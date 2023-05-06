Berkshire Hathaway Reports Qtrly Net Earnings Per Average Equivalent Class A Share Of $24,377

May 6 (Reuters) - Berkshire Hathaway Inc:
* QTRLY NET EARNINGS ATTRIBUTABLE TO BERKSHIRE SHAREHOLDERS
$35,504 MILLION VERSUS YEAR-EARLIER $5,580 MILLION EARNINGS
* QTRLY OPERATING EARNINGS $8,065 MILLION VERSUS
YEAR-EARLIER
$7,160 MILLION
* QTRLY NET EARNINGS PER AVERAGE EQUIVALENT CLASS A SHARE
$24,377
* Q1 NET GAIN FROM INVESTMENTS AND DERIVATIVES $27,439
MILLION
VERSUS $1,580 MILLION LOSS YEAR EARLIER
* BERKSHIRE HATHAWAY - AT MARCH 31, 2023, INSURANCE FLOAT
WAS
APPROXIMATELY $165 BILLION, AN INCREASE OF APPROXIMATELY $1
BILLION SINCE YEAR END 2022
* BERKSHIRE HATHAWAY - APPROXIMATELY $4.4 BILLION WAS USED
TO
PURCHASE SHARES OF CLASS A AND CLASS B COMMON STOCK DURING THE
FIRST QUARTER OF 2023
* BERKSHIRE HATHAWAY - ON MARCH 31, 2023, THERE WERE
1,450,152
CLASS A EQUIVALENT SHARES OUTSTANDING
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $5522.20 -- REFINITIV IBES DATA
* BERKSHIRE HATHAWAY - ABOUT 77% OF AGGREGATE FAIR VALUE OF
EQUITY
INVESTMENTS CONCENTRATED IN AMERICAN EXPRESS, APPLE, BOFA,
CHEVRON, COCA-COLA AS OF MAR 31
* BERKSHIRE HATHAWAY - CHANGES IN EXCHANGE RATES PRODUCED
PRE-TAX
LOSSES OF $26 MILLION IN Q1 2023 AND PRE-TAX GAINS OF $716
MILLION IN Q1 2022
* BERKSHIRE HATHAWAY - THE CONSEQUENCES OF THE COVID-19
PANDEMIC
CONTINUE TO AFFECT CO'S OPERATING BUSINESSES
* BERKSHIRE-GEOPOLITICAL CONFLICTS,SUPPLY CHAIN
DISRUPTIONS,GOVERNMENT ACTIONS TO SLOW INFLATION IN RECENT YEARS
PRODUCED EFFECTS ON OPERATING BUSINESSES
* BOUGHT $2.87 BILLION OF EQUITY SECURITIES AND SOLD $13.28
BILLION OF EQUITY SECURITIES IN Q1
* ENDED Q1 WITH $130.6 BILLION OF CASH AND EQUIVALENTS
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