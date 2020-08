Cementos Argos S A : Conferencia 2T20 0 08/19/2020 | 04:52am EDT Send by mail :

Indira Díaz Buenos días a todos, y gracias por unirse a nosotros hoy. mi nombre es Indira Díaz, Directora de Relación con Inversionistas de Cementos Argos, y les doy la bienvenida a nuestra publicación de resultados del segundo trimestre. En la llamada de hoy, están Juan Esteban Calle nuestro CEO, Carlos Yusty nuestro CFO, Maria Isabel Echeverri la VP de Asuntos Legales, Bill Wagner el VP de la división de Estados Unidos, Tomás Restrepo el VP de la división de Colombia y Camilo Restrepo el VP de la División Caribe y Centroamérica. Tenga en cuenta que ciertas declaraciones proyecciones e información durante la llamada o en los informes y presentación cargados en www.argos.co/ir, están relacionados con Cementos Argos SA y sus subsidiarias, las cuales se basan en el conocimiento de hechos actuales, expectativas, circunstancias y supuestos de eventos futuros. Varios factores pueden hacer que los resultados, el desempeño o los logros futuros de Argos difieran de los expresados en este documento. Las declaraciones acerca de proyecciones se realizan a la fecha y Argos no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones en el futuro como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otro factor. Hoy, después de los comentarios iniciales, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta, levante la mano presionando el icono en la parte inferior de la pantalla en cualquier momento durante la conferencia. Grabaremos esta sesión de preguntas y respuestas y la subiremos a nuestra página web. Ahora es un placer para mí pasar la llamada al Sr. Calle. Juan Esteban Calle Gracias Indira y buenos días a todos. Últimos Desarrollos El segundo trimestre de 2020 mostró resultados positivos, a pesar de las difíciles condiciones del mercado. Estos resultados fueron impulsados principalmente por el firme compromiso de nuestros empleados en la implementación de los protocolos de salud y seguridad y las iniciativas de ahorro contenidas en RESET, junto con la dinámica de mercado mejor a la esperada, particularmente en Estados Unidos y algunos de nuestros mercados en el Caribe. RESET obtuvo notables resultados durante el trimestre. En la dimensión de Salud y Seguridad, pudimos reiniciar con seguridad nuestra operación en Colombia, así como en los países de Centroamérica y el Caribe donde se implementaron medidas de cuarentena. El negocio en Estados Unidos continuó operando con estrictos protocolos de bioseguridad, protegiendo el bienestar de nuestros empleados y de todos los actores involucrados en nuestra cadena de producción. En la dimensión de Liquidez, la compañía cerró con una posición de caja récord de 940 mil millones de pesos al 30 de junio, debido al éxito de nuestras iniciativas de ahorro y al estricto control de caja. Durante el trimestre logramos captar ahorros por alrededor de 71 millones de dólares, de los cuales 30 millones fueron relacionados a costos laborales, 23 millones a mantenimiento y 18 millones de otros costos. El objetivo total de ahorro durante 2020 se sitúa en 94 millones de dólares, quedando un remanente de 23 millones de dólares por captar durante el tercer y cuarto trimestre del año. Script Llamada de Resultados 2T20 Por el lado de la deuda, la compañía logró con éxito la negociación del waiver del covenant, estableciendo un nuevo umbral para el ratio Deuda Neta a Ebitda más Dividendos que está significativamente por encima de las expectativas de la compañía con respecto al desempeño del año en curso. El nuevo umbral del ratio se fijó en 6,5 veces hasta diciembre de 2020, descendiendo gradualmente desde allí hasta 4 veces en diciembre de 2021. Esta negociación es una prueba importante del apoyo de los prestamistas de la empresa, así como de su confianza en la gerencia y la estrategia implementada durante la crisis actual. En cuanto a la dimensión de Excelencia Operacional, la empresa continúa mejorando exitosamente la eficiencia de sus procesos de fabricación y distribución para asegurar la entrega de nuestros productos y servicios en las condiciones actuales del mercado, mientras se logran todos los ahorros contenidos en RESET. Se han implementado iniciativas adicionales mediante el uso de análisis de datos e inteligencia artificial para asegurar la combinación óptima de activos en las operaciones de concreto y cemento, con base en datos históricos de cada una de nuestras plantas, con el objetivo de obtener productos de alta calidad con la combinación más eficiente de energéticos y materias primas. Los logros de RESET han estado acompañados de una evolución positiva de los mercados donde opera Argos. A la fecha de este informe, todas nuestras plantas de cemento y la mayoría de nuestras plantas de concreto se encuentran en operación y la demanda continúa mostrando una tendencia de recuperación positiva en aquellos países donde se presentaron paradas de producción. Estados Unidos sigue mostrando un desempeño resiliente en términos de volúmenes, a pesar de la evolución de la pandemia en estados como Texas y Florida. Colombia, por su parte, ha presentado una recuperación sostenida desde abril, cuando la medida de cuarentena tuvo su mayor impacto en el mercado local. Las estadísticas de consumo local de cemento presentadas por el DANE en mayo y junio han evidenciado un crecimiento del mercado de 191% y 28% respectivamente frente al mes anterior, lo que marca claramente una tendencia positiva en el país, a pesar de que el consumo mensual aún sigue siendo más bajo que el año anterior. En el Caribe y Centroamérica, países como Honduras y República Dominicana ya han recuperado el 100% de su consumo local de cemento, alcanzando un récord en junio que de hecho es superior al mismo mes del año anterior. Panamá ha levantado parcialmente las medidas restrictivas para la construcción y las ventas minoristas, lo que nos permite reiniciar nuestra planta y mejorar nuestros volúmenes mensuales. Haití, por su parte, continúa funcionando en condiciones regulares, con mejoras tanto en volúmenes como en precios durante el año en curso. Resultados Consolidados Ahora, pasando a nuestros resultados consolidados, me gustaría comenzar aclarando que todos los cambios porcentuales en los despachos de concreto premezclado y el EBITDA se calculan con base en los números proforma de 2019 y 2020, que excluyen para 2019 las operaciones desinvertidas de concreto en la región de Estados Unidos en ese año, y el impacto de las ventas de nuestra participación en Omya y Cartón de Colombia. Los despachos de cemento alcanzaron 3,2 millones de toneladas durante el segundo trimestre de 2020, disminuyendo un 23,3 por ciento en comparación con