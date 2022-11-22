BELUGA : представляет 8-летний коньяк «Сокровище Тифлиса»

BELUGA GROUP представляет новинку в коллекции динамично развивающегося бренда «Сокровище Тифлиса» - 8-летний коньяк, созданный в Кахетии. Дистилляты для нового продукта производят из автохтонного для востока Грузии винограда «ркацители» и на протяжении восьми лет выдерживают в дубовых бочках, что обуславливает мягкий вкус этого коньяка и характерный насыщенный аромат дуба и специй.
За 9 месяцев 2022 года продажи бренда «Сокровище Тифлиса» выросли на 170%. Новый продукт будет способствовать продолжению положительного тренда, гармонично дополняя коллекцию, которая теперь включает коньяки четырех выдержек: 3, 5, 7 и 8 лет.
«Сокровище Тифлиса 8 лет» уже доступен клиентам сети «ВинЛаб», а в ближайшее время появится на полках ключевых торговых сетей.
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