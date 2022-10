BSE : TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR CORPORATE DEBT SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.11.2022 to 30.11.2022

Notice No. 20221019-7 Notice Date 19 Oct 2022 Category Settlement/RMS Segment Debt Subject TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR CORPORATE DEBT SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.11.2022 to 30.11.2022 Content

NOTICES

October 19, 2022<_o3a_p>

<_o3a_p>

TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR CORPORATE DEBT SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.11.2022 to 30.11.2022<_o3a_p>

<_o3a_p>

Settlement Schedule for ICDM T + 0<_o3a_p>

Sett.No.<_o3a_p> Transaction Date<_o3a_p> Securities/Funds Pay-in date<_o3a_p> Securities/Funds Pay-out date<_o3a_p> 2223141 <_o3a_p> 01/11/2022 <_o3a_p> 01/11/2022 <_o3a_p> 01/11/2022 <_o3a_p> 2223142 <_o3a_p> 02/11/2022 <_o3a_p> 02/11/2022 <_o3a_p> 02/11/2022 <_o3a_p> 2223143 <_o3a_p> 03/11/2022 <_o3a_p> 03/11/2022 <_o3a_p> 03/11/2022 <_o3a_p> 2223144 <_o3a_p> 04/11/2022 <_o3a_p> 04/11/2022 <_o3a_p> 04/11/2022 <_o3a_p> 2223145 <_o3a_p> 07/11/2022 <_o3a_p> 07/11/2022 <_o3a_p> 07/11/2022 <_o3a_p> 2223146 <_o3a_p> 09/11/2022 <_o3a_p> 09/11/2022 <_o3a_p> 09/11/2022 <_o3a_p> 2223147 <_o3a_p> 10/11/2022 <_o3a_p> 10/11/2022 <_o3a_p> 10/11/2022 <_o3a_p> 2223148 <_o3a_p> 11/11/2022 <_o3a_p> 11/11/2022 <_o3a_p> 11/11/2022 <_o3a_p> 2223149 <_o3a_p> 14/11/2022 <_o3a_p> 14/11/2022 <_o3a_p> 14/11/2022 <_o3a_p> 2223150 <_o3a_p> 15/11/2022 <_o3a_p> 15/11/2022 <_o3a_p> 15/11/2022 <_o3a_p> 2223151 <_o3a_p> 16/11/2022 <_o3a_p> 16/11/2022 <_o3a_p> 16/11/2022 <_o3a_p> 2223152 <_o3a_p> 17/11/2022 <_o3a_p> 17/11/2022 <_o3a_p> 17/11/2022 <_o3a_p> 2223153 <_o3a_p> 18/11/2022 <_o3a_p> 18/11/2022 <_o3a_p> 18/11/2022 <_o3a_p> 2223154 <_o3a_p> 21/11/2022 <_o3a_p> 21/11/2022 <_o3a_p> 21/11/2022 <_o3a_p> 2223155 <_o3a_p> 22/11/2022 <_o3a_p> 22/11/2022 <_o3a_p> 22/11/2022 <_o3a_p> 2223156 <_o3a_p> 23/11/2022 <_o3a_p> 23/11/2022 <_o3a_p> 23/11/2022 <_o3a_p> 2223157 <_o3a_p> 24/11/2022 <_o3a_p> 24/11/2022 <_o3a_p> 24/11/2022 <_o3a_p> 2223158<_o3a_p> 25/11/2022<_o3a_p> 25/11/2022<_o3a_p> 25/11/2022<_o3a_p> 2223159<_o3a_p> 28/11/2022<_o3a_p> 28/11/2022<_o3a_p> 28/11/2022<_o3a_p> 2223160<_o3a_p> 29/11/2022<_o3a_p> 29/11/2022<_o3a_p> 29/11/2022<_o3a_p> 2223161<_o3a_p> 30/11/2022<_o3a_p> 30/11/2022<_o3a_p> 30/11/2022<_o3a_p>

