British American Tobacco : TRANSACTION IN OWN SHARES - Form 6-K

British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 28 April 2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares") from UBS AG as part of its buyback programme announced on 11 February 2022:





Date of purchase: 22 July 2022 Number of ordinary shares of 25 pence each purchased: 220,000 Highest price paid per share (pence): 3466.50p Lowest price paid per share (pence): 3413.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 3429.7185p





The Company intends to hold the purchased shares in Treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 202,353,229 of its shares in Treasury. The Company has 2,254,443,175 ordinary shares in issue (excluding Treasury shares).





In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by UBS AG on 22 July 2022 is set out below.





Schedule of purchases - aggregate information





Issuer name ISIN Code Transaction date Daily total volume (in number of shares) Daily weighted average price of shares acquired Platform British American Tobacco p.l.c. GB0002875804 22/07/2022 160,000 3,428.9167 LSE British American Tobacco p.l.c. GB0002875804 22/07/2022 40,000 3,431.6585 CHIX British American Tobacco p.l.c. GB0002875804 22/07/2022 20,000 3,432.2535 BATE









Schedule of purchases - individual transactions





Number of shares

purchased Transaction price

(per share) Market Time of transaction Quantity Price Market Execution Time 20 3,426.00 LSE 16:23:33 124 3,426.00 LSE 16:23:33 200 3,426.00 LSE 16:23:33 490 3,425.50 LSE 16:23:19 7 3,425.50 BATE 16:23:06 451 3,424.50 LSE 16:22:56 145 3,424.50 LSE 16:22:56 294 3,424.50 CHIX 16:22:56 49 3,424.00 LSE 16:22:25 229 3,424.00 BATE 16:22:25 123 3,424.00 BATE 16:22:25 362 3,424.50 LSE 16:22:12 48 3,424.50 CHIX 16:22:12 361 3,424.50 CHIX 16:22:12 356 3,424.50 LSE 16:21:55 68 3,424.50 LSE 16:21:55 127 3,424.50 LSE 16:21:48 117 3,425.50 BATE 16:21:12 399 3,425.75 LSE 16:20:52 391 3,426.00 LSE 16:20:34 467 3,425.00 LSE 16:19:39 464 3,426.50 CHIX 16:18:45 408 3,426.50 LSE 16:18:44 49 3,426.50 LSE 16:18:10 11 3,427.00 LSE 16:17:31 305 3,427.00 LSE 16:17:31 103 3,427.00 LSE 16:17:31 384 3,427.00 LSE 16:17:03 239 3,428.00 BATE 16:16:21 146 3,428.00 CHIX 16:16:21 187 3,428.00 BATE 16:16:21 315 3,428.00 CHIX 16:16:21 221 3,428.50 LSE 16:15:46 42 3,428.50 LSE 16:15:46 165 3,428.50 LSE 16:15:46 403 3,428.25 LSE 16:15:36 464 3,428.00 LSE 16:14:50 105 3,427.50 LSE 16:14:26 24 3,427.50 LSE 16:14:26 74 3,427.50 LSE 16:14:26 478 3,427.00 LSE 16:13:58 426 3,428.00 LSE 16:12:46









444 3,428.00 LSE 16:12:46 452 3,428.00 CHIX 16:12:46 185 3,428.50 LSE 16:12:31 13 3,429.00 LSE 16:10:53 200 3,429.00 LSE 16:10:53 195 3,429.00 LSE 16:10:53 190 3,429.00 LSE 16:10:53 195 3,429.00 LSE 16:10:53 452 3,429.50 LSE 16:10:19 392 3,429.50 LSE 16:10:19 443 3,429.50 BATE 16:10:19 1 3,429.50 BATE 16:10:19 123 3,430.00 CHIX 16:09:56 229 3,430.00 CHIX 16:09:56 183 3,430.00 CHIX 16:09:54 440 3,427.50 LSE 16:07:19 950 3,427.50 LSE 16:07:19 435 3,425.00 LSE 16:04:46 485 3,425.00 LSE 16:04:46 391 3,425.50 LSE 16:04:06 14 3,426.50 LSE 16:03:59 200 3,426.50 LSE 16:03:59 195 3,426.50 LSE 16:03:59 229 3,426.50 CHIX 16:03:59 63 3,426.50 CHIX 16:03:59 200 3,426.50 CHIX 16:03:59 200 3,427.00 LSE 16:03:56 200 3,427.00 LSE 16:03:55 190 3,427.00 LSE 16:03:52 200 3,427.00 LSE 16:03:52 428 3,427.00 LSE 16:03:23 291 3,427.50 LSE 16:03:03 375 3,427.50 BATE 16:03:02 22 3,427.50 BATE 16:03:02 122 3,428.00 LSE 16:02:31 282 3,428.00 LSE 16:02:31 443 3,429.00 CHIX 16:02:13 452 3,429.00 LSE 16:02:13 409 3,429.00 LSE 16:00:38 435 3,429.00 LSE 16:00:38 458 3,427.00 LSE 15:59:00 483 3,427.00 LSE 15:59:00 138 3,427.00 BATE 15:59:00 196 3,427.00 BATE 15:59:00 112 3,427.50 LSE 15:58:46 195 3,427.50 LSE 15:58:46 195 3,427.50 LSE 15:58:46 6 3,427.50 LSE 15:58:46









