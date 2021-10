Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA english -2

EUR 4,816 3.024,45 EUR 4,816 10.075,07 EUR 4,816 7.103,60 EUR 4,812 4.523,28 EUR 4,812 19.536,72 EUR 4,81 12.380,94 EUR 4,81 52,91 EUR 4,81 173,16 EUR 4,81 1.159,21 EUR 4,81 120,25 EUR 4,81 9.778,73 EUR 4,81 384,80 EUR 4,808 2.471,31 EUR 4,808 408,68 EUR 4,808 408,68 EUR 4,808 2.471,31 EUR 4,806 24.030,00 EUR 4,808 18.280,02 EUR 4,802 3.020,46 EUR 4,802 845,15 EUR 4,802 845,15 EUR 4,802 3.020,46 EUR 4,802 3.865,61 EUR 4,802 960,40 EUR 4,802 3.865,61 EUR 4,802 76,83 EUR 4,802 1.867,98 EUR 4,802 960,40 EUR 4,802 3.865,61 EUR 4,802 816,34 EUR 4,8 369,60 EUR 4,8 1.089,60 EUR 4,8 5.880,00 EUR 4,8 6.652,80 EUR 4,8 6.652,80 EUR 4,8 2.880,00 EUR 4,8 2.880,00 EUR 4,8 2.395,20 EUR 4,8 2.395,20 EUR 4,8 2.395,20 EUR 4,8 5.534,40 EUR 4,8 1.195,20 EUR 4,8 5.760,00 EUR 4,8 1.920,00 EUR 4,798 897,23 EUR 4,798 1.612,13 EUR 4,798 3.056,33 EUR 4,798 431,82 EUR 4,798 1.329,05 EUR 4,798 167,93 EUR 4,8 278,40 EUR 4,8 1.939,20 EUR 4,8 2.400,00 EUR 4,8 2.400,00 EUR 4,8 499,20 EUR 4,8 249,60 EUR 4,8 518,40 EUR 4,8 268,80 EUR 4,8 268,80 EUR 4,8 268,80 EUR 4,8 1.622,40 EUR 4,8 5.788,80 EUR 4,798 446,21 EUR 4,798 5.527,30 EUR 4,798 1.300,26 EUR 4,798 1.223,49 EUR 4,798 7.197,00 EUR 4,798 5.896,74 EUR 4,798 2.399,00 EUR 4,796 23.980,00 EUR 4,794 3.394,15 EUR 4,794 2.876,40 EUR 4,794 517,75 EUR 4,794 7.838,19 EUR 4,8 9.600,00 EUR 4,8 4.800,00 EUR 4,8 8.640,00 EUR 4,8 960,00 EUR 4,794 2.502,47 EUR 4,794 3.235,95 EUR 4,794 3.394,15 EUR 4,798 211,11 EUR 4,792 3.153,14 EUR 4,794 757,45 EUR 4,794 2.397,00 EUR 4,794 3.154,45 EUR 4,8 3.158,40 EUR 4,8 532,80 EUR 4,8 10.833,60 EUR 4,8 24.000,00 EUR 4,8 24.000,00 EUR 4,796 2.402,80 EUR 4,8 24.000,00 EUR 4,798 2.355,82 EUR 4,8 21.643,20 EUR 4,8 24.000,00 EUR 4,8 48.000,00 EUR 4,796 5.050,19 EUR 4,796 19,18 EUR 4,796 3.736,08 EUR 4,796 3.736,08 EUR 4,796 3.736,08 EUR 4,8 24.000,00 EUR 4,8 89.126,40 EUR 4,798 191,92 EUR 4,798 1.401,02 EUR 4,798 5.277,80 EUR 4,796 3.736,08 EUR 4,796 1.563,50 EUR 4,792 3.570,04 EUR 4,792 23,96 EUR 4,792 3.594,00 EUR 4,792 1.265,09 EUR 4,792 1.346,55 EUR 4,792 14.160,36 EUR 4,79 47.900,00 EUR 4,788 5.578,02 EUR 4,788 363,89 EUR 4,788 655,96 EUR 4,788 703,84 EUR 4,788 215,46 EUR 4,788 33,52 EUR 4,788 421,34 EUR 4,788 5.745,60 EUR 4,788 1.101,24 EUR 4,788 9.121,14 EUR 4,786 23.930,00 EUR 4,786 349,38 EUR 4,786 3.240,12 EUR 4,786 3.240,12 EUR 4,786 2.345,14 EUR 4,786 349,38 EUR 4,786 1.244,36 EUR 4,792 21.626,30 EUR 4,792 2.333,70 EUR 4,794 57,53 EUR 4,794 52,73 EUR 4,794 43,15 EUR 4,794 4.400,89 EUR 4,794 