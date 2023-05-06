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    BRK.A   US0846701086

BERKSHIRE HATHAWAY INC.

(BRK.A)
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Delayed Nyse  -  04:01:44 2023-05-05 pm EDT
491840.00 USD   +0.47%
08:37aBerkshire Hathaway Aggregate Says Fair Value Of Equity Investments In Chevron As Of Mar 31, 2023 Was $21.6 Billion Versus $30 Billion As Of Dec 31, 2022
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Berkshire Hathaway Reports Qtrly Net Earnings Per Average Equivalent Class A Share Of $24,377

05/06/2023 | 08:19am EDT
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May 6 (Reuters) - Berkshire Hathaway Inc:

* QTRLY NET EARNINGS ATTRIBUTABLE TO BERKSHIRE SHAREHOLDERS $35,504 MILLION VERSUS YEAR-EARLIER $5,580 MILLION EARNINGS

* QTRLY OPERATING EARNINGS $8,065 MILLION VERSUS YEAR-EARLIER $7,160 MILLION

* QTRLY NET EARNINGS PER AVERAGE EQUIVALENT CLASS A SHARE $24,377

* Q1 NET GAIN FROM INVESTMENTS AND DERIVATIVES $27,439 MILLION VERSUS $1,580 MILLION LOSS YEAR EARLIER

* BERKSHIRE HATHAWAY - AT MARCH 31, 2023, INSURANCE FLOAT WAS APPROXIMATELY $165 BILLION, AN INCREASE OF APPROXIMATELY $1 BILLION SINCE YEAR END 2022

* BERKSHIRE HATHAWAY - APPROXIMATELY $4.4 BILLION WAS USED TO PURCHASE SHARES OF CLASS A AND CLASS B COMMON STOCK DURING THE FIRST QUARTER OF 2023

* BERKSHIRE HATHAWAY - ON MARCH 31, 2023, THERE WERE 1,450,152 CLASS A EQUIVALENT SHARES OUTSTANDING

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $5522.20 -- REFINITIV IBES DATA

* BERKSHIRE HATHAWAY - ABOUT 77% OF AGGREGATE FAIR VALUE OF EQUITY INVESTMENTS CONCENTRATED IN AMERICAN EXPRESS, APPLE, BOFA, CHEVRON, COCA-COLA AS OF MAR 31

* BERKSHIRE HATHAWAY - CHANGES IN EXCHANGE RATES PRODUCED PRE-TAX LOSSES OF $26 MILLION IN Q1 2023 AND PRE-TAX GAINS OF $716 MILLION IN Q1 2022

* BERKSHIRE HATHAWAY - THE CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC CONTINUE TO AFFECT CO'S OPERATING BUSINESSES

* BERKSHIRE-GEOPOLITICAL CONFLICTS,SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS,GOVERNMENT ACTIONS TO SLOW INFLATION IN RECENT YEARS PRODUCED EFFECTS ON OPERATING BUSINESSES

* BOUGHT $2.87 BILLION OF EQUITY SECURITIES AND SOLD $13.28 BILLION OF EQUITY SECURITIES IN Q1

* ENDED Q1 WITH $130.6 BILLION OF CASH AND EQUIVALENTS Further company coverage:


© Reuters 2023
Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
AMERICAN EXPRESS COMPANY 2.58% 152.65 Delayed Quote.0.72%
APPLE INC. 4.69% 173.57 Delayed Quote.27.60%
BANK OF AMERICA CORPORATION 2.67% 27.71 Delayed Quote.-16.33%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 0.47% 491840 Delayed Quote.4.44%
CHEVRON CORPORATION 2.55% 160.21 Delayed Quote.-10.74%
THE COCA-COLA COMPANY 0.47% 64.02 Delayed Quote.0.17%
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Financials (USD)
Sales 2023 372 B - -
Net income 2023 13 616 M - -
Net Debt 2023 - - -
P/E ratio 2023 22,0x
Yield 2023 -
Capitalization 711 B 711 B -
Capi. / Sales 2023 1,91x
Capi. / Sales 2024 1,88x
Nbr of Employees 383 000
Free-Float 72,7%
Chart BERKSHIRE HATHAWAY INC.
Duration : Period :
Berkshire Hathaway Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends BERKSHIRE HATHAWAY INC.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 3
Last Close Price 491 840,00 $
Average target price 552 204,00 $
Spread / Average Target 12,3%
EPS Revisions
Managers and Directors
Warren Edward Buffett Director
Marc D. Hamburg Chief Financial Officer, Secretary & Senior VP
Charlotte M. Guyman Independent Director
Stephen B. Burke Independent Director
Susan Lynne Decker Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
BERKSHIRE HATHAWAY INC.4.44%710 760
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.-7.41%132 035
GENERAL ELECTRIC COMPANY53.99%109 157
ILLINOIS TOOL WORKS INC.4.54%70 203
3M COMPANY-13.82%57 015
HITACHI, LTD.15.60%53 764
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