BNP Paribas share buyback programme

Declaration of transactions in own shares

from April 15, 2024 to April 19, 2024

Press release

Paris, 22 April 2024

In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:

Name of issuer Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) Day of transaction Identification code of financial instrument Aggregated daily volume (in number of shares) Daily weighted average price of the purchased shares * Market (MIC Code) BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 15/04/2024 FR0000131104 27,893 66.0940 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 15/04/2024 FR0000131104 106,228 66.0008 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 15/04/2024 FR0000131104 39,534 66.1390 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 15/04/2024 FR0000131104 285,345 66.0291 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 16/04/2024 FR0000131104 27,013 64.3739 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 16/04/2024 FR0000131104 113,000 64.1129 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 16/04/2024 FR0000131104 38,278 64.2562 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 16/04/2024 FR0000131104 293,709 64.1423 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/04/2024 FR0000131104 27,022 64.6023 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/04/2024 FR0000131104 116,071 64.5558 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/04/2024 FR0000131104 37,556 64.6224 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/04/2024 FR0000131104 289,351 64.5289 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/04/2024 FR0000131104 25,847 64.9059 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/04/2024 FR0000131104 109,797 65.0945 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/04/2024 FR0000131104 36,507 64.9931 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/04/2024 FR0000131104 288,849 65.0732 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/04/2024 FR0000131104 25,438 64.8949 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/04/2024 FR0000131104 105,148 65.2167 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/04/2024 FR0000131104 35,248 65.1191 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/04/2024 FR0000131104 294,166 65.2736 XPAR * Four-digit rounding after the decimal TOTAL 2,322,000 64.9995

The description of the share buyback programme is available on BNP Paribas’s website:

https://invest.bnpparibas/en/search/reports/documents/regulated-information