4.554,30 EUR 4,794 1.222,47 EUR 4,794 4.554,30 EUR 4,794 4.554,30 EUR 4,794 3.331,83 EUR 4,794 1.198,50 EUR 4,79 43,11 EUR 4,79 43,11 EUR 4,79 3.506,28 EUR 4,79 3.592,50 EUR 4,79 3.592,50 EUR 4,79 1.537,59 EUR 4,79 857,41 EUR 4,786 100,51 EUR 4,786 4.685,49 EUR 4,786 95,72 EUR 4,786 57,43 EUR 4,786 124,44 EUR 4,786 153,15 EUR 4,786 172,30 EUR 4,786 2.263,78 EUR 4,786 4.182,96 EUR 4,786 8.686,59 EUR 4,786 3.407,63 EUR 4,782 210,41 EUR 4,782 4.562,03 EUR 4,782 4.772,44 EUR 4,782 1.171,59 EUR 4,782 5.738,40 EUR 4,782 2.869,20 EUR 4,782 1.649,79 EUR 4,782 731,65 EUR 4,782 2.204,50 EUR 4,78 109,94 EUR 4,78 11.840,06 EUR 4,78 2.566,86 EUR 4,78 8.604,00 EUR 4,78 779,14 EUR 4,78 152,96 EUR 4,78 7.394,66 EUR 4,78 3.933,94 EUR 4,78 109,94 EUR 4,78 468,44 EUR 4,78 11.840,06 EUR 4,778 3.765,06 EUR 4,778 487,36 EUR 4,778 898,26 EUR 4,778 3.277,71 EUR 4,778 3.765,06 EUR 4,778 1.299,62 EUR 4,778 3.277,71 EUR 4,778 2.866,80 EUR 4,778 2.866,80 EUR 4,778 487,36 EUR 4,778 898,26 EUR 4,8 81.148,80 EUR 4,8 14.851,20 EUR 4,794 5.704,86 EUR 4,794 1.203,29 EUR 4,8 24.000,00 EUR 4,8 24.000,00 EUR 4,794 1.327,94 EUR 4,794 436,25 EUR 4,794 906,07 EUR 4,796 3.841,60 EUR 4,796 211,02 EUR 4,8 10.353,60 EUR 4,796 3.299,65 EUR 4,796 1.491,56 EUR 4,796 19,18 EUR 4,796 4.772,02 EUR 4,796 896,85 EUR 4,8 13.512,00 EUR 4,83 4.830,00 EUR 4,84 24.200,00 EUR 4,85 24.250,00 EUR 4,85 24.250,00 EUR 4,848 1.696,80 EUR 4,85 1.775,10 EUR 4,85 14.065,00 EUR 4,85 6.712,40 EUR 4,86 24.300,00 EUR 4,86 14.580,00 EUR 4,86 3.159,00 EUR 4,86 1.701,00 EUR 4,86 4.860,00 EUR 4,87 24.350,00 EUR 4,87 8.936,45 EUR 4,87 5.673,55 EUR 4,87 4.870,00 EUR 4,87 4.870,00 EUR 4,864 102,14 EUR 4,864 3.526,40 EUR 4,864 2.772,48 EUR 4,864 549,63 EUR 4,864 549,63 EUR 4,864 2.091,52 EUR 4,864 1.391,10 EUR 4,864 5.836,80 EUR 4,864 3.122,69 EUR 4,864 403,71 EUR 4,864 812,29 EUR 4,864 812,29 EUR 4,864 403,71 EUR 4,864 1.945,60 EUR 4,86 544,32 EUR 4,86 23.755,68 EUR 4,854 660,14 EUR 4,854 1.281,46 EUR 4,854 631,02 EUR 4,854 1.184,38 EUR 4,854 2.747,36 EUR 4,854 2.194,01 EUR 4,854 1.519,30 EUR 4,854 1.029,05 EUR 4,854 495,11 EUR 4,864 1.313,28 EUR 4,864 4.766,72 EUR 4,864 4.766,72 EUR 4,864 486,40 EUR 4,864 1.026,30 EUR 4,864 2.918,40 EUR 4,864 500,99 EUR 4,864 141,06 EUR 4,864 2.320,13 EUR 4,878 7.360,90 EUR 4,878 3.912,16 EUR 4,878 1.941,44 EUR 4,878 4.346,30 EUR 4,878 2.926,80 EUR 4,878 643,90 EUR 4,878 1.839,01 EUR 4,878 1.419,50 EUR 4,886 2.814,34 EUR 4,89 11.026,95

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 4.810100 EUR 2,356,949.00 EUR

e) Date of the transaction

2021-10-07 UTC+1

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

October 08, 2021 13:59 ET (17:59 GMT)