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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  BIM Birlesik Magazalar A.S.    BIMAS   TREBIMM00018

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.

(BIMAS)
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BIM Birlesik Magazalar : Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

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08/18/2020 | 03:01pm EDT

4 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in 2020 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Yılın ilk 6 ayındaki gerçekleşmeler dikkate alınarak Şirket'in 2020 yılına ait bazı beklentileri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

• Yıllık satış artışı %32 (+- 2) (eski beklenti - %23 +- 2)

• FVAÖK marjı (*) %6,0 (+- 0,5) (eski beklenti - %5,0 +-0,5)

(*) 2020 FVAÖK marjı hedefi, 16 no'lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) olası etkilerini içermemektedir. TFRS16 etkisi dahil hedefler yaklaşık %8,2'ye (+-50 baz puan) tekabül etmektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Disclaimer

BIM Birlesik Magazalar AS published this content on 18 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 August 2020 19:00:01 UTC
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All news about BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
03:01pBIM BIRLESIK MAGAZALAR : Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
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05/13BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. : Ex-dividend day for interim dividend
FA
2019BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. : Ex-dividend day for extraordinary dividend
FA
2019BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. : Ex-dividend day for final dividend
FA
2019BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. : 100% Stock Dividend
FA
2019BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. : Ex-dividend day for interim dividend
FA
2018BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. : Ex-dividend day for final dividend
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Financials
Sales 2020 52 203 M 7 083 M 7 083 M
Net income 2020 1 719 M 233 M 233 M
Net Debt 2020 2 300 M 312 M 312 M
P/E ratio 2020 23,4x
Yield 2020 4,30%
Capitalization 40 500 M 5 494 M 5 495 M
EV / Sales 2020 0,82x
EV / Sales 2021 0,71x
Nbr of Employees 53 799
Free-Float 74,4%
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 18
Average target price 68,19 TRY
Last Close Price 66,70 TRY
Spread / Highest target 27,4%
Spread / Average Target 2,23%
Spread / Lowest Target -25,8%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Mustafa Latif Topbas Chairman & Chief Executive Officer
Galip Aykaç Chief Operating Officer
Haluk Dortluoglu Chief Financial Officer
Mahmud Pyirali Kassa Merali Vice Chairman
Jozef Wilhelmus Johannes Simons Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.5 493
COSTCO WHOLESALE CORPORATION15.66%150 100
THE TJX COMPANIES-2.70%71 166
TARGET CORPORATION7.82%69 122
DOLLAR GENERAL CORPORATION28.69%50 528
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.6.52%45 664
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