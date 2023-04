Carnival PLC - Carnival Corporation Purchase of Shares

Carnival Corporation Purchase of Shares

In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) previously announced stock swap program, Carnival Corporation & plc announces that on 13 April 2023, Carnival Corporation purchased 96,484 Carnival plc ordinary shares at a volume weighted average price paid of £6.97 per share. The highest price paid was £7.04 per share and the lowest price paid was £6.90 per share.

The shares will be held by Carnival Corporation in accordance with the terms of the articles of association of Carnival plc and will not carry voting rights for so long as they are held by Carnival Corporation or its subsidiaries. None of the purchased shares will be cancelled or held as treasury shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, a schedule containing detailed information about the individual purchases is set forth below.

Max 7.04 703.800 Min 6.90 689.800 96,484 6.9743 697.4288 Issuer name ISIN Intermediary name Intermediary Code Transaction Date Transaction Time Time Zone Volume Price Currency Platform

Code Transaction reference

number Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 8:35:41 BST 439 6.916 GBP XLON 03034800370TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 9:12:49 BST 526 6.908 GBP XLON 03034971097TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 9:17:44 BST 36 6.904 GBP XLON 03034987775TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 9:17:44 BST 88 6.902 GBP XLON 03034987776TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 9:17:44 BST 127 6.904 GBP XLON 03034987773TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 9:17:44 BST 130 6.904 GBP XLON 03034987774TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 9:17:44 BST 241 6.902 GBP XLON 03034987777TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 9:17:44 BST 244 6.898 GBP XLON 03034987778TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 9:35:36 BST 347 6.91 GBP XLON 03035048449TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 9:38:00 BST 86 6.91 GBP XLON 03035056277TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 9:57:58 BST 341 6.906 GBP XLON 03035120844TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 9:57:58 BST 409 6.904 GBP XLON 03035120848TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 10:21:59 BST 115 6.948 GBP XLON 03035187965TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 10:26:32 BST 118 6.936 GBP XLON 03035199772TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 10:26:32 BST 600 6.938 GBP XLON 03035199774TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 10:26:32 BST 600 6.94 GBP XLON 03035199771TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 10:26:32 BST 696 6.936 GBP XLON 03035199773TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 10:33:23 BST 238 6.928 GBP XLON 03035216995TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 10:40:36 BST 49 6.934 GBP XLON 03035234203TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 10:40:36 BST 200 6.934 GBP XLON 03035234202TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 10:43:11 BST 293 6.926 GBP XLON 03035241237TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 10:43:11 BST 294 6.922 GBP XLON 03035241238TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 11:02:03 BST 470 6.926 GBP XLON 03035289562TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 11:10:48 BST 230 6.924 GBP XLON 03035310802TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 11:10:48 BST 267 6.92 GBP XLON 03035310803TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 11:40:40 BST 255 6.952 GBP XLON 03035388506TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 11:40:46 BST 320 6.948 GBP XLON 03035388797TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 11:45:25 BST 79 6.968 GBP XLON 03035399838TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 11:54:04 BST 44 6.968 GBP XLON 03035419863TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 11:54:04 BST 97 6.968 GBP XLON 03035419864TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 11:54:04 BST 194 6.968 GBP XLON 03035419865TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 11:56:14 BST 108 6.964 GBP XLON 03035425638TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:00:14 BST 50 6.972 GBP XLON 03035433979TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:02:19 BST 53 6.972 GBP XLON 03035438978TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:03:02 BST 76 6.972 GBP XLON 03035441060TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:04:01 BST 79 6.972 GBP XLON 03035443360TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:04:01 BST 186 6.972 GBP XLON 03035443361TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:05:17 BST 833 6.96 GBP XLON 03035446663TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:08:03 BST 334 6.956 GBP XLON 03035453091TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:09:07 BST 111 6.952 GBP XLON 03035455254TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:09:07 BST 244 6.952 GBP XLON 03035455255TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:16:06 BST 9 6.942 GBP XLON 03035472184TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:22:21 BST 221 6.942 GBP XLON 03035487250TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:22:21 BST 234 6.942 GBP XLON 03035487249TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:41:00 BST 685 6.952 GBP XLON 03035541254TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:54:21 BST 14 6.928 GBP XLON 