BVT S A : ESPI Bieżący | 26/2020

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie _dalej: Spółka_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza - Pana Leszka Wróblewskiego, w sprawie zmiany bezpośrednio i pośrednio udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.



Treść zawiadomienia:

'Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _'Ustawa'_ niniejszym zawiadamiam o obniżeniu bezpośrednio przeze mnie udziału poniżej progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki BVT SA _'Spółka'_.

Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_, art. 69 ust. 2 pkt 1_ ppkt b_ oraz art. 69a ust. 1 pkt 3_ Ustawy zawiadamiam o obniżeniu pośrednio - wraz z podmiotem zależnym, tj. Kaja sp. z o.o. - udziału poniżej progu 25% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana sprzedażą przeze mnie bezpośrednio w trybie transakcji pakietowych w dniu 25 sierpnia 2020 r. łącznie 1.380.000 akcji Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed transakcją:

- bezpośrednio posiadałem 1.389.627 akcji Spółki stanowiących 12,55% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 1.389.627 głosów, co stanowiło 9,47% udziału w ogólnej liczbie głosów,

- pośrednio wraz z Kaja sp. z o.o. posiadałem 3.373.570 akcji stanowiących 30,47% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 4.782.453 głosów, co stanowiło 32,59% ogólnej liczby głosów _w tym: 1.408.883 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A stanowiących 12,72% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 2.817.766 głosów co stanowiło 19,20% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 1.964.687 akcji zwykłych, na okaziciela stanowiących 17,74% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 1.964.687 głosów co stanowiło 13,39% głosów na walnym zgromadzeniu_.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie:

- bezpośrednio posiadam 9.627 akcji Spółki stanowiących 0,09% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 9.627 głosów, co stanowi 0,07% udziału w ogólnej liczbie głosów,

- pośrednio wraz z Kaja Sp. z o.o. posiadam 1.993.570 akcji stanowiących 18,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3.402.453 głosów, co stanowi 23,19% ogólnej liczby głosów _w tym: 1.408.883 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A stanowiących 12,72% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 2.817.766 głosów co stanowi 19,20% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 584.687 akcji zwykłych, na okaziciela stanowiących 5,28% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 584.687 głosów co stanowi 3,98% głosów na walnym zgromadzeniu_.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Kaja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, posiadająca 1.983.943 akcji stanowiących 17,92% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3.392.826 głosów, co stanowi 23,12% ogólnej liczby głosów _w tym: 1.408.883 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A stanowiących 12,72% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 2.817.766 głosów co stanowi 19,20% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 575.060 akcji zwykłych, na okaziciela stanowiących 5,19% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 575.060 głosów co stanowi 3,92% głosów na walnym zgromadzeniu_.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Bezpośrednio posiadam 9.627 głosów, co stanowi 0,07% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Pośrednio - wraz z Kaja sp. z o.o. - posiadam 3.402.453 głosów, co stanowi 23,19% ogólnej liczby głosów.'