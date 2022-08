BSE : TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR MUTUAL FUND SEGMENT FOR THE PERIOD 01.09.2022 to 30.09.2022

Notice No. 20220820-8 Notice Date 20 Aug 2022 Category Settlement/RMS Segment Mutual Fund Subject TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR MUTUAL FUND SEGMENT FOR THE PERIOD 01.09.2022 to 30.09.2022 Content

August 20, 2022<_o3a_p>

TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR MUTUAL FUND SEGMENT FOR THE PERIOD 01.09.2022 to 30.09.2022<_o3a_p>

Mutual Fund - Subscription:<_o3a_p>

Sett. No.<_o3a_p> Transaction Date<_o3a_p> Funds Pay-in date (T+0) *<_o3a_p> Securities Pay-out Date (T+1)<_o3a_p> 2223104 <_o3a_p> 01/09/2022 <_o3a_p> 01/09/2022<_o3a_p> 02/09/2022<_o3a_p> 2223105 <_o3a_p> 02/09/2022 <_o3a_p> 02/09/2022<_o3a_p> 05/09/2022<_o3a_p> 2223106 <_o3a_p> 05/09/2022 <_o3a_p> 05/09/2022<_o3a_p> 06/09/2022<_o3a_p> 2223107 <_o3a_p> 06/09/2022 <_o3a_p> 06/09/2022<_o3a_p> 07/09/2022<_o3a_p> 2223108 <_o3a_p> 07/09/2022 <_o3a_p> 07/09/2022<_o3a_p> 08/09/2022<_o3a_p> 2223109 <_o3a_p> 08/09/2022 <_o3a_p> 08/09/2022<_o3a_p> 09/09/2022<_o3a_p> 2223110 <_o3a_p> 09/09/2022 <_o3a_p> 09/09/2022<_o3a_p> 12/09/2022<_o3a_p> 2223111 <_o3a_p> 12/09/2022 <_o3a_p> 12/09/2022<_o3a_p> 13/09/2022<_o3a_p> 2223112 <_o3a_p> 13/09/2022 <_o3a_p> 13/09/2022<_o3a_p> 14/09/2022<_o3a_p> 2223113 <_o3a_p> 14/09/2022 <_o3a_p> 14/09/2022<_o3a_p> 15/09/2022<_o3a_p> 2223114<_o3a_p> 15/09/2022<_o3a_p> 15/09/2022<_o3a_p> 16/09/2022<_o3a_p> 2223115 <_o3a_p> 16/09/2022 <_o3a_p> 16/09/2022<_o3a_p> 19/09/2022<_o3a_p> 2223116 <_o3a_p> 19/09/2022 <_o3a_p> 19/09/2022<_o3a_p> 20/09/2022<_o3a_p> 2223117 <_o3a_p> 20/09/2022 <_o3a_p> 20/09/2022<_o3a_p> 21/09/2022<_o3a_p> 2223118 <_o3a_p> 21/09/2022 <_o3a_p> 21/09/2022<_o3a_p> 22/09/2022<_o3a_p> 2223119 <_o3a_p> 22/09/2022 <_o3a_p> 22/09/2022<_o3a_p> 23/09/2022<_o3a_p> 2223120 <_o3a_p> 23/09/2022 <_o3a_p> 23/09/2022<_o3a_p> 26/09/2022<_o3a_p> 2223121 <_o3a_p> 26/09/2022 <_o3a_p> 26/09/2022<_o3a_p> 27/09/2022<_o3a_p> 2223122 <_o3a_p> 27/09/2022 <_o3a_p> 27/09/2022<_o3a_p> 28/09/2022<_o3a_p> 2223123<_o3a_p> 28/09/2022<_o3a_p> 28/09/2022<_o3a_p> 29/09/2022<_o3a_p> 2223124<_o3a_p> 29/09/2022<_o3a_p> 29/09/2022<_o3a_p> 30/09/2022<_o3a_p> 2223125<_o3a_p> 30/09/2022<_o3a_p> 30/09/2022<_o3a_p> 03/10/2022<_o3a_p>

· MFI 's and MFD's are requested to note that, funds pay-out for transactions made for for Non-Liquid transactions will happen before 3:00 PM on T day.<_o3a_p>

· MFI's have to ensure that their settlement bank accounts are funded with the order amount, as soon as the orders are placed by them on BSE StAR MF platform<_o3a_p>

· MFI's and MFD's are requested to note that, funds pay-out for transactions made for NFO (MF) schemes will happen on T + 1 day.<_o3a_p>