el mismo trimestre de 2019, y los despachos de concreto premezclado alcanzaron los 2,0 millones de metros cúbicos, registrando una disminución del 18,8 por ciento en términos comparables. Script Llamada de Resultados 2T20 Estos resultados se vieron afectados principalmente por las medidas de aislamiento presentadas durante abril en Colombia y algunos países del Caribe y Centroamérica, y la recuperación gradual de estos mercados durante los meses posteriores. Los ingresos cerraron en 2,1 billones de pesos, con una disminución de 9,1 por ciento interanual, impulsados por una combinación de menores volúmenes y la devaluación del peso colombiano. El EBITDA, por su parte, fue de 414 mil millones de pesos, disminuyendo 6.4 por ciento en términos comparables, como resultado de los ahorros implementados dentro de RESET. Para el primer semestre del año nuestro EBITDA consolidado fue de 757 mil millones de pesos, disminuyendo 4% versus el año pasado. Regional USA Juan Esteban Calle Ahora, para comenzar con nuestros resultados en cada región, me gustaría invitar a Bill a explicar el desempeño del negocio en los Estados Unidos y nuestra visión del mercado. Bill Wagner Gracias Juan y buenos días a todos. Durante el segundo trimestre de 2020, obtuvimos mejores resultados de lo que anticipamos inicialmente. Como todos sabemos, la pandemia de COVID-19 golpeó al final del primer trimestre y comenzamos a prepararnos para algunos impactos económicos. Afortunadamente, fuimos considerados un negocio esencial aquí en Estados Unidos, y casi todos nuestros mercados pudieron continuar operando sin interrupciones. Los despachos de cemento registraron una disminución de volumen de 5.8% con respecto al año pasado, principalmente causado por menores volúmenes en el Nordeste debido a las estrictas medidas de cuarentena por el COVID-19, en comparación con el resto del país de abril a junio. Los volúmenes se vieron afectados por condiciones climáticas adversas que afectaron a los clientes de concreto premezclado principalmente en las Carolinas y Georgia. Los volúmenes sufrieron otro golpe por la reducción de la demanda del segmento mayorista y los clientes de terceros en Texas. El volumen de Concreto presentó un aumento de 2.8% en términos comparables con respecto al segundo trimestre de 2019. Para esta comparación, hemos excluido el volumen de las operaciones de concreto vendidas a fines de 2019. Nuestros resultados de concreto son un reflejo de la fuerte cola de pedidos que teníamos al entrar en el segundo trimestre de 2020. Hemos tenido la suerte de mantener condiciones positivas en la industria de la construcción de EE. UU. a través de la pandemia hasta ahora, pero aún esperamos que ocurra una desaceleración, antes del final del año. Con respecto a nuestros precios, hemos visto un aumento de 1.7% en cemento y 0.2% en concreto en comparación con el primer trimestre de 2020. Las mejoras de precios en comparación con el último trimestre fueron impulsadas principalmente por nuestra zona Centro Sur. A pesar de la disminución del volumen de cemento, la región registró un incremento de 2.3% en el EBITDA año a año en términos comparables, al excluir el EBITDA generado por las plantas de concreto premezclado Script Llamada de Resultados 2T20 desinvertidas en 2019. Este resultado positivo se logró mediante la implementación de eficiencias que han resultado en ahorros de 18 millones de dólares en costos y 4 millones de dólares en gastos de administración y ventas. Por el lado de los costos, las eficiencias provienen de los costos laborales, fletes, combustibles y mantenimiento; mientras que las eficiencias de gastos de administración y ventas se relacionaron principalmente con los gastos laborales. Si bien algunos de estos ahorros fueron impulsados por el mercado (por ejemplo, la disminución en los costos de combustible, que se generó por un menor precio del petróleo), la mayoría se debió a nuestra capacidad para adaptarnos rápidamente a las nuevas condiciones globales, y en ese sentido esperamos estas eficiencias se mantengan en los próximos trimestres. La evolución de algunos indicadores macroeconómicos como la tasa de desempleo, que ha disminuido constantemente desde abril durante dos meses seguidos, indica que las implicaciones del brote de coronavirus pueden no ser tan graves como anticipaba el mercado a principios de este año. Más concretamente, el repunte de algunos indicadores durante mayo y junio ligados a la actividad Residencial, como las Iniciaciones de Vivienda y las Ventas Residenciales, sumado a las bajas tasas de interés para hipotecas disponibles en el mercado, dan algunos indicios de que las Ventas Residenciales pueden experimentar un comportamiento positivo durante los próximos meses de 2020. En el lado de la construcción comercial, la desaceleración resaltada por el "Architectural Billings Index" junto con el Índice Dodge Momentum, brindan indicios sobre un posible ajuste en este segmento durante los próximos meses de 2020. La construcción civil y de infraestructura puede experimentar un deterioro limitado como lo destacó el indicador de gasto público. Para este segmento podría haber buenas noticias en la forma de un paquete de infraestructura de ayuda del Gobierno Federal, que surja en forma de un nuevo proyecto de ley aprobado por el Congreso o alguna forma de renovación del "Fast Act". En cuanto a las expectativas del mercado, seguimos siendo cautelosos sobre las perspectivas a corto plazo de la economía estadounidense y el sector de la construcción. Dados los diversos indicadores económicos y de la industria, además de la retroalimentación del mercado, sería realista esperar una desaceleración en los volúmenes en los próximos trimestres. Juan Esteban Calle Gracias Bill. Me gustaría resaltar una vez más los excelentes resultados de la región de EE. UU., en consistencia con nuestras pautas de reformar rápidamente nuestra estructura de costos para ajustarnos a la nueva dinámica del mercado. Regional Colombia Pasando a Colombia, quiero resaltar el hecho de que nuestros precios continúan exhibiendo mejoras frente al mismo trimestre del año pasado, incluso en un escenario de recuperación del mercado que aún no ha alcanzado todo su potencial. Tomás ahora proporcionará color adicional en esta región. Tomás Restrepo Gracias Juan y buenos días. Script Llamada de Resultados 2T20 Seguimos concentrando nuestros esfuerzos en mantener un desempeño de precios sólido, consistente con nuestra estrategia de valor agregado, incluso en medio de un mercado que aún presenta volúmenes afectados por la evolución de la pandemia. El resultado de esta estrategia fue favorable, resultando en un incremento de precio de 11.2% en cemento y 5.6% en concreto premezclado versus el mismo trimestre del año pasado, demostrando la capacidad de Argos para