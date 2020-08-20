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CEMAS DOKUM SANAYI AS

(CEMAS)
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Cemas Dokum Sanayi : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

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08/20/2020 | 09:29am EDT

Yönetim Kurulumuz 20.08.2020 tarih ve 2020/016 sayılı kararı ile;

1-Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.-TL'den (BeşyüzmilyonTürkLirası) 1500.000.000.-TLye (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanın 2020-2024 yılları için (5 yıl süre ile) geçerli olmasına,

2-Esas Sözleşmemizin 'Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak tadil edilmesine,

3-Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar vermiştir.

Disclaimer

Cemas Dokum Sanayi AS published this content on 20 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 August 2020 13:28:03 UTC
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Sales 2019 145 M 19,8 M 19,8 M
Net income 2019 -18,2 M -2,48 M -2,48 M
Net Debt 2019 103 M 14,0 M 14,0 M
P/E ratio 2019 -19,7x
Yield 2019 -
Capitalization 768 M 105 M 105 M
EV / Sales 2018 2,03x
EV / Sales 2019 3,18x
Nbr of Employees 403
Free-Float 74,0%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Huseyin Ozel General Manager
Riza Kutlu Isik Chairman
Nihat Ikiz Director-Finance & Head-Financial Affairs
Ugur Isik Vice Chairman
Sirri Gökçen Odyak Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
CEMAS DOKUM SANAYI AS105
NUCOR-18.64%13 824
POSCO-15.01%13 571
ARCELORMITTAL-35.10%13 205
NIPPON STEEL CORPORATION-38.45%8 864
TATA STEEL LIMITED-8.52%6 561
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