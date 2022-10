British American Tobacco : TRANSACTION IN OWN SHARES - Form 6-K

TRANSACTION IN OWN SHARES





British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 28 April 2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares") from UBS AG as part of its buyback programme announced on 11 February 2022:





Date of purchase: 26 October 2022 Number of ordinary shares of 25 pence each purchased: 138,408 Highest price paid per share (pence): 3409.50p Lowest price paid per share (pence): 3350.00p Volume weighted average price paid per share (pence): 3381.6248p





The Company intends to hold the purchased shares in Treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 214,370,564 of its shares in Treasury. The Company has 2,242,481,014 ordinary shares in issue (excluding Treasury shares).





In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by UBS AG on 26 October 2022 is set out below.





Schedule of purchases - aggregate information





Issuer name ISIN Code Transaction date Daily total volume (in number of shares) Daily weighted average price of shares acquired Platform British American Tobacco p.l.c. GB0002875804 26/10/2022 73,282 3,381.6740 LSE British American Tobacco p.l.c. GB0002875804 26/10/2022 28,713 3,382.8905 CHIX British American Tobacco p.l.c. GB0002875804 26/10/2022 36,413 3,380.5278 BATE









Schedule of purchases - individual transactions





Number of shares purchased Transaction price (per share) Market Time of transaction Quantity Price Market Execution Time 96 3,408.50 LSE 16:02:19 120 3,408.50 LSE 16:02:19 342 3,406.50 LSE 16:00:11 462 3,407.00 BATE 15:59:57 423 3,407.00 CHIX 15:57:35 44 3,407.00 LSE 15:56:57 251 3,407.00 LSE 15:56:57 265 3,407.00 BATE 15:56:04 16 3,407.00 BATE 15:56:04 131 3,407.00 BATE 15:56:04 332 3,407.00 LSE 15:55:19 318 3,405.00 LSE 15:51:57 51 3,403.00 LSE 15:50:41 279 3,403.00 LSE 15:50:41 306 3,403.00 BATE 15:50:41 101 3,403.00 BATE 15:50:41 75 3,403.00 BATE 15:50:41 3 3,403.00 CHIX 15:50:41 100 3,403.00 CHIX 15:50:41 100 3,403.00 CHIX 15:50:41 100 3,403.00 CHIX 15:50:40 100 3,403.00 CHIX 15:50:40 5 3,403.00 CHIX 15:50:40 341 3,402.00 LSE 15:49:33 161 3,402.00 LSE 15:49:11 199 3,402.00 LSE 15:49:11 346 3,403.50 LSE 15:47:21 213 3,403.00 BATE 15:44:28 62 3,403.00 LSE 15:44:28 100 3,403.00 BATE 15:44:19 100 3,403.00 LSE 15:44:19 100 3,403.00 BATE 15:44:19 155 3,403.00 LSE 15:44:19 332 3,403.00 LSE 15:43:12 28 3,403.00 LSE 15:43:12 35 3,402.50 LSE 15:41:02 471 3,403.00 CHIX 15:40:51 443 3,403.50 BATE 15:39:59 237 3,402.50 LSE 15:38:30 63 3,402.50 LSE 15:38:30 361 3,402.00 LSE 15:34:51