realizar exitosamente en actividades que tienden al desarrollo de una dinámica de mercado saludable en el mercado colombiano. Como se mencionó anteriormente, la demanda local de cemento y concreto se vio fuertemente afectada por las medidas de cuarentena decretadas durante abril, terminando en una disminución año a año de 46.5% y 55.8% de despachos de cemento y concreto premezclado respectivamente durante el segundo trimestre. Los ingresos, en línea con la disminución del volumen, registraron una reducción interanual durante el trimestre de 44,2%, generando una caída del 61,9% del EBITDA en ese mismo período. El EBITDA, fue impactado positivamente por los ahorros obtenidos dentro de la regional, los cuales representaron 28 Millones de dólares, provenientes de 24 Millones de dólares en eficiencias de costos y 4 Millones de dólares en ahorros de gastos de administración y ventas. Estas eficiencias fueron generadas principalmente por la estrategia implementada para reiniciar nuestras plantas una vez levantada la medida de cuarentena en el país, con el objetivo de optimizar los costos laborales, energéticos y otros costos de producción. Es importante resaltar que, con la progresiva recuperación de la demanda en el mercado, nuestros volúmenes en junio ya estaban cerca del 80% de la demanda promedio durante los meses previos a la pandemia, y el EBITDA de la región fue 15% superior al resultado en el mismo mes de 2019. La dinámica del mercado dentro del país ha evolucionado a un ritmo más rápido de lo esperado inicialmente, pero aún no se ha recuperado totalmente. Esto se debe en parte a las restricciones que aún tiene el país en algunos sectores económicos y en la movilidad de las personas, derivadas de que aún no se ha controlado la curva de contagio del COVID. Esperamos que esta situación se mantenga al menos durante el tercer trimestre del año, mientras se espera que ocurra el nivel más alto de la curva de contagio. Nuestra respuesta a las restricciones existentes se ha centrado en la digitalización de todos los procesos relacionados con el frente comercial, lo cual se puede evidenciar en la evolución de la adopción de Argos One, capturando un récord de 72.5% y 49.1% de los despachos de cemento y concreto premezclado respectivamente durante junio de 2020. En cuanto al frente competitivo, hemos enfocado nuestra estrategia en reducir costos y brindar productos de valor agregado a nuestros clientes. Proyectos como el aumento del 10% de capacidad de la planta de Cartagena, que se lleva a cabo desde el año pasado con un costo marginal, junto con la exitosa comercialización de nuestro Cemento Verde, alcanzando una producción de 70 mil toneladas durante el segundo trimestre, respaldan esta estrategia. En el segmento Residencial, las ventas de viviendas nuevas durante junio aumentaron 60% frente a mayo de 2020, pero aún permanecen 13% por debajo de las ventas del mismo mes durante 2019. Para impulsar este sector, que se espera tenga el mayor impacto como consecuencia de la crisis de salud, el gobierno ha anunciado recientemente un subsidio a 200.000 viviendas, dividido en partes iguales entre vivienda VIS y no VIS, que se espera tenga un impacto positivo en las ventas residenciales en el mediano plazo. En el frente de Infraestructura, el gobierno ha anunciado que alrededor del 90% de todos los sitios de construcción relacionados con este sector ya han sido reactivados en el país, en línea con nuestras expectativas de buen desempeño del sector durante el presente año. El gobierno también ha anunciado los Script Llamada de Resultados 2T20 proyectos de infraestructura 5G con una inversión estimada de 20 billones de pesos en el primer paquete de concesiones a adjudicar, que podría iniciar su proceso de estructuración a principios de 2021. Juan Esteban Calle Gracias Tomás. También me gustaría destacar la tendencia de evolución positiva en el mercado colombiano, que durante junio experimentó una recuperación del 92% con respecto a los volúmenes de junio de 2019, creando un entorno positivo para continuar implementando nuestra estrategia de valor agregado hacia nuestros clientes. Regional Caribe y Centroamérica Pasando al Caribe y Centroamérica, me gustaría destacar que a pesar de que Panamá, una de nuestras operaciones más grandes en la región, estuvo cerrada durante todo abril y mayo, la región experimentó afectaciones menores en términos de margen EBITDA. Camilo brindará más información sobre el desempeño del Regional. Camilo Restrepo Gracias Juan y buenos días a todos. El segundo trimestre de 2020 estuvo enmarcado por medidas de cuarentena en la mayoría de los países de la región durante comienzos de abril, y la posterior apertura y recuperación gradual de todas las economías locales donde tenemos presencia. Estas medidas de cuarentena resultaron en una disminución de volumen de despachos de cemento y concreto premezclado año a año de 23.9% y 90.6% respectivamente, afectado principalmente por Panamá que solo inició su reapertura parcial en las primeras semanas de junio. Me gustaría resaltar que, a pesar de las cuarentenas muy restrictivas implementadas al inicio del trimestre, el ritmo de recuperación que han experimentado la mayoría de los países de la región es notable, al punto que algunos de ellos exhiben volúmenes durante junio de 2020 que son superiores a los volúmenes de junio de 2019. Este es el caso de países como Honduras, República Dominicana, Puerto Rico y la Guayana Francesa. En Honduras, el volumen experimentado durante junio de 2020 supera en 7% al observado el año pasado, alentado por el hecho de que el mercado total dentro del país experimentó un aumento durante el mes, como muestra de positivismo y confianza del consumidor. Este fue también el caso de República Dominicana, que experimentó un incremento en los volúmenes mensuales de junio de 16% interanual, alentado por la necesidad del consumidor de recuperar los volúmenes que se perdieron durante las primeras semanas del trimestre. Es importante mencionar que, en estos dos países, así como en Panamá, el segmento de infraestructura aún no se encuentra totalmente recuperado, lo que implica que estos volúmenes mensuales aún no han alcanzado todo su potencial. Los ingresos y el EBITDA, en línea con la disminución del volumen, cayeron año a año 38,8% y 40,6% respectivamente, en comparación con el mismo trimestre de 2019. Esta contracción similar de los ingresos y el EBITDA llevó a un margen EBITDA durante el trimestre de 26,5%, registrando una pequeña disminución, debido a todas las medidas de reducción de costos y gastos y eficiencias generadas, frente al 27,3% observado en el segundo trimestre de 2019, que se considera positivo dadas las condiciones actuales del mercado. Script Llamada de Resultados 2T20 La estabilidad del margen estuvo liderada