British American Tobacco : FDA Says More Work To Be Done To Complete Remaining Reviews Of Some Flavored ENDS Products

Sept 9 (Reuters) - U.S. FDA:
* FDA MAKES SIGNIFICANT PROGRESS IN SCIENCE-BASED PUBLIC HEALTH APPLICATION
REVIEW, TAKING ACTION ON OVER 90% OF MORE THAN 6.5 MILLION 'DEEMED' NEW TOBACCO
PRODUCTS SUBMITTED
* FDA - THERE'S MORE WORK TO BE DONE TO COMPLETE REMAINING REVIEWS OF
FLAVORED
ENDS PRODUCTS
* FDA - AS OF TODAY, AGENCY HAS TAKEN ACTION ON APPLICATIONS FOR OVER 6
MILLION
ENDS PRODUCTS
* FDA SAYS CONTINUE TO WORK EXPEDITIOUSLY ON REMAINING APPLICATIONS THAT
WERE
SUBMITTED BY SEPT. 9, 2020, DEADLINE, MANY OF WHICH ARE IN FINAL STAGES OF
REVIEW
* FDA - ALL NEW TOBACCO PRODUCTS ON MARKET WITHOUT STATUTORILY REQUIRED
PREMARKET
AUTHORIZATION ARE MARKETED UNLAWFULLY AND SUBJECT TO ENFORCEMENT ACTION AT FDA'S
DISCRETION
* FDA SAYS IN MEANTIME, PRODUCTS FOR WHICH NO APPLICATION IS PENDING ARE
AMONG
HIGHEST ENFORCEMENT PRIORITIES
* FDA - SINCE JAN 2021, HAVE ISSUED TOTAL OF 170 WARNING LETTERS TO FIRMS
THAT
COLLECTIVELY HAVE LISTED MORE THAN 17 MILLION ENDS WITH FDA
* FDA - CONTINUED REVIEW ALSO INCLUDES SMALLER NUMBER OF PENDING
APPLICATIONS
BEING REVIEWED UNDER "SUBSTANTIAL EQUIVALENCE" STANDARD, FOR CIGARS, PIPES,
HOOKAH TOBACCO
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