Bouygues : Résultats du 1er semestre 2020 du groupe Bouygues

o Accord avec le Crédit Mutuel pour l'acquisition d'EIT 1 , 1 er MVNO du marché français o Objectifs 2020 révisés CHIFFRES CLÉS (millions d'euros) S1 2019 S1 2020 VARIATION Chiffre d'affaires 17 446 14 758 -15 %a Résultat opérationnel courant 453 (132) -585 M€ Résultat opérationnel 495b (176)c -671 M€ Résultat net part du Groupe 225 (244) -469 M€ Endettement (-) / Excédent (+) financier net (6 205) (3 905) +2 300 M€ -15 % à périmètre et change constants Dont +42 M€ de produits et charges non courants Dont -44 M€ de produits et charges non courants Comme attendu, les résultats du Groupe au premier semestre 2020 sont fortement impactés par les conséquences de la crise sanitaire Le chiffre d'affaires ressort à 14,8 milliards d'euros, en baisse de 15 % sur un an (-15 % à périmètre et change constants). Cette baisse de 2,7 milliards d'euros est intégralement imputable à la Covid- 19 dont l'impact est estimé à -2,8 milliards d'euros. En France, le chiffre d'affaires diminue de 19 % en raison de l'entrée brutale en confinement le 17 mars puis du redémarrage progressif des trois activités ; à l'international, la baisse est de 10 %, liée au ralentissement de l'activité et au confinement dans un certain nombre de pays (Hong Kong, Italie, Suisse, Belgique, Singapour, etc.).

Le résultat opérationnel atteint -176 millions d'euros, en repli de 671 millions d'euros sur un an. Il inclut un résultat non courant de -44 millions d'euros, essentiellement chez Colas, contre un résultat non courant de +42 millions d'euros au premier semestre 2019.

: accélérer la croissance de Bouygues Telecom, développer les activités Energies & Services ; Continuer le développement de Colas vers de nouveaux territoires de croissance : étendre le réseau à l'international par croissance externe dans des pays ciblés (Amérique du Nord, Europe du Nord, etc.) et valoriser les activités industrielles (carrières et bitume) ;

vers de nouveaux territoires de croissance : étendre le réseau à l'international par croissance externe dans des pays ciblés (Amérique du Nord, Europe du Nord, etc.) et valoriser les activités industrielles (carrières et bitume) ; Poursuivre la transformation de TF1 et de Bouygues Immobilier : renforcer le positionnement de TF1 dans la chaîne de valeur pour réduire la dépendance au marché publicitaire TV, redresser l'activité et la rentabilité de Bouygues Immobilier ;

Accélérer la transformation digitale : développer des produits et des solutions innovants, faire évoluer les organisations et méthodes de travail. Principalement : coûts salariaux des collaborateurs en chômage partiel ou non occupés (nets, le cas échéant, d'indemnisations par l'Etat), coût du matériel ou des locaux non utilisés et coût des mesures de sécurité Proposé à l'assemblée générale du 4 septembre 2020 Endettement net / capitaux propres 2/16 Par ailleurs, le Groupe maintient son ambition de mettre en œuvre une nouvelle étape de sa stratégie climat en réduisant l'empreinte carbone de ses activités tout en renforçant son portefeuille de solutions bas-carbone.Il confirme ainsi la définition, en 2020, d'un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 compatible avec l'Accord de Paris (limitation à 1,5°C du réchauffement climatique) et l'établissement, en 2020, d'un plan d'actions pour ses cinq Métiers. Pour rappel, les objectifs financiers du Groupe ont été annulés le 1er avril dernier. En raison des incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire et ses conséquences d'ici la fin de l'année, le Groupe ne fixe pas de nouveaux objectifs pour 2020. Néanmoins, grâce à la réactivité des Métiers et aux mesures prises, le Groupe redeviendra largement profitable au deuxième semestre 20205, sans retrouver toutefois les niveaux particulièrement élevés du deuxième semestre 2019. Bouygues Telecom, qui démontre sa résilience, poursuit sa stratégie de croissance et choisit de maintenir un niveau d'investissement élevé pour renforcer la qualité de ses réseaux dans un contexte d'augmentation continue des usages. Il revoit ainsi ses objectifs pour 20205 : Croissance du chiffre d'affaires Services estimée à environ 4 % , en dépit de la forte baisse du chiffre d'affaires roaming en lien avec la Covid-19 (vs environ 5 % auparavant) ;

estimée à environ , en dépit de la forte baisse du chiffre d'affaires en lien avec la Covid-19 (vs environ 5 % auparavant) ; Investissements bruts pouvant atteindre 1,2 milliard d'euros (y compris les investissements nécessaires à l'intégration d'EIT et hors fréquences 5G) ;

