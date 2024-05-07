$O*E OF A$$UA" A$D )&EA" MEE*$G OF )HAREHO"DER) A$D AVA"A"*/ OF $VE)*OR MA*ERA")

DDDK7B7D:/F;9?7B);;J?D=E7H;>EB:;HIE;B:EDFri30H JDn4 22 0t :3 0.m. (*>r>nt> tim4 ?D7L?HJK7BC;;J?D=<>;ttCF:web?H@iag@cB@42638314JE

H;9;?L; J>; 9EDIEB?:7J;: ; ;NJ;HD7B7K:?JEHZIH;FEHJJ>;H;ED

;B;9J:?H;9JEHIM>EM?BBI;HL;KDJ?BJ>;D;NJ7DDK7BC;;J?D=E7H;>EB:;HI

7FFE?DJJ>;;NJ;HD7B7K:?JEHM>EM?BBI;HL;KDJ?BJ>;D;NJ7DDK7BC;;J?D=E7H;>EB:;HI7D:7KJ>EH?P;J>;:?H;9JEHI JEI;J?JIH;CKD;H7J?ED

9EDI?:;H7D: ?EK=>J7:L?I78B; F7II7D7:L?IEHOH;IEBKJ?EDED*ZI7FFHE79>JE;N;9KJ?L;9ECF;DI7J?ED7D:

9EDI?:;H7D: ?EK=>J7:L?I78B; F7II7H;IEBKJ?ED7FFHEL?D=J>;?CFB;C;DJ7J?ED8OHEEA;H ?D:?L?:K7BI :;I?=D7J;: 8O J>; 8E7H: E< :?H;9JEHI E< *.! 7I :;I9H?8;: ?D EKH )7D7=;C;DJ %D;W?H9KB7HX3;M?BB9EDI?:;H7DOEJ>;H8KI?D;IIJ>7JC7OFHEF;HBO9EC;8;;C;;J?D=

0>?IO;7HZIC;;J?D=M?BB8;>;B:?D7L?HJK7BC;;J?D=7H;>EB:;HIM?BB8;78B;JEB?IJ;DJE F7HJ?9?F7J;?D7D:LEJ;

7JJ>;C;;J?D=?DH;7BJ?C;J>HEK=>7M;887I;:FB7J;C;;J?D=?DF;HIED5EK97D7JJ;D:7D:LEJ; 7J J>; L?HJK7B C;;J?D= 8O @E?D?D= J>; B?L; 7K:?E M;897IJ 7J ;ttCF:web?H@iag@cB@42638314, ;DJ;H?D= OEKH 9EDJHEB DKC8;H7D:F7IIMEH:W8HEEA)44 K'A >n V>tin6" in t74 ir2D;0r<>EMJEB?IJ;D H;=?IJ;H;C;;J?D=5EK>7L;J>;H?=>JJELEJ;7JJ>;C;;J?D=8OEDB?D;87BBEJJ>HEK=>J>;B?L;7K:?EM;897IJFB7J7H;>EB:;H E< * 7J J>; 9BEI; E< 8KI?D;II ED FH?B ;; C;;J?D=ZI 8KI?D;II?DJ>;I;9J?EDWKI?D;IIE;);;J?D=XE;?H9KB7H0>?IO;7H M;7H;7=7?DFEIJ?D=;B;9JHED?9L;HI?EDIE;?H9KB7H7D:EKHDDK7B.;FEHJ9EBB;9J?L;BO J>;W?DL;IJEH C7J;H?7BIX ED EKH M;8I?J; 7H;>EB:;H H;L?;M U 7 FHE9;II ADEMD 7I W*EJ?9; 7D: 99;IIX !B;9JHED?9 9EF?;I E< J>; ?DL;IJEHC7J;H?7BIC7O8;799;II;:7J;ttCF:bnbEBB>9ie?dcB@ KD:;HW*EJ?9;7D:99;IIX7D:7J wwwFedaEC?HFca 7D:wwwFecgBIedgaE1D:;H*EJ?9;7D:99;II ?bnenqHiEieF@bEBB>9ie?dcB@ 7D:M;M?BBC7?BC7J;H?7BI7H=;M?J>?DJ>H;;8KI?D;II:7OIE; H;GK;IJ ?I C7:; 8;; :7J; E< J>; C;;J?D= EH 7DO 7:@EKHDC;DJ J>;H;E< %D EH:;H JE H;9;?L; ?DL;IJEH C7J;H?7BI ?D 7:L7D9;E;:;7:B?D;JEIK8C?JOEKHLEJ; M;H;9ECC;D:J>7JOEK9EDJ79JKI8;7H;>EB:;HIM>E>7L;I?=D;:KF;?DL;IJEHC7J;H?7BIM?BB9EDJ?DK;JEH;9;?L;J>;C8O ;C7?B

nstrD2ti>ns >n V>tin6 0t t74 VirtD0; M44tin6

.;=?IJ;H;:I>7H;>EB:;HI7D::KBO7FFE?DJ;:FHENO>EB:;HIM?BB8;78B;JE7JJ;D:J>;L?HJK7BC;;J?D=7D:LEJ;?DH;7BJ?C; FHEL?:;:J>;O7H;9EDD;9J;:JEJ>;?DJ;HD;J7D:;?DIJHK9J?EDI?DJ>;?H9KB7H/;;W-ED2EJ?D=X?DJ>;?H9KB7H *EDH;=?IJ;H;: I>7H;>EB:;HI M>E >7L; DEJ :KBO 7FFE?DJ;: J>;CI;BL;I 7I FHENO>EB:;H M?BB 8; 78B; JE 7JJ;D: J>; L?HJK7B C;;J?D=7I=K;IJI8KJM?BBDEJ8;78B;JE7IAGK;IJ?EDIEHLEJ;7JJ>;C;;J?D=