1 3,427.50 LSE 15:58:46 403 3,427.00 CHIX 15:58:43 119 3,427.00 BATE 15:58:43 110 3,427.50 LSE 15:58:25 195 3,427.50 LSE 15:58:25 167 3,427.50 LSE 15:58:25 123 3,427.00 CHIX 15:57:46 229 3,427.00 CHIX 15:57:46 445 3,427.00 LSE 15:57:37 135 3,425.50 LSE 15:57:16 48 3,425.50 LSE 15:57:16 58 3,425.50 LSE 15:57:16 94 3,425.50 CHIX 15:57:09 123 3,425.50 CHIX 15:57:09 41 3,425.50 CHIX 15:57:09 88 3,425.50 CHIX 15:57:09 73 3,425.50 CHIX 15:57:09 1 3,425.50 CHIX 15:57:09 21 3,425.50 CHIX 15:57:09 135 3,425.50 LSE 15:56:36 200 3,425.50 LSE 15:56:36 58 3,425.50 LSE 15:56:36 48 3,425.50 LSE 15:56:36 35 3,425.50 LSE 15:56:36 423 3,425.50 LSE 15:52:42 410 3,425.50 BATE 15:52:42 101 3,426.00 LSE 15:51:36 200 3,426.00 LSE 15:51:36 36 3,426.00 LSE 15:51:36 43 3,426.00 LSE 15:51:36 132 3,426.00 LSE 15:51:36 176 3,426.00 LSE 15:51:36 56 3,426.00 LSE 15:51:36 24 3,426.00 LSE 15:51:36 47 3,426.00 LSE 15:51:36 4 3,425.50 CHIX 15:50:03 200 3,425.50 CHIX 15:50:03 229 3,425.50 CHIX 15:50:03 444 3,426.00 LSE 15:49:46 33 3,427.50 LSE 15:48:20 115 3,427.50 LSE 15:48:19 190 3,427.50 LSE 15:48:19 73 3,427.50 LSE 15:48:09 442 3,427.50 LSE 15:48:09 3 3,427.50 LSE 15:48:03 6 3,427.50 LSE 15:48:02 72 3,428.50 LSE 15:47:09 489 3,428.50 CHIX 15:47:09









122 3,427.50 LSE 15:45:38 85 3,427.50 LSE 15:45:38 254 3,427.50 LSE 15:45:38 12 3,427.50 BATE 15:45:38 309 3,427.50 BATE 15:45:38 133 3,427.50 BATE 15:45:38 447 3,428.00 LSE 15:45:14 410 3,428.00 LSE 15:45:14 40 3,427.50 LSE 15:45:03 86 3,428.00 CHIX 15:44:49 357 3,428.00 CHIX 15:44:37 433 3,428.00 LSE 15:43:08 478 3,425.00 LSE 15:41:46 195 3,425.50 LSE 15:41:31 195 3,425.50 LSE 15:41:31 116 3,425.50 LSE 15:41:31 399 3,425.00 LSE 15:40:01 397 3,425.00 CHIX 15:40:01 210 3,425.00 LSE 15:39:08 259 3,426.00 LSE 15:37:25 148 3,426.00 LSE 15:37:25 410 3,427.50 CHIX 15:36:51 468 3,427.50 BATE 15:36:51 394 3,427.50 LSE 15:36:51 190 3,426.50 LSE 15:35:32 200 3,426.50 LSE 15:35:32 200 3,427.00 LSE 15:34:36 195 3,427.50 LSE 15:34:26 200 3,427.50 LSE 15:34:26 38 3,427.50 LSE 15:34:26 447 3,427.00 CHIX 15:33:31 415 3,427.00 LSE 15:32:48 398 3,428.00 LSE 15:31:52 7 3,428.00 LSE 15:31:52 158 3,428.00 LSE 15:31:52 154 3,428.00 LSE 15:31:38 86 3,428.00 LSE 15:31:28 48 3,425.50 BATE 15:30:03 414 3,425.50 CHIX 15:30:03 429 3,425.50 BATE 15:30:03 438 3,425.00 LSE 15:28:48 214 3,425.00 LSE 15:28:48 232 3,425.00 LSE 15:28:48 486 3,422.50 LSE 15:27:05 436 3,422.50 CHIX 15:27:05 74 3,422.50 LSE 15:25:45 387 3,422.50 LSE 15:25:45 446 3,423.00 LSE 15:23:49









