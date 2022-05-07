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    CAPC   GB00B62G9D36

CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC

(CAPC)
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Capco Says Co And Shaftesbury Confirm They Are In Advanced Discussions Regarding Possible All-Share Merger

05/07/2022 | 11:18pm EDT
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May 7 (Reuters) - Capital & Counties Properties PLC :

* BOARDS OF SHAFTESBURY, CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES CONFIRM THEY ARE IN ADVANCED DISCUSSIONS REGARDING POSSIBLE ALL-SHARE MERGER - CAPCO STATEMENT

* UNDER TERMS OF POSSIBLE MERGER, SHAFTESBURY SHAREHOLDERS, EXCLUDING THE SHAFTESBURY SHAREHOLDING OWNED BY CAPCO, WILL OWN 53% OF COMBINED CO - CAPCO STATEMENT

* UNDER TERMS OF POSSIBLE MERGER, CAPCO SHAREHOLDERS WILL OWN 47% OF THE COMBINED COMPANY - CAPCO STATEMENT

* SUBJECT TO FINALISATION OF TERMS, IT IS CURRENTLY ENVISAGED THAT THE POSSIBLE MERGER WILL BE STRUCTURED AS AN ACQUISITION OF SHAFTESBURY BY CAPCO - CAPCO STATEMENT Further company coverage:


© Reuters 2022
Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 3.42% 166.3 Delayed Quote.-1.78%
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Net Debt 2022 679 M 840 M 840 M
P/E ratio 2022 18,0x
Yield 2022 0,86%
Capitalization 1 369 M 1 693 M 1 693 M
EV / Sales 2022 30,1x
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Chart CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC
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Capital & Counties Properties PLC Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC
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