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CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.

(MAPT4)
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End-of-day quote. End-of-day quote Bolsa de Valores de Sao Paulo - 08/28
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Cemepe Investimentos S A : ITR 2o. Trimestre

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08/31/2020 | 02:50pm EDT

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Cemepe Investimentos SA published this content on 31 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 August 2020 18:49:02 UTC
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Capi. / Sales 2019 -
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Edson Pereira Ribeiro Director
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