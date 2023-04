Camurus : Villkor för teckningsoptioner 2023

regarding subscription for shares in

Terms and conditions for subscription warrants series 2023/2026

2(27)

1. Definitioner / Definitions

I dessa villkor ska följande begrepp ha den innebörd som anges nedan, vilken ska gälla oavsett om de uttrycks som singular eller plural.

Capitalized terms used herein shall have the following meaning, which shall be equally applicable to the singular and plural form of such terms.

"Aktier" avser aktier i Bolaget.

"Shares" means shares in the Company.

"Bankdag" avser en dag (förutom lördag eller söndag) på vilken banker i Sverige i allmänhet är öppna och utför tjänster.

"Banking Day" means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general business in Sweden.

"Bolaget" avser Camurus AB (publ), org.nr. 556667-9105.

"Company" means Camurus AB (publ), Reg. No. 556667-9105.

"Euroclear" avser Euroclear Sweden AB eller motsvarande institut enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

"Euroclear" means Euroclear Sweden AB or a similar account-keeping institution according to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (Sw: Lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, SFS 1998:1479).

"Styrelsen" avser Bolagets styrelse från tid till annan.

"Board" means the board of directors of the Company from time to time.

"Teckning" avser tecknande av Aktier i enlighet med dessa villkor.

"Subscription" means the subscription of Shares pursuant to these terms.

"Teckningskurs" definieras nedan i punkt 4. "Subscription Price" is defined in 4 below.

"Teckningsoption" avser en rätt att teckna nya Aktier i Bolaget mot betalning i enlighet med dessa villkor.

"Warrant" means a right to subscribe for Shares in the Company against payment in accordance with these terms.

"Teckningsoptionsinnehavare" avser innehavare av en Teckningsoption. "Warrant Holder" means a holder of a Warrant.

"Teckningsperioden" definieras nedan i punkt 3.1. "Subscription Period" is defined below in 3.1.