por el desempeño de algunos de los países de la región, como Haití, que experimentó durante el trimestre un aumento del 5,3% en volumen y un aumento del 9,7% en precios con respecto al mismo trimestre del año pasado. La recuperación de volumen de otros países como Honduras y República Dominicana, junto con la recuperación de volumen de 65% de Panamá en junio en comparación con junio de 2019, y la mayor proporción de cemento en sacos en Panamá, también contribuyeron a la estabilidad del margen EBITDA. La Regional Caribe y Centroamérica también tuvo importantes ahorros de 10 millones de dólares durante el trimestre, obtenidos por eficiencias en costos de 6 millones de dólares, producto de mejores precios en combustibles como pet coke, precios de energía y gastos de mantenimiento; y 4 millones de dólares en gastos de administración y ventas. En cuanto a las perspectivas de corto plazo, nos mantenemos cautelosamente optimistas sobre el desempeño de la segunda mitad del año, basándonos en la evolución positiva que hemos visto tras el levantamiento de las medidas de bloqueo, pero reconociendo también el hecho de que estas economías tienen menos recursos públicos disponibles para impulsar proyectos de infraestructura local que pongan en marcha las economías, si el impacto a medio plazo de la pandemia resulta en un deterioro significativo de sus indicadores macroeconómicos. Juan Esteban Calle Gracias Camilo. Me gustaría referirme ahora a nuestro Balance General. El ratio deuda neta a EBITDA, que ahora incluye el efecto de la NIIF 16 tanto en el EBITDA como en la deuda neta, cerró durante el segundo trimestre en 4,35 veces. Este resultado refleja nuestra disciplinada estrategia de ahorro y conservación de efectivo, que terminó en una posición de caja récord al final del trimestre, con una cantidad de deuda neta similar a la discutida en nuestra última llamada de resultados. Adicionalmente, nuestro costo promedio de deuda ha disminuido significativamente debido a que la Libor y el Índice de Precios al Consumidor de Colombia disminuyeron durante los últimos meses como resultado de la crisis, terminando en una reducción de 15 mil millones de pesos en gastos financieros en comparación con el mismo trimestre del año pasado, incluso en un escenario de mayor deuda bruta. En cuanto al guidance de EBITDA, y dado el alto grado de incertidumbre sobre cómo evolucionará esta situación en nuestros mercados, hemos decidido evitar dar más detalles sobre cómo esperamos que cierre este año. Seguimos comprometidos con la salud y seguridad de todos los actores involucrados en nuestra cadena productiva, así como con los ahorros y eficiencias que permitirán a nuestra empresa mantenerse competitiva en un mercado en constante cambio. Gracias a todos por su atención. Indira, podemos continuar con la sección de preguntas y respuestas. Script Llamada de Resultados 2T20 Preguntas y Respuestas Indira Díaz Gracias, Juan. (Instrucciones) La primera pregunta que tenemos es de Juliana Aguilar de Bancolombia. Juliana Aguilar Vargas Hola. Buenos días. ¿Me están escuchando? Indira Díaz Sí, te escuchamos, Juliana. Gracias. Juliana Aguilar Vargas Bueno. Muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera se refiere a los volúmenes de cemento en Colombia, que en junio fueron significativamente superiores a los de mayo. ¿Creen que parte de la recuperación está relacionada con la demanda represada de abril y mayo y los volúmenes podrían disminuir en los próximos meses? ¿O cree que los volúmenes seguirán creciendo de forma secuencial? Y mi segunda pregunta es sobre la ley de plazo máximo de pago o ley de plazos justos aprobada recientemente en Colombia. ¿Podría compartir con nosotros qué porcentaje de sus proveedores en Colombia corresponde a pequeñas y medianas empresas? ¿Y cree, o ve algún impacto material en su capital de trabajo debido a esta ley? Muchas gracias. Juan Esteban Calle Gracias, Juliana, por tu pregunta. Lo que hemos visto en Colombia es que los volúmenes diarios aumentan cada mes. Entonces, los volúmenes en julio son mejores que los volúmenes en junio y los volúmenes en agosto son hasta ahora mejores que los volúmenes diarios en julio. Entonces, la realidad es que esperamos que la recuperación del mercado colombiano continúe evolucionando en el próximo mes. En términos de qué porcentaje de nuestros proveedores son pequeñas empresas, me gustaría que Carlos Yusty, nuestro CFO, respondiera a su pregunta. Carlos Yusty Gracias, Juan. Todavía estamos midiendo el impacto de la ley de plazos justos en Colombia que entrará en vigor en enero de 2021. Y probablemente el impacto podría rondar los $ 30 mil millones. Script Llamada de Resultados 2T20 Realmente, no tenemos el número correcto, pero probablemente el impacto rondará los USD 10 millones o COP 30 mil millones, por ahí. Juliana Aguilar Vargas Okay. Muchas Gracias Carlos Yusty Okay. Indira Díaz Próxima pregunta es de Gordon Lee de BTG. Gordon Lee Si. Hola. Muchas gracias por la llamada. Dos preguntas, en realidad, tres preguntas sobre EE.UU. La primera es, ¿es justo decir que su tono sobre las perspectivas del mercado es quizás un poco más cauteloso que cuando tuvieron su llamada de resultados en abril y supongo que particularmente con el segmento comercial? La segunda pregunta, que está relacionada con eso, es si esa precaución es algo que ya están viendo en el terreno. ¿O simplemente le preocupa que la acumulación de trabajos atrasados no se vuelva a llenar cuando se concluyan los proyectos? Y haré la pregunta final con lo que han visto ahora en términos del entorno operativo posterior al COVID, ¿cuál es la actualización o el estado de la venta de los activos de concreto premezclado de Texas? Gracias. Juan Esteban Calle Gracias por tu pregunta, Gordon. La realidad es que hasta ahora los volúmenes y la actividad en EEUU siguen siendo fuertes y resilientes, pero la realidad es que con la evolución de la pandemia más el contratiempo que tenemos con la ayuda del gobierno, el pago mensual extra de $ 600 para la gente que está desempleada, la realidad es que todavía nos falta visibilidad para tener un tono más optimista y positivo sobre el resto del año en EEUU. Pero hasta ahora, las cosas siguen en nuestra opinión bastante fuertes en cuanto a demanda. En cuanto a la venta de nuestros activos en Texas, la realidad es que decidimos posponer el proceso de desinversión de los activos. Teníamos mucho interés de varias partes y los activos son sumamente atractivos, pero debido a la pandemia, decidimos posponer el proceso de desinversión hasta dentro de unos meses. Hemos estado recibiendo interés de los actores involucrados en el mercado. Lo más probable es que sigamos adelante con el proceso, pero aún no estamos seguros de poder cerrar esa transacción antes de fin de año. Me gustaría que