pouvant atteindre (y compris les investissements nécessaires à l'intégration d'EIT et hors fréquences 5G) ; Cash-flow libre d'environ 250 millions d'euros (vs supérieur à 300 millions d'euros auparavant). Commentant ces résultats, Martin Bouygues, Président-Directeur général de Bouygues, a déclaré : Les tendances de long terme sur lesquelles s'appuie le Groupe restent porteuses, en dépit de la crise actuelle. Après un premier semestre 2020 difficile, nos fondamentaux et notre stratégie devraient permettre de nous réinscrire dans une dynamique de croissance, et ce, dans nos trois activités. 5 » ANALYSE DETAILLEE PAR ACTIVITE ACTIVITES DE CONSTRUCTION Le carnet de commandes des activités de construction atteint un niveau record de 35,7 milliards d'euros à fin juin 2020, en hausse de 6 % sur un an (+5 % à change constant et hors principales cessions et acquisitions) et de 8 % par rapport à fin décembre 2019. Il offre ainsi une bonne visibilité sur l'activité à venir. Le carnet de commandes à fin juin 2020 progresse dans tous les Métiers par rapport à fin juin 2019 : +8 % chez Bouygues Construction, en lien avec l'augmentation significative des prises de commandes sur la période (+18 % sur un an, dont +46 % à l'international) ;

+4 % chez Bouygues Immobilier ;

+1 % chez Colas. En France, le carnet de commandes est en croissance de 2 % à 14,8 milliards d'euros. Cette évolution traduit : La hausse de 2 % du carnet de commandes de Bouygues Construction à 8,9 milliards d'euros ; 5 Sur la base des éléments connus à date et hors nouvelle évolution défavorable de la situation liée à la Covid-19 3/16 L'augmentation de 4 % du carnet de commandes de Bouygues Immobilier à 2,3 milliards d'euros qui intègre la vente en bloc de 1 408 lots (logements locatifs sociaux, locatifs intermédiaires et locatifs libres) à la Caisse des Dépôts et Consignations au deuxième trimestre 2020 ; La légère baisse de 1 % du carnet de commandes de Colas à 3,6 milliards d'euros en lien avec la diminution des prises de commandes dans la Route Métropole (impacts de la Covid-19 et du contexte électoral).

Le carnet intègre, au deuxième trimestre 2020, des prises de commandes significatives, en France comme à l'international, chez Bouygues Construction (notamment les contrats de construction d'un tronçon de ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni pour 1,1 milliard d'euros6, et de réalisation du parc éolien en mer de Fécamp en France pour 552 millions d'euros7) et chez Colas (notamment des contrats de réfection de routes aux USA pour 160 millions d'euros). L'international représente 63 % du carnet de commandes de Bouygues Construction et Colas à la fin du premier semestre 2020, contre 61 % à la fin du premier semestre 2019. La pandémie de Covid-19 a fortement affecté les résultats financiers des activités de construction au premier semestre 2020. Après un point bas atteint en avril, les activités de construction sont revenues à une situation profitable à compter du mois de juin 2020. Le chiffre d'affaires des activités de construction s'établit à 10,8 milliards d'euros au premier semestre 2020, en repli de 19 % (soit -2,6 milliards d'euros). Cette baisse s'explique par l'impact de la Covid-19 estimé à -2,5 milliards d'euros qui a particulièrement touché la France dont le chiffre d'affaires recule de 28 % sur la période (confinement strict puis redémarrage progressif des activités ainsi que décalage des élections municipales). A l'international, la baisse est plus limitée (-10 %). Le résultat opérationnel courant des activités de construction s'élève à -437 millions d'euros au premier semestre 2020 contre 72 millions d'euros un an plus tôt, en recul de 509 millions d'euros. Ce recul est intégralement lié à la Covid-19 dont l'impact est estimé à -530 millions d'euros sur la période. Fait marquant du deuxième trimestre 2020, Colas affiche un résultat opérationnel courant positif à 66 millions d'euros en particulier grâce au redémarrage rapide dans la Route, notamment en Métropole et au Canada. -482 millions d'euros, le résultat opérationnel du premier semestre 2020 intègre des charges non courantes pour 45 millions d'euros chez Colas en lien avec la réorganisation des activités routières en France et la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque. Dans ce contexte inédit, Bouygues a géré de manière pro-activela crise sanitaire. Fort d'une première expérience réussie de redémarrage de ses chantiers à Hong Kong en février 2020, il a organisé le redémarrage de ses activités françaises bien avant la fin du confinement permettant une reprise progressive d'activité dès le 15 avril. Ce plan de redémarrage a été étendu aux autres pays touchés par un confinement au cours du deuxième trimestre. Dans le même temps, le Groupe s'est efforcé de limiter les impacts de cette crise sur ses