<_o3a_p>

Settlement Schedule for ICDM T + 1<_o3a_p>

Sett.No.<_o3a_p> Transaction Date<_o3a_p> Securities/Funds Pay-in date<_o3a_p> Securities/Funds Pay-out date<_o3a_p> 2223141<_o3a_p> 01/11/2022<_o3a_p> 02/11/2022 <_o3a_p> 02/11/2022 <_o3a_p> 2223142<_o3a_p> 02/11/2022<_o3a_p> 03/11/2022 <_o3a_p> 03/11/2022 <_o3a_p> 2223143<_o3a_p> 03/11/2022<_o3a_p> 04/11/2022 <_o3a_p> 04/11/2022 <_o3a_p> 2223144<_o3a_p> 04/11/2022<_o3a_p> 07/11/2022 <_o3a_p> 07/11/2022 <_o3a_p> 2223145<_o3a_p> 07/11/2022<_o3a_p> 09/11/2022 <_o3a_p> 09/11/2022 <_o3a_p> 2223146<_o3a_p> 09/11/2022<_o3a_p> 10/11/2022 <_o3a_p> 10/11/2022 <_o3a_p> 2223147<_o3a_p> 10/11/2022<_o3a_p> 11/11/2022 <_o3a_p> 11/11/2022 <_o3a_p> 2223148<_o3a_p> 11/11/2022<_o3a_p> 14/11/2022 <_o3a_p> 14/11/2022 <_o3a_p> 2223149<_o3a_p> 14/11/2022<_o3a_p> 15/11/2022 <_o3a_p> 15/11/2022 <_o3a_p> 2223150<_o3a_p> 15/11/2022<_o3a_p> 16/11/2022 <_o3a_p> 16/11/2022 <_o3a_p> 2223151<_o3a_p> 16/11/2022<_o3a_p> 17/11/2022 <_o3a_p> 17/11/2022 <_o3a_p> 2223152<_o3a_p> 17/11/2022<_o3a_p> 18/11/2022 <_o3a_p> 18/11/2022 <_o3a_p> 2223153<_o3a_p> 18/11/2022<_o3a_p> 21/11/2022 <_o3a_p> 21/11/2022 <_o3a_p> 2223154<_o3a_p> 21/11/2022<_o3a_p> 22/11/2022 <_o3a_p> 22/11/2022 <_o3a_p> 2223155<_o3a_p> 22/11/2022<_o3a_p> 23/11/2022 <_o3a_p> 23/11/2022 <_o3a_p> 2223156<_o3a_p> 23/11/2022<_o3a_p> 24/11/2022 <_o3a_p> 24/11/2022 <_o3a_p> 2223157<_o3a_p> 24/11/2022<_o3a_p> 25/11/2022<_o3a_p> 25/11/2022<_o3a_p> 2223158<_o3a_p> 25/11/2022<_o3a_p> 28/11/2022<_o3a_p> 28/11/2022<_o3a_p> 2223159<_o3a_p> 28/11/2022<_o3a_p> 29/11/2022<_o3a_p> 29/11/2022<_o3a_p> 2223160<_o3a_p> 29/11/2022<_o3a_p> 30/11/2022<_o3a_p> 30/11/2022<_o3a_p> 2223161<_o3a_p> 30/11/2022<_o3a_p> 01/12/2022<_o3a_p> 01/12/2022<_o3a_p>

<_o3a_p>

Settlement Schedule for ICDM T + 2<_o3a_p>

Sett.No.<_o3a_p> Transaction Date<_o3a_p> Securities/Funds Pay-in date<_o3a_p> Securities/Funds Pay-out date <_o3a_p> 2223141<_o3a_p> 01/11/2022<_o3a_p> 03/11/2022 <_o3a_p> 03/11/2022 <_o3a_p> 2223142<_o3a_p> 02/11/2022<_o3a_p> 04/11/2022 <_o3a_p> 04/11/2022 <_o3a_p> 2223143<_o3a_p> 03/11/2022<_o3a_p> 07/11/2022 <_o3a_p> 07/11/2022 <_o3a_p> 2223144<_o3a_p> 04/11/2022<_o3a_p> 09/11/2022 <_o3a_p> 09/11/2022 <_o3a_p> 2223145<_o3a_p> 07/11/2022<_o3a_p> 10/11/2022 <_o3a_p> 10/11/2022 <_o3a_p> 2223146<_o3a_p> 09/11/2022<_o3a_p> 11/11/2022 <_o3a_p> 11/11/2022 <_o3a_p> 2223147<_o3a_p> 10/11/2022<_o3a_p> 14/11/2022 <_o3a_p> 14/11/2022 <_o3a_p> 2223148<_o3a_p> 11/11/2022<_o3a_p> 15/11/2022 <_o3a_p> 15/11/2022 <_o3a_p> 2223149<_o3a_p> 14/11/2022<_o3a_p> 16/11/2022 <_o3a_p> 16/11/2022 <_o3a_p> 2223150<_o3a_p> 15/11/2022<_o3a_p> 17/11/2022 <_o3a_p> 17/11/2022 <_o3a_p> 2223151<_o3a_p> 16/11/2022<_o3a_p> 18/11/2022 <_o3a_p> 18/11/2022 <_o3a_p> 2223152<_o3a_p> 17/11/2022<_o3a_p> 21/11/2022 <_o3a_p> 21/11/2022 <_o3a_p> 2223153<_o3a_p> 18/11/2022<_o3a_p> 22/11/2022 <_o3a_p> 22/11/2022 <_o3a_p> 2223154<_o3a_p> 21/11/2022<_o3a_p> 23/11/2022 <_o3a_p> 23/11/2022 <_o3a_p> 2223155<_o3a_p> 22/11/2022<_o3a_p> 24/11/2022 <_o3a_p> 24/11/2022 <_o3a_p> 2223156<_o3a_p> 23/11/2022<_o3a_p> 25/11/2022 <_o3a_p> 25/11/2022 <_o3a_p> 2223157<_o3a_p> 24/11/2022<_o3a_p> 28/11/2022<_o3a_p> 28/11/2022<_o3a_p> 2223158<_o3a_p> 25/11/2022<_o3a_p> 29/11/2022<_o3a_p> 29/11/2022<_o3a_p> 2223159<_o3a_p> 28/11/2022<_o3a_p> 30/11/2022<_o3a_p> 30/11/2022<_o3a_p> 2223160<_o3a_p> 29/11/2022<_o3a_p> 01/12/2022<_o3a_p> 01/12/2022<_o3a_p> 2223161<_o3a_p> 30/11/2022<_o3a_p> 02/12/2022<_o3a_p> 02/12/2022<_o3a_p>

<_o3a_p>

Note: Kindly check depository settlement deadline time for the respective Market types, so as to enable transfer of securities in ICCL account.<_o3a_p>

<_o3a_p>

Please refer ICCL Notice No.20091206-01 dated December 06, 2009 for further details.<_o3a_p>

<_o3a_p>

for Indian Clearing Corporation Ltd. <_o3a_p>

<_o3a_p>

Sanjay Narvankar Ajay Darji<_o3a_p>

ADGM Dy. General Manager<_o3a_p>