419 3,424.50 LSE 15:23:00 303 3,425.00 BATE 15:23:00 41 3,425.00 BATE 15:23:00 52 3,425.00 BATE 15:23:00 53 3,425.00 BATE 15:23:00 431 3,425.00 CHIX 15:23:00 14 3,425.50 LSE 15:22:57 195 3,425.50 LSE 15:22:57 200 3,425.50 LSE 15:22:57 50 3,422.50 BATE 15:21:11 176 3,423.50 LSE 15:21:00 266 3,423.50 LSE 15:20:58 392 3,424.50 LSE 15:20:57 198 3,424.50 LSE 15:20:57 221 3,424.50 LSE 15:20:57 462 3,424.50 CHIX 15:20:57 200 3,425.00 LSE 15:20:54 150 3,422.50 CHIX 15:18:09 82 3,424.50 LSE 15:17:30 220 3,424.50 LSE 15:17:28 150 3,424.50 LSE 15:17:18 22 3,424.50 LSE 15:17:17 476 3,425.00 LSE 15:17:15 462 3,425.00 LSE 15:17:15 475 3,423.50 BATE 15:15:48 261 3,424.00 LSE 15:15:28 480 3,424.00 CHIX 15:15:28 12 3,424.00 CHIX 15:15:28 66 3,424.00 LSE 15:15:28 135 3,424.00 LSE 15:15:28 364 3,424.00 LSE 15:15:28 459 3,420.50 LSE 15:12:18 466 3,419.50 CHIX 15:11:01 422 3,419.50 LSE 15:10:00 64 3,421.50 LSE 15:09:45 195 3,421.50 LSE 15:09:45 200 3,421.00 LSE 15:09:45 463 3,424.00 LSE 15:08:23 411 3,424.00 CHIX 15:08:23 491 3,422.00 BATE 15:06:43 430 3,422.50 LSE 15:06:43 141 3,423.00 LSE 15:06:36 208 3,423.00 LSE 15:06:36 2 3,423.00 LSE 15:06:36 157 3,423.00 LSE 15:06:26 438 3,422.50 LSE 15:05:44 222 3,423.00 LSE 15:05:36 242 3,422.50 CHIX 15:05:17









89 3,422.50 CHIX 15:05:17 120 3,422.50 CHIX 15:05:13 347 3,423.00 LSE 15:04:53 348 3,424.50 LSE 15:04:05 362 3,425.00 LSE 15:04:04 200 3,425.00 LSE 15:04:04 378 3,424.50 LSE 15:03:44 148 3,424.50 LSE 15:03:44 195 3,424.50 LSE 15:03:44 60 3,424.50 LSE 15:03:44 195 3,424.50 LSE 15:03:44 148 3,424.50 LSE 15:03:44 92 3,424.50 LSE 15:03:44 305 3,423.00 LSE 15:02:55 305 3,423.00 LSE 15:02:55 180 3,423.00 LSE 15:02:55 205 3,423.00 LSE 15:02:55 294 3,423.00 BATE 15:02:55 159 3,423.00 BATE 15:02:55 428 3,423.00 CHIX 15:02:55 173 3,422.50 LSE 15:02:20 190 3,422.50 LSE 15:02:20 197 3,421.00 LSE 15:01:42 195 3,421.00 LSE 15:01:42 195 3,421.00 LSE 15:01:42 224 3,419.00 CHIX 15:00:50 400 3,421.00 LSE 15:00:25 196 3,421.00 LSE 15:00:25 225 3,421.00 LSE 15:00:25 814 3,421.50 LSE 14:59:17 395 3,421.50 LSE 14:59:17 200 3,421.50 LSE 14:59:17 398 3,421.50 LSE 14:59:17 180 3,421.50 LSE 14:59:17 195 3,421.50 LSE 14:59:17 485 3,420.00 LSE 14:58:30 421 3,420.00 CHIX 14:58:30 299 3,421.50 BATE 14:57:18 190 3,421.50 BATE 14:57:18 417 3,421.50 CHIX 14:57:18 450 3,422.00 LSE 14:57:02 189 3,421.50 LSE 14:56:24 69 3,421.50 LSE 14:56:24 250 3,421.50 LSE 14:56:04 151 3,421.50 LSE 14:56:04 200 3,421.00 LSE 14:55:30 243 3,421.00 LSE 14:55:30 457 3,422.00 LSE 14:54:16









