Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA english

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 08.10.2021 / 19:58 The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name

Name: Bernd Geske

2. Reason for the notification

a) Position / status

Position: Member of the supervisory board

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share Description: ISIN: DE0005493092

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Currency Price(s) Volume(s) EUR 4,776 358,20 EUR 4,776 2.454,86 EUR 4,788 6.224,40 EUR 4,8 8.054,40 EUR 4,8 4.262,40 EUR 4,8 163,20 EUR 4,796 2.398,00 EUR 4,8 10.876,80 EUR 4,8 5.596,80 EUR 4,8 1.238,40 EUR 4,8 12.806,40 EUR 4,8 15.081,60 EUR 4,806 5.767,20 EUR 4,806 3.133,51 EUR 4,806 1.441,80 EUR 4,806 470,99 EUR 4,806 1.912,79 EUR 4,806 1.691,71 EUR 4,806 2.883,60 EUR 4,806 1.523,50 EUR 4,806 2.801,90 EUR 4,806 2.403,00 EUR 4,804 5.116,26 EUR 4,804 2.560,53 EUR 4,804 3.838,40 EUR 4,804 5.764,80 EUR 4,804 3.463,68 EUR 4,804 2.286,70 EUR 4,804 312,26 EUR 4,804 677,36 EUR 4,802 1.675,90 EUR 4,802 3.462,24 EUR 4,802 1.786,34 EUR 4,802 509,01 EUR 4,802 1.306,14 EUR 4,802 2.881,20 EUR 4,802 576,24 EUR 4,802 2.160,90 EUR 4,8 8.515,20 EUR 4,8 4.286,40 EUR 4,8 3.484,80 EUR 4,8 6.456,00 EUR 4,8 6.456,00 EUR 4,8 12.000,00 EUR 4,8 758,40 EUR 4,8 6.456,00 EUR 4,802 1.488,62 EUR 4,802 2.881,20 EUR 4,802 912,38 EUR 4,802 585,84 EUR 4,802 902,78 EUR 4,802 2.881,20 EUR 4,8 3.840,00 EUR 4,8 7.747,20 EUR 4,8 96,00 EUR 4,81 9.620,00 EUR 4,81 9.783,54 EUR 4,824 270,14 EUR 4,824 2.532,60 EUR 4,83 17.388,00 EUR 4,826 2.533,65 EUR 4,826 2.533,65 EUR 4,826 2.533,65 EUR 4,826 2.253,74 EUR 4,826 1.274,06 EUR 4,826 2.533,65 EUR 4,826 2.533,65 EUR 4,826 2.533,65 EUR 4,826 694,94 EUR 4,826 1.056,89 EUR 4,826 844,55 EUR 4,822 24.110,00 EUR 4,82 24.100,00 EUR 4,828 2.790,58 EUR 4,828 4.074,83 EUR 4,828 1.506,34 EUR 4,828 2.476,76 EUR 4,828 2.790,58 EUR 4,828 313,82 EUR 4,828 502,11 EUR 4,828 2.288,47 EUR 4,828 1.815,33 EUR 4,828 2.790,58 EUR 4,828 2.790,58 EUR 4,822 626,86 EUR 4,822 1.282,65 EUR 4,822 2.743,72 EUR 4,822 2.743,72 EUR 4,822 2.743,72 EUR 4,822 1.928,80 EUR 4,822 1.109,06 EUR 4,822 1.123,53 EUR 4,818 501,07 EUR 4,818 2.967,89 EUR 4,818 20.621,04 EUR 4,816 2.167,20 EUR 4,816 2.167,20 EUR 4,816 2.167,20 EUR 4,816 5.779,20 EUR 4,816 722,40 EUR 4,816 2.167,20 EUR 4,816 8.909,60 EUR 4,812 14.436,00 EUR 4,808 19.232,00 EUR 4,808 4.808,00 EUR 4,804 528,44 EUR 4,804 1.340,32 EUR 4,804 1.268,26 EUR 4,804 701,38 EUR 4,804 504,42 EUR 4,804 3.333,98 EUR 4,804 3.333,98 EUR 4,804 13.009,23 EUR 4,798 2.878,80 EUR 4,798 2.432,59 EUR 4,798 1.247,48 EUR 4,798 2.432,59 EUR 4,798 2.432,59 EUR 4,798 618,94 EUR 4,8 17.184,00 EUR 4,804 18.255,20 EUR 4,798 335,86 EUR 4,798 11.611,16 EUR 4,796 23.980,00 EUR 4,794 4.976,17 EUR 4,794 4.611,83 EUR 4,794 14.382,00 EUR 4,792 23.418,50 EUR 4,82 6.266,00 EUR 4,82 8.194,00 EUR 4,818 3.208,79 EUR 4,818 886,51 EUR 4,818 2.322,28 EUR 4,818 2.890,80 EUR 4,818 1.421,31 EUR 4,818 819,06 EUR 4,818 3.208,79 EUR 4,818 1.787,48 EUR 4,818 317,99 EUR 4,816 10.696,34 EUR 4,816 2.884,78 EUR 4,816 3.274,88 EUR 4,814 3.210,94 EUR 4,814 197,37 EUR 4,814 3.210,94 EUR 4,814 3.210,94 EUR 4,814 924,29 EUR 4,814 2.089,28 EUR 4,814 2.137,42 EUR 4,814 1.073,52 EUR 4,814 3.210,94 EUR 4,814 197,37 EUR 4,814 2.859,52 EUR 4,814 1.747,48 EUR 4,81 5.772,00 EUR 4,81 327,08 EUR 4,81 5.444,92 EUR 4,81 1.231,36 EUR 4,81 6.767,67 EUR 4,81 596,44 EUR 4,81 3.910,53 EUR 4,808 1.192,38 EUR 4,808 634,66 EUR 4,808 375,02 EUR 4,808 3.178,09 EUR 4,808 889,48 EUR 4,808 942,37 EUR 4,808 2.062,63 EUR 4,808 2.269,38 EUR 4,808 2.062,63 EUR 4,808 3.091,54 EUR 4,808 451,95 EUR 4,808 562,54 EUR 4,808 259,63 EUR 4,808 1.028,91 EUR 4,808 576,96 EUR 4,808 2.062,63 EUR 4,806 975,62 EUR 4,808 2.399,19 EUR 4,806 711,29 EUR 4,806 1.686,91 EUR 4,806 1.686,91 EUR 4,806 1.686,91 EUR 4,806 1.686,91 EUR 4,806 4.810,81 EUR 4,806 249,91 EUR 4,806 5.767,20 EUR 4,806 148,99 EUR 4,806 4.618,57 EUR 4,804 4.928,90 EUR 4,804 3.180,25 EUR 4,804 4.928,90 EUR 4,804 1.239,43 EUR 4,804 470,79 EUR 4,804 1.095,31 EUR 4,804 2.882,40 EUR 4,804 461,18 EUR 4,804 605,30 EUR 4,804 5.764,80 EUR 4,804 5.764,80 EUR 4,804 1.369,14 EUR 4,804 384,32 EUR 4,804 293,04 EUR 4,804 605,30 EUR 4,804 605,30 EUR 4,804 1.662,18 EUR 4,804 269,02 EUR 4,808 4,81 EUR 4,808 4,81 EUR 4,816 8.076,43 EUR 4,816 433,44 EUR 4,816 2.836,62 EUR 4,816 221,54 EUR 4,816 9.665,71 EUR 4,814 10.263,45 EUR 4,814 1.290,15 EUR 4,814 9.637,63 EUR 4,818 2.409,00 EUR 4,822 4.325,33 EUR 4,822 4.325,33 EUR 4,822 3.404,33 EUR 4,82 5.668,32 EUR 4,82 3.769,24 EUR 4,82 2.612,44 EUR 4,818 7.641,35 EUR 4,818 226,45 EUR 4,82 3.427,02 EUR 4,822 1.224,79 EUR 4,822 3.428,44 EUR 4,822 2.203,65 EUR 4,822 3.428,44 EUR 4,822 3.428,44 EUR 4,822 110,91 EUR 4,82 1.821,96 EUR 4,82 954,36 EUR 4,82 954,36 EUR 4,82 342,22 EUR 4,82 366,32 EUR 4,82 400,06 EUR 4,82 920,62 EUR 4,82 192,80 EUR 4,82 520,56 EUR 4,82 1.320,68 EUR 4,82 226,54 EUR 4,82 308,48 EUR 4,82 7.981,92 EUR 4,82 347,04 EUR 4,82 2.776,32 EUR 4,82 2.776,32 EUR 4,82 347,04 EUR 4,82 91,58 EUR 4,82 1.450,82 EUR 4,816 852,43 EUR 4,816 3.024,45

