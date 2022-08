BSE : TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.09.2022 TO 30.09.2022

Notice No. 20220820-7 Notice Date 20 Aug 2022 Category Settlement/RMS Segment SME Subject TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.09.2022 TO 30.09.2022 Content

NOTICES

August 20, 2022<_o3a_p>

TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.09.2022 TO 30.09.2022<_o3a_p>

Settlement No.<_o3a_p> Depository Settlement No<_o3a_p> ITP Trading date<_o3a_p> ITP Pay-in/Pay-out date +<_o3a_p> ITP-106/2022-2023<_o3a_p> 2223106<_o3a_p> 01/09/2022<_o3a_p> 05/09/2022<_o3a_p> ITP-107/2022-2023<_o3a_p> 2223107<_o3a_p> 02/09/2022<_o3a_p> 06/09/2022<_o3a_p> ITP-108/2022-2023<_o3a_p> 2223108<_o3a_p> 05/09/2022<_o3a_p> 07/09/2022<_o3a_p> ITP-109/2022-2023<_o3a_p> 2223109<_o3a_p> 06/09/2022<_o3a_p> 08/09/2022<_o3a_p> ITP-110/2022-2023<_o3a_p> 2223110<_o3a_p> 07/09/2022<_o3a_p> 09/09/2022<_o3a_p> ITP-111/2022-2023<_o3a_p> 2223111<_o3a_p> 08/09/2022<_o3a_p> 12/09/2022<_o3a_p> ITP-112/2022-2023<_o3a_p> 2223112<_o3a_p> 09/09/2022<_o3a_p> 13/09/2022<_o3a_p> ITP-113/2022-2023<_o3a_p> 2223113<_o3a_p> 12/09/2022<_o3a_p> 14/09/2022<_o3a_p> ITP-114/2022-2023<_o3a_p> 2223114<_o3a_p> 13/09/2022<_o3a_p> 15/09/2022<_o3a_p> ITP-115/2022-2023<_o3a_p> 2223115<_o3a_p> 14/09/2022<_o3a_p> 16/09/2022<_o3a_p> ITP-116/2022-2023<_o3a_p> 2223116<_o3a_p> 15/09/2022<_o3a_p> 19/09/2022<_o3a_p> ITP-117/2022-2023<_o3a_p> 2223117<_o3a_p> 16/09/2022<_o3a_p> 20/09/2022<_o3a_p> ITP-118/2022-2023<_o3a_p> 2223118<_o3a_p> 19/09/2022<_o3a_p> 21/09/2022<_o3a_p> ITP-119/2022-2023<_o3a_p> 2223119<_o3a_p> 20/09/2022<_o3a_p> 22/09/2022<_o3a_p> ITP-120/2022-2023<_o3a_p> 2223120<_o3a_p> 21/09/2022<_o3a_p> 23/09/2022<_o3a_p> ITP-121/2022-2023<_o3a_p> 2223121<_o3a_p> 22/09/2022<_o3a_p> 26/09/2022<_o3a_p> ITP-122/2022-2023<_o3a_p> 2223122<_o3a_p> 23/09/2022<_o3a_p> 27/09/2022<_o3a_p> ITP-123/2022-2023<_o3a_p> 2223123<_o3a_p> 26/09/2022<_o3a_p> 28/09/2022<_o3a_p> ITP-124/2022-2023<_o3a_p> 2223124<_o3a_p> 27/09/2022<_o3a_p> 29/09/2022<_o3a_p> ITP-125/2022-2023<_o3a_p> 2223125<_o3a_p> 28/09/2022<_o3a_p> 30/09/2022<_o3a_p> ITP-126/2022-2023<_o3a_p> 2223126<_o3a_p> 29/09/2022<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p> ITP-127/2022-2023<_o3a_p> 2223127<_o3a_p> 30/09/2022<_o3a_p> 04/10/2022<_o3a_p>

+ Pay-in at 10:00 a.m. Members to submit pay-in instructions to Depositories / banks latest by 09:50 a.m. Pay-out of funds and securities will be effected by 11:00 a.m.<_o3a_p>

For Indian Clearing Corporation Ltd.<_o3a_p>

Sanjay Narvankar Ajay Darji<_o3a_p>

ADGM Dy. General Manager<_o3a_p>