%JE7FFE?DJ7F;HIEDEJ>;HJ>7DJ>;C7D7=;C;DJDEC?D;;I?:;DJ?;<>

7H;>EB:;HM>EM?I>;IJE7FFE?DJJ>;CI;BL;IJE7JJ;D:J>;L?HJK7BC;;J?D=OEK CKIJ97H;<>;?DIJHK9J?EDI?DJ>;?H9KB7H7D:EDJ>;<>
2EJ?D=X?DJ>;?H9KB7H0>;I;?DIJHK9J?EDI?D9BK:;J>;7::?J?ED7BIJ;FEEB:;HM?J>EKHJH7DI<;H7=;DJ 0/4 0HKIJ ECF7DO 7; F0i;Dr4 t> r46ist4r t74 ?r>GH7>;34r

Fit7 >Dr tr0nsf4r 064nt Fi;; r4sD;t in t74 ?r>GH7>;34r n>t r424ivin6 0 2>ntr>; nDm14r t> ?0rti2i?0t4 in t74 virtD0; m44tin6 0n3 >n;H 14in6 01;4 t> 0tt4n3 0s 0 6D4st. GD4sts Fi;; 14 01;4 t> ;ist4n t> t74 virtD0; m44tin6 1Dt Fi;; n>t 14 01;4 t> 0sk @D4sti>ns >r v>t4.

nf>rm0ti>n f>r R46ist4r43 H>;34rs

.;=?IJ;H;: I>7H;>EB:;HI 7D: :KBO 7FFE?DJ;: FHENO>EB:;HI ?D9BK:?D= DEDH;=?IJ;H;: I>7H;>EB:;HI M>E >7L; :KBO 7FFE?DJ;: J>;CI;BL;I 7I FHENO>EB:;H J>7J 7JJ;D: J>; C;;J?D= EDB?D; M?BB 8; 78B; JE LEJ; 8O 9ECFB;J?D= 7 87BBEJ EDB?D; :KH?D= J>; C;;J?D=J>HEK=>J>;B?L;M;897IJFB7J<>

%;L?HJK7BC;;J?D=7D:M?I>JELEJ;8OFHENO M;CKIJH;9;?L;OEKHLEJ;8OFC0EHEDJEJ?C;

ED3;:D;I:7O &KD; 5EK97D97IJOEKHFHENOLEJ;?DJ>;<>

S

+DJ>;%DJ;HD;J7Jwww@eeting-IBtecB@

S

"7NOEKHI?=D;:FHENOJE

S

)7?BOEKHI?=D;:FHENOKI?D=J>;8KI?D;IIH;FBO;DL;BEF;799ECF7DO?D=OEKHFHENO

S

/97D7D:I;D:OEKHI?=D;:FHENOJECEBKyIBte@t@KcB@EH

S

7BB8OJ;B;F>ED;7J

nf>rm0ti>n f>r $>nR46ist4r43 H>;34rs

*EDH;=?IJ;H;:I>7H;>EB:;HIM?BBH;9;?L;7LEJ?D=?DIJHK9J?EDJ>;?HF>OI?97B9EFOE?IDEJ?9;%JELEJ; 8KJ DEJ 7JJ;D: J>; C;;J?D= J>; LEJ?D= ?DIJHK9J?ED J>; :?H;9J?EDIEDJ>;ED;EHEDJ>;%DJ;HD;JFH?EHJEJ>;C;;J?D=8O;?DIJHK9J?EDI EDJ>;LEJ?D=?DIJHK9J?ED<>

%< OEK M?I> JE 7FFE?DJ 7 FHENO>EB:;H OEK CKIJ 9ECFB;J; J>; 7::?J?ED7B IJ;F E< H;=?IJ;H?D= J>; FHENO>EB:;H 8O 97BB?D= EKH JH7DI<;H 7=;DJ 0/4 0HKIJ ECF7DO 7J M?J>?D *EHJ> C;H?97 EH EKJI?:; E< *EHJ> C;H?97 EH EDB?D; 7J >JJFIMMMJINJHKIJ9EC9EDJHEBDKC8;HH;GK;IJ 8O DE B7J;H J>7D FC 0EHEDJE J?C; ED 3;:D;I:7O &KD;

O+H:;HE;E7H:

/M7J?)7D:7L7

EHFEH7J;/;9H;J7HO

FH?B

"E**ER *O )HAREHO"DER)

0EEKHI>7H;>EB:;HI

+D 8;>7B< E< OEKH E7H: E< ?H;9JEHI M; 7H; FB;7I;: JE ?DL?J; OEK JE 7JJ;D: J>; 7DDK7B 7D: IF;9?7B C;;J?D= E< HEEA?IO;7HZIC;;J?D=M?BBE99KH7J7C0EHEDJEJ?C;ED"H?:7O &KD; 5EK97DH;7: 78EKJJ>;8KI?D;IIE;C;;J?D=8;=?DD?D=EDF7=;E;799ECF7DO?D=)7D7=;C;DJ%D?I?H9KB7H 7BIE FHEL?:;I ?CFEHJ7DJ ?D7H;I 7J J>; C;;J?D= EKH :?H;9JEH DEC?D;;I EKH 9EHFEH7J; =EL;HD7D9;FH79J?9;I 7D::?H;9JEH7D:;N;9KJ?L;9ECF;DI7J?ED::?J?ED7B:;J7?BIED>EMJE799;IIEKHB?L;7K:?EM;897IJ 7D:F7HJ?9?F7J;?DEKHC;;J?D=97D8;;W-ED2EJ?D=XI;9J?EDE;?H9KB7H

223 Hi67;i67ts

%D M;=;D;H7J;::?IJH?8KJ78B;;7HD?D=I8;7H; H;FH;I;DJ?D=7D?D9H;7I;E7H;EL;HJ>;FH?EHO;7H 7<>;IF;9?7B:?IJH?8KJ?EDE ;9;C8;H!7HD?D=IM;H;IKFFEHJ;:8OIJHED=9EDJ?DK;:CEC;DJKC?DEKH7II;JC7D7=;C;DJ8KI?D;II J>;I97B?D=E<

