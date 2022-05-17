Caixabank's CEO Does Not Believe Today's Share Buy-Back Program Will Be The Last One

May 17 (Reuters) - Chief Executive Officer Of Spain's
Caixabank, Gonzalo Gortazar:
* SAYS HE DOES NOT BELIEVE TODAY'S SHARE BUY-BACK PROGRAM
WILL BE
THE LAST ONE
* SAYS BANK'S BOARD IS RETAINING SOME FLEXIBILITY FOR
DIVIDEND
POLICY FOR 2023, 2024
* SAYS IT IS MY EXPECTATION THERE WILL BE COMBINATION IN
SHAREHOLDER DISTRIBUTION BETWEEN DIVIDEND PAYMENTS AND SHARE
BUY-BACKS
* SAYS DOES NOT SEE ANY NEW COST RESTRUCTURING PLAN DURING
STRATEGIC PLAN
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Further company coverage:
(Reporting By Madrid Newsroom)