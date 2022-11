CELLULARLINE S.P.A.: Comunicazione acquisto azioni proprie

Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound, Interphone, Nova, Skross e Coverlab, l'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet. Il Gruppo si pone come punto di riferimento tecnologico e creativo negli accessori per dispositivi multimediali con l'obiettivo di offrire agli utilizzatori un accessorio con prestazioni eccellenti, facilità d'uso e unicità esperienziale. Il Gruppo impiega oggi circa 250 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.

PRESS RELEASE

CELLULARLINE S.P.A.: DISCLOSURE ON THE PURCHASE OF TREASURY SHARES

Reggio Emilia, 15 November 2022 - Cellularline S.p.A. ("Cellularline" or "Issuer") announces that it has purchased, on Euronext STAR Milan, organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., in the period between 7 November 2022 and 11 November 2022, n. 3,000 ordinary treasury shares (ISIN: IT0005244618) at the average weighted price of Euro 3,10653, for a total value of Euro 9.319,59

These transactions were carried out as part of the authorisation to purchase treasury shares resolved by the Shareholders' Meeting of the Issuer on 27 April 2022.

A summary is provided below of the purchases made, in the period indicated, of Cellularline ordinary shares on a daily basis and in detailed form:

DATE PURCHASE - NO. QUANTITY AVERAGE VALUE SALE TRANSACTIONS PRICE 10 November 2022 A 5 3.000 3.10653 9.319,59

The purchases were made through Intesa Sanpaolo, as an intermediary appointed to execute, in full independence, the buy-back program on behalf of the Company.

As of today's date, Cellularline directly holds 1,010,298 treasury shares, equal to 4.6199% of the share capital with voting rights.

Cellularline S.p.A., founded in Reggio Emilia in 1990, with the brands Cellularline, AQL, MusicSound, Interphone, Nova, Skross and Coverlab, is the leading company in the sector of accessories for smartphones and tablets. The Group is a technological and creative reference point for accessories for multimedia devices and strives to provide users with products which distinguish themselves in virtue of their outstanding performance, ease of use and experiential uniqueness. Today the Group employs approximately 250 members of staff. Cellularline brand products are sold in over 60 countries.