Bill Wagner le diera un poco más de color sobre el estado de nuestra cola de pedidos y el estado de nuestras operaciones en los EE. UU. Bill Wagner Script Llamada de Resultados 2T20 Por supuesto. Gracias, Juan. Y Gordon, solo para ampliar un poco esa pregunta sobre la cola de pedidos. Vimos algo de aplanamiento y reducción en la cola de pedidos a principios de año, febrero y marzo, pero estamos algo optimistas. En los últimos meses, ha sido relativamente plano. Entonces, nuevamente, creo que el punto de Juan sobre la falta de visibilidad y las proyecciones hacia el futuro creo que hay algo de optimismo en algunos mercados y un poco de desaceleración en otros específicamente en el segmento comercial. Y creo que, en el lado residencial, lo que estamos viendo todavía son muchos fundamentales realmente buenos y hay mucho interés en la compra. Así que vimos una pequeña caída en el sector residencial, pero ahora mismo, estamos viendo algunas señales positivas en los últimos meses también en este sector. Entonces, en general, creo que es neutral, todavía lo estamos vigilando de manera muy regular y es un poco difícil decir con el aumento de casos lo que realmente sucederá con el COVID, pero nuevamente, es algo que nosotros estamos monitoreando diariamente. Así que gracias por tu pregunta. Gordon Lee Perfecto. Es muy claro. Muchas gracias Indira Díaz La siguiente pregunta viene de Alejandra Obregón de Morgan Stanley. Alejandra Obregón Hola. Buenos días. ¿Pueden escucharme? Indira Díaz Sí, podemos escucharte. Alejandra Obregón Gracias. Así que gracias por su llamada y por responder mi pregunta. Solo tengo una relacionada con UU. y quizás un seguimiento de la pregunta anterior. Mencionaron que la acumulación de

pedidos sigue siendo fuerte, pero me preguntaba si podrían proporcionar algo de color de lo que están viendo, específicamente en el noreste en julio y agosto. ¿Han visto un repunte en esta región? Y tal vez en los precios, algunos de los pares de EE. UU. han anunciado aumentos de precios, así que me preguntaba dónde se encuentran ustedes en esta área. Gracias. Juan Esteban Calle Gracias por tu pregunta, Alejandra. Bill, ¿puedes agregar un poco más de color a la respuesta de esto? Script Llamada de Resultados 2T20 Bill Wagner Por supuesto. Sí, Alejandra, en cuanto a la situación de la cola de pedidos, específicamente en el noreste, quiero decir que ciertamente estuvo más lento a principios de año, pero realmente hemos comenzado a repuntar. Así que nuestra cola de pedidos está mejorando bastante bien. Entonces, tal vez somos un poco más optimistas que en nuestra última llamada sobre a dónde nos podría llevar eso. Así que, de nuevo, creo que las cosas están volviendo a un nivel un poco más normal basado en cierta apertura de las economías allí. En lo que respecta a los aumentos de precios en ese mercado, quiero decir, seguimos monitoreando cuáles son nuestras oportunidades en todos nuestros mercados y creo que cuando veamos cierta capacidad para aumentar los precios, sin duda haremos lo mejor que podamos. Entonces, y nuevamente, eso es algo que estamos monitoreando muy de cerca y ya hemos aumentado en algunos mercados. Alejandra Obregón Muchas gracias. Indira Díaz La siguiente pregunta viene de Yassine Touahri de On Field. Yassine Touahri Si. Entonces un par de preguntas. ¿Podrían darnos un poco más de color sobre la infraestructura en Estados Unidos? Entiendo que el Departamento de Transporte de Texas ha definido su presupuesto para el próximo año y va a ser estable, porque tienen un fondo de estabilización económica. Pero ¿cómo están manejando el Departamento de Transporte de Florida, Georgia y Carolina del Sur y del Norte los ingresos a corto plazo? ¿Ven algún proyecto pospuesto o cancelado porque están esperando a Washington? Juan Esteban Calle Si. Gracias, Yassine. Bill, creo que puedes responder esa pregunta también, por favor. Bill Wagner Si. Yassine, gracias por la pregunta. Si entendí bien, no escuché un poco de la pregunta, pero con respecto a los DOT y los mercados locales, sí, creo que han tenido algún impacto por la pérdida de ingresos generados por peajes y cosas así, el impuesto a la gasolina. Hay mucha conversación estado por estado sobre cómo manejar eso. Hemos visto cierta desaceleración en los proyectos que se han pospuesto, pero hay algunas discusiones sobre reiniciar ese programa incluso con una base de ingresos fiscales más baja y hay muchas conversaciones sobre cómo hacerlo. No puedo responder nada específicamente en este momento, pero creo que todavía vamos a ver un poco de desaceleración a nivel local en todos los estados que mencionaste. Pero creo que probablemente en Script Llamada de Resultados 2T20 el cuarto trimestre y principios del próximo año, creo que veremos que eso regresa un poco. De nuevo, lo estamos monitoreando bastante de cerca, pero su pregunta es muy válida. Yassine Touahri Y la otra pregunta que tendría es sobre el precio del clinker en Turquía. Bajaron unos pocos dólares, creo que están cerca de $ 24, $ 25 por tonelada. ¿Podría afectar los precios en Colombia en la segunda parte del año? Y también hay dos terminales de importación independientes en los EE. UU. que planean acelerar la operación, creo que en Houston y en Corpus Christi en Texas. ¿Cree que esto podría tener un impacto negativo en los precios del cemento y del concreto premezclado? ¿O cree que es una oportunidad para comprar cemento a un precio más bajo y reducir su costo? Juan Esteban Calle Gracias por sus preguntas. La realidad es que hemos visto que Turquía está básicamente agotada en términos de clinker. Quiero decir, si quieres sacar clinker de Turquía, hoy en día, la mayoría de los productores están vendidos. Y lo que hemos visto es que los precios de los fletes empiezan a subir. Entonces, la realidad es que no esperamos ningún impacto en los precios en Colombia. Además, pensamos que se dan todas las condiciones para que los precios continúen su tendencia recurrente en Colombia. Yassine Touahri ¿Y en Texas? Juan Esteban Calle En Texas, Bill. ¿Puedes dar un poco más de información sobre tu perspectiva sobre Texas? Yassine Touahri No, en las terminales de importación independientes. Bill Wagner Si. Claro, Juan. Seguimos supervisando los precios que llegan a Texas porque compramos de forma independiente allí. Creo que es algo que solo necesitamos monitorear. Mi opinión es que podría tener un impacto en el mercado local y en los precios, pero nuevamente no lo hemos visto hasta ahora. Así que, de nuevo, es algo que debemos vigilar e intentar adelantarnos. Yassine Touahri Script Llamada de Resultados 2T20 Pero hasta ahora, se ha pasado por alto el impacto. ¿Es justo suponer que las operaciones de importación se han visto algo interrumpidas por el COVID? Creo que el puerto de Houston, en algún