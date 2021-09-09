Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
  1. Homepage
  2. Equities
  3. United Kingdom
  4. London Stock Exchange
  5. British American Tobacco Plc
  6. News
  7. Summary
    BATS   GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

(BATS)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsAnalyst Reco.Other languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener Strategies

British American Tobacco : FDA Says More Work To Be Done To Complete Remaining Reviews Of Some Flavored ENDS Products

09/09/2021 | 02:44pm EDT
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

Sept 9 (Reuters) - U.S. FDA:

* FDA MAKES SIGNIFICANT PROGRESS IN SCIENCE-BASED PUBLIC HEALTH APPLICATION REVIEW, TAKING ACTION ON OVER 90% OF MORE THAN 6.5 MILLION 'DEEMED' NEW TOBACCO PRODUCTS SUBMITTED

* FDA - THERE'S MORE WORK TO BE DONE TO COMPLETE REMAINING REVIEWS OF FLAVORED ENDS PRODUCTS

* FDA - AS OF TODAY, AGENCY HAS TAKEN ACTION ON APPLICATIONS FOR OVER 6 MILLION ENDS PRODUCTS

* FDA SAYS CONTINUE TO WORK EXPEDITIOUSLY ON REMAINING APPLICATIONS THAT WERE SUBMITTED BY SEPT. 9, 2020, DEADLINE, MANY OF WHICH ARE IN FINAL STAGES OF REVIEW

* FDA - ALL NEW TOBACCO PRODUCTS ON MARKET WITHOUT STATUTORILY REQUIRED PREMARKET AUTHORIZATION ARE MARKETED UNLAWFULLY AND SUBJECT TO ENFORCEMENT ACTION AT FDA'S DISCRETION

* FDA SAYS IN MEANTIME, PRODUCTS FOR WHICH NO APPLICATION IS PENDING ARE AMONG HIGHEST ENFORCEMENT PRIORITIES

* FDA - SINCE JAN 2021, HAVE ISSUED TOTAL OF 170 WARNING LETTERS TO FIRMS THAT COLLECTIVELY HAVE LISTED MORE THAN 17 MILLION ENDS WITH FDA

* FDA - CONTINUED REVIEW ALSO INCLUDES SMALLER NUMBER OF PENDING APPLICATIONS BEING REVIEWED UNDER "SUBSTANTIAL EQUIVALENCE" STANDARD, FOR CIGARS, PIPES, HOOKAH TOBACCO Source text for Eikon:


© Reuters 2021
Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC -2.20% 2663 Delayed Quote.0.55%
IMPERIAL BRANDS PLC -1.61% 1527.5 Delayed Quote.1.11%
All news about BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
02:44pBRITISH AMERICAN TOBACCO : FDA Says More Work To Be Done To Complete Remaining R..
RE
02:43pIMPERIAL BRANDS : U.S. FDA delays decision on Juul e-cigarettes
RE
12:49pBRITISH AMERICAN TOBACCO : U.S. FDA to ask for more time before deciding on Juul..
RE
12:33pIMPERIAL BRANDS : Alert on U.S. FDA Issuing Statement On E-Cigarette Sales Withd..
RE
11:18aEuropean ADRs Move Lower in Thursday Trading
MT
08:32aBRITISH AMERICAN TOBACCO : BAT in Top 20 Most Admired Shared Services Organisati..
PU
04:07aFTSE 100 records worst session in 3 weeks on stronger pound
RE
09/08BRITISH AMERICAN TOBACCO : Presentation slides (531 kb)
PU
09/08BRITISH AMERICAN TOBACCO : Prepared remarks (57 kb)
PU
09/08BRITISH AMERICAN TOBACCO : BAT's Vuse becomes the number one global vaping brand
PU
More news
Analyst Recommendations on BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
More recommendations
Financials
Sales 2021 25 555 M 35 386 M 35 386 M
Net income 2021 6 967 M 9 647 M 9 647 M
Net Debt 2021 38 122 M 52 786 M 52 786 M
P/E ratio 2021 8,78x
Yield 2021 7,98%
Capitalization 60 945 M 84 349 M 84 389 M
EV / Sales 2021 3,88x
EV / Sales 2022 3,64x
Nbr of Employees 56 689
Free-Float 86,2%
Chart BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
Duration : Period :
British American Tobacco Plc Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 20
Last Close Price 2 723,00 GBX
Average target price 3 506,20 GBX
Spread / Average Target 28,8%
EPS Revisions
Managers and Directors
Jack Marie Henry David Bowles Chief Executive Officer & Executive Director
Tadeu Luiz Marroco Executive Director & Finance Director
Luc Jobin Chairman
David O'Reilly Director-Scientific Research
Marina Fagundes Bellini Director-Digital & Information
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC0.55%85 662
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC.25.23%161 590
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED-26.48%33 968
IMPERIAL BRANDS PLC1.11%20 010
TURNING POINT BRANDS, INC.11.83%943
GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED-0.12%688