456 3,406.00 BATE 15:31:16 344 3,408.00 LSE 15:30:35 221 3,408.50 LSE 15:29:13 131 3,408.50 LSE 15:29:13 159 3,408.00 LSE 15:28:23 45 3,409.50 CHIX 15:27:24 290 3,409.50 CHIX 15:27:24 100 3,409.50 CHIX 15:27:01 135 3,409.00 LSE 15:26:16 460 3,409.00 BATE 15:25:40 124 3,407.50 LSE 15:23:24 100 3,407.50 LSE 15:21:59 306 3,407.00 LSE 15:21:35 353 3,405.00 LSE 15:19:49 135 3,404.50 LSE 15:18:27 453 3,404.50 CHIX 15:18:26 304 3,404.50 LSE 15:18:26 353 3,400.50 LSE 15:16:24 346 3,401.00 LSE 15:15:46 355 3,400.00 LSE 15:14:14 130 3,400.50 LSE 15:13:23 390 3,401.00 CHIX 15:13:23 29 3,401.00 CHIX 15:13:22 286 3,402.00 LSE 15:13:03 17 3,402.00 LSE 15:12:49 191 3,401.50 LSE 15:11:33 299 3,401.50 BATE 15:11:30 163 3,401.50 BATE 15:11:29 346 3,400.50 LSE 15:10:24 187 3,401.50 LSE 15:10:13 462 3,401.50 CHIX 15:10:10 266 3,399.50 LSE 15:08:55 52 3,399.50 LSE 15:08:49 135 3,400.00 LSE 15:08:48 50 3,399.50 LSE 15:07:51 291 3,399.50 LSE 15:07:51 143 3,398.50 LSE 15:07:23 150 3,397.00 LSE 15:06:24 161 3,397.00 LSE 15:06:24 71 3,397.50 LSE 15:06:24 98 3,397.50 LSE 15:06:24 98 3,397.50 LSE 15:06:24 55 3,395.50 CHIX 15:04:36 352 3,395.50 LSE 15:04:35 415 3,395.50 CHIX 15:04:35 100 3,395.00 LSE 15:04:02 252 3,395.00 LSE 15:04:02





141 3,395.00 LSE 15:03:24 150 3,395.00 LSE 15:03:07 306 3,395.00 LSE 15:03:07 341 3,394.50 LSE 15:01:47 312 3,394.50 LSE 15:01:47 397 3,394.50 BATE 15:01:47 456 3,394.50 CHIX 15:01:47 315 3,395.00 LSE 15:01:24 311 3,394.00 LSE 15:00:58 310 3,389.00 LSE 14:59:01 444 3,389.00 CHIX 14:58:24 293 3,389.00 LSE 14:58:24 109 3,388.00 CHIX 14:57:24 308 3,387.00 LSE 14:55:59 356 3,390.00 LSE 14:54:22 293 3,389.50 LSE 14:53:47 57 3,389.50 LSE 14:53:47 455 3,390.00 CHIX 14:53:43 190 3,390.00 LSE 14:52:50 100 3,390.00 LSE 14:52:50 406 3,390.50 BATE 14:52:50 339 3,389.50 LSE 14:51:52 167 3,389.00 LSE 14:51:02 137 3,389.00 LSE 14:51:02 113 3,392.00 LSE 14:50:34 228 3,392.00 LSE 14:50:34 447 3,392.00 CHIX 14:50:34 135 3,390.00 LSE 14:49:08 135 3,390.00 LSE 14:49:08 343 3,386.50 LSE 14:47:26 186 3,387.50 LSE 14:47:23 169 3,387.50 LSE 14:47:23 472 3,385.00 CHIX 14:46:35 300 3,384.00 LSE 14:46:14 322 3,387.00 LSE 14:45:45 46 3,388.00 LSE 14:45:43 327 3,387.50 LSE 14:44:55 123 3,388.00 BATE 14:44:07 75 3,388.00 BATE 14:44:07 239 3,388.00 BATE 14:43:42 175 3,389.00 CHIX 14:43:40 100 3,389.00 CHIX 14:43:38 100 3,389.00 CHIX 14:43:38 100 3,389.00 CHIX 14:43:38 71 3,389.00 LSE 14:43:36 219 3,389.00 LSE 14:43:36 5 3,389.00 CHIX 14:43:31





