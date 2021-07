BOA CONCEPT BOA CONCEPT: Calendrier financier 2021 de BOA Concept 19-Juil-2021 / 08:00 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Calendrier financier 2021 de BOA Concept BOA Concept, accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l'intralogistique, annonce aujourd'hui son calendrier financier* pour l'année 2021 : 20 septembre 2021 Résultats du 1er semestre 2021 9 février 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021

* Ce calendrier est indicatif et la Société se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus si elle le jugeait nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d'Euronext à Paris. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de Boa Concept

BOA Concept, fondée en 2012, est un accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l'intralogistique. Les installations BOA Concept fonctionnent sans automate programmable grâce à leur intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce. Grâce à la performance et l'évolutivité des installations ainsi qu'à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l'entreprise s'inscrit également dans une politique RSE depuis sa création. Très vite, en s'appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en ouvre, l'entreprise démocratise l'accès à l'automatisation : aujourd'hui, Boa Concept propose une gamme de convoyeurs modulaires intelligents Plug-and-Carry(R) pour charges légères et lourdes ainsi qu'un système de stockage robotisé Plug-and-Store (R). Animée par une équipe de 50 personnes, dont un tiers aux bureaux d'études et la R&D, BOA Concept s'appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d'Innovation. L'entreprise a ainsi gagné la confiance de ses clients en France, Europe de l'ouest et Maroc.

Plus d'informations sur : www.boa-concept.com -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contacts :

BOA CONCEPT

22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com

Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT

BOA CONCEPT SA à Conseil d'Administration au capital de 769 731 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne

Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com

AELIUM FINANCE & COMMUNICATION

Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I 01 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichier PDF dépôt réglementaire Document : Calendrier financier 2021 de BOA Concept

=---------------------------------------------------------------- Langue : Français Entreprise : BOA CONCEPT 22 rue de Meons 42000 Saint-Étienne France Téléphone : 04 77 50 21 24 E-mail : chantal.ledoux@boaconcept.com Internet : www.boaconcept.com ISIN : FR0011365907 Ticker Euronext : ALBOA Catégorie AMF : Informations privilégiées / Autres communiqués EQS News ID : 1219639 Fin du communiqué EQS News-Service =------------------------------------------------------------------------------------

1219639 19-Juil-2021 CET/CEST

