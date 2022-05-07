Capco Says Co And Shaftesbury Confirm They Are In Advanced Discussions Regarding Possible All-Share Merger

May 7 (Reuters) - Capital & Counties Properties PLC
:
* BOARDS OF SHAFTESBURY, CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES
CONFIRM
THEY ARE IN ADVANCED DISCUSSIONS REGARDING POSSIBLE ALL-SHARE
MERGER - CAPCO STATEMENT
* UNDER TERMS OF POSSIBLE MERGER, SHAFTESBURY SHAREHOLDERS,
EXCLUDING THE SHAFTESBURY SHAREHOLDING OWNED BY CAPCO, WILL OWN
53% OF COMBINED CO - CAPCO STATEMENT
* UNDER TERMS OF POSSIBLE MERGER, CAPCO SHAREHOLDERS WILL
OWN 47%
OF THE COMBINED COMPANY - CAPCO STATEMENT
* SUBJECT TO FINALISATION OF TERMS, IT IS CURRENTLY
ENVISAGED THAT
THE POSSIBLE MERGER WILL BE STRUCTURED AS AN ACQUISITION OF
SHAFTESBURY BY CAPCO - CAPCO STATEMENT
Further company coverage: