Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2020 andra kvartalet

Q2BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2020 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB är ett investeringsbolag vars övergripande mål är att skapa långsiktiga värden för aktieägare likväl som för samhälle och andra intressenter. Fokus är främst investeringar i Sverige och övriga Norden, primärt små- och medelstora bolag, noterade och onoterade. JANUARI - JUNI 2020 Justerat substansvärde minskade med 7 procent och uppgick per aktie till 158 kronor, medan aktiekursen minskade med cirka 17 procent och uppgick till 137,5 kronor.

Intäkter från avtal med kunder uppgick till 90,6 miljoner kronor (109,2).

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,94 kronor (3,54). APRIL - JUNI 2020 Justerat substansvärde ökade med drygt 2 procent och uppgick per aktie till 158 kronor medan aktiekursen minskade med drygt

6 procent och uppgick till 137,5 kronor. Intäkter från avtal med kunder uppgick till 41,1 miljoner kronor (56,2).

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,52 kronor (1,82). NYCKELTAL 31-DEC-17 31-DEC-18 31-DEC-19 31-MAR-20 30-JUN-20 Justerat substansvärde för innehav, tkr 1 015 824 1 098 729 1 191 309 1 081 238 1 106 647 Justerat substansvärde per aktie, kr 145,02 156,82 170,01 154,30 157,93 Nettokassa ./. nettoskuld, tkr -528 270 554 828 592 871 563 216 492 509 Aktiekurs, kr 93,25 138,00 166,00 147,00 137,50 Justerat substansvärde, se definition sida 23 definitioner av nyckeltal. 2020-01-01 - 2020-06-30 2020-06-30 INNEHAV OCH Ingående Avyttring Investering Värde- Utgående Andel av Justerat Ägar- JUSTERAT SUBSTANSVÄRDE, TKR justerat verksamhet förändring justerat justerat substans- andel, % substansvärde substans- substans- värde per värde värde, % aktie, kr Kärninnehav Noterade Green Landscaping 280 861 0 31 959 -91 108 221 712 20 32 20,6 Infrea 82 800 0 188 -2 335 80 653 7 12 18,0 Onoterade Team Olivia 110 000 0 0 0 110 000 10 16 11,0 Safe Life 0 0 30 000 0 30 000 3 4 37,5 Fasticon 10 159 0 20 746 -1 974 28 931 3 4 86,2 Ge-Te Media 0 0 25 000 0 25 000 2 4 45,5 Summa kärninnehav 483 820 0 107 893 -95 417 496 296 45 72 Alternativa investeringar Noterade Azelio 28 748 0 0 8 379 37 127 3 5 2,7 Onoterade Volta Trucks 20 000 0 10 000 13 375 43 375 4 6 34,6 Summa alternativa investeringar 48 748 0 10 000 21 754 80 502 7 11 Likviditetsförvaltning Likvida medel ej i operativ verksamhet 565 676 14 574 -117 916 -10 789 451 545 41 64 Placeringar i kapitalförsäkring 34 496 0 0 -2 040 32 456 3 5 Summa likviditetsförvaltning 600 172 14 574 -117 916 -12 829 484 001 44 69 Övrig verksamhet Brf andelar 7 368 -9 198 0 1 830 0 0 0 Brf utlåning 22 126 -5 376 0 0 16 750 2 2 Övriga nettotillgångar 29 075 0 23 0 29 098 2 4 Summa lånefordringar och övriga tillgångar 58 569 -14 574 23 1 830 45 848 4 6 Totalt justerat substansvärde 1 191 309 0 0 -84 662 1 106 647 100 158 IR-kontakter: VD Tomas Bergström +46 70 317 80 92 eller CFO Andreas Lindenhierta +46 70 746 68 99, +46 42 21 00 08, info@andersjahlstrom.se BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) ORG NR 556943-7774 1 Kommentar från VD Byggmästarens substansvärde per den 30 juni 2020 uppgick till 158 kronor per aktie, upp från 154 kronor den 31 mars och ner från 170 kronor den 31 december. Minskningen är hänförlig till Green Landscapings kursutveckling under första halvåret. Omvärlden präglades andra kvartalet 2020 framförallt av pandemin, hårt arbetande sedelpressar och generellt bättre bolagsrapporter än befarat. Covid-19 nådde allt fler länder och flertalet sjösatte strikta nedstängningar för att trycka tillbaka spridningen och så långt möjligt rädda liv samt skydda sjukvårdssystemen. Med några undantag tycks en viss känsla av kontroll, eller kanske acceptans, ha infunnit sig under sommaren, men det är tydligt att spridningen lätt ökar igen så snart människor och samhällen försöker återgå till det tidigare normala. Hur hösten och vintern utvecklar sig för covid-19 och dess effekter är svårt att veta. Som en följd av nedstängda samhällen tvärbromsade den eko- nomiska aktiviteten och i vissa branscher försvann stora delar av efterfrågan. De finansiella stödåtgärderna som satts in ökar nu stats- skulderna snabbt och en stor del är finansierade av centralbankerna, som köper såväl den egna statens skuldsedlar som andra tillgångar på öppna marknader. Med få alternativ till avkastning, och kanske med viss oro för framtida urholkat penningvärde, har investerare dragits till aktiemarknaderna, som återhämtat sig snabbt under andra kvarta- let och därefter in i tredje. Byggmästarens portfölj har sedan tidigare varit rustad för olika typer av tider. Vi har en hög andel likviditet och de flesta av våra innehav har rimligt motståndskraftiga affärsmodeller. Under andra kvartalet har vi nettoinvesterat drygt 70 miljoner kronor i ett antal olika situationer och av vårt totala substansvärde på cirka 1,1 miljarder kronor är nu cirka 650 miljoner kronor investerade medan omkring 450 miljoner kronor, eller cirka 40 procent, alltjämt utgörs av likvida medel. Green Landscaping annonserade redan innan pandemins utbrott ett första förvärv i Norge och en avsikt att genomföra en nyemission för att stödja en fortsatt förvärvstillväxt. Denna företrädesemission genomfördes planenligt under andra kvartalet varvid Byggmästaren investerade ytterligare cirka 32 miljoner kronor och därefter är fortsatt största ägare med drygt 20 procent av kapital och röster. Bolaget har senare annonserat ytterligare ett förvärv i Norge och rapporterat ett andra kvartal som var ett steg i rätt riktning efter en svag inledning av 2020. Under kvartalet investerade vi ytterligare 15 miljoner kronor i Safe Life där vi nu äger 37,5 procent av aktierna. Safe Life driver och utvecklar en företagsgrupp med fokus på försäljning och uthyrning av livräddande och hälsofrämjande produkter, med därtill hörande utbildning. Kärnan i verksamheten