EKH?DIKH7D9;IEBKJ?EDI8KI?D;II 7D:J>;H;I?B?;DJF;H<>

+KH 7II;J C7D7=;C;DJ 8KI?D;II =;D;H7J;: 8?BB?ED E< :?IJH?8KJ78B; ;7HD?D=I ; O;7H 8;D;?F<>7BB;D=?D=EKH9B?;DJI B;7:?D=JE8?BB?EDE<97F?J7BH7?I;:M>?9> M>;D9EC8?D;:M?J> J>; 7FFHEN?C7J;BO 8?BB?ED 7DJ?9?F7J;: KFED J>; 9BEI?D= E< C;H?97D !GK?JO (?<; W!(X 8O HEEA;JEJ7BJE8?BB?ED";;8;7H?D=97F?J7B;D:;:J>;O;7H7J8?BB?ED :H?L?D=7D?D9H;7I;?D<;;H;B7J;:;7HD?D=I E< 9ECF7H;: JE J>; FH?EH O;7H +KH ?9> I>EKB: 9EDJH?8KJ; JE C;7D?D=<>+KH ?DIKH7D9; IEBKJ?EDI 8KI?D;II =;D;H7J;: :?IJH?8KJ78B; EF;H7J?D= ;7HD?D=I E< C?BB?ED ; O;7H !7HD?D=I M;H; IKFFEHJ;: 8O J>; 9EDJ?DK;: =HEMJ> ?D EKH 7II;J 87I; 7D: IJHED= F;H; 79GK?I?J?ED E< H=E #HEKF ?D J>; GK7HJ;H 7D: EH?=?D7J;: 8?BB?ED E< 7DDK?JO I7B;I :KH?D= J>; O;7H ?D9H;7I?D= EKH ?DIKH7D9;7II;JIJE7FFHEN?C7J;BO8?BB?EDOB;L;H7=?D=EKH?DL;IJC;DJEH?=?D7J?EDFB7J;;D:E< 7DDK7B?P;:;7HD?D=I?DJ>?I8KI?D;IIM;H;EL;HC?BB?ED3;;NF;9JJE 9BEI;J>;79GK?I?J?EDEEHJBO M>?9>M?BB=HEMEKH?DIKH7D9;IEBKJ?EDI8KI?D;IIJEEL;H8?BB?EDE<7II;JI7D:J7A; 7DDK7B?P;:;7HD?D=IJE8?BB?ED+KHEF;H7J?D=8KI?D;II;I:;B?L;H;:H;I?B?;DJ97I>;O;7H7I>:?IJH?8KJ?EDI;?HIJHED==HEMJ>?D;7HD?D=I+KH9EH;H;7B;IJ7J;FEHJ<>;8HE7:;HC7HA;J M?J>I7C;IJEH;D;J

EF;H7J?D=?D9EC;=HEM?D=8O9ECF7H;:JEJ>;FH?EHO;7H

C?:IJ 7 CEH; 9EDIJH7?D;: C7HA;J ;DL?HEDC;DJ ?D M; 9EDJ?DK;: JE I;; IJHED= :;C7D: ; >?=>GK7B?JO 97I> =;D;H7J?L;8KI?D;II;I7D:7II;JIM;EMD KH?D=J>;O;7H M;CED;J?P;:EL;H8?BB?EDE<7II;JI7JIJHED=L7BK7J?EDI IK8IJ7DJ?7BBO 7BB JH7DI79J?D= 7J L7BK;I >?=>;H J>7D EKH %"./ 97HHO?D= L7BK;I .;9;DJ CED;J?P7J?EDI ?D9BK:; J>; I7B; E< 3;IJ?D=>EKI; 7J 7D ?CFB?;: ;DJ;HFH?I; L7BK; E< 7FFHEN?C7J;BO 8?BB?ED 7D: 7 B7D:C7HA C?N;:KI; 7II;J ?D ,7H?I ;I;I7B;I=;D;H7J;:IJHED=H;JKHDI 7D:M>;D9EC8?D;:M?J>J>;I7B;I9ECFB;J;:;7HB?;H?DJ>; O;7H H;IKBJ;:?DC?BB?EDE %D7::?J?EDJE=;D;H7J?D=IEB?:

H;C7?D79J?L;EDJ>;?DL;IJC;DJ

J>;H;M7H:IE;I;9EDJH7H?7D?DL;IJC;DJI<>

3; :?I9BEI; 7 DKC8;H E< ?I ?H9KB7H J>7J 7H; 97B9KB7J;: 7D: FH;I;DJ;: KI?D= C;J>E:EBE=?;I EJ>;H J>7D ?D 799EH:7D9; M?J> %DJ;HD7J?ED7B "?D7D9?7B .;FEHJ?D= /J7D:7H:I W%"./X 7I M;BB 7I 9;HJ7?D 7D7:?7D 7D: 1/ I;9KH?J?;I B7MI 7I 7FFB?978B; /;; J>; W7KJ?ED7HO /J7J;C;DJ .;=7H:?D= J>; 1I; E< *ED%"./ );7IKH;I 7D: "EHM7H:(EEA?D= /J7J;C;DJIXEDF7=;E?I?H9KB7H
%D IF?J; E< 9H;:?J 9ED:?J?EDI 8;?D= J?=>J;H ?D M; C7?DJ7?D;: IJHED= 799;II JE 97F?J7B 7D: ;N;9KJ;: ED 7FFHEN?C7J;BO 8?BB?ED E< >7I 7BIE 7BBEM;: KI JE 9EDJ?DK; JE 7BBE97J; 97F?J7B EFFEHJKD?IJ?97BBOJEI>7H;H;FKH9>7I;I%D M;H;?DL;IJ;:;N9;II97I>7H;>EB:;HIJ>HEK=>H;=KB7H:?L?:;D:I7D:I>7H;H;FKH9>7I;I M?J>JEJ7BI>7H;8KO879AI7CEKDJ?D=JECEH;J>7D C?BB?ED3;FB7DJE799;B;H7J;EKHI>7H;H;FKH9>7I;I?D?;E7H:ZI 7FFHEL7BE<7D?D9H;7I;?DEKHGK7HJ;HBO:?L?:;D:8OJEF;HI>7H;;879AE< J>;IJHED==HEMJ>?D;7HD?D=IJ>7J?I;NF;9J;:;8KI?D;II

