EQS-Adhoc : Le Groupe Burkhalter boucle l'exercice 2020 sur une performance légèrement supérieure aux attentes

Les résultats de l'exercice 2020 se présentent comme suit: le bénéfice par action se chiffre à CHF 2.43 (CHF 3.72 l'exercice précédent, -34.7 %), le résultat d'exploitation (EBIT), à CHF 18.7 millions (CHF 27.3 millions l'exercice précédent, -31.5 %) et le résultat consolidé, à CHF 14.6 millions (CHF 22.3 millions l'exercice précédent, -34.5 %). Le chiffre d'affaires s'élève à CHF 497.6 millions (CHF 505.9 millions l'exercice précédent, -1.6 %). Quelque 200 nouveaux collaborateurs Avec effet au 6 janvier 2020, le Groupe Burkhalter a racheté la société Elektro Christoffel, Inhaber Andrea Stiffler AG à Davos Platz (GR). L'entreprise emploie 20 collaborateurs. En outre, le 4 décembre 2020, Burkhalter Holding SA a fondé Elektrotechnik AG EAGB à Bâle, en reprenant 175 collaborateurs ainsi qu'une grande partie des contrats détenus par l'entreprise Elektrizitäts AG EAGB, en sursis concordataire. Le Groupe Burkhalter se compose donc actuellement de 47 sociétés opérationnelles disposant de 103 sites. La croissance par des acquisitions ciblées d'entreprises d'électrotechnique restera, dans le futur, l'une des clés de voûte de la stratégie du Groupe. Demande de versement d'un dividende au programme Le Conseil d'administration prévoit de proposer à l'Assemblée générale du 25 mai 2021 le versement d'un dividende de CHF 2.40 par action (CHF 3.70 l'exercice précédent). En raison de la crise du coronavirus, le Conseil d'administration a décidé, en date du 20 novembre 2020, d'autoriser le vote pour l'Assemblée générale exclusivement par l'entremise du représentant indépendant. Les actionnaires ne peuvent pas participer en personne à l'Assemblée générale. Changements au Conseil d'administration Peter Weigelt, membre du Conseil d'administration de Burkhalter Holding SA depuis 17 ans, ne se représentera plus à l'élection lors de l'Assemblée générale du 25 mai 2021. Durant ses mandats, le Groupe Burkhalter est devenu leader de marché dans le domaine des prestations électrotechniques en Suisse et la rentabilité de l'entreprise a pu être considérablement accrue. Le Conseil d'administration et la direction générale remercient Peter Weigelt pour son engagement de longue date. Pour le remplacer, le Conseil d'administration propose la candidature de Madame Nina Remmers, experte dans le domaine de la gestion du changement et de la communication. Nina Remmers dirige la société Bernd Remmers Consultants AG depuis 2016. Elle encadre des sociétés engagées dans des projets de changement de grande ampleur et apporte son expérience de longue date d'experte en communication dans chaque projet. Nina Remmers a suivi des études de Bachelor en gestion d'entreprise à l'Université de Berne et a obtenu son Master orientation «Marketing & Creativity» à l'ESCP Europe à Londres et Paris. Elle a ensuite travaillé comme conseillère au sein de plusieurs agences de communication de renommée internationale, tant en Suisse qu'à l'étranger. Changements à la direction du Groupe Marco Syfrig, CEO et délégué du Conseil d'administration du Groupe Burkhalter, quittera son poste de CEO le 31 décembre 2021 après quatorze années passées à cette fonction. Il continuera de siéger au Conseil d'administration et restera, dans une certaine mesure, à la disposition de la direction dans le cadre d'un mandat de conseil. Lors de sa séance du 9 avril 2021, le Conseil d'administration a nommé Zeno Böhm, CFO du Groupe Burkhalter, au poste de CEO avec effet au 1er janvier 2022. À compter du 1er janvier 2022, la fonction de CFO sera assurée par Urs Domenig. Urs Domenig dirige la société Electra Buin SA à Scuol (GR), qui fait partie du Groupe Burkhalter. Il possède un diplôme HES en technique des processus et des installations et a une parfaite maîtrise de l'OIBT 2001. Il a aussi obtenu un EMBA de General Management à l'Université de St-Gall (HSG) et suit actuellement une formation MAS Corporate Finance à l'Institut für Finanzdienstleistungen (IFZ) à Rotkreuz. Des perspectives optimistes Dans l'hypothèse où les mesures de lutte contre le COVID-19 fonctionnent et où le Groupe peut échapper à de nouvelles fermetures de chantiers, la direction table, pour l'exercice 2021, sur un bénéfice par action d'environ CHF 3.72 (avant le coronavirus), soit un chiffre comparable à celui de l'exercice 2019. Remerciement particulier aux collaborateurs La direction générale du Groupe Burkhalter tient à remercier ses quelque 3300 collaborateurs qui, malgré les inefficacités résultant des mesures de protection contre le coronavirus, se donnent à fond, avec beaucoup de détermination et de motivation, pour garantir le succès de l'entreprise. Rapport de gestion 2020 Le rapport de gestion 2020 du Groupe Burkhalter, qui se compose de deux publications, le «Rapport financier 2020» et le «Portrait 2020», peut être téléchargé sous: https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/ publications Conférence de presse/sur le bilan = Téléconférence: Lundi 12 avril 2021, début à 9h00 Le Groupe Burkhalter présente aujourd'hui les résultats 2020 dans le cadre d'une téléconférence. Veuillez vous connecter cinq minutes avant le début de la téléconférence en composant le +41 (0)58 310 50 00 (Europe) +44 (0)207 107 06 13 (Grande-Bretagne) +1 (1)631 570 56 13 (États-Unis) L'animateur de la téléconférence vous mettra en contact avec Monsieur Gaudenz F. Domenig, président du Conseil d'administration, Monsieur Marco Syfrig, CEO et délégué du Conseil d'administration et Monsieur Zeno Böhm, CFO.

