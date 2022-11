BSE : Availability of AXIS NIFTY SDL SEPTEMBER 2026 DEBT INDEX FUND for ongoing transactions on BSE StAR MF Platform

Notice No. 20221124-55 Notice Date 24 Nov 2022 Category Trading Segment Mutual Fund Subject Availability of AXIS NIFTY SDL SEPTEMBER 2026 DEBT INDEX FUND for ongoing transactions on BSE StAR MF Platform Content

NOTICES

With reference to our Notice No. 20221103-21, MFIs/MFDs/RIAs/RFDs are hereby informed that AXIS NIFTY SDL SEPTEMBER 2026 DEBT INDEX FUND has been reopen for ongoing subscription and redemption alongwith SIP & STP facility on BSE StAR MF Platform with effect from November 24, 2022.<_o3a_p>

The details of the schemes are provided below:<_o3a_p>

Sr. No.<_o3a_p> Scheme Name<_o3a_p> Scheme Category<_o3a_p> ISIN<_o3a_p> 1<_o3a_p> AXIS NIFTY SDL SEPTEMBER 2026 DEBT INDEX FUND REGULAR IDCW PAYOUT<_o3a_p> DEBT<_o3a_p> INF846K012L7<_o3a_p> 2<_o3a_p> AXIS NIFTY SDL SEPTEMBER 2026 DEBT INDEX FUND REGULAR IDCW REINVESTMENT<_o3a_p> DEBT<_o3a_p> INF846K013L5<_o3a_p> 3<_o3a_p> AXIS NIFTY SDL SEPTEMBER 2026 DEBT INDEX FUND REGULAR GROWTH<_o3a_p> DEBT<_o3a_p> INF846K011L9<_o3a_p> 4<_o3a_p> AXIS NIFTY SDL SEPTEMBER 2026 DEBT INDEX FUND DIRECT IDCW PAYOUT<_o3a_p> DEBT<_o3a_p> INF846K019K4<_o3a_p> 5<_o3a_p> AXIS NIFTY SDL SEPTEMBER 2026 DEBT INDEX FUND DIRECT IDCW REINVESTMENT<_o3a_p> DEBT<_o3a_p> INF846K010L1<_o3a_p> 6<_o3a_p> AXIS NIFTY SDL SEPTEMBER 2026 DEBT INDEX FUND DIRECT GROWTH<_o3a_p> DEBT<_o3a_p> INF846K018K6<_o3a_p>

<_o3a_p>

Ketan Jantre Zeeta Eustace<_o3a_p>

Sr. General Manager - Mutual Funds Dy. General Manager - Mutual Funds