är hjärtstartare, som via dotterbolag distribueras till kunder spridda över stora delar av Sverige. Bolaget har på ett drygt halvår förvärvat fyra aktörer och är därmed marknads- ledare i Sverige med en omsättning i koncernen om pro forma dryga 43 miljoner kronor under första halvåret 2020. Vårt majoritetsägda Fasticon drabbades relativt hårt av pandemin där såväl utbildnings- som rekryteringsaffären till stor del avstannade under andra kvartalet. I syfte att stärka bolaget har Byggmästaren under andra kvartalet kvittat delar av ett lån mot aktier, tecknat nya aktier i nyemission samt i mindre omfattning förvärvat befintliga aktier. Den tillkommande nettoinvesteringen är uppskattningsvis 11 miljoner kronor och Byggmästaren äger nu omkring 86 procent av aktierna samt har kvarstående ägarlån om cirka 20 miljoner kronor. Efter att under första kvartalet ha investerat i en konvertibel investerade vi runt midsommar ytterligare kapital i en nyemission i Ge-Te Media AB. Investeringen, tillsammans med konvertering av nämnda konvertibel, resulterade i en total aktieinvestering om 25 miljoner kronor, motsvarande en ägarandel om cirka 45 procent. Simultant förvärvade Ge-Te Media tidningen Mitt I, som kommer att slås samman med befintliga dotterbolaget Direktpress. Tillsammans kommer bolagen att nå inemot 1 miljon hushåll med lokal journalistik och samhällsinformation. Ge-TeMedia-koncernen, som också innehåller distributionsbolaget SDR, omsätter dryga 800 miljoner kronor. Byggmästarens övriga innehav har under kvartalet utvecklats i positiv riktning. Team Olivia har kämpat operativt, men har klarat pandemin relativt väl så långt. Infrea har rapporterat ett acceptabelt andra kvartal och ytterligare ett förvärv. För Volta Trucks och Azelio är det upp till bevis under 2020 och framåt. Bägge bolagen har stora ambitioner och risken är hög, men avkastningsmöjligheten är också därefter. För Azelio, som är noterat, har detta börjat avspeglas i aktiekursen. Det är tydligt att de realekonomiska konsekvenserna av pandemin kommer att dröja sig kvar, att skuldsättning ökar snabbt, att socioekonomiska klyftor växer sig ännu större och att geopolitiska spänningar tilltar. Det kan leda till snabba och kraftiga nedgångar i värderingar, som nu är historiskt höga. Samtidigt var bolagsrapporterna för det andra kvartalet generellt bättre än förväntat, även om det är lite oklart hur stor roll statsstöden spelat, räntorna är låga och expressdigitaliseringen under 2020 kommer förhoppningsvis leda till ökad produktivitet och omställning. I denna spännande tid av möjligheter och osäkerhet har Bygg- mästaren stor flexibilitet att agera. Vi kommer utveckla och stödja befintliga innehav, situationsdrivet söka investeringar där skillnaden mellan pris och bedömt värde är stor samt upprätthålla en rimligt hög andel likviditet och därmed handlingsberedskap. Tomas Bergström VD BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) ORG NR 556943-7774 2 Verksamheten VISION Med långsiktigt värdeskapande i fokus - även i framtiden. AFFÄRSIDÉ Byggmästarens övergripande mål är att skapa långsiktiga värden for aktieägare likväl som för samhälle och andra intressenter. Målet skall uppnås genom fokus på humankapital, analys samt strukturerat arbete. Detta lägger grunden för investeringsbeslut som effektivt kan utnyttja Byggmästarens kapitalbas, samlade erfarenhet och kompetenta nätverk. DEVIS Innovation, engagemang, samarbete. Rapporten avser andra kvartalet 2020 för såväl koncernen som moderbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan Byggmästaren eller moderbolaget). Moderbolagets B-aktier handlas sedan december 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Certified Adviser till Byggmästaren. Koncernen bildades hösten 2013 med säte i Botkyrka kommun i södra Stockholm. Koncernen bedriver investeringsverksamhet. INVESTERINGSSTRATEGI Baserat på den erfarenhet som finns i bolaget kommer det framför allt att göras investeringar i Sverige och övriga Norden. Primärt är små- och medelstora företag av intresse, det vill säga primärt investeringar i bolag som inte är större än Mid-Cap segmentet på Nasdaq Stockholm. Företagen kan vara såväl noterade som onoterade och ägarandelen kan variera. Ett företag som vi investerar i ska ha som ambition att kunna vara ledande inom sin marknadsnisch. Kapitalstrukturen optimeras för varje enskild investering och är i normalfallet stand-alone gentemot Byggmästaren. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2020 På årsstämman den 12 maj beslutades att utdelning ska utgå med 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande totalt 5 605 808 kronor. Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Hidayet Tercan, Kari Stadigh samt Stefan Dahlbo omvaldes till ordinarie styrel- seledamöter. Mikael Ahlström omvaldes även till styrelseordförande. I slutet av juni investerade Byggmästaren 25 miljoner kronor, motsvarande en ägarandel om 45 procent av röster och kapital i Ge-Te Media AB, som bedriver hushållsdistribution av oadresserad direktreklam genom bolaget SDR samt annonsfinansierade lokal- tidningar genom bolagen DirektPress och Mitt i. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser efter periodens utgång. BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) ORG NR 556943-7774 3 Kärninnehav Green Landscaping är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Affärsidén är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Green Landscaping bildades år 2009 genom en sammanslagning av fyra aktörer inom skötsel av utemiljöer och har sedan dess vuxit såväl organiskt som genom förvärv. Byggmästaren äger 9 540 123 aktier, motsvarande cirka 20,6 procent av kapitalet i Green Landscaping Group AB. Aktierna förvärvades huvudsakligen under juni 2018. Januari - Juni Omsättningen första halvåret uppgick till 927,2 miljoner kronor (993,6), en minskning med 6,7 procent. Den organiska tillväxten var minus 11,2 procent.