03035577915TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:54:30 BST 223 6.928 GBP XLON 03035578396TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 12:57:28 BST 438 6.922 GBP XLON 03035588098TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:02:47 BST 125 6.916 GBP XLON 03035603599TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:02:47 BST 256 7 GBP XLON 03035603600TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:02:47 BST 321 7 GBP XLON 03035603598TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:05:20 BST 36 6.924 GBP XLON 03035610530TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:05:20 BST 53 6.916 GBP XLON 03035610533TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:05:20 BST 125 6.924 GBP XLON 03035610531TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:05:20 BST 446 6.924 GBP XLON 03035610532TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:10:22 BST 222 6.916 GBP XLON 03035625502TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:14:37 BST 504 6.914 GBP XLON 03035636026TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:17:21 BST 1,014 6.912 GBP XLON 03035643115TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:28:54 BST 27 6.922 GBP XLON 03035685759TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:33:21 BST 366 6.932 GBP XLON 03035702133TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:48:46 BST 15 6.964 GBP XLON 03035746136TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:50:03 BST 254 6.954 GBP XLON 03035749647TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 13:51:46 BST 247 6.944 GBP XLON 03035754801TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:11:40 BST 77 6.948 GBP XLON 03035818682TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:11:40 BST 299 6.948 GBP XLON 03035818681TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:11:47 BST 247 6.94 GBP XLON 03035819326TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:14:20 BST 646 6.936 GBP XLON 03035827671TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:19:03 BST 199 6.956 GBP XLON 03035843386TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:23:07 BST 112 6.958 GBP XLON 03035856114TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:26:02 BST 2,271 6.96 GBP XLON 03035865890TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:28:55 BST 78 6.956 GBP XLON 03035874396TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:29:09 BST 99 6.956 GBP XLON 03035875567TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:29:10 BST 11 6.956 GBP XLON 03035875625TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:29:36 BST 100 6.956 GBP XLON 03035877197TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:29:36 BST 103 6.956 GBP XLON 03035877190TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:29:36 BST 104 6.956 GBP XLON 03035877198TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:29:36 BST 111 6.956 GBP XLON 03035877191TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:29:36 BST 111 6.956 GBP XLON 03035877192TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:29:36 BST 1,732 6.956 GBP XLON 03035877199TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:30:53 BST 150 6.944 GBP XLON 03035884515TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:30:53 BST 150 6.944 GBP XLON 03035884516TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:30:53 BST 150 6.944 GBP XLON 03035884517TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:30:53 BST 150 6.944 GBP XLON 03035884520TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:30:53 BST 716 6.944 GBP XLON 03035884524TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:33:21 BST 306 6.966 GBP XLON 03035895487TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:35:24 BST 1,340 6.99 GBP XLON 03035902070TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:35:29 BST 393 6.976 GBP XLON 03035902315TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:35:29 BST 688 6.974 GBP XLON 03035902298TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:35:36 BST 473 6.972 GBP XLON 03035902635TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:35:55 BST 365 6.96 GBP XLON 03035903650TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:36:16 BST 243 6.956 GBP XLON 03035905052TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:36:30 BST 142 6.94 GBP XLON 03035906073TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:36:30 BST 168 6.94 GBP XLON 03035906072TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:37:36 BST 230 6.952 GBP XLON 03035909707TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:37:36 BST 267 6.952 GBP XLON 03035909708TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:37:55 BST 128 6.938 GBP XLON 03035910858TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:37:55 BST 136 6.938 GBP XLON 03035910859TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:38:19 BST 107 6.96 GBP XLON 03035912260TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:38:19 BST 158 6.96 GBP XLON 03035912259TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:38:24 BST 364 6.956 GBP XLON 03035912458TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:39:06 BST 356 6.976 GBP XLON 03035914382TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:39:40 BST 59 6.984 GBP XLON 03035915835TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:39:40 BST 250 6.984 GBP XLON 03035915834TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:42:47 BST 4 6.962 GBP XLON 03035925017TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:42:47 BST 122 6.964 GBP XLON 03035925016TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:42:47 BST 150 6.962 GBP XLON 03035925018TRLO1

Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:42:47 BST 150 6.962 GBP XLON 03035925019TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:42:47 BST 202 6.964 GBP XLON 03035925015TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:42:51 BST 27 6.962 GBP XLON 03035925201TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:42:54 BST 67 6.962 GBP XLON 03035925308TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:43:04 BST 1 6.958 GBP XLON 03035925609TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:43:04 BST 245 6.958 GBP XLON 03035925608TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:44:00 BST 45 6.982 GBP XLON 03035928155TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:44:00 BST 111 6.982 GBP XLON 03035928154TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:44:00 BST 151 6.982 GBP XLON 03035928152TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:44:07 BST 13 6.978 GBP XLON 03035928491TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:44:07 BST 53 6.978 GBP XLON 03035928500TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:44:07 BST 224 7 GBP XLON 03035928498TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:44:34 BST 318 7 GBP XLON 03035929925TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:45:57 BST 336 6.958 GBP XLON 03035934009TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:48:41 BST 37 6.99 GBP XLON 03035942923TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:48:42 BST 577 6.99 GBP XLON 03035942985TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:49:01 BST 14 6.998 GBP XLON 03035944091TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:49:01 BST 110 6.998 GBP XLON 03035944090TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:49:01 BST 173 6.998 GBP XLON 03035944089TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:49:05 BST 14 6.994 GBP XLON 03035944361TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:49:05 BST 150 6.994 GBP XLON 03035944359TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:49:05 BST 150 6.994 GBP XLON 03035944360TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:50:20 BST 50 7 GBP XLON 03035948866TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:50:20 BST 150 7 GBP XLON 03035948867TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:50:20 BST 209 7.014 GBP XLON 03035948869TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:50:58 BST 91 6.998 GBP XLON 03035950725TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:50:58 BST 154 6.998 GBP XLON 03035950726TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:51:08 BST 82 6.994 GBP XLON 03035951556TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:51:08 BST 163 6.994 GBP XLON 03035951558TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:51:08 BST 239 6.994 GBP XLON 03035951557TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:51:57 BST 246 6.986 GBP XLON 03035956254TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:52:32 BST 111 6.996 GBP XLON 03035958388TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:52:32 BST 836 6.996 GBP XLON 03035958393TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:53:47 BST 130 6.988 GBP XLON 03035962616TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:53:47 BST 303 6.988 GBP XLON 03035962617TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:55:14 BST 107 6.994 GBP XLON 03035968922TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:55:14 BST 150 6.994 GBP XLON 03035968920TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:55:14 BST 150 6.994 GBP XLON 03035968921TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:57:26 BST 51 6.99 GBP XLON 03035982081TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:57:26 BST 213 6.99 GBP XLON 03035982080TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:57:45 BST 95 6.986 GBP XLON 03035983320TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:57:45 BST 99 6.984 GBP XLON 03035983322TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:57:45 BST 108 6.984 GBP XLON 03035983321TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:57:45 BST 108 6.984 GBP XLON 03035983325TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:57:45 BST 111 6.984 GBP XLON 03035983323TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:57:45 BST 131 6.984 GBP XLON 03035983324TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:57:45 BST 250 6.986 GBP XLON 03035983319TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:57:54 BST 410 6.976 GBP XLON 03035983890TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:59:02 BST 223 6.954 GBP XLON 03035989020TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:59:02 BST 257 6.954 GBP XLON 03035989021TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 14:59:49 BST 29 6.966 GBP XLON 03035992242TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:01:05 BST 99 6.956 GBP XLON 03035997867TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:01:05 BST 1,469 6.956 GBP XLON 03035997868TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:02:10 BST 150 6.97 GBP XLON 03036002503TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:02:10 BST 150 6.97 GBP XLON 03036002509TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:02:10 BST 