momento estuvo cerrado y que ha retrasado algunas de esas operaciones. Bill Wagner Sí, ese es un punto válido, seguro. Yassine Touahri Muchas gracias Indira Díaz La próxima pregunta es de Roberto Paniagua de Corficolombiana Roberto Paniagua ¿Me pueden escuchar? Indira Díaz Sí, podemos escucharte. ¿Podrías hablar un poco más alto, Roberto? Roberto Paniagua Bueno. ¿Pueden oírme un poco mejor? Indira Díaz Sí. Gracias Roberto Paniagua Gracias. Tengo tres preguntas. Primero, quiero conocer los precios actuales en Colombia, Estados Unidos, Centroamérica y las estrategias de precios en estas tres regiones para el segundo semestre. Y mi segunda pregunta está relacionada con ¿qué esperan de los volúmenes de concreto premezclado del Metro de Bogotá y el cronograma de este proyecto? Gracias. Juan Esteban Calle Gracias, Roberto. Quiero decir que no damos datos específicos sobre precios, pero lo que puedo decirles es que el precio en Colombia ha ido en aumento. En nuestro caso, 7% respecto al año pasado, estamos comenzando a ver una recuperación de precios en Honduras y Panamá, más en Script Llamada de Resultados 2T20 Panamá, por los aranceles de importación del 30% que implementó el gobierno hasta fines de diciembre de este año. Asimismo, hemos visto una muy buena recuperación de los precios en Haití y República Dominicana. Y en el caso de EE. UU., como se explicó durante la llamada, nuestros precios de venta promedio también han aumentado, ligeramente, pero en aumento. Roberto Paniagua Si. Y mi segunda pregunta es sobre el Metro de Bogotá. ¿Qué esperan de los volúmenes de concreto premezclado y el cronograma de este proyecto? Gracias. Juan Esteban Calle Gracias, Roberto. Creo que Tom puede dar un poco de color sobre el Metro de Bogotá, nuestras expectativas, y en general la evolución de la infraestructura en Colombia. Tomás Restrepo Por supuesto. Roberto, el Metro de Bogotá es el proyecto más grande que ha tenido Colombia en términos de volúmenes de concreto. Esperamos estar un poco por encima de 1 millón de metros cúbicos y ese volumen, digo, estoy hablando en metros cúbicos porque se espera principalmente que se entregue en concreto ya que es un proyecto de ciudad, un proyecto urbano. Prevemos los primeros volúmenes para finales del año próximo porque, como todos saben, el proyecto tardará un tiempo en estructurarse por completo. No solo estamos viendo una oportunidad en el cemento o en el concreto premezclado, sino también en una serie de otros productos de valor agregado como los prefabricados y diferentes tipos de aplicaciones de nuestros productos. La infraestructura, en general, está teniendo un muy buen impulso. Estamos viendo volúmenes récord en algunos de los proyectos. Por ejemplo, en Pacífico 1, tuvimos un volumen récord de premezclado vertido durante el mes pasado y estamos viendo que los proyectos han reiniciado muy rápido después del primer mes de la crisis de COVID en abril. El programa 5G también es una gran expectativa para nosotros. Se deben mejorar muchas cosas en la forma en que se adjudican y estructuran los proyectos. Por lo tanto, esperamos que la ola de nuevos proyectos sea más rápida incluso que los 4G, que han tenido suficiente éxito hasta ahora. Roberto Paniagua Si, solo una última cosa. Quiero entender: ¿espera que el Metro de Bogotá inicie la demanda de concreto premezclado en 2021? o tal vez en 2022? Quiero saber qué esperan en esa situación. Tomás Restrepo Script Llamada de Resultados 2T20 Seguro. Esperamos que los primeros volúmenes sean para fines del año pasado; del próximo año, lo siento, de 2021, pero la mayor parte del histograma de consumo será de 2022 y 2023, se espera que esos sean los años pico. Roberto Paniagua Muchas Gracias. Tomás Restrepo No hay problema. Indira Díaz La próxima pregunta es de Juan Pablo Díaz de Porvenir. Juan Pablo Díaz Hola. Buenos días. ¿Pueden escucharme? Indira Díaz Sí, podemos escucharte. Juan Pablo Díaz Bueno. Gracias por la presentación. Tengo tres preguntas, si se me permite. Mi primera pregunta es ¿qué proporción de los ahorros que lograron en el segundo trimestre serán sostenibles durante la segunda mitad del año y el próximo año? Mi segunda pregunta es sobre la variación negativa de los volúmenes de cemento en Colombia, teniendo en cuenta que los niveles de la industria tuvieron una disminución del 40%, ¿podrían darnos más detalles sobre esta variación negativa? ¿Y si hubo algún impacto de la participación de Ecocementos en que esos volúmenes disminuyeran? Y mi tercera pregunta es si podrían explicar un poco por qué el indicador de deuda neta sobre EBITDA no incluía la NIIF 16 antes de junio. Gracias. Juan Esteban Calle Gracias, Juan Pablo, por las preguntas. Quiero decir que nuestro objetivo es al menos hacer que el 40% de nuestros ahorros sean sostenibles en el futuro. La realidad es que algunos de los ahorros están relacionados con el mantenimiento y una vez que empecemos a aumentar los volúmenes, no podremos quedarnos con todos los ahorros, pero la realidad es que con la metodología y el proceso que hemos implementado, esperamos al menos seguir captando el 40% de los ahorros que hemos podido captar hasta ahora. Script Llamada de Resultados 2T20 En términos de volúmenes en Colombia y la competencia, la realidad es que la recuperación del mercado después del cierre fue más significativa en el segmento masivo del mercado donde no somos tan fuertes como en el sector de infraestructura y vivienda del mercado. Por eso es que vamos a disminuir un poco más que la industria después del reinicio de la economía. Pero en el futuro, me refiero a la velocidad a la que los proyectos de infraestructura y los grandes proyectos de vivienda implementaron los protocolos, esperamos que eso se corrija. No sé, Tom, si quisieras agregar un poco de color a mi respuesta. Tomás Restrepo Eso es, Juan. La mayor parte del efecto en el volumen de Argos es una mayor exposición a un consumo más formal, como dijo Juan, infraestructura y construcción formal, que tardaron un poco más en restablecer sus volúmenes habituales. Por ejemplo, en el primer mes, en abril, el consumo masivo en las ferreterías representó hasta el 80% del consumo total. Por supuesto, hay más presión dada la entrada de un nuevo jugador, pero ya estamos viendo la reestructuración de nuestra participación de mercado para alcanzar sus niveles históricos en este último mes, ya que la construcción formal está obteniendo una mayor participación de mercado. Juan Esteban Calle Y su última pregunta en términos de la NIIF 16 y los indicadores. Carlos, ¿puedes responder esa pregunta, por favor? Carlos Yusty Si. Creo que, no sé si entiendo, Juan Pablo, tu pregunta es, ¿por qué no incluimos la NIIF 16 antes de junio? Juan Pablo Díaz Si, esa es mi pregunta Carlos Yusty Bueno. No, no, de verdad porque en el 2019 