FOR SOME OR ALL OF ITS ASSETS

* COMPANY IS ALSO STRATEGICALLY MANAGING INVENTORY TO PRESERVE VALUE

* IN EVENT OF A SUCCESSFUL SALE, COMPANY WILL PIVOT AWAY FROM ANY STORE CLOSINGS NEEDED TO IMPLEMENT A TRANSACTION

* BED BATH & BEYOND - CO'S 360 BED BATH & BEYOND AND 120 BUYBUY BABY STORES AND WEBSITES WILL REMAIN OPEN AS COMPANY BEGINS EFFORTS TO EFFECTUATE CLOSURE OF RETAIL LOCATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:


© Reuters 2023
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Chart BED BATH & BEYOND INC.
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Bed Bath & Beyond Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
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