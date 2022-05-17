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    CABK   ES0140609019

CAIXABANK, S.A.

(CABK)
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Caixabank's CEO Does Not Believe Today's Share Buy-Back Program Will Be The Last One

05/17/2022 | 04:41am EDT
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May 17 (Reuters) - Chief Executive Officer Of Spain's Caixabank, Gonzalo Gortazar:

* SAYS HE DOES NOT BELIEVE TODAY'S SHARE BUY-BACK PROGRAM WILL BE THE LAST ONE

* SAYS BANK'S BOARD IS RETAINING SOME FLEXIBILITY FOR DIVIDEND POLICY FOR 2023, 2024

* SAYS IT IS MY EXPECTATION THERE WILL BE COMBINATION IN SHAREHOLDER DISTRIBUTION BETWEEN DIVIDEND PAYMENTS AND SHARE BUY-BACKS

* SAYS DOES NOT SEE ANY NEW COST RESTRUCTURING PLAN DURING STRATEGIC PLAN Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Madrid Newsroom)


© Reuters 2022
Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
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Net income 2022 2 431 M 2 529 M 2 529 M
Net Debt 2022 - - -
P/E ratio 2022 9,46x
Yield 2022 6,18%
Capitalization 23 353 M 24 296 M 24 296 M
Capi. / Sales 2022 2,17x
Capi. / Sales 2023 2,06x
Nbr of Employees 46 480
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Chart CAIXABANK, S.A.
Duration : Period :
CaixaBank, S.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends CAIXABANK, S.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
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Mean consensus BUY
Number of Analysts 21
Last Close Price 2,90 €
Average target price 3,64 €
Spread / Average Target 25,4%
EPS Revisions
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Gonzalo Gortázar Rotaeche Chief Executive Officer & Executive Director
Javier Pano Riera Chief Financial Officer
José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche Executive Chairman
Luis Javier Blas Agueros COO & Director-Media & Resources
Manuel Galarza Pont Director-Compliance & Control
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JPMORGAN CHASE & CO.-24.79%349 773
BANK OF AMERICA CORPORATION-20.95%283 361
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED3.86%237 208
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION1.11%175 700
WELLS FARGO & COMPANY-11.13%161 621