315 3,390.50 LSE 14:42:37 22 3,390.50 LSE 14:42:37 190 3,396.00 LSE 14:41:50 140 3,396.00 LSE 14:41:50 154 3,397.00 LSE 14:41:23 181 3,397.50 LSE 14:40:49 142 3,397.50 LSE 14:40:49 24 3,397.50 LSE 14:40:49 154 3,398.00 CHIX 14:40:33 16 3,398.00 CHIX 14:40:31 100 3,398.00 CHIX 14:40:31 200 3,398.00 CHIX 14:40:26 306 3,397.50 LSE 14:39:10 316 3,399.00 LSE 14:39:03 290 3,399.00 LSE 14:38:32 418 3,399.50 CHIX 14:38:01 335 3,401.00 LSE 14:37:13 180 3,401.50 BATE 14:37:13 246 3,401.50 BATE 14:37:13 23 3,401.50 LSE 14:36:20 331 3,401.50 LSE 14:36:20 62 3,402.00 LSE 14:36:18 277 3,402.00 LSE 14:36:18 3 3,402.50 LSE 14:36:17 399 3,401.50 CHIX 14:35:55 331 3,402.50 LSE 14:35:53 152 3,402.50 LSE 14:35:09 200 3,402.50 LSE 14:35:07 296 3,401.50 LSE 14:34:19 471 3,401.50 CHIX 14:34:19 332 3,398.00 LSE 14:32:46 443 3,398.50 BATE 14:32:46 114 3,396.50 LSE 14:32:25 47 3,396.50 LSE 14:32:24 153 3,397.00 BATE 14:32:23 114 3,397.00 BATE 14:32:23 52 3,397.00 BATE 14:32:23 69 3,397.00 BATE 14:32:23 18 3,397.00 BATE 14:32:23 73 3,397.50 LSE 14:32:21 73 3,397.50 LSE 14:32:21 474 3,398.00 CHIX 14:31:58 252 3,398.00 LSE 14:31:58 67 3,398.00 LSE 14:31:58 127 3,398.50 BATE 14:31:58 364 3,398.50 BATE 14:31:58 326 3,396.00 LSE 14:31:08





450 3,396.50 BATE 14:31:01 480 3,396.50 CHIX 14:31:01 4 3,396.50 CHIX 14:31:01 59 3,397.00 LSE 14:31:00 98 3,397.00 LSE 14:31:00 294 3,396.00 LSE 14:30:24 79 3,391.00 LSE 14:29:59 100 3,391.00 LSE 14:29:59 100 3,391.00 LSE 14:29:59 227 3,391.50 BATE 14:29:59 79 3,391.50 BATE 14:29:59 99 3,391.50 BATE 14:29:56 84 3,391.50 BATE 14:29:56 342 3,392.00 LSE 14:29:55 493 3,391.00 CHIX 14:27:58 97 3,391.00 LSE 14:27:58 79 3,391.00 LSE 14:27:57 121 3,391.00 LSE 14:27:57 81 3,388.00 BATE 14:25:13 351 3,388.00 LSE 14:25:13 312 3,388.00 BATE 14:25:13 15 3,388.00 BATE 14:25:13 195 3,385.50 CHIX 14:21:24 422 3,385.50 BATE 14:21:24 343 3,385.50 LSE 14:21:24 18 3,385.50 BATE 14:21:24 7 3,385.50 CHIX 14:21:24 276 3,385.50 CHIX 14:21:24 80 3,384.50 BATE 14:20:58 346 3,382.00 LSE 14:19:04 441 3,382.00 BATE 14:16:11 3 3,383.00 LSE 14:14:23 295 3,383.00 LSE 14:14:23 337 3,382.00 CHIX 14:11:24 99 3,382.00 CHIX 14:11:24 431 3,381.50 BATE 14:09:23 324 3,381.00 LSE 14:08:24 439 3,382.50 BATE 14:05:09 330 3,382.50 CHIX 14:01:03 47 3,382.50 CHIX 14:01:03 86 3,382.50 CHIX 14:00:25 64 3,383.50 BATE 14:00:22 19 3,383.50 BATE 14:00:22 60 3,383.50 BATE 14:00:22 39 3,383.50 BATE 14:00:22 12 3,383.50 BATE 14:00:22 41 3,383.50 BATE 14:00:22