fue el primer año de implementación de la NIIF 16. Realmente consideramos que este año es más fácil para nosotros incluir la NIIF 16 como parte de los pasivos, así como parte de nuestro EBITDA. Realmente, como muchas otras empresas en el último año excluyen también el impacto de la NIIF 16. Pero realmente ahora y con la enmienda que hicimos con los bancos en la cual obtuvimos el waiver. Preferimos incluir todos los efectos de la NIIF 16 que es más fácil para nosotros, es más fácil para los bancos, es más fácil para los inversionistas y para usted. Creo que es más fácil para todos, Juan. Pero el impacto realmente no es relevante, ahora mismo, si calcula, los números sin el impacto de la NIIF 16 que es realmente inferior a 4x, sin tener en cuenta la deuda debido a la NIIF 16 y el impacto del EBITDA es un poco menos de 4x. E incluido en la NIIF 16 que puedes ver en la presentación, el Script Llamada de Resultados 2T20 ratio es 4,35x. Eso es realmente - es más claro para todos. Y por esa razón, preferimos incluir el impacto de la NIIF 16 en el cálculo de la relación. Juan Pablo Díaz Okay. Gracias por las respuestas Carlos Yusty Okay, Juan. Indira Díaz La próxima pregunta es de Rodrigo Sanchez de Davivienda Corredores. Rodrigo Sánchez Si. Buenos días. Pueden escucharme bien Indira Díaz Sí podemos, Rodrigo. Rodrigo Sánchez Bueno. Gracias. También tengo tres preguntas. La primera es que terminaron el trimestre con una sólida posición de caja. Pero ¿podría comentar sus expectativas sobre los fondos requeridos para la segunda mitad del año considerando el calendario de dividendos, los vencimientos de la deuda, el mantenimiento esperado y quizás algunas necesidades de capital de trabajo? Mi segunda pregunta es, ¿cuál será su estrategia con respecto a los vencimientos de su deuda en el corto plazo, en particular, los bonos que vencerán en el primer semestre de 2021? ¿Esperan quizás emitir nuevos bonos o quizás utilizar alguna capacidad adicional con los bancos? ¿O tal vez está buscando emitir bonos en USD considerando las bajas tasas de interés? Y mi tercera pregunta es, ¿podría comentar sobre el covenant o el waiver obtenido para 2021 en adelante? Gracias. Juan Esteban Calle Gracias Rodrigo por tus preguntas. Y creo que Carlos, puedes responderlas todas. Carlos Yusty Bueno. Está bien, Juan. Gracias, Rodrigo y empezando por la primera. Como mencionamos, terminamos junio con una posición de caja muy fuerte y de acuerdo con nuestro pronóstico para la segunda mitad del año, podemos mantener un nivel de caja similar para fin de año. Teniendo en Script Llamada de Resultados 2T20 cuenta los dividendos que tendríamos que pagar a partir de la próxima semana, la primera cuota y la segunda cuota en octubre. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que nuestra proyección es que podemos terminar el año con una posición muy fuerte en efectivo. El otro punto que estamos analizando ahora mismo es si necesitamos tener en efectivo, una cantidad similar a esta porque recordemos que obviamente, el costo de mantener el efectivo en este momento es muy alto porque las tasas para los depósitos a plazo son muy bajas. En pesos son bajos y luego en dólares están cerca de cero. Por esa razón, estamos pensando probablemente en pagar algo de deuda de corto plazo y probablemente tener en nuestro efectivo alrededor de $ 700 mil millones en lugar de $ 900 mil millones que teníamos a fines de junio. Un punto muy importante es que hemos refinanciado el 100% de los créditos que tenían vencimiento durante este período. Eso es muy, muy importante para nosotros, porque la confianza del sistema bancario ha sido muy, muy fuerte con Cementos Argos. La segunda pregunta es sobre los vencimientos de la deuda y los bonos que tenemos que vencen en el 2021, ¿no es Rodrigo? Y en ese tiempo, tenemos alrededor de $ 300 mil millones - $ 310 mil millones que tenemos los vencimientos en bonos en ese año. Y ahora mismo estamos analizando cuál es la mejor forma de refinanciar estos vencimientos en estas líneas. Probablemente una sea refinanciar para emitir nuevos bonos en el mercado local, otra, como mencionaste es analizar la emisión en el mercado internacional de bonos u otra es bilaterales. Estamos trabajando y estamos ampliando los vencimientos de nuestra deuda a corto plazo con nuestros bancos actuales. Y la idea es analizar en estos próximos meses y tomar la mejor decisión para nosotros. Realmente, creo que es muy importante decir también que estamos ampliando o hemos ampliado, por ejemplo, en julio unos 35 millones de dólares en vencimientos reemplazando el corto plazo por vencimientos a largo plazo. En este momento, probablemente la próxima semana, también estaremos extendiendo alrededor de 60 - perdón, $ 50 millones a $ 60 millones de nuestra deuda a corto plazo en deuda a largo plazo. Y en el 2021, aproximadamente, hay más, además de estos bonos, tenemos alrededor de $ 200 millones de vencimientos de otros bancos que ahora estamos hablando con ese banco para extender también el vencimiento a partir de ahora. El waiver para 2021 en adelante, es como un escalón hacia arriba. Realmente, tenemos un covenant de 4 veces deuda neta a EBITDA. La razón de deuda neta a EBITDA de junio a diciembre aumentó hasta 6.75x y disminuyó de diciembre a diciembre de 2021 y volvió a 4x en diciembre de 2021. Rodrigo Sánchez Okay. Gracias, Carlos. Carlos Yusty Okay, Rodrigo. Indira Díaz Script Llamada de Resultados 2T20 La próxima pregunta es de Antonella Rapuano de Santander. Antonella Rapuano Hola. ¿Pueden escucharme ahora? Indira Díaz Sí, podemos escucharte. Antonella Rapuano Excelente. Gracias. Buenos días y gracias por responder a mi pregunta. Solo un par de seguimientos de preguntas anteriores. La primera se refiere a las operaciones de EE. UU., pero específicamente en Florida, ya dieron algo de color en Texas y en el noreste de EE. UU., pero me preguntaba si podrían comentar un poco más sobre la región de Florida. ¿Cómo han visto los volúmenes, pero también la dinámica de precios considerando las importaciones en Florida? Y mi segunda pregunta es sobre el capital de trabajo que tenían en el segundo trimestre. Me preguntaba si los COP 300 mil millones se debieron a algún efecto estacional. ¿O ven que estos requisitos de capital de trabajo podrían ser mayores en los siguientes trimestres? Gracias. Juan Esteban Calle Gracias, Antonella. Comencemos, Bill, para darle más color sobre el mercado de Florida. Bill Wagner Si. Juan, gracias. Antonella, quiero decir que nuestra perspectiva en Florida es un estado de demanda muy fuerte. Han tenido muchas situaciones relacionadas con COVID y luego mucho crecimiento, lo que creo que ha desacelerado un poco el impulso. Todavía hay muchos buenos indicadores allí y nuestro volumen ha aumentado hasta julio de este año en comparación