+KHIJE9AFH?9;M7IIJHED=?D ?D9H;7I?D=)EH;?CFEHJ7DJBO J>;?DJH?DI?9L7BK;E;8KI?D;II9EDJ?DK;IJE=HEM

M>?9>I>EKB:;D78B;KIJE:;B?L;HIJHED=H;IKBJIEL;HJ>;BED=J;HC"KHJ>;HCEH; M;8;B?;L;J>;?DJH?DI?9L7BK;E<7*I>7H;

JE:7O?II?=D?;9KHH;DJI>7H;FH?9; M>?9>J>;I;H;JKHDI7H;87I;:EDJ>?IE<<;HII>7H;>EB:;HI7B7H=;C7H=?D

E >0r3 D4v4;>?m4nts

A;O ; E7H: 9EDJ?DK;I JE 8; IKIJ7?D78?B?JO C7D7=;C;DJ 79HEII EKH 8KI?D;II +KH 7II;J C7D7=;C;DJ 8KI?D;II9EDJ?DK;IJE;D=7=;M?J>J>;*;J6;HEII;J)7D7=;C;DJ%D?J?7J?L;7D:J>;07IA"EH9;EDB?C7J;H;B7J;:"?D7D9?7B ?I9BEIKH;I 7D:JEMEHAJEM7H:EKH9ECC?JC;DJJEJ>;7C8?J?EDE<79>?;L?D=D;JP;HE0>;E7H:7BIEH;C7?DI9ECC?JJ;: JE:;L;BEF?D=7D:FHECEJ?D=:?L;HI?JO ?D9BK:?D=;J>D?97D:=;D:;H:?L;HI?JO3;>7L;;N9;;:;:EKH=;D:;H:?L;HI?JOJ7H=;J E<>7L?D=7JB;7IJE;;DJ?H;E7H:8;H;FH;I;DJ;:8OMEC;D ?D;79>E;B7IJ7J M; >7L; :?L;HI?JO E< IA?BBI 7D: ;NF;H?;D9; 7CED= EKH :?H;9JEHI J>7J 7B?=DI M?J> *ZI IJH7J;=?9

FH?EH?J?;I79HEII:?<<;H;DJC7HA;JI

0>; E7H: H;C7?DI ; IJH7J;=?9 :?H;9J?ED ; 8KI?D;II E< * J>HEK=> 97F?J7B 7BBE97J?ED 79HEII ?JI ;N?IJ?D=C7HA;JB;7:?D=8KI?D;II;I7D:;L7BK7J?EDE;D;NJI;JE<=HEMJ>?D?J?7J?L;I M?J>7L?;MJE;H;D>7D9;H;JKHDI 7H;>EB:;HI

)70r47>;34r M44tin6

,B;7I; J7A; J?C; JE H;7: EKH )7D7=;C;DJ %DEM OEK M?BB LEJ; OEKH I>7H;I 5EKH F7HJ?9?F7J?ED?DEKHC;;J?D=?I?CFEHJ7DJJEKI7D:M;;D9EKH7=;OEKH;D=7=;C;DJ?DJ>?I?CFEHJ7DJFHE9;II+D8;>7B;E7H: %;NFH;IIEKH7FFH;9?7J?ED?DKI3;BEEA7L?D=OEK@E?DKIED &KD;J>

5EKHIJHKBO

0>;$EDEKH78B;"H7DA&)9';DD7

>7?H

FH?B

&AR* O$E

&AR* * O

&AR* *HREE

&AR* FOUR

MA$AGEME$* $FORMA*O$ RU"AR

*A"E OF O$*E$*)

VO*$G $FORMA*O$

3>E7D2EJ;

*EJ?9;7D:99;II

-ED2EJ?D=

,H?D9?F7B$EB:;HIE<2EJ?D=/>7H;I

U)$E)) OF *HE MEE*$G

9

.;9;?L?D=J>;EDIEB?:7J;:"?D7D9?7B/J7J;C;DJI

!B;9J?EDE< ?H;9JEHI

)7@EH?JO2EJ?D=,EB?9O

KCKB7J?L;2EJ?D=

2EJ?D=8O,HENO

?H;9JEH*EC?D;;I

/KCC7HOE<*EC?D;;I

?H;9JEH+MD;HI>?F?DHEEA

?H;9JEHJJ;D:7D9;

?H;9JEH2EJ?D=.;IKBJI

FFE?DJC;DJE

,H?D9?F7B99EKDJ?D="?HC";;I

:L?IEHO.;IEBKJ?EDEDFFHE79>JE!N;9KJ?L;ECF;DI7J?ED

.;IKBJIE;:L?IEHO.;IEBKJ?EDED*ZIFFHE79>JE!N;9KJ?L;ECF;DI7J?ED

:L?IEHO2EJ;

*.!!I9HEM;:/JE9A,B7D

)*A*EME$* OF OR&ORA*E GOVER$A$E &RA*E)

2

#EL;HD7D9;

E7H:E< ?H;9JEHI

ECC?JJ;;IE;E7H:

E7H: ECC?JJ;;7D: ?H;9JEH!L7BK7J?ED

E7H:7D:)7D7=;C;DJ.;IFEDI?8?B?J?;I

/JH7J;=?9,B7DD?D=

.?IA)7D7=;C;DJ+L;HI?=>J

/KIJ7?D78?B?JO

ECCKD?97J?ED7D:

?I9BEIKH;,EB?9?;I

E:;E?9I

.;FEHJE;K:?JECC?JJ;;

.;FEHJE;#EL;HD7D9;7D:*EC?D7J?D=ECC?JJ;;

.;FEHJE;)7D7=;C;DJ.;IEKH9;I7D:ECF;DI7J?EDECC?JJ;;

.;FEHJE;.?IA)7D7=;C;DJECC?JJ;;

DRE*OR OM&E$)A*O$ A$D E'U*/ O $ER)H&

9

?H;9JEHECF;DI7J?ED

!GK?JO+MD;HI>?FE<

?H;9JEHI

&AR* FVE

&AR* ).