422 3,423.00 LSE 14:53:57 176 3,423.50 LSE 14:53:39 251 3,423.50 LSE 14:53:39 21 3,423.50 LSE 14:53:02 195 3,423.50 LSE 14:53:02 93 3,423.50 LSE 14:53:02 95 3,423.50 LSE 14:53:02 464 3,423.50 CHIX 14:53:02 453 3,423.50 LSE 14:53:02 111 3,421.00 LSE 14:52:08 189 3,421.00 LSE 14:52:08 114 3,421.00 LSE 14:52:08 56 3,424.50 LSE 14:51:14 366 3,424.50 LSE 14:51:14 407 3,425.00 BATE 14:50:48 53 3,425.00 BATE 14:50:48 451 3,425.50 LSE 14:50:45 471 3,425.50 LSE 14:50:45 406 3,425.50 CHIX 14:50:45 151 3,425.50 LSE 14:48:41 198 3,425.50 LSE 14:48:41 83 3,425.50 LSE 14:48:41 483 3,424.00 CHIX 14:47:44 300 3,424.00 LSE 14:47:44 174 3,424.00 LSE 14:47:44 425 3,424.50 LSE 14:47:27 312 3,427.00 LSE 14:46:23 132 3,427.00 LSE 14:46:23 19 3,427.50 LSE 14:45:41 91 3,427.50 LSE 14:45:41 209 3,427.50 LSE 14:45:41 101 3,427.50 LSE 14:45:41 276 3,428.00 LSE 14:45:31 148 3,428.00 LSE 14:45:31 426 3,428.00 CHIX 14:45:04 401 3,428.00 BATE 14:45:04 248 3,428.50 LSE 14:45:03 155 3,428.50 LSE 14:45:02 221 3,428.50 LSE 14:45:02 283 3,428.50 LSE 14:45:02 158 3,428.50 LSE 14:45:02 121 3,428.00 LSE 14:44:15 129 3,428.00 LSE 14:44:15 169 3,428.00 LSE 14:44:15 393 3,428.50 LSE 14:44:11 155 3,430.00 LSE 14:43:46 206 3,430.00 LSE 14:43:46 468 3,430.00 CHIX 14:43:23









132 3,430.50 LSE 14:43:23 277 3,430.50 LSE 14:43:23 132 3,430.50 LSE 14:43:19 277 3,430.50 LSE 14:43:19 277 3,430.50 LSE 14:43:19 132 3,430.50 LSE 14:43:19 129 3,430.50 LSE 14:43:17 253 3,430.50 LSE 14:43:17 129 3,430.50 LSE 14:43:17 253 3,430.50 LSE 14:43:17 10 3,431.00 LSE 14:42:01 426 3,431.00 LSE 14:42:01 40 3,431.00 LSE 14:42:01 200 3,432.00 LSE 14:41:58 155 3,432.00 LSE 14:41:58 429 3,431.50 BATE 14:40:49 214 3,432.00 CHIX 14:40:38 174 3,432.00 CHIX 14:40:38 20 3,432.00 CHIX 14:40:33 1 3,433.00 LSE 14:40:31 421 3,433.00 LSE 14:40:31 235 3,433.00 LSE 14:40:12 207 3,433.00 LSE 14:40:12 431 3,434.50 LSE 14:38:58 427 3,434.00 CHIX 14:38:34 106 3,436.50 LSE 14:38:20 187 3,436.50 LSE 14:38:19 186 3,436.50 LSE 14:38:19 361 3,436.50 LSE 14:38:19 8 3,436.50 LSE 14:38:19 22 3,436.50 LSE 14:38:19 225 3,436.00 CHIX 14:37:09 421 3,436.00 LSE 14:37:09 184 3,436.00 CHIX 14:37:09 483 3,437.00 BATE 14:36:39 456 3,437.75 LSE 14:36:23 416 3,438.00 LSE 14:36:05 247 3,438.00 CHIX 14:36:05 194 3,438.00 CHIX 14:36:02 453 3,438.00 LSE 14:34:25 44 3,438.50 BATE 14:33:58 390 3,438.50 BATE 14:33:58 433 3,438.50 LSE 14:33:58 442 3,439.00 LSE 14:33:30 432 3,439.00 CHIX 14:33:30 464 3,439.50 CHIX 14:33:30 317 3,440.00 LSE 14:33:29 147 3,440.00 LSE 14:33:29









470 3,440.00 LSE 14:33:17 393 3,430.00 LSE 14:32:02 124 3,431.00 LSE 14:31:51 124 3,431.00 LSE 14:31:51 454 3,430.00 CHIX 14:31:25 454 3,431.00 CHIX 14:31:16 81 3,431.00 BATE 14:31:16 275 3,431.00 BATE 14:31:16 473 3,431.00 LSE 14:31:16 85 3,431.00 BATE 14:31:16 68 3,432.00 LSE 14:30:47 55 3,432.00 LSE 14:30:47 124 3,432.00 LSE 14:30:47 96 3,432.00 LSE 14:30:47 124 3,432.00 LSE 14:30:47 446 3,430.00 LSE 14:30:09 428 3,431.00 LSE 14:30:08 253 3,431.00 LSE 14:30:08 85 3,431.50 LSE 14:30:08 464 3,431.50 LSE 14:30:05 330 3,432.00 LSE 14:30:05 150 3,432.00 LSE 14:30:05 94 3,423.00 LSE 14:29:37 264 3,423.00 LSE 14:29:37 94 3,423.00 LSE 14:29:37 354 3,423.50 BATE 14:29:09 98 3,423.50 BATE 14:29:09 800 3,424.00 LSE 14:28:59 503 3,424.00 LSE 14:28:22 474 3,423.50 CHIX 14:28:20 201 3,424.00 LSE 14:28:07 412 3,422.50 LSE 14:23:15 347 3,423.00 CHIX 14:22:49 75 3,423.00 LSE 14:22:49 80 3,423.00 CHIX 14:22:49 391 3,423.00 LSE 14:22:49 435 3,422.00 LSE 14:17:59 341 3,422.00 BATE 14:17:59 69 3,422.00 BATE 14:17:59 419 3,422.00 CHIX 14:17:59 200 3,422.50 LSE 14:17:23 124 3,422.50 LSE 14:17:23 120 3,422.50 LSE 14:17:23 236 3,422.50 LSE 14:16:29 138 3,422.50 LSE 14:16:29 470 3,419.50 LSE 14:14:22 477 3,417.50 LSE 14:10:01 456 3,418.00 LSE 14:07:34









