Notice No. 20221128-9 Notice Date 28 Nov 2022 Category Trading Segment Mutual Fund Subject Availability of NIPPON INDIA NIFTY SDL PLUS G-SEC- JUN 2028 MATURITY 70:30 INDEX FUND for ongoing transactions on BSE StAR MF Platform Content

NOTICES

With reference to our Notice No. 20221104-31, MFIs/MFDs/RIAs/RFDs are hereby informed that NIPPON INDIA NIFTY SDL PLUS G-SEC- JUN 2028 MATURITY 70:30 INDEX FUND has been reopen for ongoing subscription and redemption alongwith SIP & STP facility on BSE StAR MF Platform with effect from November 28, 2022.

The details of the schemes are provided below:

Sr. No.<_o3a_p> Scheme Name<_o3a_p> Scheme Category<_o3a_p> ISIN<_o3a_p> 1<_o3a_p> NIPPON INDIA NIFTY SDL PLUS G-SEC- JUN 2028 MATURITY 70:30 INDEX FUND GROWTH<_o3a_p> DEBT<_o3a_p> INF204KC1717<_o3a_p> 2<_o3a_p> NIPPON INDIA NIFTY SDL PLUS G-SEC- JUN 2028 MATURITY 70:30 INDEX FUND DIRECT GROWTH<_o3a_p> DEBT<_o3a_p> INF204KC1741<_o3a_p> 3<_o3a_p> NIPPON INDIA NIFTY SDL PLUS G-SEC- JUN 2028 MATURITY 70:30 INDEX FUND IDCW PAYOUT<_o3a_p> DEBT<_o3a_p> INF204KC1725<_o3a_p> 4<_o3a_p> NIPPON INDIA NIFTY SDL PLUS G-SEC- JUN 2028 MATURITY 70:30 INDEX FUND IDCW REINVESTMENT<_o3a_p> DEBT<_o3a_p> INF204KC1733<_o3a_p> 5<_o3a_p> NIPPON INDIA NIFTY SDL PLUS G-SEC- JUN 2028 MATURITY 70:30 INDEX FUND DIRECT IDCW PAYOUT<_o3a_p> DEBT<_o3a_p> INF204KC1758<_o3a_p> 6<_o3a_p> NIPPON INDIA NIFTY SDL PLUS G-SEC- JUN 2028 MATURITY 70:30 INDEX FUND DIRECT IDCW REINVESTMENT<_o3a_p> DEBT<_o3a_p> INF204KC1766<_o3a_p>

Ketan Jantre Zeeta Eustace

Sr. General Manager - Mutual Funds Dy. General Manager - Mutual Funds