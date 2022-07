British American Tobacco : TRANSACTION IN OWN SHARES - Form 6-K

TRANSACTION IN OWN SHARES





British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 28 April 2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares") from UBS AG as part of its buyback programme announced on 11 February 2022:





Date of purchase: 26 July 2022 Number of ordinary shares of 25 pence each purchased: 186,800 Highest price paid per share (pence): 3493.50p Lowest price paid per share (pence): 3450.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 3479.0350p





The Company intends to hold the purchased shares in Treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 202,710,029 of its shares in Treasury. The Company has 2,254,086,767 ordinary shares in issue (excluding Treasury shares).





In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by UBS AG on 26 July 2022 is set out below.





Schedule of purchases - aggregate information





Issuer name ISIN Code Transaction date Daily total volume (in number of shares) Daily weighted average price of shares acquired Platform British American Tobacco p.l.c. GB0002875804 26/07/2022 126,800 3,478.9220 LSE British American Tobacco p.l.c. GB0002875804 26/07/2022 40,000 3,479.3399 CHIX British American Tobacco p.l.c. GB0002875804 26/07/2022 20,000 3,479.1417 BATE





Schedule of purchases - individual transactions