191 3,418.00 CHIX 14:07:34 79 3,418.00 CHIX 14:07:34 164 3,418.00 CHIX 14:07:34 482 3,418.50 LSE 14:07:34 12 3,418.50 LSE 14:06:29 12 3,418.50 LSE 14:06:29 6 3,418.50 LSE 14:06:29 9 3,418.50 LSE 14:06:29 60 3,418.50 LSE 14:06:29 31 3,418.50 LSE 14:06:16 31 3,418.50 LSE 14:06:16 13 3,418.50 LSE 14:06:16 21 3,418.50 LSE 14:06:16 471 3,416.50 LSE 14:04:12 417 3,417.00 BATE 14:03:33 469 3,416.50 LSE 14:00:27 133 3,416.50 LSE 13:58:48 271 3,416.50 LSE 13:58:48 170 3,416.00 CHIX 13:58:48 303 3,416.00 CHIX 13:58:48 478 3,418.50 LSE 13:57:22 109 3,419.00 LSE 13:56:58 358 3,419.00 LSE 13:56:58 440 3,416.00 LSE 13:55:41 368 3,416.50 LSE 13:55:10 44 3,416.50 LSE 13:53:31 521 3,417.00 LSE 13:53:31 410 3,417.00 CHIX 13:53:31 37 3,416.50 LSE 13:51:02 441 3,416.50 LSE 13:51:02 450 3,413.50 LSE 13:46:12 422 3,415.50 LSE 13:44:22 60 3,417.00 BATE 13:43:10 250 3,417.00 BATE 13:43:10 114 3,417.00 BATE 13:43:10 402 3,417.50 CHIX 13:43:10 48 3,417.50 CHIX 13:43:08 432 3,418.00 LSE 13:43:08 256 3,421.00 LSE 13:41:12 140 3,421.00 LSE 13:41:12 428 3,420.50 LSE 13:40:27 84 3,420.50 LSE 13:36:05 200 3,420.50 LSE 13:36:05 160 3,420.50 LSE 13:36:05 447 3,420.50 LSE 13:36:05 501 3,421.50 LSE 13:35:04 456 3,421.00 CHIX 13:35:04 107 3,420.00 LSE 13:33:49









71 3,419.50 LSE 13:33:29 402 3,418.00 LSE 13:32:23 32 3,417.00 LSE 13:30:21 448 3,417.00 LSE 13:30:21 256 3,417.00 BATE 13:30:21 129 3,417.00 BATE 13:30:21 55 3,417.00 BATE 13:30:21 422 3,418.00 LSE 13:29:17 472 3,418.00 CHIX 13:29:17 23 3,420.50 LSE 13:22:56 174 3,420.50 LSE 13:22:56 207 3,420.50 LSE 13:22:56 25 3,420.50 LSE 13:22:56 198 3,422.50 LSE 13:20:18 411 3,422.50 LSE 13:20:18 449 3,423.50 LSE 13:20:10 447 3,423.50 LSE 13:20:10 80 3,423.50 LSE 13:19:23 379 3,423.50 LSE 13:19:23 1 3,423.50 LSE 13:19:23 401 3,421.50 LSE 13:18:49 193 3,424.00 LSE 13:18:25 267 3,424.00 LSE 13:18:25 471 3,424.00 LSE 13:18:25 462 3,424.00 CHIX 13:18:25 96 3,423.50 LSE 13:16:52 77 3,423.50 LSE 13:16:52 30 3,423.50 LSE 13:16:52 14 3,423.50 LSE 13:16:52 328 3,423.50 LSE 13:16:52 457 3,423.50 LSE 13:16:52 75 3,421.50 LSE 13:15:32 67 3,420.50 LSE 13:14:20 289 3,420.50 LSE 13:14:20 40 3,420.50 LSE 13:14:20 411 3,420.50 LSE 13:14:20 138 3,421.00 LSE 13:14:18 292 3,421.00 LSE 13:14:18 124 3,421.00 LSE 13:14:18 124 3,421.00 LSE 13:14:18 124 3,421.50 LSE 13:14:18 199 3,421.50 LSE 13:14:18 124 3,421.50 LSE 13:14:18 237 3,418.50 LSE 13:13:42 431 3,418.00 LSE 13:12:49 181 3,418.00 LSE 13:12:41 213 3,417.50 LSE 13:10:06 222 3,417.50 LSE 13:10:06









