Cemepe Investimentos S A : ITR 2o. Trimestre
08/31/2020 | 02:50pm EDT
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Cemepe Investimentos SA published this content on 31 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 August 2020 18:49:02 UTC
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Sales 2019
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Net income 2019
-0,16 M
-0,03 M
-0,03 M
Net Debt 2019
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P/E ratio 2019
-183x
Yield 2019
-
Capitalization
42,3 M
7,75 M
7,73 M
Capi. / Sales 2018
-
Capi. / Sales 2019
-
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