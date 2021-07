Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel Toulouse 31 : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CRCAM TOULOUSE 31 07/08/2021 | 02:54am EDT Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Siège social : 6, place Jeanne d’Arc BP 40535 - 31005 Toulouse Cedex 6 776 916 207 RCS Toulouse Toulouse, le 8 juillet 2021 Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CRCAM TOULOUSE 31 Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA TOULOUSE 31 à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : - 12 867 titres - 740 934.87 € en espèces - Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 249 - Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 253 - Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 908 titres pour 278 485.97 € - Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 403 titres pour 234 307.79 € ------------------------------------------------------------------------------------ Il est rappelé : • que lors du dernier bilan du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 12 362 titres

785 113.05 € en espèces - Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 325 - Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 293 - Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 446 titres pour 407 847.78 € - Volume échangé sur le semestre à la vente : 3 414 titres pour 319 658.41 € • que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 25 577 titres

2 034 926.62 € en espèces La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 249 2 908 278 485,97 253 2 403 234 307,79 04/01/2021 1 1 98,99 8 122 12 287,84 05/01/2021 - - - 2 20 2 050,00 06/01/2021 - - - 1 20 2 060,00 07/01/2021 1 1 103,98 4 51 5 303,49 08/01/2021 1 1 103,76 1 1 103,76 11/01/2021 - - - 7 43 4 505,11 12/01/2021 1 30 3 120,00 2 13 1 365,00 13/01/2021 - - - 2 28 2 947,00 14/01/2021 1 1 105,48 1 1 105,48 15/01/2021 2 31 3 225,55 1 1 105,48 18/01/2021 - - - 1 1 105,00 19/01/2021 3 51 5 264,73 1 1 104,98 20/01/2021 2 20 2 050,00 - - - 21/01/2021 1 1 102,14 1 1 102,14 22/01/2021 - - - 4 66 6 831,00 25/01/2021 3 21 2 152,50 2 5 516,60 26/01/2021 2 31 3 155,80 1 1 101,80 27/01/2021 3 10 1 015,30 2 2 204,82 28/01/2021 3 19 1 926,41 1 1 102,98 29/01/2021 13 231 22 838,97 1 1 101,02 01/02/2021 2 30 2 910,00 1 1 99,00 02/02/2021 3 35 3 367,35 1 1 96,80 03/02/2021 2 50 4 760,00 - - - 04/02/2021 10 161 15 000,37 1 1 94,99 05/02/2021 5 120 10 800,00 - - - 08/02/2021 - - - 2 40 3 679,60 09/02/2021 1 1 91,99 3 41 3 781,84 10/02/2021 - - - 3 40 3 730,00 11/02/2021 6 92 8 517,36 3 60 5 640,00 12/02/2021 1 12 1 116,00 1 20 1 880,00 15/02/2021 11 196 17 973,20 8 84 7 911,96 18/02/2021 1 1 91,51 1 1 91,51 22/02/2021 1 1 90,50 - - - 23/02/2021 1 1 91,01 1 1 91,01 24/02/2021 1 1 92,47 2 19 1 757,50 25/02/2021 1 1 91,19 2 3 276,18 26/02/2021 1 1 91,21 1 1 91,21 01/03/2021 - - - 4 18 1 675,08 02/03/2021 1 1 92,60 