484 3,417.50 LSE 13:10:06 124 3,418.00 LSE 13:10:05 124 3,418.00 LSE 13:10:05 311 3,417.50 LSE 13:08:54 124 3,417.50 LSE 13:08:54 410 3,417.50 LSE 13:08:54 449 3,417.50 BATE 13:08:54 159 3,418.00 LSE 13:07:09 96 3,418.00 LSE 13:07:09 53 3,418.00 LSE 13:07:09 461 3,418.50 LSE 13:06:19 525 3,418.50 LSE 13:06:19 424 3,418.50 CHIX 13:06:19 96 3,419.00 LSE 13:05:22 74 3,419.00 LSE 13:05:22 10 3,419.00 LSE 13:04:48 4 3,418.50 LSE 13:04:48 324 3,419.00 LSE 13:04:19 299 3,419.00 LSE 13:04:19 117 3,418.50 LSE 13:03:56 107 3,416.50 LSE 13:02:49 201 3,416.50 LSE 13:02:49 206 3,416.00 LSE 13:01:52 30 3,416.00 LSE 13:01:52 367 3,416.00 LSE 13:01:52 233 3,416.00 LSE 13:01:52 60 3,416.50 LSE 13:00:00 341 3,416.50 LSE 13:00:00 78 3,416.50 LSE 13:00:00 129 3,417.00 LSE 12:59:59 171 3,417.00 LSE 12:59:59 29 3417.000 LSE 12:59:59 54 3417.000 LSE 12:59:47 25 3418.500 LSE 12:58:48 288 3418.500 LSE 12:58:48 142 3418.500 LSE 12:58:48 124 3418.500 LSE 12:56:18 124 3418.500 LSE 12:56:18 74 3418.500 LSE 12:56:18 96 3418.500 LSE 12:55:57 487 3419.000 LSE 12:55:16 449 3419.000 CHIX 12:55:16 300 3420.000 LSE 12:54:56 111 3420.000 LSE 12:54:56 101 3420.000 LSE 12:54:56 371 3420.000 LSE 12:54:56 458 3415.500 LSE 12:51:52 487 3419.500 LSE 12:50:17









384 3420.000 BATE 12:49:55 40 3420.000 BATE 12:49:55 429 3420.500 LSE 12:49:54 456 3420.500 LSE 12:49:54 399 3421.000 LSE 12:49:50 463 3416.000 LSE 12:48:02 39 3415.000 LSE 12:47:37 369 3415.000 LSE 12:47:37 131 3415.000 CHIX 12:47:37 300 3415.000 CHIX 12:47:37 389 3415.500 LSE 12:45:15 74 3415.500 LSE 12:45:15 165 3417.000 LSE 12:44:36 269 3417.000 LSE 12:44:36 89 3417.000 LSE 12:44:36 330 3417.000 LSE 12:44:36 478 3415.500 LSE 12:41:12 406 3415.500 LSE 12:41:12 343 3417.500 LSE 12:40:40 74 3417.500 LSE 12:40:40 463 3417.500 LSE 12:40:40 393 3418.000 LSE 12:39:17 399 3418.000 CHIX 12:37:08 397 3420.500 LSE 12:35:18 476 3420.500 LSE 12:35:18 427 3419.500 LSE 12:32:46 469 3419.500 LSE 12:32:46 419 3421.000 LSE 12:30:23 140 3421.000 LSE 12:30:23 272 3421.000 LSE 12:30:23 427 3421.000 BATE 12:30:23 124 3421.000 LSE 12:28:44 124 3421.000 LSE 12:28:44 200 3421.000 LSE 12:28:44 401 3420.500 LSE 12:26:17 437 3421.000 CHIX 12:25:36 473 3422.000 LSE 12:21:20 432 3422.000 LSE 12:21:20 411 3419.500 LSE 12:18:33 273 3420.500 LSE 12:18:31 165 3420.500 LSE 12:18:31 489 3421.500 CHIX 12:15:31 417 3422.000 LSE 12:15:17 10 3422.000 LSE 12:15:17 412 3422.000 LSE 12:15:17 449 3422.500 LSE 12:15:14 75 3422.500 LSE 12:14:52 418 3419.000 LSE 12:11:34