251 6.97 GBP XLON 03036002513TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:03:16 BST 60 6.966 GBP XLON 03036007075TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:03:16 BST 250 6.966 GBP XLON 03036007071TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:03:55 BST 404 6.954 GBP XLON 03036009398TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:10:25 BST 10 6.954 GBP XLON 03036032018TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:10:25 BST 202 6.954 GBP XLON 03036032017TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:10:25 BST 411 6.954 GBP XLON 03036032016TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:19:25 BST 150 6.976 GBP XLON 03036072294TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:19:25 BST 759 6.976 GBP XLON 03036072296TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:19:25 BST 1,000 6.976 GBP XLON 03036072295TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:20:51 BST 101 6.98 GBP XLON 03036078731TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:20:51 BST 150 6.976 GBP XLON 03036078735TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:20:51 BST 207 6.976 GBP XLON 03036078734TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:20:51 BST 212 6.98 GBP XLON 03036078733TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:20:51 BST 250 6.98 GBP XLON 03036078732TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:21:31 BST 9 6.976 GBP XLON 03036082045TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:21:31 BST 18 6.976 GBP XLON 03036082042TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:21:31 BST 342 6.972 GBP XLON 03036082050TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:22:52 BST 98 6.962 GBP XLON 03036087846TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:22:52 BST 160 6.962 GBP XLON 03036087845TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:22:56 BST 108 6.958 GBP XLON 03036088061TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:22:56 BST 150 6.958 GBP XLON 03036088060TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:26:03 BST 58 6.974 GBP XLON 03036103019TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:26:03 BST 230 6.97 GBP XLON 03036103020TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:26:03 BST 250 6.974 GBP XLON 03036103018TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:27:42 BST 448 6.976 GBP XLON 03036111860TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:31:41 BST 255 6.984 GBP XLON 03036130169TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:31:51 BST 398 6.98 GBP XLON 03036130917TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:32:21 BST 425 6.974 GBP XLON 03036133658TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:34:28 BST 1,829 6.972 GBP XLON 03036146339TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:35:50 BST 26 6.988 GBP XLON 03036152870TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:35:50 BST 167 6.988 GBP XLON 03036152873TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:35:50 BST 250 6.988 GBP XLON 03036152871TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:35:50 BST 250 6.988 GBP XLON 03036152872TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:36:00 BST 64 6.986 GBP XLON 03036153597TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:36:00 BST 392 6.986 GBP XLON 03036153598TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:36:16 BST 177 6.976 GBP XLON 03036154932TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:36:21 BST 184 6.976 GBP XLON 03036155364TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:38:06 BST 34 7. GBP XLON 03036164137TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:38:06 BST 229 7. GBP XLON 03036164136TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:38:51 BST 547 6.996 GBP XLON 03036167526TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:42:39 BST 120 6.986 GBP XLON 03036186858TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:42:39 BST 144 6.986 GBP XLON 03036186859TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:43:46 BST 314 7.01 GBP XLON 03036192479TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:44:20 BST 575 7.02 GBP XLON 03036195156TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:45:56 BST 332 7.018 GBP XLON 03036204234TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:45:59 BST 303 7.012 GBP XLON 03036204549TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:45:59 BST 327 7.016 GBP XLON 03036204547TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:48:25 BST 167 7.004 GBP XLON 03036219239TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:48:25 BST 268 7.004 GBP XLON 03036219240TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:54:36 BST 300 7.038 GBP XLON 03036267129TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:54:36 BST 1,041 7.036 GBP XLON 03036267134TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:56:10 BST 36 7.032 GBP XLON 03036278191TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:56:10 BST 387 7.032 GBP XLON 03036278192TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:56:34 BST 78 7.028 GBP XLON 03036281715TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/13/2023 15:56:34 BST 110 7.028 GBP XLON 03036281721TRLO1