4 59 5 545,41 03/03/2021 - - - 5 80 7 640,00 04/03/2021 - - - 3 39 3 779,10 05/03/2021 2 20 1 950,00 3 60 5 889,60 08/03/2021 1 1 98,01 5 21 2 068,08 09/03/2021 1 1 98,02 2 21 2 077,95 10/03/2021 - - - 16 199 20 156,71 11/03/2021 8 121 12 208,90 1 1 102,98 12/03/2021 1 20 2 000,00 - - - 16/03/2021 4 31 3 090,08 1 1 100,12 17/03/2021 1 1 99,12 1 1 99,12 18/03/2021 1 1 100,48 1 1 100,48 19/03/2021 3 20 1 981,00 1 1 100,00 22/03/2021 4 81 7 949,34 - - - 23/03/2021 2 7 679,00 - - - 24/03/2021 15 247 23 393,37 1 1 97,01 25/03/2021 5 79 7 702,50 11 161 15 726,48 26/03/2021 1 1 99,49 1 1 99,49 29/03/2021 2 50 4 840,00 - - - 30/03/2021 9 170 16 660,00 8 120 11 990,40 31/03/2021 - - - 5 80 7 920,00 01/04/2021 2 2 197,38 1 1 99,37 06/04/2021 16 203 19 410,86 - - - 07/04/2021 2 18 1 692,00 1 1 94,03 08/04/2021 2 10 941,00 2 4 380,00 09/04/2021 1 1 94,99 4 18 1 710,00 12/04/2021 3 50 4 690,00 - - - 13/04/2021 1 1 94,49 1 1 94,49 14/04/2021 7 101 9 321,29 1 1 94,00 15/04/2021 2 28 2 549,12 1 1 92,00 16/04/2021 4 60 5 404,20 3 40 3 650,00 19/04/2021 5 101 9 361,69 11 201 18 861,84 20/04/2021 2 15 1 387,50 3 31 2 935,08 21/04/2021 1 1 94,99 3 30 2 850,00 22/04/2021 1 1 95,00 1 1 95,00 23/04/2021 1 1 95,34 2 21 2 005,29 26/04/2021 2 50 4 710,00 2 3 288,00 27/04/2021 4 55 5 122,70 - - - 28/04/2021 4 51 4 682,31 1 1 92,21 29/04/2021 1 1 91,60 1 1 91,60 30/04/2021 1 1 92,49 3 24 2 221,44 03/05/2021 1 20 1 830,00 - - - 04/05/2021 1 1 92,49 4 21 1 944,39 05/05/2021 1 1 92,49 1 1 92,49 06/05/2021 1 1 91,73 1 1 91,73 07/05/2021 1 1 92,59 1 1 92,59 10/05/2021 - - - 1 17 1 581,00 11/05/2021 1 1 93,30 4 41 3 843,34 12/05/2021 1 1 94,00 1 1 94,00 13/05/2021 1 1 93,68 1 1 93,68 14/05/2021 - - - 2 20 1 890,00 17/05/2021 1 1 94,50 3 41 3 904,43 18/05/2021 - - - 3 37 3 561,99 19/05/2021 1 1 96,20 1 1 96,20 20/05/2021 1 1 96,10 2 4 387,12 21/05/2021 1 1 96,50 6 78 7 625,28 25/05/2021 - - - 1 20 1 960,00 26/05/2021 1 1 98,00 1 1 98,00 27/05/2021 1 1 97,41 1 1 97,41 28/05/2021 - - - 3 21 2 068,50 01/06/2021 1 1 97,98 3 20 1 970,40 02/06/2021 1 1 98,69 1 1 98,69 03/06/2021 1 1 98,69 1 1 98,69 04/06/2021 1 1 98,09 1 1 98,09 08/06/2021 1 1 98,79 5 61 6 068,89 09/06/2021 3 15 1 486,05 1 1 99,99 10/06/2021 2 17 1 683,00 1 1 99,01 11/06/2021 1 1 99,21 1 1 99,21 14/06/2021 1 1 99,59 1 1 99,59 15/06/2021 1 1 99,13 1 1 99,13 16/06/2021 1 1 99,51 1 1 99,51 17/06/2021 1 1 99,51 1 1 99,51 18/06/2021 1 1 99,67 2 17 1 699,66 21/06/2021 4 21 2 093,70 3 25 2 499,75 22/06/2021 1 1 99,61 2 21 2 109,66 23/06/2021 3 51 5 060,73 1 1 100,50 25/06/2021 1 1 98,51 1 1 98,51 28/06/2021 1 1 98,50 - - - 29/06/2021 1 1 99,50 1 1 99,50 30/06/2021 1 1 99,89 1 1 99,89 





Attachment Bilan semestriel 30-06-2021

All news about CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 02:54a CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE : Bilan semestriel du contrat de liquidité .. GL 2017 CRCAM TOULOUSE 31 : Communiqué financier - Information trimestrielle 30 septemb.. GL