167 3,383.50 BATE 14:00:22 309 3,383.00 LSE 13:58:03 50 3,382.00 BATE 13:56:45 400 3,382.00 BATE 13:56:45 37 3,379.00 BATE 13:50:05 118 3,379.00 CHIX 13:50:05 347 3,379.00 BATE 13:50:05 70 3,379.00 BATE 13:50:05 226 3,379.00 CHIX 13:50:05 346 3,379.00 LSE 13:50:05 73 3,379.00 CHIX 13:50:05 139 3,380.50 LSE 13:47:08 182 3,380.50 LSE 13:47:08 167 3,381.50 BATE 13:43:22 32 3,381.50 BATE 13:43:22 156 3,381.50 BATE 13:43:16 81 3,381.50 BATE 13:43:16 352 3,382.00 LSE 13:43:14 404 3,381.00 BATE 13:37:13 4 3,381.00 BATE 13:37:13 295 3,381.00 LSE 13:37:13 468 3,380.00 CHIX 13:36:23 346 3,381.00 LSE 13:36:18 87 3,381.50 LSE 13:36:05 84 3,380.50 BATE 13:31:40 293 3,380.50 BATE 13:31:40 11 3,380.50 BATE 13:31:24 16 3,380.50 BATE 13:31:23 38 3,380.50 BATE 13:31:23 291 3,381.00 LSE 13:31:19 10 3,380.50 LSE 13:30:40 423 3,383.00 CHIX 13:27:02 136 3,382.50 BATE 13:25:24 248 3,382.50 BATE 13:25:23 89 3,382.50 BATE 13:25:23 360 3,384.50 LSE 13:22:46 359 3,388.00 LSE 13:22:17 321 3,388.50 LSE 13:20:57 449 3,391.00 CHIX 13:19:09 291 3,390.50 LSE 13:18:12 411 3,389.00 BATE 13:17:05 172 3,389.50 LSE 13:12:59 168 3,389.50 LSE 13:12:59 470 3,391.00 CHIX 13:08:33 319 3,391.00 LSE 13:08:33 416 3,391.00 BATE 13:08:33 347 3,387.00 LSE 13:05:42





345 3,389.50 LSE 13:03:06 163 3,389.50 BATE 13:00:01 305 3,389.50 BATE 13:00:01 322 3,387.00 LSE 12:57:56 31 3,386.00 CHIX 12:56:40 372 3,386.00 CHIX 12:56:40 158 3,386.50 LSE 12:56:22 180 3,386.50 LSE 12:56:21 37 3,384.50 BATE 12:55:34 199 3,384.50 BATE 12:55:30 46 3,384.50 BATE 12:55:15 356 3,385.00 LSE 12:55:15 292 3,383.50 LSE 12:52:51 184 3,384.00 LSE 12:52:10 17 3,384.00 LSE 12:52:10 99 3,384.00 LSE 12:52:10 230 3,386.50 BATE 12:48:00 317 3,386.50 LSE 12:48:00 140 3,386.50 BATE 12:48:00 480 3,387.00 CHIX 12:47:43 26 3,386.50 BATE 12:46:46 280 3,383.50 LSE 12:42:24 28 3,383.50 LSE 12:42:24 378 3,385.50 BATE 12:39:08 13 3,385.50 BATE 12:39:08 100 3,385.50 BATE 12:39:08 108 3,387.50 CHIX 12:35:59 30 3,387.50 CHIX 12:35:59 260 3,387.50 CHIX 12:35:59 225 3,388.00 LSE 12:34:24 134 3,388.00 LSE 12:34:24 306 3,386.50 LSE 12:32:25 440 3,391.00 BATE 12:27:55 330 3,389.50 LSE 12:26:42 40 3,388.00 LSE 12:26:00 193 3,388.00 LSE 12:26:00 83 3,388.00 LSE 12:26:00 431 3,386.50 CHIX 12:24:22 1 3,386.50 CHIX 12:24:22 308 3,386.50 LSE 12:21:41 422 3,388.50 BATE 12:18:07 290 3,389.00 LSE 12:15:10 436 3,388.00 CHIX 12:12:45 55 3,387.50 BATE 12:08:58 16 3,387.50 BATE 12:08:58 86 3,387.50 BATE 12:08:58 288 3,387.50 BATE 12:08:58