415 3418.000 LSE 12:08:10 439 3418.000 LSE 12:08:09 404 3418.000 LSE 12:08:09 484 3419.000 LSE 12:06:30 1 3419.000 LSE 12:06:25 397 3420.000 LSE 12:06:02 429 3422.500 LSE 12:05:01 457 3423.000 BATE 12:04:10 399 3423.000 CHIX 12:04:10 404 3423.500 LSE 12:04:10 403 3423.500 LSE 12:04:10 94 3423.000 LSE 12:03:29 19 3423.000 LSE 12:03:29 54 3423.000 LSE 12:03:19 430 3424.000 LSE 12:00:54 432 3424.500 LSE 12:00:25 326 3421.500 LSE 11:59:09 129 3421.500 LSE 11:59:09 463 3420.500 LSE 11:58:58 240 3422.000 CHIX 11:57:23 210 3422.000 CHIX 11:56:17 394 3422.000 LSE 11:54:02 261 3422.500 BATE 11:49:55 165 3422.500 BATE 11:49:55 256 3423.000 LSE 11:49:31 167 3423.000 LSE 11:49:31 2 3423.000 LSE 11:49:31 471 3424.500 LSE 11:45:55 475 3424.500 CHIX 11:45:55 395 3420.500 LSE 11:44:23 424 3419.000 LSE 11:40:29 424 3422.000 LSE 11:37:51 399 3423.000 CHIX 11:34:49 420 3423.500 LSE 11:31:17 146 3427.000 BATE 11:28:10 146 3427.000 BATE 11:28:10 161 3427.000 BATE 11:28:10 477 3427.500 LSE 11:27:50 52 3427.500 CHIX 11:27:50 355 3427.500 CHIX 11:27:50 479 3426.500 LSE 11:21:13 468 3426.500 LSE 11:17:40 231 3427.500 CHIX 11:17:26 166 3427.500 CHIX 11:17:26 460 3428.000 LSE 11:14:37 407 3430.500 CHIX 11:08:21 434 3432.000 LSE 11:06:39 453 3435.000 LSE 11:05:48









116 3435.000 BATE 11:05:48 352 3435.000 BATE 11:05:48 403 3436.000 LSE 11:05:27 403 3436.500 LSE 11:05:27 9 3433.500 LSE 11:03:57 325 3433.500 LSE 11:03:57 138 3433.500 LSE 11:03:57 99 3434.000 LSE 11:00:44 187 3434.000 LSE 11:00:44 99 3434.000 LSE 11:00:44 58 3434.000 LSE 11:00:42 209 3435.500 LSE 11:00:26 239 3435.500 LSE 11:00:26 282 3437.500 LSE 10:58:22 126 3437.500 LSE 10:58:22 482 3438.000 CHIX 10:58:09 437 3439.000 LSE 10:54:27 407 3433.500 LSE 10:51:12 333 3433.500 LSE 10:47:43 94 3433.500 LSE 10:47:43 406 3433.500 BATE 10:47:43 417 3433.500 CHIX 10:47:43 475 3430.500 LSE 10:42:50 484 3429.500 CHIX 10:39:13 459 3429.500 LSE 10:39:13 433 3430.000 LSE 10:32:59 40 3436.500 LSE 10:29:00 109 3436.500 LSE 10:29:00 104 3436.500 LSE 10:29:00 180 3436.500 LSE 10:29:00 400 3438.500 LSE 10:27:31 474 3438.500 CHIX 10:27:31 117 3438.500 BATE 10:27:31 372 3438.500 BATE 10:27:31 213 3436.500 LSE 10:24:07 249 3436.500 LSE 10:24:07 403 3441.000 LSE 10:22:16 437 3443.500 LSE 10:20:27 160 3441.500 LSE 10:18:34 140 3441.500 LSE 10:18:34 110 3441.500 LSE 10:18:34 412 3442.000 LSE 10:18:34 398 3442.000 CHIX 10:18:34 300 3442.500 LSE 10:18:22 112 3442.500 LSE 10:18:22 487 3436.000 LSE 10:11:31 444 3436.000 CHIX 10:11:31 409 3430.500 LSE 10:08:19









