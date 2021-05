Caterpillar Inc. : Files Form 10-Q FQE 31 March -28

A signed original of this written statement required by Section 906 has been provided to Caterpillar Inc. and will be retained by Caterpillar Inc. and furnished to the Securities and Exchange Commission or its staff upon request. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichier PDF dépôt réglementaire Document : Caterpillar Inc.: Files Form 10-Q FQE 31 March 2021

=------------------------------------------------------------------------------ Langue : Français Entreprise : Caterpillar Inc. 510 Lake Cook Road, Suite 100 60015 Deerfield, Illinois États-Unis Téléphone : 224-551-4000 Internet : www.caterpillar.com ISIN : US1491231015 Ticker Euronext : CATR Catégorie AMF : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats EQS News ID : 1196129 Fin du communiqué EQS News-Service =------------------------------------------------------------------------------------

1196129 13-Mai-2021 CET/CEST

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 19:45 ET (23:45 GMT)