304 3,387.50 LSE 12:08:56 337 3,389.00 LSE 12:05:31 295 3,389.00 LSE 12:05:31 36 3,387.50 BATE 12:02:21 361 3,387.50 BATE 12:02:21 479 3,387.50 CHIX 12:02:21 297 3,386.00 LSE 12:00:23 398 3,385.00 BATE 11:56:35 336 3,384.00 LSE 11:54:06 94 3,384.50 CHIX 11:53:50 321 3,384.50 CHIX 11:53:50 343 3,383.50 LSE 11:50:02 475 3,383.00 BATE 11:46:24 333 3,383.00 LSE 11:46:24 12 3,383.00 BATE 11:46:24 187 3,382.00 BATE 11:45:25 4 3,380.50 BATE 11:44:24 377 3,380.50 CHIX 11:44:24 35 3,380.50 CHIX 11:44:24 140 3,377.00 LSE 11:39:52 150 3,377.00 LSE 11:39:52 333 3,380.50 LSE 11:34:24 88 3,381.00 BATE 11:34:24 253 3,381.00 CHIX 11:34:24 395 3,381.00 BATE 11:34:24 125 3,381.00 CHIX 11:34:24 86 3,381.00 CHIX 11:34:24 297 3,381.00 LSE 11:34:24 31 3,378.50 CHIX 11:32:26 57 3,378.50 LSE 11:31:24 108 3,378.00 LSE 11:25:06 187 3,378.00 LSE 11:24:52 483 3,378.50 BATE 11:24:12 310 3,378.00 LSE 11:22:23 358 3,378.50 LSE 11:20:52 309 3,378.50 LSE 11:20:52 349 3,377.50 LSE 11:20:01 487 3,378.00 CHIX 11:20:01 309 3,378.50 LSE 11:18:36 313 3,377.50 BATE 11:17:01 45 3,377.50 BATE 11:17:01 20 3,377.50 BATE 11:17:01 43 3,377.50 BATE 11:17:01 343 3,377.00 LSE 11:14:17 227 3,375.00 CHIX 11:10:15 372 3,375.00 BATE 11:10:15 214 3,375.00 CHIX 11:10:15





84 3,375.00 BATE 11:10:15 326 3,374.00 LSE 11:08:48 179 3,374.00 CHIX 11:04:24 293 3,375.50 LSE 11:02:27 454 3,376.00 BATE 11:02:24 104 3,374.00 CHIX 11:01:47 143 3,374.00 CHIX 11:01:25 48 3,372.00 BATE 10:59:24 296 3,373.00 LSE 10:57:05 92 3,373.50 LSE 10:53:22 256 3,373.50 LSE 10:53:22 474 3,374.50 BATE 10:52:57 338 3,370.00 LSE 10:50:22 487 3,370.00 CHIX 10:50:22 492 3,366.50 BATE 10:46:50 313 3,367.00 LSE 10:45:28 239 3,364.00 LSE 10:44:10 50 3,364.00 LSE 10:43:40 193 3,367.50 LSE 10:39:59 160 3,367.50 LSE 10:39:59 428 3,368.50 CHIX 10:37:50 121 3,363.00 LSE 10:36:15 211 3,363.00 LSE 10:36:15 359 3,366.50 LSE 10:32:11 59 3,368.00 CHIX 10:30:24 300 3,368.00 LSE 10:30:24 419 3,368.00 CHIX 10:30:24 350 3,363.50 LSE 10:24:24 313 3,367.00 LSE 10:20:40 346 3,366.50 CHIX 10:17:19 109 3,366.50 CHIX 10:17:19 70 3,367.00 LSE 10:15:20 281 3,367.00 LSE 10:15:20 333 3,372.50 LSE 10:12:15 135 3,373.00 LSE 10:09:40 166 3,373.00 LSE 10:09:40 118 3,373.50 BATE 10:09:40 312 3,373.50 BATE 10:09:40 447 3,373.50 CHIX 10:09:40 30 3,373.50 CHIX 10:09:24 399 3,372.00 BATE 10:08:24 27 3,372.00 BATE 10:08:13 108 3,368.50 CHIX 10:06:25 353 3,366.00 LSE 10:04:22 219 3,370.00 BATE 10:00:13 72 3,370.00 BATE 10:00:13 35 3,370.00 BATE 10:00:13