399 3432.000 LSE 10:07:53 123 3432.000 BATE 10:07:53 268 3432.000 BATE 10:07:53 62 3432.000 BATE 10:07:53 478 3427.000 LSE 10:03:43 471 3429.000 CHIX 10:00:12 254 3427.500 LSE 09:57:46 170 3427.500 LSE 09:57:46 417 3430.500 LSE 09:55:35 409 3431.500 BATE 09:53:13 444 3431.500 LSE 09:52:27 404 3431.500 CHIX 09:52:27 427 3432.000 LSE 09:47:20 350 3438.000 LSE 09:43:34 100 3438.000 LSE 09:43:34 449 3441.000 CHIX 09:41:40 374 3441.500 LSE 09:41:37 68 3441.500 LSE 09:41:37 401 3442.500 LSE 09:39:50 188 3442.500 LSE 09:36:43 281 3442.500 LSE 09:36:43 35 3442.500 LSE 09:35:54 404 3442.500 LSE 09:35:54 282 3444.500 LSE 09:33:45 146 3444.500 LSE 09:33:45 457 3443.500 CHIX 09:31:51 456 3443.500 BATE 09:31:51 108 3446.000 LSE 09:30:00 16 3446.000 LSE 09:30:00 321 3446.000 LSE 09:30:00 45 3447.500 LSE 09:27:28 200 3447.500 LSE 09:27:28 170 3447.500 LSE 09:27:28 420 3449.500 LSE 09:26:27 414 3448.000 LSE 09:24:44 5 3448.000 LSE 09:24:44 466 3448.500 CHIX 09:23:42 57 3450.500 LSE 09:22:16 333 3450.500 LSE 09:22:16 351 3455.000 LSE 09:19:52 98 3455.000 LSE 09:19:52 412 3460.000 LSE 09:17:43 440 3463.000 LSE 09:16:14 457 3463.000 BATE 09:16:14 395 3463.500 CHIX 09:16:14 397 3455.500 LSE 09:12:37 432 3455.000 LSE 09:11:21 177 3457.000 CHIX 09:08:10









284 3457.000 CHIX 09:08:10 396 3458.000 LSE 09:07:51 117 3456.500 LSE 09:04:14 307 3456.500 LSE 09:04:14 471 3461.500 LSE 09:01:58 482 3461.500 CHIX 09:01:58 51 3465.500 BATE 09:00:35 409 3465.500 BATE 09:00:35 16 3465.500 BATE 09:00:35 437 3466.000 LSE 09:00:35 454 3465.500 LSE 08:56:45 24 3462.000 CHIX 08:54:44 80 3462.000 CHIX 08:54:44 69 3462.000 CHIX 08:54:44 229 3462.000 CHIX 08:54:44 391 3465.500 LSE 08:52:29 466 3466.500 LSE 08:52:27 425 3465.500 BATE 08:51:49 474 3465.000 LSE 08:51:12 430 3465.000 CHIX 08:51:12 399 3460.500 LSE 08:46:46 406 3462.000 CHIX 08:44:55 403 3456.500 LSE 08:42:05 408 3455.000 LSE 08:38:47 453 3457.500 LSE 08:36:30 450 3457.000 CHIX 08:35:41 458 3456.000 BATE 08:34:05 477 3456.500 LSE 08:33:55 164 3456.000 LSE 08:31:58 261 3456.000 LSE 08:31:58 230 3455.000 LSE 08:30:00 180 3455.000 LSE 08:30:00 63 3455.000 CHIX 08:30:00 300 3454.500 CHIX 08:30:00 90 3454.500 CHIX 08:30:00 253 3459.000 LSE 08:28:40 216 3459.000 LSE 08:28:40 290 3459.000 LSE 08:25:31 114 3459.000 LSE 08:25:31 141 3459.500 CHIX 08:24:46 312 3459.500 CHIX 08:24:46 270 3463.500 BATE 08:23:31 418 3463.500 LSE 08:23:31 188 3463.500 BATE 08:23:31 165 3461.000 LSE 08:21:23 300 3461.000 LSE 08:21:23 405 3457.000 CHIX 08:19:56 401 3457.500 LSE 08:19:56









47 3454.500 LSE 08:17:51 415 3454.500 LSE 08:17:51 56 3455.000 LSE 08:17:05 344 3455.000 LSE 08:16:55 201 3450.000 LSE 08:15:32 285 3450.000 LSE 08:15:32 141 3453.500 CHIX 08:14:48 300 3453.500 CHIX 08:14:48 407 3454.000 BATE 08:14:28 72 3454.500 LSE 08:14:28 409 3454.500 LSE 08:14:28 428 3452.500 LSE 08:13:47 478 3455.000 LSE 08:13:08 432 3455.500 CHIX 08:11:49 269 3456.500 LSE 08:11:46 392 3457.000 CHIX 08:11:46 97 3456.500 LSE 08:11:46 117 3456.500 LSE 08:11:46 188 3457.000 CHIX 08:11:46 268 3457.500 BATE 08:11:46 133 3457.500 BATE 08:11:46 53 3458.000 LSE 08:11:46 435 3458.000 LSE 08:11:46 79 3458.000 LSE 08:11:46 700 3460.500 LSE 08:11:46 8 3460.500 LSE 08:11:46 95 3460.500 LSE 08:11:46 139 3459.000 LSE 08:11:11 459 3456.000 LSE 08:10:10 422 3433.000 LSE 08:04:32 474 3438.000 LSE 08:04:22 398 3437.500 BATE 08:04:22 466 3437.500 CHIX 08:04:22 547 3439.500 LSE 08:04:07 397 3428.500 LSE 08:01:46 95 3423.500 LSE 08:01:03 178 3426.500 CHIX 08:01:02 276 3426.500 CHIX 08:01:02 607 3429.500 LSE 08:01:02