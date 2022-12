BSE : TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR EGR SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.01.2023 TO 31.01.2023

Notice No. 20221231-1 Notice Date 31 Dec 2022 Category Settlement/RMS Segment EGR Subject TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR EGR SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.01.2023 TO 31.01.2023 Content

TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR EGR SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.01.2023 TO 31.01.2023<_o3a_p>

Settlement No.<_o3a_p> Sett. No. for Depository purpose<_o3a_p> Trading Date<_o3a_p> Pay-in/Pay-out<_o3a_p> Auction Sett. No.<_o3a_p> Submission of Auction offers on<_o3a_p> Auction Pay-in /Pay-out<_o3a_p> DR-51/2223<_o3a_p> 2223051<_o3a_p> 02-Jan-2023<_o3a_p> 03-Jan-2023<_o3a_p> DR-51/2223<_o3a_p> 03-Jan-2023<_o3a_p> 04-Jan-2023<_o3a_p> DR-52/2223<_o3a_p> 2223052<_o3a_p> 03-Jan-2023<_o3a_p> 04-Jan-2023<_o3a_p> DR-52/2223<_o3a_p> 04-Jan-2023<_o3a_p> 05-Jan-2023<_o3a_p> DR-53/2223<_o3a_p> 2223053<_o3a_p> 04-Jan-2023<_o3a_p> 05-Jan-2023<_o3a_p> DR-53/2223<_o3a_p> 05-Jan-2023<_o3a_p> 06-Jan-2023<_o3a_p> DR-54/2223<_o3a_p> 2223054<_o3a_p> 05-Jan-2023<_o3a_p> 06-Jan-2023<_o3a_p> DR-54/2223<_o3a_p> 06-Jan-2023<_o3a_p> 09-Jan-2023<_o3a_p> DR-55/2223<_o3a_p> 2223055<_o3a_p> 06-Jan-2023<_o3a_p> 09-Jan-2023<_o3a_p> DR-55/2223<_o3a_p> 09-Jan-2023<_o3a_p> 10-Jan-2023<_o3a_p> DR-56/2223<_o3a_p> 2223056<_o3a_p> 09-Jan-2023<_o3a_p> 10-Jan-2023<_o3a_p> DR-56/2223<_o3a_p> 10-Jan-2023<_o3a_p> 11-Jan-2023<_o3a_p> DR-57/2223<_o3a_p> 2223057<_o3a_p> 10-Jan-2023<_o3a_p> 11-Jan-2023<_o3a_p> DR-57/2223<_o3a_p> 11-Jan-2023<_o3a_p> 12-Jan-2023<_o3a_p> DR-58/2223<_o3a_p> 2223058<_o3a_p> 11-Jan-2023<_o3a_p> 12-Jan-2023<_o3a_p> DR-58/2223<_o3a_p> 12-Jan-2023<_o3a_p> 13-Jan-2023<_o3a_p> DR-59/2223<_o3a_p> 2223059<_o3a_p> 12-Jan-2023<_o3a_p> 13-Jan-2023<_o3a_p> DR-59/2223<_o3a_p> 13-Jan-2023<_o3a_p> 16-Jan-2023<_o3a_p> DR-60/2223<_o3a_p> 2223060<_o3a_p> 13-Jan-2023<_o3a_p> 16-Jan-2023<_o3a_p> DR-60/2223<_o3a_p> 16-Jan-2023<_o3a_p> 17-Jan-2023<_o3a_p> DR-61/2223<_o3a_p> 2223061<_o3a_p> 16-Jan-2023<_o3a_p> 17-Jan-2023<_o3a_p> DR-61/2223<_o3a_p> 17-Jan-2023<_o3a_p> 18-Jan-2023<_o3a_p> DR-62/2223<_o3a_p> 2223062<_o3a_p> 17-Jan-2023<_o3a_p> 18-Jan-2023<_o3a_p> DR-62/2223<_o3a_p> 18-Jan-2023<_o3a_p> 19-Jan-2023<_o3a_p> DR-63/2223<_o3a_p> 2223063<_o3a_p> 18-Jan-2023<_o3a_p> 19-Jan-2023<_o3a_p> DR-63/2223<_o3a_p> 19-Jan-2023<_o3a_p> 20-Jan-2023<_o3a_p> DR-64/2223<_o3a_p> 2223064<_o3a_p> 19-Jan-2023<_o3a_p> 20-Jan-2023<_o3a_p> DR-64/2223<_o3a_p> 20-Jan-2023<_o3a_p> 23-Jan-2023<_o3a_p> DR-65/2223<_o3a_p> 2223065<_o3a_p> 20-Jan-2023<_o3a_p> 23-Jan-2023<_o3a_p> DR-65/2223<_o3a_p> 23-Jan-2023<_o3a_p> 24-Jan-2023<_o3a_p> DR-66/2223<_o3a_p> 2223066<_o3a_p> 23-Jan-2023<_o3a_p> 24-Jan-2023<_o3a_p> DR-66/2223<_o3a_p> 24-Jan-2023<_o3a_p> 25-Jan-2023<_o3a_p> DR-67/2223<_o3a_p> 2223067<_o3a_p> 24-Jan-2023<_o3a_p> 25-Jan-2023<_o3a_p> DR-67/2223<_o3a_p> 25-Jan-2023<_o3a_p> 27-Jan-2023<_o3a_p> DR-68/2223<_o3a_p> 2223068<_o3a_p> 25-Jan-2023<_o3a_p> 27-Jan-2023<_o3a_p> DR-68/2223<_o3a_p> 27-Jan-2023<_o3a_p> 30-Jan-2023<_o3a_p> DR-69/2223<_o3a_p> 2223069<_o3a_p> 27-Jan-2023<_o3a_p> 30-Jan-2023<_o3a_p> DR-69/2223<_o3a_p> 30-Jan-2023<_o3a_p> 31-Jan-2023<_o3a_p> DR-70/2223<_o3a_p> 2223070<_o3a_p> 30-Jan-2023<_o3a_p> 31-Jan-2023<_o3a_p> DR-70/2223<_o3a_p> 31-Jan-2023<_o3a_p> 01-Feb-2023<_o3a_p> DR-71/2223<_o3a_p> 2223071<_o3a_p> 31-Jan-2023<_o3a_p> 01-Feb-2023<_o3a_p> DR-71/2223<_o3a_p> 01-Feb-2023<_o3a_p> 02-Feb-2023<_o3a_p>

+ Pay-in by 02:00 p.m. Members to submit pay-in instructions to Depositories / banks latest by 02:00 p.m. Pay-out of funds and securities will be effected by 04:00 p.m.<_o3a_p>

++ Auction pay-in at 9:00 a.m. Members to submit pay-in instructions to Depositories/banks latest by 8:50 a.m.<_o3a_p>