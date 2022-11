BSE : TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR CASH SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.12.2022 TO 31.12.2022

Notice No. 20221115-27 Notice Date 15 Nov 2022 Category Settlement/RMS Segment General Subject TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR CASH SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.12.2022 TO 31.12.2022 Content

November 15, 2022

TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR CASH SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.12.2022 TO 31.12.2022 - T+2 Settlement Cycle

Settlement No. Sett. No. for Depository purpose Trading Date Entry of 6A/7A data by members. Confirmation of 6A/7A Data by custodians # & Issue of delivery, money statements etc. Pay-in/ Pay-out + Auction Sett. No. +++ Submission of Auction offers on Auction Pay-in / Pay-out ++ DR-168/22-23 2223168 01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022 05/12/2022 RA-168/22-23 08/12/2022 09/12/2022 DR-169/22-23 2223169 02/12/2022 02/12/2022 05/12/2022 06/12/2022 RA-169/22-23 09/12/2022 12/12/2022 DR-170/22-23 2223170 05/12/2022 05/12/2022 06/12/2022 07/12/2022 RA-170/22-23 12/12/2022 13/12/2022 DR-171/22-23 2223171 06/12/2022 06/12/2022 07/12/2022 08/12/2022 RA-171/22-23 13/12/2022 14/12/2022 DR-172/22-23 2223172 07/12/2022 07/12/2022 08/12/2022 09/12/2022 RA-172/22-23 14/12/2022 15/12/2022 DR-173/22-23 2223173 08/12/2022 08/12/2022 09/12/2022 12/12/2022 RA-173/22-23 15/12/2022 16/12/2022 DR-174/22-23 2223174 09/12/2022 09/12/2022 12/12/2022 13/12/2022 RA-174/22-23 16/12/2022 19/12/2022 DR-175/22-23 2223175 12/12/2022 12/12/2022 13/12/2022 14/12/2022 RA-175/22-23 19/12/2022 20/12/2022 DR-176/22-23 2223176 13/12/2022 13/12/2022 14/12/2022 15/12/2022 RA-176/22-23 20/12/2022 21/12/2022 DR-177/22-23 2223177 14/12/2022 14/12/2022 15/12/2022 16/12/2022 RA-177/22-23 21/12/2022 22/12/2022 DR-178/22-23 2223178 15/12/2022 15/12/2022 16/12/2022 19/12/2022 RA-178/22-23 22/12/2022 23/12/2022 DR-179/22-23 2223179 16/12/2022 16/12/2022 19/12/2022 20/12/2022 RA-179/22-23 23/12/2022 26/12/2022 DR-180/22-23 2223180 19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022 21/12/2022 RA-180/22-23 26/12/2022 27/12/2022 DR-181/22-23 2223181 20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022 22/12/2022 RA-181/22-23 27/12/2022 28/12/2022 DR-182/22-23 2223182 21/12/2022 21/12/2022 22/12/2022 23/12/2022 RA-182/22-23 28/12/2022 29/12/2022 DR-183/22-23 2223183 22/12/2022 22/12/2022 23/12/2022 26/12/2022 RA-183/22-23 29/12/2022 30/12/2022 DR-184/22-23 2223184 23/12/2022 23/12/2022 26/12/2022 27/12/2022 RA-184/22-23 30/12/2022 02/01/2023 DR-185/22-23 2223185 26/12/2022 26/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 RA-185/22-23 02/01/2023 03/01/2023 DR-186/22-23 2223186 27/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 29/12/2022 RA-186/22-23 03/01/2023 04/01/2023 DR-187/22-23 2223187 28/12/2022 28/12/2022 29/12/2022 30/12/2022 RA-187/22-23 04/01/2023 05/01/2023 DR-188/22-23 2223188 29/12/2022 29/12/2022 30/12/2022 02/01/2023 RA-188/22-23 05/01/2023 06/01/2023 DR-189/22-23 2223189 30/12/2022 30/12/2022 02/01/2023 03/01/2023 RA-189/22-23 06/01/2023 09/01/2023

TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR CASH SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.12.2022 TO 31.12.2022 - T+1 Settlement Cycle

