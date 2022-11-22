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BELUGA GROUP

(BELU)
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End-of-day quote Moscow Micex - RTS  -  2022-07-07
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BELUGA : представляет 8-летний коньяк «Сокровище Тифлиса»

11/22/2022 | 06:06am EST
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BELUGA GROUP представляет новинку в коллекции динамично развивающегося бренда «Сокровище Тифлиса» - 8-летний коньяк, созданный в Кахетии. Дистилляты для нового продукта производят из автохтонного для востока Грузии винограда «ркацители» и на протяжении восьми лет выдерживают в дубовых бочках, что обуславливает мягкий вкус этого коньяка и характерный насыщенный аромат дуба и специй.

За 9 месяцев 2022 года продажи бренда «Сокровище Тифлиса» выросли на 170%. Новый продукт будет способствовать продолжению положительного тренда, гармонично дополняя коллекцию, которая теперь включает коньяки четырех выдержек: 3, 5, 7 и 8 лет.

«Сокровище Тифлиса 8 лет» уже доступен клиентам сети «ВинЛаб», а в ближайшее время появится на полках ключевых торговых сетей.


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Disclaimer

Beluga Group PAO published this content on 22 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 November 2022 11:05:42 UTC.


© Publicnow 2022
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Financials (USD)
Sales 2021 74 937 M - -
Net income 2021 3 824 M - -
Net Debt 2021 13 862 M - -
P/E ratio 2021 11,4x
Yield 2021 3,58%
Capitalization 32 032 M 525 M -
EV / Sales 2020 0,45x
EV / Sales 2021 0,75x
Nbr of Employees -
Free-Float 6,92%
Chart BELUGA GROUP
Duration : Period :
Beluga Group Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Consensus
Mean consensus -
Number of Analysts 0
Last Close Price 2 520,00
Average target price
Spread / Average Target -
Managers and Directors
Alexander Anatolievich Mechetin Chairman-Management Board, CEO & Director
Nikolai Vladimirovich Belokopytov Chairman & Chief Financial Officer
Vladislav Bazhenov Chief Operating Officer
Rostislav Ordovsky-Tanaevsky Blanco Independent Non-Executive Director
Alexander Vyacheslavovich Ikonnikov Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
BELUGA GROUP-24.78%525
DIAGEO PLC-7.68%99 541
PERNOD RICARD-10.64%50 020
BROWN-FORMAN CORPORATION-4.21%33 572
THAI BEVERAGE-5.30%11 435
RÉMY COINTREAU-23.88%8 509