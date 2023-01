UK shareholder meetings calendar - next 7 days

<table style="width: 667px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="219" /> <col width="448" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl67" width="219" height="21"><strong>Tuesday 24 January</strong></td><td width="448"> </td></tr><tr><td height="21">C4X Discovery Holdings PLC</td><td>AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Marston's PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Smiths News PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Wednesday 25 January</strong></td><td> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">City of London Group PLC</td><td class="xl66">GM re proposed share distribution and cancellation</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Doric Nimrod Air One Ltd</td><td class="xl66">EGM re special resolution to disapply the pre-emption rights</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Infrastructure India PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Lowland Investment Co PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Majedie Investments PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Majedie Investments PLC</td><td class="xl66">GM re appointment of the new investment manager</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Thursday 26 January</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Auction Technology Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Barings Emerging EMEA Opportunities PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Britvic PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Greencore Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Henderson European Focus Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Friday 27 January</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Avon Protection PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Henderson Far East Income Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Ixico PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">NB Global Monthly Income Fund Ltd</td><td class="xl66">EGM re proposed managed wind-down</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">On The Beach Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Pathfinder Minerals PLC</td><td class="xl66">GM re capital raise</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Serica Energy PLC</td><td class="xl66">GM re consideration shares approval</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Treatt PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Monday 30 January</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Bluebird Merchant Ventures Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Contango Holdings PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Hollywood Bowl Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">SkinBioTherapeutics PLC</td><td class="xl66">GM re annual report review</td></tr><tr><td class="xl69" height="21">Starwood European Real Estate Finance Ltd</td><td class="xl66">EGM re capital return </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Webis Holdings PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21"> </td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl68" colspan="2" height="21">Copyright 2023 Alliance News Ltd. All Rights Reserved.</td></tr></tbody></table>