Settlement No. Sett. No. for Depository purpose Trading Date Entry of 6A/7A data by members. Confirmation of 6A/7A Data by custodians # & Issue of delivery, money statements etc. Pay-in/ Pay-out + Auction Sett. No. +++ Submission of Auction offers on Auction Pay-in / Pay-out ++ DR-667/22-23 2223667 01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022 02/12/2022 RA-667/22-23 02/12/2022 05/12/2022 DR-668/22-23 2223668 02/12/2022 02/12/2022 05/12/2022 05/12/2022 RA-668/22-23 05/12/2022 06/12/2022 DR-669/22-23 2223669 05/12/2022 05/12/2022 06/12/2022 06/12/2022 RA-669/22-23 06/12/2022 07/12/2022 DR-670/22-23 2223670 06/12/2022 06/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 RA-670/22-23 07/12/2022 08/12/2022 DR-671/22-23 2223671 07/12/2022 07/12/2022 08/12/2022 08/12/2022 RA-671/22-23 08/12/2022 09/12/2022 DR-672/22-23 2223672 08/12/2022 08/12/2022 09/12/2022 09/12/2022 RA-672/22-23 09/12/2022 12/12/2022 DR-673/22-23 2223673 09/12/2022 09/12/2022 12/12/2022 12/12/2022 RA-673/22-23 12/12/2022 13/12/2022 DR-674/22-23 2223674 12/12/2022 12/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 RA-674/22-23 13/12/2022 14/12/2022 DR-675/22-23 2223675 13/12/2022 13/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 RA-675/22-23 14/12/2022 15/12/2022 DR-676/22-23 2223676 14/12/2022 14/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 RA-676/22-23 15/12/2022 16/12/2022 DR-677/22-23 2223677 15/12/2022 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 RA-677/22-23 16/12/2022 19/12/2022 DR-678/22-23 2223678 16/12/2022 16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 RA-678/22-23 19/12/2022 20/12/2022 DR-679/22-23 2223679 19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 RA-679/22-23 20/12/2022 21/12/2022 DR-680/22-23 2223680 20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022 21/12/2022 RA-680/22-23 21/12/2022 22/12/2022 DR-681/22-23 2223681 21/12/2022 21/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 RA-681/22-23 22/12/2022 23/12/2022 DR-682/22-23 2223682 22/12/2022 22/12/2022 23/12/2022 23/12/2022 RA-682/22-23 23/12/2022 26/12/2022 DR-683/22-23 2223683 23/12/2022 23/12/2022 26/12/2022 26/12/2022 RA-683/22-23 26/12/2022 27/12/2022 DR-684/22-23 2223684 26/12/2022 26/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 RA-684/22-23 27/12/2022 28/12/2022 DR-685/22-23 2223685 27/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 28/12/2022 RA-685/22-23 28/12/2022 29/12/2022 DR-686/22-23 2223686 28/12/2022 28/12/2022 29/12/2022 29/12/2022 RA-686/22-23 29/12/2022 30/12/2022 DR-687/22-23 2223687 29/12/2022 29/12/2022 30/12/2022 30/12/2022 RA-687/22-23 30/12/2022 02/01/2023 DR-688/22-23 2223688 30/12/2022 30/12/2022 02/01/2023 02/01/2023 RA-688/22-23 02/01/2023 03/01/2023

6A/7A entry for T+1 settlement can be edited by members upto 07:00 p.m. and 6A/7A data can be confirmed by custodians upto 07:30 p.m. on T day (Please refer Notice Nos.20211014-49) and for T+2 settlement can be edited by members upto 10:30 a.m. and 6A/7A data can be confirmed by custodians upto 01:00 p.m. on T+1 day (Please refer Notice Nos.20201123-37).

+ Pay-in at 10:30 a.m. Members to submit pay-in instructions to Depositories / banks latest by 10:30 a.m. Pay-out of funds and securities will be effected by 1:30 p.m.

++ Auction pay-in at 8:30 a.m. Members to submit pay-in instructions to Depositories/banks latest by 8:20 a.m.

+++ All shortages in C group and trade to trade segment (T, P and Z group) and all shortages for scrips in which No-delivery period has been abolished will be directly closed out as mentioned in the Notice No.20190529-43 dated May 29, 2019.

For Indian Clearing Corporation Ltd.

Sanjay Narvankar Ajay Darji

ADGM Dy. General Manager