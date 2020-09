Cell Impact : Nowogen Technology lägger order på produktion av flödesplattor 0 09/02/2020 | 10:10am EDT Send by mail :

Nowogen Technology lägger order på produktion av flödesplattor Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) har fått en order värd 1,5 MSEK av Nowogen Technology för prototyptillverkning av flödesplattor. Ordern följer på en tidigare verktygs- och utvecklingsorder som Cell Impact fick i november 2018. Leverans är planerad att starta under fjärde kvartalet 2020 och slutföras under första kvartalet 2021. Nowogen är en tillverkare av stackar till bränsleceller och har sitt huvudkontor i Peking samt tre produktionsenheter i Kina. Sedan de grundandes 2010, har Nowogen fokuserat på R&D och produktion av stackar med hög kvalité, och de är idag en av Kinas ledande leverantörer. - Kina är ett land som genomför betydande investeringar i vätgas till stöd för omvandlingen till ett mer hållbart samhälle. Cell Impact ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Nowogen och att stödja dem i deras tillväxt. Vi gör bedömningen att det finns goda möjligheter till framtida ordrar när denna beställning är färdiglevererad och utvärderad, säger Pär Teike, vd på Cell Impact. Den här ordern drar fördel av ny utrustning för kvalitetskontroll för högvolymproduktion som Cell Impact kommer att installera i sina nya produktionslokaler under hösten. Om Cell Impact Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se. Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Original document