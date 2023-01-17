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    CMCL   JE00BF0XVB15

CALEDONIA MINING CORPORATION PLC

(CMCL)
  Report
Delayed Nyse  -  04:00:00 2023-01-13 pm EST
15.44 USD   +5.75%
06:20aCaledonia Mining : Corporate Presentation January 2023
PU
01/16Caledonia Mining Corporation Plc : Notification of relevant change to significant shareholder
GL
01/16Caledonia Mining Corporation Plc : Notification of relevant change to significant shareholder
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Caledonia Mining : Corporate Presentation January 2023

01/17/2023 | 06:20am EST
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Corporate Presentation 2023

CASH GENERATIVE GOLD PRODUCER

FUTURE GROWTH POTENTIAL

DISCLAIMER

THIS PRESENTATION DOES NOT CONSTITUTE, OR FORM PART OF, ANY OFFER TO SELL OR ISSUE OR ANY SOLICITATION OF ANY OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SHARES IN CALEDONIA MINING CORPORATION PLC ("CALEDONIA"), NOR SHALL IT (OR ANY PART OF IT) OR THE FACT OF ITS DISTRIBUTION, FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED ON IN CONNECTION WITH, OR ACT AS AN INDUCEMENT TO ENTER INTO ANY CONTRACT OR AGREEMENT THERETO.

CERTAIN FORWARD-LOOKING STATEMENTS MAY BE CONTAINED IN THE PRESENTATION WHICH INCLUDE, WITHOUT LIMITATION, EXPECTATIONS REGARDING METAL AND OTHER PRICES, ESTIMATES OF PRODUCTION, OPERATING EXPENDITURE, CAPITAL EXPENDITURE AND PROJECTIONS REGARDING THE COMPLETION OF CAPITAL PROJECTS AS WELL AS THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY. ALTHOUGH CALEDONIA BELIEVES THAT THE EXPECTATIONS REFLECTED IN SUCH FORWARD- LOOKING STATEMENTS ARE REASONABLE, NO ASSURANCE CAN BE GIVEN THAT SUCH EXPECTATIONS WILL PROVE TO BE ACCURATE. ACCORDINGLY, RESULTS COULD DIFFER FROM THOSE PROJECTED AS A RESULT OF, AMONG OTHER FACTORS, CHANGES IN ECONOMIC AND MARKET CONDITIONS, CHANGES IN THE REGULATORY ENVIRONMENT AND OTHER BUSINESS AND OPERATIONAL RISKS.

ACCORDINGLY, NEITHER CALEDONIA, NOR ANY OF ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, ADVISERS, ASSOCIATED PERSONS OR SUBSIDIARY UNDERTAKINGS SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY ANY PERSON AS A RESULT OF RELYING UPON THIS PRESENTATION OR ANY FUTURE COMMUNICATIONS IN CONNECTION WITH THIS PRESENTATION AND ANY SUCH LIABILITIES ARE EXPRESSLY DISCLAIMED.

REFER TO THE TECHNICAL REPORTS ENTITLED:

  1. "CALEDONIA MINING CORPORATION PLC NI 43-101 TECHNICAL REPORT ON THE BLANKET GOLD MINE, ZIMBABWE" DATED MAY 17, 2021 PREPARED BY
    MINXCON (PTY) LTD AND FILED BY THE COMPANY ON SEDAR (WWW.SEDAR.COM) ON MAY 26, 2021
  2. "BILBOES GOLD PROJECT FEASIBILITY STUDY" WITH EFFECTIVE DATE DECEMBER 15, 2021 PREPARED BY DRA PROJECTS (PTY) LTD AND FILED BY THE COMPANY ON SEDAR ON JULY 21, 2022; AND
  3. "CALEDONIA MINING CORPORATION PLC UPDATED NI 43-101 MINERAL RESOURCE REPORT ON THE MALIGREEN GOLD PROJECT, ZIMBABWE DATED NOVEMBER 3, 2022 PREPARED BY MINXCON (PTY) LTD AND FILED BY THE COMPANY ON SEDAR ON NOVEMBER 7, 2022,

FOR RESOURCES AND RESERVES AND PLANNED PRODUCTION AS STATED IN THIS PRESENTATION.

MR DANA ROETS (B ENG (MIN.), MBA, PR.ENG., FSAIMM, AMMSA), CHIEF OPERATING OFFICER, IS THE COMPANY'S QUALIFIED PERSON AS DEFINED BY CANADA'S NATIONAL INSTRUMENT 43-101 AND HAS APPROVED ANY SCIENTIFIC OR TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT.

NYSE/AIM/VFEX: CMCL

2

A HIGHLY PROFITABLE, CASH GENERATIVE GOLD PRODUCER WITH A STRONG GROWTH PROFILE

Central Shaft:

Attractive new

Committed to

Significant

acquisitions:

return value

increase

Bilboes, Motapa

to shareholders

in production

& Maligreen

NYSE/AIM/VFEX: CMCL

3

An Overview

  • Established, cash generative gold producer and exploration focused in Zimbabwe
  • Jersey domiciled company; listed on NYSE, AIM & VFEX
  • Significantly increased production at Central Shaft from the Blanket Mine
    • 2022 production of 80,775 ounces

Blanket quarterly production

  • January 2023: completed purchase of Bilboes; 5.12m shares, appr 28.5% of Caledonia's fully diluted equity, and a 1% NSR
    • NI 43-101 compliant M&I resource of 2.56Moz @ 2.26 g/t and an Inferred mineral resource of 577Koz @ 1.89 g/t
  • Nov 2022: purchased Motapa. A large-scale exploration project with excellent geological prospectivity, adjacent to Bilboes
  • Nov 2021: acquired mining claims over Maligreen - contains M&I resource of 442koz at 1.71g/t & inferred resource of 420koz at 2.12g/t

NYSE/AIM/VFEX: CMCL

4

Dividend

COMMITTED TO RETURN MONEY TO SHAREHOLDERS

QUARTERLY DIVIDEND PAYMENTS

16

14

12

DollarsUS

10

6

8

4

2

0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

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Q1

Q2

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Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

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Q4

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022

Quarterly dividend of

US$0.14 (14c)

Dividend yield

4%

*as 12 January 2023

Dividend payer since

2012

104% Increase

in quarterly dividend since October 2019

NYSE/AIM/VFEX: CMCL

5

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Disclaimer

Caledonia Mining Corporation plc published this content on 17 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 January 2023 11:19:03 UTC.


© Publicnow 2023
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Sales 2022 145 M - -
Net income 2022 39,0 M - -
Net cash 2022 10,9 M - -
P/E ratio 2022 -
Yield 2022 3,72%
Capitalization 267 M 267 M -
EV / Sales 2022 1,77x
EV / Sales 2023 1,48x
Nbr of Employees -
Free-Float 91,2%
Chart CALEDONIA MINING CORPORATION PLC
Duration : Period :
Caledonia Mining Corporation Plc Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends CALEDONIA MINING CORPORATION PLC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 2
Last Close Price 15,44 $
Average target price 15,18 $
Spread / Average Target -1,69%
Managers and Directors
John Mark Learmonth Chief Executive Officer & Director
Chester O. Goodburn Chief Financial Officer
Leigh Alan Wilson Chairman
Leonét Steyn Chief Information Officer
Dana Roets Chief Operating Officer & Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
CALEDONIA MINING CORPORATION PLC24.52%267
NEWMONT CORPORATION15.15%43 140
BARRICK GOLD CORPORATION12.45%34 217
AGNICO EAGLE MINES LIMITED7.62%25 523
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.12.19%20 049
POLYUS0.00%16 502