con el año pasado, alrededor del 5%. Y los precios también han mostrado alguna mejora a nivel estatal. De nuevo, quiero decir que todavía somos bastante optimistas. Me refiero a que Florida es un activo muy importante para nosotros. Y creo que se desaceleró un poco, pero creemos que será bueno para el resto de este año, salvo cualquier actividad adicional de huracanes o tormentas fuertes porque estamos entrando en la temporada, y ya tuvimos uno pasando por la costa. Así que, de nuevo, creemos que Florida es importante y será un activo bastante bueno para nosotros. Juan Esteban Calle Gracias, Bill. Carlos, ¿puedes dar la respuesta para el capital de trabajo, por favor? Script Llamada de Resultados 2T20 Carlos Yusty Sí, Antonella. En el segundo trimestre, tuvimos un impacto en nuestro capital de trabajo porque tuvimos un factoring sin recurso para nuestras cobranzas, para nuestras cuentas por cobrar, perdón, en los EE. UU., que tenía un valor de $ 60 millones debido a algunos problemas relacionados con COVID para el banco. Tuvimos que desmantelar esta operación en el segundo trimestre. Obviamente, tuvimos que usar lo que estaba diciendo, unos $ 60 millones de nuestro dinero para cubrir estas necesidades en el segundo trimestre. Pero la buena noticia es que estamos trabajando con el mismo banco para restablecer este programa, probablemente comenzando a fines de este mes o en septiembre para obtener estos probablemente de $ 50 millones a $ 60 millones en esto, en un nuevo programa de factoring sin recurso para el cuarto trimestre, pero no vemos otras necesidades adicionales para el resto del año en términos de capital de trabajo. Obviamente, la estacionalidad en los EE. UU. es importante, pero realmente es muy importante decir que hemos tenido un record en recaudos en nuestra operación de EE. UU. durante los últimos tres meses. Por esta razón no nos ha impactado la estacionalidad, porque los recaudos han sido los mayores de todos. Antonella Rapuano Excelente. Gracias. Carlos Yusty Okay. Indira Díaz La próxima pregunta es de Alejandro Chavelas de Credit Suisse. Alejandro Chavelas ¿Me pueden escuchar? Indira Díaz Sí, podemos escucharte. Alejandro Chavelas Bueno. Gracias por responder a mi pregunta. Si pudieran darnos más color sobre Panamá, ¿cómo ven la situación ahora? Sí, esa será mi única pregunta. El resto se ha preguntado. Script Llamada de Resultados 2T20 Juan Esteban Calle Gracias Alejandro. Sí, Panamá ha sido nuestro mercado más desafiante hasta ahora. Fue el que estuvo cerrado por más tiempo. Me gustaría que Camilo Restrepo les diera un poco más de color sobre la situación en Panamá. Camilo Restrepo Si, Alejandro. Sí, vemos una situación muy difícil en Panamá. Actualmente, el gobierno no ha tenido una estrategia exitosa para enfrentar la crisis de COVID. Vemos que el mercado está muy lento, pero seguimos siendo positivos a mediano y largo plazo. Panamá aún tiene mucha infraestructura por desarrollar. Tenemos en línea el cuarto puente sobre el canal, y tenemos la tercera línea del metro y otros muchos proyectos que estaban en línea para comenzar antes de que llegara la pandemia. Así que seguimos siendo optimistas, pero a corto plazo sí vemos una situación difícil en cuanto a cómo el gobierno ha implementado las restricciones económicas en términos del cierre, que aún continúa. Como mencionamos, se ha reabierto, pero no del todo. Todavía no tenemos la infraestructura completamente restablecida como tal y todavía tenemos limitaciones en la movilidad de personas y empresas. Así que, a corto plazo, sigue siendo una situación difícil, pero con unas perspectivas de futuro muy positivas. Alejandro Chavelas Okay. Muchas gracias. Indira Díaz Próxima pregunta de Gabriel Himelfarb de Scotiabank. Gabriel Himelfarb Hola. Buenos días. Gracias por la llamada solo una breve pregunta de seguimiento. ¿Pueden darnos un poco de color sobre los niveles de volumen de cemento en los EE. UU., básicamente en los estados del Atlántico norte, en el Atlántico medio, Carolina del Norte, el suroeste de Virginia, ¿etc.? Creo que ha habido algunos retrasos en varios proyectos que pueden afectar la demanda. ¿Tienen un poco de color para los niveles de julio? Gracias. Juan Esteban Calle Gracias, Gabriel, Bill responderá tu pregunta. Gracias. Bill Wagner Script Llamada de Resultados 2T20 Sí, Gabriel, gracias. Tuvimos una llamada con nuestro equipo el otro día y vimos una desaceleración en el Atlántico norte y algo en el Atlántico medio hace unos meses, pero somos muy optimistas. Las cosas ya han comenzado a recuperarse. Así que supongo que, de acuerdo con su pregunta, sentimos que existe la oportunidad de seguir creciendo y volver a un nivel normal. Así que somos bastante optimistas sobre la recuperación en el Atlántico norte y medio. Gabriel Himelfarb Okay. Gracias. Indira Díaz La próxima pregunta es de Steffania Mosquera de Corficolombiana. Steffania, tienes que quitar el silencio de tu micrófono para que te podamos escuchar. Steffania Mosquera Gracias. ¿Me pueden escuchar? Indira Díaz Sí, podemos escucharte. Steffania Mosquera Okay. Soy de CrediCorp. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus expectativas para el margen EBITDA para el 3T20, especialmente en los EE. UU. considerando el aumento en los precios del petróleo? Juan Esteban Calle Gracias por su pregunta. La realidad es que nuestros márgenes en EE. UU. han ido mejorando gracias a la ejecución exitosa de nuestros programas RESET y BEST. Tanto en concreto como en cemento, estamos viendo que los precios promedio de venta están aumentando. Entonces, la realidad es que esperamos al menos márgenes similares o mejores a los que publicamos en el segundo trimestre del año. No sé Bill si le gustaría agregar un poco más a mi respuesta. Bill Wagner Creo que mi posición sería similar a la de Juan, excepto que creo que el punto que mencionamos antes sobre la falta de visibilidad y realmente no hay un sentimiento fuerte sobre lo que podría ser la situación de COVID y cómo podría afectar el lado del desempeño, pero sentimos que contamos con los procesos claves y buenos planes de acción. Entonces, si la demanda sigue siendo la misma, que esperamos que sea así, creemos que podemos hacer exactamente lo que dijo Juan, así que apoyaré sus comentarios. Script Llamada de Resultados 2T20 Steffania Mosquera Excelente. Muchas gracias Indira Díaz Gracias a todos. Juan, no tenemos preguntas adicionales. Juan Esteban Calle Bueno. Indira y todos, muchas gracias por conectarse a nuestra conferencia. Estamos extremadamente orgullosos de los resultados de la compañía durante el segundo trimestre del año en una condición tan desafiante. Esperamos verlos a todos en la conferencia para el tercer trimestre y por favor manténgase a salvo y tenga un gran día. Attachments Original document

