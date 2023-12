Notice No. 20231211-19 Notice Date 11 Dec 2023 Category Company related Segment Debt Subject Listing of new Commercial Paper of Larsen & Toubro Limited Content

NOTICES

Trading Members of the Exchange are hereby informed that the under mentioned new securities issued by Larsen & Toubro Limited on private placement basis is listed and admitted to dealings on the BSE Debt segment with effect from today .



<_o3a_p>

1) Securities Description<_o3a_p> Commercial Paper issued on private placement basis of Rs.5,00,000/- each.<_o3a_p> Quantity<_o3a_p> 8000<_o3a_p> Market Lot<_o3a_p> 1<_o3a_p> Scrip Code<_o3a_p> 725690<_o3a_p> Scrip ID <_o3a_p> LTL91023<_o3a_p> Detail Name <_o3a_p> LTL-29-12-23-CP<_o3a_p> ISIN Number<_o3a_p> INE018A14KD0 (Further Listing under same ISIN)<_o3a_p> Credit Rating<_o3a_p> CRISIL A1+,ICRA A1+,IND A1+<_o3a_p> Face Value (Rs.) <_o3a_p> 500000.00<_o3a_p> Paidup Value (Rs.) <_o3a_p> 500000.00<_o3a_p> Issue Price (Rs.) <_o3a_p> 498231.00<_o3a_p> Date of Allotment<_o3a_p> 11/12/2023 <_o3a_p> Date of Redemption<_o3a_p> 29/12/2023 <_o3a_p> Trading Standard Denomination <_o3a_p> 500000.00<_o3a_p>