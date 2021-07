BOA CONCEPT BOA CONCEPT: Retrouvez BOA Concept sur la SITL - La semaine de l'Innovation Transport et Logistique 27-Juil-2021 / 19:46 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Retrouvez BOA Concept sur la SITL La semaine de l'Innovation Transport et Logistique Forte de son entrée en Bourse sur Euronext Growth, BOA Concept continue son accélération et vous donne rendez-vous à la SITL, salon international incontournable du monde de la Logistique et de l'Intralogistique. L'occasion pour BOA Concept de présenter ses solutions mais aussi de mettre en avant ses innovations auprès des acteurs de la Supply Chain et du e-commerce. BOA Concept exposera stand J 55 sa gamme de convoyeur modulaire intelligent Plug-and-Carry(R) et fera la démonstration de sa modularité et de son évolutivité en reconfigurant en direct une ligne de manutention sur son stand. Vous pourrez également découvrir Effibot, le robot autonome (AMR) de son partenaire EFFIDENCE, notamment déployé chez La Boule OBUT dans une installation intégrée de stockage et de préparation des commandes. La SITL réunit chaque année plus de 550 exposants, pour 30 000 participants sur 3 jours d'événement. Rendez-vous du 13 au 15 septembre prochains dans le hall 1 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Les équipes BOA Concept se feront une joie de vous rencontrer pendant ces 3 jours de salon lors desquels l'entreprise révélera également sa nouvelle identité graphique en accord avec ses ambitions, illustrant son rôle d'accélérateur du e-commerce et d'expert de l'intralogistique. Rendez-vous du 13 au 15 septembre stand J 55 ! =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A propos de Boa Concept BOA Concept, fondée en 2012, est un accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l'intralogistique. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en France, Europe de l'ouest et Maroc. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l'entreprise s'inscrit totalement dans une politique RSE (# reuse). En s'appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en ouvre, l'entreprise démocratise l'accès à l'automatisation en proposant une gamme de convoyeurs modulaires intelligents Plug-and-Carry(R) pour charges légères et lourdes ainsi qu'un système de stockage robotisé Plug-and-Store(R). Animée par une équipe de 50 personnes, dont un tiers aux bureaux d'études et la R&D, BOA Concept s'appuie sur des valeurs de Flexibilité, Réactivité et d'Innovation. Plus d'informations sur : www.boa-concept.com =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contacts BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I 01 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichier PDF dépôt réglementaire Document : CP_BOA_CONCEPT_SALON_SITL =---------------------------------------------------------------- Langue : Français Entreprise : BOA CONCEPT 22 rue de Meons 42000 Saint-Étienne France Téléphone : 04 77 50 21 24 E-mail : chantal.ledoux@boaconcept.com Internet : www.boaconcept.com ISIN : FR0011365907 Ticker Euronext : ALBOA Catégorie AMF : Informations privilégiées / Autres communiqués EQS News ID : 1222137 Fin du communiqué EQS News-Service =------------------------------------------------------------------------------------