A&&E$D. A A&&E$D.

OM&E$)A*O$ D)U))O$ A$D A$A"/))

53

ECF;DI7J?ED

?I9KII?ED7D:D7BOI?I+L;HL?;M

ECF;DI7J?EDFFHE79>

+L;HL?;ME;KI?D;II?D

ECF;DI7J?EDECC?JJ;;#EL;HD7D9;

';O!B;C;DJIE

';O,EB?9?;I7D:,H79J?9;IJE/KFFEHJB?=DC;DJ

ECF;DI7J?ED ;9?I?EDI

"?L;O;7HECF;DI7J?ED.;L?;M>?;

ECF;DI7J?EDE<*7C;:!N;9KJ?L;+<

O*HER $FORMA*O$

9

%D:;8J;:D;IIE<

?H;9JEHI +<

K:?JECC?JJ;;

?H;9JEHIZ7D:+<

*EHC7BEKHI;%IIK;H?:

7KJ?ED7HO/J7J;C;DJ.;=7H:?D=J>;1I;E<*ED%"./);7IKH;I7D:"EHM7H:(EEA?D=/J7J;C;DJI

L7?B78?B?JOE< ?I9BEIKH; E9KC;DJI

/>7H;>EB:;H,HEFEI7BI

+J>;HKI?D;II

?H;9JEHIZFFHEL7B

HAR*ER OF *HE OARD

A

$RE E)RO ED )*OK &"A$ RE)O"U*O$

&AR* O$E J VO*$G $FORMA*O$

*7is M0n064m4nt nf>rm0ti>n ir2D;0r (Kir2D;0r" is ?r>vi343 in 2>nn42ti>n Fit7 t74 s>;i2it0ti>n 1H m0n064m4nt >f r>>kfi4;3 >r?>r0ti>n (K$" KF4" >r K>Dr" 0n3 0nH r4f4r4n24 t> Kr>>kfi4;3" s70;; in2;D34 $ 0n3 r>>kfi4;3 Ass4t M0n064m4nt "t3. (KAM" 2>;;42tiv4;H >f ?r>Gi4s ;DDK7B7D:/F;9?7B);;J?D=E7H;>EB:;HIE<*J>; WC;;J?D=XH;<;HH;:JE?D*ZI*EJ?9;E7H;>EB:;HI7D:L7?B78?B?JOE<%DL;IJEH)7J;H?7BI :7J;: FH?B J>; W*EJ?9;X JE 8; >;B: ?D 7 L?HJK7B C;;J?D= >n Fri30H JDn4 22 0t :3 0.m. (*>r>nt> tim40>;C;;J?D=M?BB8;8HE7:97IJB?L;8O7K:?EM;897IJ/;;W-ED2EJ?D=XEDF7=;E?I?H9KB7H<>;H?D<>

0>?IIEB?9?J7J?EDM?BB8;C7:;FH?C7H?BO8OI;D:?D=FHENOC7J;H?7BIJEI>7H;>EB:;HI8OC7?B7D:;C7?B 7D:?DH;B7J?EDJEJ>; :;B?L;HO E< J>?I ?H9KB7H 8O FEIJ?D= J>?I ?H9KB7H ED EKH M;8I?J; 7J ;ttCF:bnbEBB>9ie?dcB@ KD:;H W*EJ?9; 7D: 99;II X EDEKH/OIJ;CwwwFedaEC?HFca 7D:EDEKH !B;9JHED?9 7J7#7J>;H?D= D7BOI?I 7D:.;JH?;L7BIOIJ;CW! #.XFHEwwwFecgBIedgaE FKHIK7DJJE*EJ?9;7D: 99;II/;;W*EJ?9;7D:99;IIX8;BEM<>;H?DED;8O H;=KB7H;CFBEO;;IE<*7JDEC?D7B9EIJ0>;9EIJE;?D?I?H9KB7H?I=?L;D7I7JFH?B KDB;IIEJ>;HM?I;?D:?97J;:I*EF;H7J;I?D1/:EBB7HI7D:H;FEHJI?JI EJ>;HM?I;?D:?97J;:BBH;<;H;D9;IJER7H;JEH?J?I>FEKD:IJ;HB?D=7D:7BBH;<;H;D9;IJE7H;JE7D7:?7D:EBB7HI"EH

9ECF7H78?B?JO 7BB7D7:?7D:EBB7H7CEKDJI?DJ>?I?H9KB7H>7L;8;;D9EDL;HJ;:JE1/:EBB7HI7JJ>;7L;H7=;;N9>7D=;H7J;

;HM?I;?D:?97J;:

7> 0n V>t4

I7JFH?B *>7: B7II(?C?J;:2EJ?D=/>7H;IWB7II/>7H;IX7D: B7II(?C?J;:

