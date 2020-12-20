Bintai Kinden : CIRCULAR TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE PROPOSED SETTLEMENT OF THE OUTSTANDING DEBT OWING BY OPTIMAL PROPERTY MANAGEMENT SDN BHD ("OPM"), A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF BINTAI KINDEN CORPORATION BERHAD ("BKCB") OF RM23,397,091.37 TO HANDAL JAYABINA SDN BHD VIA THE ISSUANCE AND ALLOTMENT OF 31,800,000 NEW ORDINARY SHARES IN BKCB, 28,500 NEW ORDINARY SHARES IN OPM AND CASH PAYMENTS AMOUNTING TO RM886,091
12/20/2020 | 04:53am EST
CIRCULAR TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE PROPOSED SETTLEMENT OF THE OUTSTANDING DEBT OWING BY OPTIMAL PROPERTY MANAGEMENT SDN BHD ('OPM'), A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF BINTAI KINDEN CORPORATION BERHAD ('BKCB') OF RM23,397,091.37 TO HANDAL JAYABINA SDN BHD VIA THE ISSUANCE AND ALLOTMENT OF 31,800,000 NEW ORDINARY SHARES IN BKCB, 28,500 NEW ORDINARY SHARES IN OPM AND CASH PAYMENTS AMOUNTING TO RM886,091
Circular/Notice to Shareholders
BINTAI KINDEN CORPORATION BERHAD
Subject
CIRCULAR TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE PROPOSED SETTLEMENT OF THE OUTSTANDING DEBT OWING BY OPTIMAL PROPERTY MANAGEMENT SDN BHD ('OPM'), A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF BINTAI KINDEN CORPORATION BERHAD ('BKCB') OF RM23,397,091.37 TO HANDAL JAYABINA SDN BHD VIA THE ISSUANCE AND ALLOTMENT OF 31,800,000 NEW ORDINARY SHARES IN BKCB, 28,500 NEW ORDINARY SHARES IN OPM AND CASH PAYMENTS AMOUNTING TO RM886,091
Bintai Kinden Corporation Bhd published this content on 15 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 December 2020 09:52:01 UTC