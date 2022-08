BSE : SETTLEMENT PROGRAMME FOR THE CURRENCY DERIVATIVES SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.09.2022 TO 30.09.2022

Notice No. 20220820-4 Notice Date 20 Aug 2022 Category Settlement/RMS Segment Currency Derivatives Subject SETTLEMENT PROGRAMME FOR THE CURRENCY DERIVATIVES SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.09.2022 TO 30.09.2022 Content

NOTICES

August 20, 2022<_o3a_p>

SETTLEMENT PROGRAMME FOR THE

CURRENCY DERIVATIVES

SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.09.2022 TO 30.09.2022<_o3a_p>

<_o3a_p>

Trade Date<_o3a_p> Daily Settlement Date<_o3a_p> 01/09/2022<_o3a_p> 02/09/2022<_o3a_p> 02/09/2022<_o3a_p> 05/09/2022<_o3a_p> 05/09/2022<_o3a_p> 06/09/2022<_o3a_p> 06/09/2022<_o3a_p> 07/09/2022<_o3a_p> 07/09/2022<_o3a_p> 08/09/2022<_o3a_p> 08/09/2022<_o3a_p> 09/09/2022<_o3a_p> 09/09/2022<_o3a_p> 12/09/2022<_o3a_p> 12/09/2022<_o3a_p> 13/09/2022<_o3a_p> 13/09/2022<_o3a_p> 14/09/2022<_o3a_p> 14/09/2022<_o3a_p> 15/09/2022<_o3a_p> 15/09/2022<_o3a_p> 16/09/2022<_o3a_p> 16/09/2022<_o3a_p> 19/09/2022<_o3a_p> 19/09/2022<_o3a_p> 20/09/2022<_o3a_p> 20/09/2022<_o3a_p> 21/09/2022<_o3a_p> 21/09/2022<_o3a_p> 22/09/2022<_o3a_p> 22/09/2022<_o3a_p> 23/09/2022<_o3a_p> 23/09/2022<_o3a_p> 26/09/2022<_o3a_p> 26/09/2022<_o3a_p> 27/09/2022<_o3a_p> 27/09/2022<_o3a_p> 28/09/2022<_o3a_p> 28/09/2022*<_o3a_p> 29/09/2022<_o3a_p> 29/09/2022<_o3a_p> 30/09/2022<_o3a_p> 30/09/2022<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p>

<_o3a_p>

* The expiry date (last trading day) for September 2022Currency future contracts shall be on September 28, 2022 and the final settlement date would be on September 30, 2022 for Indian Clearing Corporation Ltd.<_o3a_p>

<_o3a_p>

Sanjay Narvankar Ajay Darji<_o3a_p>

ADGM Dy. General Manager<_o3a_p>