2EJ?D=/>7H;IWB7II/>7H;IXEKJIJ7D:?D=0>;B7II/>7H;I7H;9EB?IJ;:EDJ>;*;M5EHA/JE9A!N9>7D=;W*5/!X

7D:J>;0EHEDJE/JE9A!N9>7D=;W0/4XKD:;HJ>;IOC8EBW*X0>;B7II/>7H;I7H;7BBFH?L7J;BO>;B:I;;W,H?D9?F7B $EB:;HIE<2EJ?D=/>7H;IXEDF7=;E?I?H9KB7H<>;H?DH;=?IJ;H;:>EB:;HE7H;I7D:B7II/>7H;I7I7JJ>;9BEI;E<8KI?D;IIED0>KHI:7O FH?B J>;W.;9EH: 7J;X?I;DJ?JB;:JEH;9;?L; DEJ?9;E<7D:JELEJ;7JJ>;C;;J?D=!N9;FJ7IEJ>;HM?I;FHEL?:;:?DJ>?I?H9KB7H ;79>>EB:;HE<7B7II/>7H;EHB7II />7H;EDIK9>:7J;I>7BB8;;DJ?JB;:JELEJ;ED7BBC7JJ;HIJE9EC;8;;C;;J?D=EH7DO7:@EKHDC;DJJ>;H;E< ;?J>;H?D F;HIEDEH8OFHENO0>;I>7H;9ED:?J?EDI;B7II/>7H;I7D:B7II/>7H;IFHEL?:;J>7J IK8@;9JJE7FFB?978B;B7M7D:?D7::?J?EDJE7DO

EJ>;HH;GK?H;:I>7H;>EB:;H7FFHEL7BI 7BBC7JJ;HIJE8;7FFHEL;:8OI>7H;>EB:;HIEJ>;HJ>7DJ>;;B;9J?EDE<:?H;9JEHICKIJ8;

7FFHEL;:8O7C7@EH?JOE;LEJ;I97IJ8OJ>;>EB:;HIE7H;I7D:8OJ>;>EB:;HIE7H;IM>ELEJ;?D

H;IF;9JE;H;IEBKJ?ED ;79>LEJ?D=7I7I;F7H7J;9B7II

$EB:;HIE7H;I7H;;DJ?JB;: 7I79B7II JE;B;9JED;>7B;8E7H:E<:?H;9JEHIE<*J>;WE7H:XEHWE7H:E< ?H;9JEHIX 7D:>EB:;HIE7H;I7H;;DJ?JB;: 7I79B7II JE;B;9JJ>;EJ>;HED;>7B;E7H:/;;W!B;9J?EDE< ?H;9JEHIXEDF7=;E?I?H9KB7H<>;H?D<>

$>ti24 0n3 A224ss

*?IKI?D=J>;*EJ?9;7D:99;IIFHEL?I?EDIE<*7J?ED7B%DIJHKC;DJ B@@HnicatiBn wit; ene9icia? OwneEF B9 SecHEitieF B9 a +eCBEting IFFHeE 7D: *7J?ED7B %DIJHKC;DJ BntinHBHF iFc?BFHEe Ob?igatiBnF W*EJ?9; 7D: 99;IIXJEFHEL?:;C;;J?D=C7J;H?7BI;B;9JHED?97BBOH;=?IJ;H;:7D:DEDH;=?IJ;H;:I>7H;>EB:;HI%DIJ;7:E7H;>EB:;HI *>7IFEIJ;:J>?I?H9KB7H7D:<>;ttCF:bnbEBB>9ie?dcB@ KD:;HW*EJ?9;7D:99;IIX ?D7::?J?EDJEFEIJ?D=?JED/! . 7JwwwFedaEC?HFca 7D:! #.7JwwwFecgBI edgaE * >7I I;DJ J>; *EJ?9; 7D: 7 ; W*EJ?9; ,79A7=;X JE 7BB I>7H;>EB:;HI?D;CJ>7JJ>?I?H9KB7H?I7L7?B78B;EDB?D;7D:;NFB7?D?D=>EMJ>?I?H9KB7HC7O8;799;II;:*M?BB DEJ:?H;9JBOI;D:J>;*EJ?9;,79A7=;JEDEDH;=?IJ;H;:I>7H;>EB:;HI%DIJ;7: *M?BBF7O%DJ;HC;:?7H?;I7I:;?I?H9KB7HJE;*EJ?9;,79A7=;JE7BBDEDH;=?IJ;H;:I>7H;>EB:;HI

)*#!)!*0%*"+.)0%+*%.1(.

*>7I;B;9J;:JEKJ?B?P;*EJ?9;7D:99;II8;97KI;?J7BBEMI;KI;E;H;*ZIF>?BEIEF>OJEM7H:IIKIJ7?D78?B?JO::?J?ED7BBO 7:EFJ?D=*EJ?9;7D:99;II>7II?=D?*ZII>7H;>EB:;HC;;J?D=I.;=?IJ;H;: 7D: DEDH;=?IJ;H;: I>7H;>EB:;HI M>E >7L; I?=D;: KF ?I ?H9KB7H 7D: *ZI DDK7B.;FEHJ:7J;:)7H9> M>?9>?D9BK:;IC7D7=;C;DJZI:?I9KII?ED7D:7D7BOI?I7D:9EDIEB?:7J;:;WDDK7B.;FEHJXM?BB9EDJ?DK;JEH;9;?L;J>;C8O;C7?B*EI>7H;>EB:;HI M?BB H;9;?L; 7 F7F;H 9EFO E< J>?I ?H9KB7H KDB;II J>;O 9EDJ79J * 7J EH bnenqHiEieF@bEBB>9ie?dcB@ ?D M>?9>97I;*M?BBC7?BJ>?I?H9KB7HM?J>?DJ>H;;8KI?D;II:7OIE<7DOH;GK;IJ FHEL?:;:J>;H;GK;IJ?IC7:;"%&.1%J>;:7J; E;C;;J?D=EH7DO7:@EKHDC;DJJ>;H;E<3;CKIJH;9;?L;OEKHH;GK;IJ8;;:;7:B?D;JEIK8C?JOEKHLEJ;%?DED;O;7HE?I?H9KB7H8;?D=?I?H9KB7HM?J>?D97B;D:7H:7OIEH;GK;IJ

