BSE : Amalgamation of INCRED PRIME FINANCE LIMITED (Scheme Of Arrangement)

Notice No. 20220929-38 Notice Date 29 Sep 2022 Category Corporate Actions Segment Debt Subject Amalgamation of INCRED PRIME FINANCE LIMITED (Scheme Of Arrangement) Content

NOTICES

Trading Members of the Exchange are hereby informed that INCRED PRIME FINANCE LIMITED has informed as under:<_o3a_p>

<_o3a_p>

"The Hon'ble National Company Law Tribunal ("NCLT"), Mumbai Bench, vide order dated May 6, 2022 had approved the composite scheme of amalgamation and arrangement amongst InCred Holdings Limited (erstwhile known as KKR Capital Markets India Limited), Bee Finance Limited, InCred Prime Finance Limited (erstwhile known as InCred Financial Services Limited) and InCred Financial Services Limited (erstwhile known as KKR India Financial Services Limited) and their respective shareholders inter alia involving the demerger of InCred Prime Finance Limited (erstwhile known as InCred Financial Services Limited)'s non-banking financing business into InCred Financial Services Limited (erstwhile known as KKR India Financial Services Limited) ("Scheme") and which was made effective on July 26, 2022. <_o3a_p>

<_o3a_p>

Pursuant to the Scheme becoming effective from July 26, 2022, all the debt securities of InCred Prime Finance Limited (erstwhile known as InCred Financial Services Limited) have been transferred to the books of InCred Financial Services Limited (erstwhile known as KKR India Financial Services Limited). <_o3a_p>

<_o3a_p>

The Company now wants to shift the debt securities from InCred Prime Finance Limited (erstwhile known as InCred Financial Services Limited) to InCred Financial Services Limited (erstwhile known as KKR India Financial Services Limited)."<_o3a_p>

<_o3a_p>

Therefore, the Company has fixed October 04, 2022 as the 'Record Date' for ascertaining debt securities holders for shifting of the below mentioned debt securities of the Company :<_o3a_p>

<_o3a_p>

COMPANY NAME<_o3a_p> CODE<_o3a_p> RECORD<_o3a_p> DATE<_o3a_p> PURPOSE<_o3a_p> NO DEALINGS FROM<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IFSL-20-10-22-CP<_o3a_p> INE945W14411<_o3a_p> (723147)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-19-2-23-NCD<_o3a_p> INE945W07381<_o3a_p> (937901)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-9.25%-18-2-24-NCD<_o3a_p> INE945W07399<_o3a_p> (937903)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-9.13%-IPFL-18-2-24-NCD<_o3a_p> INE945W07407<_o3a_p> (937905)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-9.75%-22-6-23-PVT<_o3a_p> INE945W07134<_o3a_p> (959684)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-9.75%-26-6-23-PVT<_o3a_p> INE945W07159<_o3a_p> (959685)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-NIFTY-3-3-23-PVT INE945W07183<_o3a_p> (959988)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-NIFTY-28-7-23-PVT<_o3a_p> INE945W07241<_o3a_p> (960447)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-NIFTY-4-11-24-PVT<_o3a_p> INE945W07266<_o3a_p> (973180)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-NIFTY-26-5-23-PVT<_o3a_p> INE945W07274<_o3a_p> (973218)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-NIFTY-4-10-24-PVT<_o3a_p> INE945W07282<_o3a_p> (973221)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-NIFTY-2-7-26-PVT INE945W07290<_o3a_p> (973300)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-NIFTY-26-4-24-PVT<_o3a_p> INE945W07308<_o3a_p> (973334)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-10.95%-27-7-27-PVT<_o3a_p> INE945W07316<_o3a_p> (973348)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-GSEC-29-12-22-PVT<_o3a_p> INE945W07324<_o3a_p> (973356)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-GSEC-29-8-23-PVT<_o3a_p> INE945W07332<_o3a_p> (973357)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-NIFTY50-22-04-24-PVT<_o3a_p> INE945W07340<_o3a_p> (973493)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPCL-NIFTY-29-3-24-PVT<_o3a_p> INE945W07365<_o3a_p> (973523)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-NIFTY50-23-06-23-PVT<_o3a_p> INE945W07373<_o3a_p> (973683)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-NIFTY-8-5-25-PVT<_o3a_p> INE945W07415<_o3a_p> (973734)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p> INCRED PRIME FINANCE LIMITED IPFL-NIFTY-5-12-25-PVT<_o3a_p> INE945W07423<_o3a_p> (974070)<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p> Scheme of arrangement- Transfer of debt Scrip on Demerger<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> DR-128/2022-2023<_o3a_p>

<_o3a_p>

Trading Members are requested to take note of it.<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

Marian Dsouza<_o3a_p>

Senior Manager - Listing Operations (CRD)<_o3a_p>

September 29, 2022<_o3a_p>