Cemas Dokum Sanayi : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yönetim Kurulumuz 20.08.2020 tarih ve 2020/016 sayılı kararı ile;

1-Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.-TL'den (BeşyüzmilyonTürkLirası) 1500.000.000.-TLye (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanın 2020-2024 yılları için (5 yıl süre ile) geçerli olmasına,

2-Esas Sözleşmemizin 'Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak tadil edilmesine,

3-Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar vermiştir.