' A >n V>tin6

70t 0m v>tin6 >n

.;IEBKJ?ED

3>E2EJ;I

E7H:.;9ECC;D:7J?ED

!B;9J?EDE;

?H;9JEHI

B7II/>7H;>EB:;HI

"+.;79>

?H;9JEH*EC?D;;

!B;9J?EDE;

?H;9JEHI

B7II/>7H;>EB:;HI

"+.;79>

?H;9JEH*EC?D;;

FFE?DJC;DJE;!NJ;HD7BK:?JEH7D:

B7II/>7H;>EB:;HI

"+.J>;H;IEBKJ?ED

7KJ>EH?P?D= ?H;9JEHIJEI;J?JIH;CKD;H7J?ED

B7II/>7H;>EB:;HI

:L?IEHO2EJ;ED!N;9KJ?L;ECF;DI7J?ED

B7II/>7H;>EB:;HI

"+.J>;H;IEBKJ?ED

FFHEL7BE<*.!!I9HEM;:/JE9A,B7D

B7II/>7H;>EB:;HI

"+.J>;H;IEBKJ?ED

B7II/>7H;>EB:;HI

7> is 4ntit;43 t> v>t4

$EB:;HIE7H;I7D:>EB:;HIE7H;I7I7JJ>;9BEI;E<8KI?D;IIEDFH?B 7H;;79>;DJ?JB;:JEED; LEJ;F;HI>7H;EDJ>;?J;CIE<8KI?D;II7I?:;DJ?

.;=?IJ;H;:I>7H;>EB:;HI7D::KBO7FFE?DJ;:FHENO>EB:;HIM?BB8;78B;JE7JJ;D:J>;L?HJK7BC;;J?D= IK8C?JGK;IJ?EDI7D:LEJ;

?DH;7BJ?C; FHEL?:;:J>;O7H;9EDD;9J;:JEJ>;?DJ;HD;J >7L;79EDJHEBDKC8;H7D:;?DIJHK9J?EDI?DJ>;?H9KB7H *EDH;=?IJ;H;: I>7H;>EB:;HI M>E >7L; DEJ :KBO 7FFE?DJ;: J>;CI;BL;I 7I FHENO>EB:;H M?BB 8; 78B; JE 7JJ;D: J>; L?HJK7B C;;J?D=7I=K;IJI8KJM?BBDEJ8;78B;JE7IAGK;IJ?EDIEHLEJ;7JJ>;L?HJK7BC;;J?D=

/>7H;>EB:;HIM>EM?I>JE7FFE?DJ7F;HIEDEJ>;HJ>7DJ>;C7D7=;C;DJDEC?D;;I?:;DJ?;<>

?DIJHK9J?ED7H;>EB:;HM>EM?I>;IJE7FFE?DJJ>;CI;BL;IJE7JJ;D:J>;L?HJK7BC;;J?D=CKIJ 97H;; ?DIJHK9J?EDI ?D J>; ?H9KB7H 7D: ED J>;?H;I; ?DIJHK9J?EDI ?D9BK:;J>;7::?J?ED7BIJ;FEFHENO>EB:;HM?J>EKHJH7DI<;H7=;DJ 0/40HKIJECF7DOW0/40HKIJX 7;<>?D*EHJ>C;H?97EH EKJI?:; *EHJ> C;H?97 EH EDB?D; 7J >JJFIMMMJINJHKIJ9EC9EDJHEBDKC8;HH;GK;IJ DE B7J;H J>7D FC0EHEDJEJ?C;ED&KD; 7D:FHEL?:?D=0/40HKIJM?J>?D7:?=?J9EDJHEBDKC8;HM>?9>M?BB7BBEMOEKH7FFE?DJ;;JEBE=?DJE7D:LEJ;7JJ>;C;;J?D=F0i;Dr4 t> r46ist4r t74 ?r>GH7>;34r Fit7 >Dr tr0nsf4r 064nt Fi;; r4sD;t in t74 ?r>GH7>;34r n>t r424ivin6 0 3 3i6it 2>ntr>; nDm14r t> ?0rti2i?0t4 in t74 virtD0; m44tin6 0n3 >n;H 14in6 01;4 t> 0tt4n3 0s 0 6D4st. GD4sts Fi;; 14 01;4 t> ;ist4n t> t74 virtD0; m44tin6 1Dt Fi;; n>t 14 01;4 t> 0sk @D4sti>ns >r v>t4.

Am 0 r46ist4r43 s70r47>;34r >r 0 n>nr46ist4r43 s70r47>;34r

.;=?IJ;H;:I>7H;>EB:;HI>7L;7I>7H;9;HJ?;?HD7C;EH7FF;7H7IJ>; H;=?IJ;H;:I>7H;>EB:;HEDJ>;8EEAIE<*

*EDH;=?IJ;H;:I>7H;>EB:;HI7H;8;D;7H;IE<*J>7J7H;DEJH;=?IJ;H;:I>7H;>EB:;HI%DC7DO97I;I B7II

/>7H;IJ>7J7H;8;D;7H;>EB:;H7H;H;=?IJ;H;:;?J>;H

)*#!)!*0%*"+.)0%+*%.1(.