28 3,370.00 BATE 10:00:13 37 3,370.00 BATE 10:00:13 67 3,370.00 BATE 10:00:13 138 3,370.50 LSE 10:00:09 197 3,370.50 LSE 10:00:09 456 3,370.00 CHIX 09:59:10 280 3,369.00 LSE 09:56:24 69 3,369.00 LSE 09:56:24 260 3,370.00 BATE 09:55:06 221 3,370.00 BATE 09:55:06 159 3,368.00 BATE 09:54:24 359 3,368.00 LSE 09:54:24 211 3,367.50 LSE 09:51:24 82 3,367.50 LSE 09:51:24 346 3,361.50 LSE 09:47:16 104 3,361.50 BATE 09:47:16 478 3,361.50 CHIX 09:47:16 331 3,361.50 BATE 09:47:16 312 3,362.00 LSE 09:46:24 413 3,358.00 BATE 09:42:48 200 3,355.00 LSE 09:41:24 155 3,355.00 LSE 09:41:24 198 3,354.50 LSE 09:39:24 162 3,354.50 LSE 09:39:24 256 3,353.50 CHIX 09:37:24 408 3,353.50 BATE 09:37:24 207 3,353.50 CHIX 09:37:24 347 3,353.50 LSE 09:37:24 141 3,359.00 LSE 09:33:31 157 3,359.00 LSE 09:33:31 320 3,360.00 LSE 09:32:48 403 3,360.00 BATE 09:32:48 35 3,361.50 LSE 09:29:23 316 3,361.50 LSE 09:29:23 270 3,361.50 LSE 09:28:24 74 3,361.50 LSE 09:28:24 485 3,362.00 BATE 09:28:24 447 3,362.00 CHIX 09:28:24 321 3,355.00 LSE 09:26:25 25 3,353.50 LSE 09:25:13 283 3,353.50 LSE 09:25:13 306 3,354.00 LSE 09:23:35 59 3,351.50 LSE 09:22:56 271 3,351.50 LSE 09:22:56 464 3,352.00 BATE 09:22:54 108 3,350.00 LSE 09:22:23 299 3,355.50 LSE 09:21:12





28 3,359.50 LSE 09:18:57 267 3,359.50 LSE 09:18:57 161 3,361.00 CHIX 09:18:57 290 3,361.00 CHIX 09:18:57 223 3,361.50 BATE 09:18:57 212 3,361.50 BATE 09:18:57 113 3,365.50 LSE 09:17:47 208 3,365.50 LSE 09:17:47 343 3,367.50 LSE 09:16:24 143 3,366.00 BATE 09:14:23 57 3,366.00 BATE 09:14:23 247 3,366.00 BATE 09:14:23 343 3,373.00 LSE 09:12:03 286 3,373.00 BATE 09:11:23 140 3,373.00 BATE 09:11:23 454 3,373.00 CHIX 09:11:23 230 3,372.00 LSE 09:10:40 72 3,372.00 LSE 09:10:40 398 3,376.00 BATE 09:07:57 334 3,377.00 LSE 09:07:57 266 3,375.00 LSE 09:06:34 78 3,375.00 LSE 09:06:34 55 3,375.00 LSE 09:06:34 236 3,375.00 LSE 09:06:34 66 3,372.00 LSE 09:05:22 401 3,374.00 CHIX 09:05:22 79 3,371.00 LSE 09:04:24 239 3,371.00 LSE 09:04:24 410 3,372.00 BATE 09:04:10 318 3,369.50 LSE 09:02:03 351 3,369.50 LSE 09:02:03 123 3,369.50 LSE 09:02:03 224 3,369.50 LSE 09:02:03 199 3,368.00 LSE 09:01:31 360 3,368.00 LSE 09:00:41 153 3,368.00 BATE 09:00:18 185 3,368.00 BATE 09:00:18 62 3,368.00 BATE 09:00:17 156 3,368.50 LSE 09:00:17 399 3,368.50 CHIX 09:00:17 159 3,368.50 LSE 09:00:17 4 3,368.50 LSE 09:00:17 105 3,368.00 LSE 08:58:52 252 3,368.00 LSE 08:58:52 296 3,368.00 LSE 08:58:52 127 3,368.00 LSE 08:58:52 327 3,368.50 LSE 08:58:43





