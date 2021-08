CSE Bulletin: Delist - California Gold Mining Inc. (CGM)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 16 août/August 2021) - California Gold Mining Inc. ("California Gold") has announced the completion of the previously announced plan of arrangement (the "Arrangement") under the Business Corporations Act (Ontario) pursuant to which Stratabound Minerals Corp. (“Stratabound”) has acquired all of the issued and outstanding common shares of California Gold. As a result of the Arrangement, California Gold has become an indirect wholly owned subsidiary of Stratabound.

The Arrangement was approved by California Gold Shareholders at a special meeting held on June 29, 2021. The Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) issued a final order approving the Arrangement on July 5, 2021.

The common shares of California Gold will be delisted at market close on August 16, 2021.

For more details see the company press release.

_________________________________

California Gold Mining Inc. ("California Gold") a annoncé la réalisation du plan d'arrangement précédemment annoncé (l'"Arrangement") en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) en vertu duquel Stratabound Minerals Corp. ("Stratabound") a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation de California Gold. Par suite de l'arrangement, California Gold est devenue une filiale en propriété exclusive indirecte de Stratabound.

L'arrangement a été approuvé par les actionnaires de California Gold lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 29 juin 2021. La Cour supérieure de justice de l'Ontario (rôle commercial) a rendu une ordonnance définitive approuvant l'arrangement le 5 juillet 2021.

Les actions ordinaires de California Gold seront radiées de la cote à la clôture du marché le 16 août 2021.

Pour plus de détails, consultez le communiqué de presse de l'entreprise.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 16 août/August 2021 Symbol(s)/Symbole(s): CGM

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com.