Mutual Fund - Redemption:<_o3a_p>

Sett. No.<_o3a_p> Transaction Date<_o3a_p> Securities Pay-in Date<_o3a_p> 2223104<_o3a_p> 01/09/2022<_o3a_p> 01/09/2022<_o3a_p> 2223105<_o3a_p> 02/09/2022<_o3a_p> 02/09/2022<_o3a_p> 2223106<_o3a_p> 05/09/2022<_o3a_p> 05/09/2022<_o3a_p> 2223107<_o3a_p> 06/09/2022<_o3a_p> 06/09/2022<_o3a_p> 2223108<_o3a_p> 07/09/2022<_o3a_p> 07/09/2022<_o3a_p> 2223109<_o3a_p> 08/09/2022<_o3a_p> 08/09/2022<_o3a_p> 2223110<_o3a_p> 09/09/2022<_o3a_p> 09/09/2022<_o3a_p> 2223111<_o3a_p> 12/09/2022<_o3a_p> 12/09/2022<_o3a_p> 2223112<_o3a_p> 13/09/2022<_o3a_p> 13/09/2022<_o3a_p> 2223113<_o3a_p> 14/09/2022<_o3a_p> 14/09/2022<_o3a_p> 2223114<_o3a_p> 15/09/2022<_o3a_p> 15/09/2022<_o3a_p> 2223115<_o3a_p> 16/09/2022<_o3a_p> 16/09/2022<_o3a_p> 2223116<_o3a_p> 19/09/2022<_o3a_p> 19/09/2022<_o3a_p> 2223117<_o3a_p> 20/09/2022<_o3a_p> 20/09/2022<_o3a_p> 2223118<_o3a_p> 21/09/2022<_o3a_p> 21/09/2022<_o3a_p> 2223119<_o3a_p> 22/09/2022<_o3a_p> 22/09/2022<_o3a_p> 2223120<_o3a_p> 23/09/2022<_o3a_p> 23/09/2022<_o3a_p> 2223121<_o3a_p> 26/09/2022<_o3a_p> 26/09/2022<_o3a_p> 2223122<_o3a_p> 27/09/2022<_o3a_p> 27/09/2022<_o3a_p> 2223123<_o3a_p> 28/09/2022<_o3a_p> 28/09/2022 <_o3a_p> 2223124<_o3a_p> 29/09/2022<_o3a_p> 29/09/2022<_o3a_p> 2223125<_o3a_p> 30/09/2022<_o3a_p> 30/09/2022<_o3a_p>

MF Subscription - Liquid:<_o3a_p>

Sett. No.<_o3a_p> Transaction Date<_o3a_p> Funds Pay-in date<_o3a_p> Securities Pay-out Date<_o3a_p> 2223104<_o3a_p> 01/09/2022<_o3a_p> 01/09/2022<_o3a_p> 01/09/2022<_o3a_p> 2223105<_o3a_p> 02/09/2022<_o3a_p> 02/09/2022<_o3a_p> 02/09/2022<_o3a_p> 2223106<_o3a_p> 05/09/2022<_o3a_p> 05/09/2022<_o3a_p> 05/09/2022<_o3a_p> 2223107<_o3a_p> 06/09/2022<_o3a_p> 06/09/2022<_o3a_p> 06/09/2022<_o3a_p> 2223108<_o3a_p> 07/09/2022<_o3a_p> 07/09/2022<_o3a_p> 07/09/2022<_o3a_p> 2223109<_o3a_p> 08/09/2022<_o3a_p> 08/09/2022<_o3a_p> 08/09/2022<_o3a_p> 2223110<_o3a_p> 09/09/2022<_o3a_p> 09/09/2022<_o3a_p> 09/09/2022<_o3a_p> 2223111<_o3a_p> 12/09/2022<_o3a_p> 12/09/2022<_o3a_p> 12/09/2022<_o3a_p> 2223112<_o3a_p> 13/09/2022<_o3a_p> 13/09/2022<_o3a_p> 13/09/2022<_o3a_p> 2223113<_o3a_p> 14/09/2022<_o3a_p> 14/09/2022<_o3a_p> 14/09/2022<_o3a_p> 2223114<_o3a_p> 15/09/2022<_o3a_p> 15/09/2022<_o3a_p> 15/09/2022<_o3a_p> 2223115<_o3a_p> 16/09/2022<_o3a_p> 16/09/2022<_o3a_p> 16/09/2022<_o3a_p> 2223116<_o3a_p> 19/09/2022<_o3a_p> 19/09/2022<_o3a_p> 19/09/2022<_o3a_p> 2223117<_o3a_p> 20/09/2022<_o3a_p> 20/09/2022<_o3a_p> 20/09/2022<_o3a_p> 2223118<_o3a_p> 21/09/2022<_o3a_p> 21/09/2022<_o3a_p> 21/09/2022<_o3a_p> 2223119<_o3a_p> 22/09/2022<_o3a_p> 22/09/2022<_o3a_p> 22/09/2022<_o3a_p> 2223120<_o3a_p> 23/09/2022<_o3a_p> 23/09/2022<_o3a_p> 23/09/2022<_o3a_p> 2223121<_o3a_p> 26/09/2022<_o3a_p> 26/09/2022<_o3a_p> 26/09/2022<_o3a_p> 2223122<_o3a_p> 27/09/2022<_o3a_p> 27/09/2022<_o3a_p> 27/09/2022<_o3a_p> 2223123<_o3a_p> 28/09/2022<_o3a_p> 28/09/2022<_o3a_p> 28/09/2022<_o3a_p> 2223124<_o3a_p> 29/09/2022<_o3a_p> 29/09/2022<_o3a_p> 29/09/2022<_o3a_p> 2223125<_o3a_p> 30/09/2022<_o3a_p> 30/09/2022<_o3a_p> 30/09/2022<_o3a_p>

MFI's are requested to note that, the Redemption Funds payout will take place depending on the TAT of the scheme (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 & T8 where T is the transaction date and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 are the number of days after the transaction date) in which the redemption order has been placed.<_o3a_p>

MFI's and their Investors are requested to check the same in scheme master available on BSE Star MF Platform.<_o3a_p>

MFI's may please note the new Demat Account numbers, to be used by their clients (in case of Redemption), which are given in our Notice No.20140329-01 dated March 29, 2014.<_o3a_p>

For Indian Clearing Corporation Ltd.<_o3a_p>

Sanjay Narvankar Ajay Darji<_o3a_p>

ADGM Dy. General Manager<_o3a_p>