117 3,366.50 BATE 08:57:02 348 3,366.50 BATE 08:57:02 331 3,366.50 LSE 08:57:02 342 3,367.50 LSE 08:56:09 407 3,369.50 LSE 08:55:57 405 3,366.00 LSE 08:54:36 141 3,366.00 LSE 08:54:23 355 3,366.00 LSE 08:54:12 58 3,366.00 LSE 08:54:05 357 3,365.50 LSE 08:53:23 388 3,366.00 LSE 08:53:18 400 3,363.00 BATE 08:52:48 82 3,363.00 LSE 08:52:48 217 3,363.00 LSE 08:52:48 347 3,364.50 LSE 08:51:17 493 3,364.00 CHIX 08:51:17 114 3,360.50 CHIX 08:49:25 31 3,361.50 BATE 08:49:23 412 3,361.50 BATE 08:49:23 209 3,362.00 LSE 08:48:24 94 3,362.00 LSE 08:48:24 324 3,361.50 LSE 08:46:48 315 3,362.50 LSE 08:46:44 334 3,360.50 LSE 08:44:14 349 3,363.00 LSE 08:43:43 292 3,365.50 BATE 08:43:25 181 3,365.50 BATE 08:43:25 326 3,368.00 LSE 08:41:24 85 3,369.50 CHIX 08:40:08 32 3,369.50 CHIX 08:40:08 352 3,369.50 CHIX 08:40:08 433 3,371.50 BATE 08:39:25 308 3,372.50 LSE 08:39:23 310 3,374.50 LSE 08:37:23 326 3,374.50 BATE 08:35:25 121 3,374.50 BATE 08:35:25 47 3,374.50 LSE 08:34:38 97 3,374.50 LSE 08:34:38 188 3,374.00 LSE 08:34:38 403 3,374.00 CHIX 08:34:38 26 3,374.00 CHIX 08:34:38 319 3,374.50 LSE 08:34:38 312 3374.500 LSE 08:32:29 126 3375.000 BATE 08:32:29 233 3375.000 BATE 08:32:29 117 3375.000 BATE 08:32:29 28 3376.500 LSE 08:30:38





97 3376.500 LSE 08:30:38 97 3376.500 LSE 08:30:38 130 3376.500 LSE 08:30:38 66 3376.500 BATE 08:28:24 372 3376.500 BATE 08:28:24 261 3376.500 CHIX 08:28:24 133 3376.500 CHIX 08:28:24 96 3376.500 CHIX 08:28:24 294 3376.500 LSE 08:28:24 53 3376.500 LSE 08:28:24 136 3377.000 LSE 08:27:01 174 3377.000 LSE 08:27:01 354 3379.500 LSE 08:24:37 483 3379.500 BATE 08:24:37 202 3381.500 LSE 08:24:25 147 3381.500 LSE 08:24:25 339 3377.500 LSE 08:21:49 130 3379.500 LSE 08:21:15 280 3379.500 LSE 08:21:15 150 3379.500 LSE 08:21:15 433 3380.000 BATE 08:21:12 404 3380.500 LSE 08:21:12 153 3380.500 CHIX 08:21:12 299 3380.500 CHIX 08:21:12 52 3376.500 LSE 08:19:33 460 3370.000 BATE 08:18:24 335 3371.500 LSE 08:17:25 301 3370.500 LSE 08:15:51 430 3370.500 BATE 08:15:51 455 3370.500 CHIX 08:15:51 197 3371.000 LSE 08:15:30 106 3371.000 LSE 08:15:30 272 3372.500 BATE 08:14:11 108 3372.500 BATE 08:14:11 31 3372.500 BATE 08:14:11 227 3373.000 LSE 08:14:11 97 3373.000 LSE 08:14:07 319 3367.000 LSE 08:12:37 344 3368.000 LSE 08:12:01 101 3369.000 BATE 08:11:25 301 3369.000 BATE 08:11:25 59 3369.500 CHIX 08:11:03 121 3369.500 CHIX 08:11:03 274 3369.500 CHIX 08:11:03 356 3365.500 LSE 08:10:24 306 3368.000 BATE 08:09:23 140 3368.000 BATE 08:09:23