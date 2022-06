Financials EUR USD Sales 2022 17 553 M 18 699 M 18 699 M Net income 2022 719 M 766 M 766 M Net Debt 2022 2 018 M 2 150 M 2 150 M P/E ratio 2022 14,5x Yield 2022 2,15% Capitalization 11 093 M 11 818 M 11 818 M EV / Sales 2022 0,75x EV / Sales 2023 0,72x Nbr of Employees 17 206 Free-Float 100% Chart BRENNTAG SE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends BRENNTAG SE Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 17 Last Close Price 71,80 € Average target price 93,09 € Spread / Average Target 29,6% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Christian Kohlpaintner Chief Executive Officer Kristin Neumann Chief Financial officer Doreen Nowotne Chairman-Supervisory Board Sven Müller Manager-Governance, Risk & Compliance Andreas Gebhard Rittstieg Deputy Chairman-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) BRENNTAG SE -9.78% 11 818 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD -6.73% 59 400 BASF SE -16.27% 49 788 DUPONT DE NEMOURS, INC. -16.54% 34 285 SASOL LIMITED 56.69% 16 337 FMC CORPORATION 10.76% 15 328