EBITA uppgick till 27,8 (13,5) miljoner kronor, medan EBITA marginal uppgick till 3,0 procent (1,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 105,3 miljoner kronor (67,3).

Under perioden förvärvades GAST Entreprenør AS i Norge, vilket är det första förvärvet utanför Sverige, samt PARK i Syd AB.

Efter första halvårets utgång slutförde dotterbolaget Gast Entreprenör det tidigare kommunicerade förvärvet av TH Anleggs verksamhet inom finplanering i Norge. Mkr 2020-06-30 2019-06-30 Omsättning 927,2 993,6 EBITA 27,8 13,5 EBITA % 3,0 1,4 Ägarandel, % 20,6 20,6 BYGGMÄSTARENS ANDEL 20,6% VÄRDE FÖR BYGGMÄSTAREN 221,7 mkr Under februari 2019 förvärvades en minoritetspost om 11 procent av aktie- kapitalet i Team Olivia Group, som är en av de största privata omsorgsbolagen i Sverige och som även bedriver verksamhet i Norge och Danmark. Team Olivia omsätter drygt 4,7 miljarder kronor och har cirka 13 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs nära kunderna och finns etablerade under lokala varumärken på mer än 200 verksamhetsställen. Drygt 70 procent av omsätt- ningen finns i Sverige och främst inom personlig assistans och omsorg samt hemomsorg. Mkr 2019-12-31 2018-12-31 Omsättning 4 770 4 570 EBITA 210 200 EBITA% 4,4 4,4 Ägarandel, % 11 0 Siffror för perioden, ej publika BYGGMÄSTARENS ANDEL 11% VÄRDE FÖR BYGGMÄSTAREN 110 mkr BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) ORG NR 556943-7774 4

