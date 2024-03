BNP Paribas share buyback programme

Declaration of transactions in own shares

from March 4, 2024 to March 8, 2024

Press release

Paris, 11 March 2024

In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:

Name of issuer Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) Day of transaction Identification code of financial instrument Aggregated daily volume (in number of shares) Daily weighted average price of the purchased shares * Market (MIC Code) BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 04/03/2024 FR0000131104 29,986 56.8908 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 04/03/2024 FR0000131104 165,199 57.0397 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 04/03/2024 FR0000131104 29,106 56.9440 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 04/03/2024 FR0000131104 413,709 57.0445 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 05/03/2024 FR0000131104 29,801 57.1415 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 05/03/2024 FR0000131104 67,580 57.1525 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 05/03/2024 FR0000131104 29,779 57.1907 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 05/03/2024 FR0000131104 179,847 57.1528 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 06/03/2024 FR0000131104 29,070 57.6610 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 06/03/2024 FR0000131104 107,659 57.5752 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 06/03/2024 FR0000131104 30,009 57.6259 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 06/03/2024 FR0000131104 202,515 57.5969 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 07/03/2024 FR0000131104 28,888 57.7897 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 07/03/2024 FR0000131104 112,021 58.0416 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 07/03/2024 FR0000131104 30,505 57.8473 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 07/03/2024 FR0000131104 349,586 57.9532 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 08/03/2024 FR0000131104 28,568 58.6673 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 08/03/2024 FR0000131104 135,705 58.8716 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 08/03/2024 FR0000131104 31,004 58.6773 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 08/03/2024 FR0000131104 316,723 58.8317 XPAR * Arrondi à quatre chiffres après la virgule TOTAL 2,347,260 57.7331

The description of the share buyback programme is available on BNP Paribas’s website:

https://invest.bnpparibas/en/search/reports/documents/regulated-information