7 ?DJ>;D7C;E<7D?DJ;HC;:?7HOIK9>7I787DA JHKIJ9ECF7DO I;9KH?J?;I:;7B;H 8HEA;HEHEJ>;H?DJ;HC;:?7HO;79> 7D W%DJ;HC;:?7HOX 7D: 9EBB;9J?L;BO W%DJ;HC;:?7H?;IX M?J> M>EC J>; DEDH;=?IJ;H;: I>7H;>EB:;H C7?DJ7?DI 7D 799EKDJ EH7JHKIJ;;EH7:C?D?IJH7JEHE

8 ?DJ>;D7C;E<7:;FEI?JEHOIK9>7I /B;7H?D=7D: ;FEI?JEHO/;HL?9;I%D9W /XEHJ>; ;FEI?JEHO0HKIJ ECF7DOW 0X E?9>J>;%DJ;HC;:?7HO?I7F7HJ?9?F7DJ

%7H;>EB:;H7D:OEKHI>7H;I7H;>;B:?DJ>;D7C;E<7D%DJ;HC;:?7HO I;;W%7H;I7H;DEJ

H;=?IJ;H;:?DCOD7C;8KJ7H;>;B:?DJ>;D7C;E<7D%DJ;HC;:?7HO >EM:E%LEJ;COI>7H;IXEDF7=;E?I?H9KB7H<>

LEJ?D=?DIJHK9J?EDI

%;J>;HOEK7H;7H;=?IJ;H;:EHDEDH;=?IJ;H;:I>7H;>EB:;H FB;7I;9EDJ79J0/40HKIJ/;;W$EM:E% 9EDJ79JJ>;JH7DI<;H7=;DJXEDF7=;E?I?H9KB7H

H>F 3> v>t4

$EB:;HIE7H;I7D:>EB:;HIE7H;IE<*97DLEJ;?DED;E

S 8OIK8C?JJ?D=OEKHLEJ?D=?DIJHK9J?EDIFH?EHJEJ>;C;;J?D= EH

S :KH?D=J>;C;;J?D=8OEDB?D;87BBEJJ>HEK=>J>;B?L;M;897IJFB7J<>

70t if ?;0n t> 0tt4n3 t74 m44tin6 0n3 v>t4 1H >n;in4 10;;>t

%7H;>EB:;HEH7:KBO7FFE?DJ;:FHENO>EB:;H?D9BK:?D=DEDH;=?IJ;H;:I>7H;>EB:;HIM>E>7L;:KBO

7FFE?DJ;:J>;CI;BL;I7IFHENO>EB:;H8O;?DIJHK9J?EDIKD:;HJ>;>;7:?D=W%7H;I7H;DEJH;=?IJ;H;:?DCO

D7C;8KJ7H;>;B:?DJ>;D7C;E<7D%DJ;HC;:?7HO >EM:E%LEJ;COI>7H;IXEDF7=;E?I?H9KB7H OEK97D7JJ;D:7D:

LEJ;:KH?D=J>;C;;J?D=8O9ECFB;J?D=7DEDB?D;87BBEJJ>HEK=>J>;B?L;M;897IJFB7J<>

I>7H;>EB:;HIM>E>7L;DEJ:KBO7FFE?DJ;:J>;CI;BL;I7IFHENO>EB:;H97DBE=?DJEJ>;C;;J?D=#K;IJIM?BB8;78B;JEB?IJ;D

JEJ>;C;;J?D=8KJM?BBDEJ8;78B;JE7IAGK;IJ?EDIEHLEJ;:KH?D=J>;L?HJK7BC;;J?D=

%DEH:;HJE7JJ;D:J>;L?HJK7BC;;J?D= OEKM?BBD;;:JE9ECFB;J;J>;<>

)t4? : (E=?DEDB?D;7J;ttCF:web?H@iag@cB@42638314

)t4? 2: "EBBEMJ>;I;?DIJHK9J?EDI

.;=?IJ;H;: I>7H;>EB:;HI B?9A W% >7L; 7 BE=?DX 7D: J>;D ;DJ;H OEKH :?=?J 9EDJHEB DKC8;H 7D: F7IIMEH: W8HEEA;:?=?J9EDJHEBDKC8;HBE97J;:EDJ>;;;C7?BDEJ?;C;;J?D=M?BBH;LEA;7DOFHENOOEKFH;L?EKIBOIK8C?JJ;:%JEH;LEA;7FH;L?EKIBOIK8C?JJ;:FHENO OEK I>EKB:DEJLEJ;:KH?D=J>;C;;J?D=KBO 7FFE?DJ;: FHENO>EB:;HI B?9A W% >7L; 7 BE=?DX 7D: J>;D ;DJ;H OEKH :?=?J 9EDJHEB DKC8;H 7D: F7IIMEH: W8HEEAEB:;HIM>E>7L;8;;D:KBO7FFE?DJ;:7D:H;=?IJ;H;:M?J>0/40HKIJ7I:;I9H?8;:?D J>?I?H9KB7HM?BBH;9;?L;7:?=?J9EDJHEBDKC8;H8O;C7?B;FHENOLEJ?D=:;7:B?D;>7IF7II;:

#K;IJIB?9AW%7C7#K;IJX7D:J>;D9ECFB;J;J>;EDB?D;<>

0>;C;;J?D=M;8I?J;M?BB8;799;II?8B;C?DKJ;IFH?EHJEJ>;IJ7HJE;C;;J?D=%J?I?CFEHJ7DJJ>7J7BB7JJ;D:;;IBE=?DJE

J>;C;;J?D=M;8I?J;7JB;7IJJ;DC?DKJ;IFH?EHJEJ>;IJ7HJE;C;;J?D=JE7BBEM;DEK=>J?C;JE9ECFB;J;J>;BE=?DFHE9;II

5EKM?BBD;;:J>;B7J;IJL;HI?EDIE<>HEC; /7<7H? !:=;EH"?H;&;40s4 3> n>t Ds4 nt4rn4t EG?;>r4r.

InteEna? netwBE> FecHEity CEBtBcB?F inc?Hding 9iEewa??F and /*N cBnnectiBnF @ay b?Bc> acceFF tB t;e &H@i C?at9BE@ 9BE t;e @eeting I9 yBH aEe eKCeEiencing any di99icH?ty cBnnecting tB BE watc;ing t;e @eeting, enFHEe yBHE /*N Fetting iF diFab?ed BE HFe a cB@CHteE Bn a netwBE> nBt EeFtEicted tB FecHEity FettingF B9 yBHE BEganiMatiBn

)*#!)!*0%*"+.)0%+*%.1(.

Attachments

Disclaimer

Brookfield Corporation published this content on 07 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 May 2024 21:20:34 UTC.